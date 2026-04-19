Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві

Після теракту в Києві начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Відомо, що Жуков очолював Департамент патрульної поліції Національної поліції України з вересня 2015-го року.

"Я, як бойовий офіцер, ухвалив рішення подати рапорт на звільнення мене з посади. Думаю, так буде справедливо", - сказав він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито провадження проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

