Жуков - о полицейских, сбежавших во время теракта: Они поступили недостойно, должны были сразу стрелять в нападавшего
Патрульные полицейские должны были сразу открыть огонь на поражение во время теракта в Киеве.
Об этом заявил руководитель патрульной полиции Евгений Жуков во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, патрульные, бежавшие во время теракта, действовали непрофессионально и недостойно.
"Они приехали на вызов. Должны были помогать, спасать наших граждан. Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей.
Хочу подчеркнуть, что это очень позорный случай. Будет проведено служебное расследование. Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые сейчас являются начальниками этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.
В то же время, по его словам, делать выводы по поступкам отдельных полицейских и говорить за всю полицию - некорректно.
Руководитель патрульной полиции рассказал также, что патрульные, прибывшие на место, оставили машину возле дома.
"Бежали уже на крики. Там сидел ребенок, женщина и лежал мужчина. Они прежде всего начали ориентироваться в ситуации. Коллега подошла к ребенку и сказала, что у него ранение в голову. Было принято решение бежать в машину за аптечкой. Только они развернулись, начались выстрелы.
Женщина кричала, что в подъезде человек с оружием. Начались выстрелы, и они так отреагировали: не сориентировавшись, откуда ведут огонь, начали бежать в сторону своей машины", - добавил он.
Применяли ли патрульные оружие?
"Оружие, к сожалению, не применили. Под угрозой находились как граждане, так и полицейские. Он должен был достать оружие, должен был сделать предупредительный выстрел вверх, но если уже есть угроза, то должен был его применить. Но он сориентировался так, и, к сожалению, не применил", - сказал Жуков.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, открыто производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Тому варто показати з якого боку стріляє зброя (нам 24.02.22 і цього не показували) і ротаціями на фронт.
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!"
Про тцк-кунів взагалі не треба приліпати, на тцк ніхто не нападає, а навпаки і відео і тут море, як пакують людей, від пакувальників тільки захищаються, ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЮТЬСЯ у всіх випадках, нема жодного випадка, коли тцк ждуть по вулиці і на них кидаються люди.
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
Ну кошмарити вони гарно вміють беззбройних простих бабусів біля переходів, чи водіїв, чи "ухилянтів", а коли почули постріли - втекли, ******* лайно. А це не просто "ганебний вчинок", це для "меєнтів" СТАТТЯ за невиконання !!! ГОДИНУ треба було на знищення нелюда !!! ГОДИНУ !!!
Тут в магазин 100 метрів хліба купити, то 2 патрулі пропреться і документи трусять у всіх, а дід пройшов пів района, стріляв людей і жодного патруля і реакції. Із захисту у людей тільки смартфони...
Жуков, ти ідіот, ти відповідаєш за своїх недоумків, подавай у відставку.