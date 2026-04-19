УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15959 відвідувачів онлайн
Новини
9 852 51

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві

Начальник патрульної поліції Жуков подав у відставку

Після теракту в Києві начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Відомо, що Жуков очолював Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015-го року.

"Я, як бойовий офіцер, ухвалив рішення подати рапорт на звільнення мене з посади. Думаю, так буде справедливо", - сказав він.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Автор: 

Київ (20604) Нацполіція (15613) звільнення (2754) патрульна поліція (1427) Жуков Євгеній (42)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
був один порядний поліцейський, а тепер і його не буде...

Євгеній Олександрович Жуков (позивний «Маршал») - український військовий та поліцейський, генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року. «Кіборг», учасник боїв за Донецький аеропорт, відомий своєю проукраїнською позицією та реформуванням патрульної служби.

.
показати весь коментар
19.04.2026 17:05 Відповісти
+42
+100 !

у відставку має йти кліменко !

.
показати весь коментар
19.04.2026 17:06 Відповісти
+30
Якраз відставки цієї людини я б не хотів.
показати весь коментар
19.04.2026 17:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
совковая традиція - призначати винних
показати весь коментар
19.04.2026 17:02 Відповісти
+100 !

у відставку має йти кліменко !

.
показати весь коментар
19.04.2026 17:06 Відповісти
Его не для того туда поставили чтобы снимать. Так что обойдутся цапом-відбувайлом...
показати весь коментар
19.04.2026 17:16 Відповісти
Не у відставку треба йти , а на фронт, разом з підлеглими.
показати весь коментар
19.04.2026 17:43 Відповісти
Точно. Клименко треба гнати в шию з посади міністра.
показати весь коментар
19.04.2026 21:14 Відповісти
"хороший парень" - це не професія. Саме він відповідав за кадровий відбір і підготовку патрульної поліції. Хто не знає, що зараз в поліцію набрали за хабарі ухилянтів, ось і результат. Так що які б заслуги він не мав в мсинулому, але зараз патрульна поліція - це ганьба і відповідати має він, ну і інші теж.
показати весь коментар
19.04.2026 19:05 Відповісти
Наскільки мені відому---в патрульній поліції---великій недобор,тому--не брешіть ну ідіть самі,як що підійдете.то без хабаря
показати весь коментар
19.04.2026 19:11 Відповісти
Я пішов воювати в березні 22р. коли майже вся поліція звалила з Чернігова, Сум, Херсона, Миколаєва та ін. А хто не втік, ті перейшли на сторону окупантів. Туди ідуть служити люди готові служити будь якій владі, не народу країни, а саме владі. І хоча вони говорять про недобор, але нормальні, чесні і патріоти там не затримуються, тому, що все заточено саме під тих, хто буде служити владі (будь якій).
показати весь коментар
19.04.2026 20:41 Відповісти
Ти був одночасно в різних місцях? Пістежом *******😏
показати весь коментар
19.04.2026 23:38 Відповісти
100%
показати весь коментар
19.04.2026 21:06 Відповісти
А хто цей гнидник ствооив, як не він, хай би хоч тричі кіборг.
показати весь коментар
19.04.2026 19:23 Відповісти
Все,що Ви сказали про нього - це все було колись.За 10 років система зробила з нього звичайного мусора!
показати весь коментар
19.04.2026 21:05 Відповісти
Те , що він подав заяву на звільнення не означає, що її підпишуть.
показати весь коментар
19.04.2026 21:21 Відповісти
шкода що невігласи накидають на достойну людину, навіть не розуміючи хто він... отак і вибирають преЗЕдентів
показати весь коментар
19.04.2026 21:34 Відповісти
Ще раз вам кажу, що "достойна людина" не обовязково хороший керівник. Чим саме він запамятався як керівник патрульної поліції, які досягнення, ви рейтинг довіри до поліції бачили, відгуки людей про дії поліцейських читали. Він на цій посаді більше 10 років, хто ж як не він має відповідати.
показати весь коментар
19.04.2026 22:19 Відповісти
А ішаківський прихвостень клименко коли подасть у відставку?
показати весь коментар
19.04.2026 17:08 Відповісти
Когда дерьмак свистнет.
показати весь коментар
19.04.2026 17:13 Відповісти
Точне прислів'я звучить так: "Коли д'Єрьмак на горі свисне".
показати весь коментар
19.04.2026 21:16 Відповісти
Дякую, барышня, за подсказку, шо у курица два нога)))
показати весь коментар
19.04.2026 21:22 Відповісти
Подати мав би його шеф: підлеглі тріщать по всій країні у ловлі,прикривають вказаний бізнес.
показати весь коментар
19.04.2026 17:10 Відповісти
А Виговський залишається?
показати весь коментар
19.04.2026 17:11 Відповісти
Євген а я тобі казав ще в 2014 не лізь в мусарню, військо то твоє майбутнє.
показати весь коментар
19.04.2026 17:13 Відповісти
Якщо б тобі в 2014 році сказали, що через пять років мудрий народ вибере промосковського українофоба собі президентом - ти б теж не повірив
показати весь коментар
19.04.2026 17:30 Відповісти
Я в це не вірів ще в 2019.
показати весь коментар
19.04.2026 17:40 Відповісти
Який сенс у цій відставці? Мабуть всі поліціянти одразу стануть чесними,порядними та виконуватимуть присягу - служитимуть народу України.
показати весь коментар
19.04.2026 17:20 Відповісти
Це вчергове підтверджує давно відоме правило - в міліції/поліції люди не приживаються, там зосереджені виключно злочинці та хабарники.
показати весь коментар
19.04.2026 17:38 Відповісти
А 20000 тыс ментов, что массово сразу переходили под кацапию начиная с 14 г это как? А налоговая, а районо, горздравы, райисполкомы? Вся госслужба сгнила очень давно, совковщина! Система не работает, потому, что это не система. Абсолютная коррупция снизу доверху. И мы все это знали тоже давно. Если дотянем до какого то мира, то только внешнее управление страной возможно спасёт народ и страну.
показати весь коментар
19.04.2026 17:42 Відповісти
А фраєр зеленського, вигівськой, що каже?
показати весь коментар
19.04.2026 17:21 Відповісти
"Стрєлочника" знайшли швидко а головний ЗЕбандит "ні прі чьом"!!!
показати весь коментар
19.04.2026 17:28 Відповісти
а що 1000% зєльоний Кравченко і Клименко? ще на поваді!!!!???????
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
показати весь коментар
19.04.2026 17:35 Відповісти
Это ж он проводил отбор новых патрульных.
показати весь коментар
19.04.2026 17:35 Відповісти
Отставка - это ход для мирной и процветающей страны,сейчас война - поступки должны соответствовать воренному времени.
показати весь коментар
19.04.2026 17:36 Відповісти
вы правы - он должен застрелиться
показати весь коментар
19.04.2026 21:31 Відповісти
Гідний вчинок, що вказує на порядність людини.

Нажаль дійсно покидькам у різних структурах навіть не дотичних до силових (політичних/економічни), це не буде прикладом для наслідування.
показати весь коментар
19.04.2026 17:36 Відповісти
Середина 70-х .Мы на базе в Аль-Хаалеб. Местный аксакал так говорил
( перевод нашего толмача- нахичеванец - офицер) :
« Хочешь узнать человека - дай ему власть!». ……….
Потом переехали на Д. Восток. На Д. Востоке имел контакт со старым маньчжуром. Он так говорил -- : " Хочешь жить спокойно, дай власть тому, кому она не надо." Я не понял, но потом , через много лет её вспомнил, когда имел контакт по работе с чехами( они уже разошлись со словаками). А у них президент тогда был Гавел. Они его уважали, потому ,что он не гнался за деньгой, а сказал,что если помру, то не вспоминали как плохого. Гавел умер и вся Чехия его оплакивала.
показати весь коментар
19.04.2026 18:12 Відповісти
А Клименко з сирком і ішаком коли?
показати весь коментар
19.04.2026 18:00 Відповісти
Всі поліцейські повинні піти у відставку , на їх місце ветеранів , інвалідів АТО-ООС , які дійсно здатні захистити мирне населення . Повернутися поліцейські працювати по фаху , зможуть виключно після служби в зоні бойових дій не менше 2-3 років .
показати весь коментар
19.04.2026 18:02 Відповісти
Чисто формальна подія ,нажаль(Просто не поталанило людині : не в той час і не на тому місці(Призначать нового і що змінять?(((Проведуть товариські збори,інструктаж,жорсткіше візьмуться до контролю та виконання циркулярів...?(((Що? Та нічого(((((
показати весь коментар
19.04.2026 18:05 Відповісти
А скільки , вбито військових , фінансуванням ЗеІудою (шефірами ермак міндіч татаров галущенко цукерман ) ойго права рука -ліва нога " "двушечками на москву"???? Чому мовчать , так звані ЛСД , журналісти 6- й місяць СБУ , ДБР плює в очі украінцям , не розслідуванням Фінансуванням ТЕРРОРИЗМУ - " двушечка ушла на москву" Цє як ⁉️Уявіть , щоб справжній Черчіль , відправляв мільйони Берліну Не Держава , а зеленогнійний абсурд
показати весь коментар
19.04.2026 18:14 Відповісти
Після тієї ганьби всі керівники поліції і МВС мають самі подати у відставку і йти геть.
показати весь коментар
19.04.2026 18:24 Відповісти
Дуже шкода що він подав у відставку. Знаю його тільки з кращої сторони, але думаю він знайде своє місце і принесе ще багато користі. Головне щоб не зазнавався.
показати весь коментар
19.04.2026 18:32 Відповісти
Пішов з посади бойовий офіцер, Народний Герой України, який має Гідність, а без честі та гідності різні там вигівські та клименко будуть і далі справно служити зеленим гнидам, а не Народу України....
Цікаво, що з 2015 року, 10 років Жуков так і залишився на своїй посаді, а різні поціновувачі зелених дуп 🤮🤮🤮 швиденько просуваються в кар'єрних сходинках
показати весь коментар
19.04.2026 18:33 Відповісти
Жуков поступив,як офіцер що має честь і гідність Це патріот і відважний воїн Але біда ,що як-раз він найменьше заслуговує цю ганьбу Повторю--НАЙМЕНЬШЕ.!!!!!
показати весь коментар
19.04.2026 19:15 Відповісти
Напевно єдиний порядний поліцейський...
показати весь коментар
19.04.2026 19:44 Відповісти
Доволі пристойна поведінка пана Жукова.
... може треба почати з відставки татарова ,гогілашвілі та інших...
показати весь коментар
19.04.2026 19:51 Відповісти
Читаючи це все бачу що все переводять просто у дешевий базар брифінг та хоч би час звірили з подіями про які говорив бігли по аптечку тупіщої відмазки я ще не чув відставка тут усе просто викинуть найменш потрібного що до карабіну є сумніви що ві легальний він може і в системі мвс но наврядчи на нього зареєстрований магазин великої ємності на 33 набої і знайома рукоятка з переді на цивю він знав що робить і як робити а те що поліція тікає, а в інші частині столиці тцк стріляє по машині в присутності поліції це клименко не побачив що людина в цивільному на відео збирає гільзи з асфальту це вже злочин теж потрібно розслідувати через такі дії і маєте масові вімови
показати весь коментар
19.04.2026 20:31 Відповісти
 
 