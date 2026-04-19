Жуков - о полицейских, сбежавших во время теракта: Они поступили недостойно, должны были сразу стрелять в нападавшего

Патрульные полицейские должны были сразу открыть огонь на поражение во время теракта в Киеве.

Об этом заявил руководитель патрульной полиции Евгений Жуков во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, патрульные, бежавшие во время теракта, действовали непрофессионально и недостойно.

"Они приехали на вызов. Должны были помогать, спасать наших граждан. Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей.

Хочу подчеркнуть, что это очень позорный случай. Будет проведено служебное расследование. Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые сейчас являются начальниками этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

В то же время, по его словам, делать выводы по поступкам отдельных полицейских и говорить за всю полицию - некорректно.

Руководитель патрульной полиции рассказал также, что патрульные, прибывшие на место, оставили машину возле дома.

"Бежали уже на крики. Там сидел ребенок, женщина и лежал мужчина. Они прежде всего начали ориентироваться в ситуации. Коллега подошла к ребенку и сказала, что у него ранение в голову. Было принято решение бежать в машину за аптечкой. Только они развернулись, начались выстрелы.

Женщина кричала, что в подъезде человек с оружием. Начались выстрелы, и они так отреагировали: не сориентировавшись, откуда ведут огонь, начали бежать в сторону своей машины", - добавил он.

Читайте: Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

Применяли ли патрульные оружие?

"Оружие, к сожалению, не применили. Под угрозой находились как граждане, так и полицейские. Он должен был достать оружие, должен был сделать предупредительный выстрел вверх, но если уже есть угроза, то должен был его применить. Но он сориентировался так, и, к сожалению, не применил", - сказал Жуков.

Читайте: Открыто производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве, - Кравченко

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, открыто производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве: шестеро погибших и раненые, стрелка ликвидировали во время задержания (обновлено)