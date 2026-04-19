Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві
Після теракту в Києві начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.
Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відомо, що Жуков очолював Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015-го року.
"Я, як бойовий офіцер, ухвалив рішення подати рапорт на звільнення мене з посади. Думаю, так буде справедливо", - сказав він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
у відставку має йти кліменко !
.
Євгеній Олександрович Жуков (позивний «Маршал») - український військовий та поліцейський, генерал поліції 3-го рангу, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015 року. «Кіборг», учасник боїв за Донецький аеропорт, відомий своєю проукраїнською позицією та реформуванням патрульної служби.
.
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
Нажаль дійсно покидькам у різних структурах навіть не дотичних до силових (політичних/економічни), це не буде прикладом для наслідування.
( перевод нашего толмача- нахичеванец - офицер) :
« Хочешь узнать человека - дай ему власть!». ……….
Потом переехали на Д. Восток. На Д. Востоке имел контакт со старым маньчжуром. Он так говорил -- : " Хочешь жить спокойно, дай власть тому, кому она не надо." Я не понял, но потом , через много лет её вспомнил, когда имел контакт по работе с чехами( они уже разошлись со словаками). А у них президент тогда был Гавел. Они его уважали, потому ,что он не гнался за деньгой, а сказал,что если помру, то не вспоминали как плохого. Гавел умер и вся Чехия его оплакивала.
Цікаво, що з 2015 року, 10 років Жуков так і залишився на своїй посаді, а різні поціновувачі зелених дуп 🤮🤮🤮 швиденько просуваються в кар'єрних сходинках
... може треба почати з відставки татарова ,гогілашвілі та інших...