РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9148 посетителей онлайн
Новости Стрельба в Киеве
3 383 38

Жуков - о полицейских, сбежавших во время теракта: Они поступили недостойно, должны были сразу стрелять в нападавшего

Теракт в Киеве: почему патрульные не отреагировали?

Патрульные полицейские должны были сразу открыть огонь на поражение во время теракта в Киеве.

Об этом заявил руководитель патрульной полиции Евгений Жуков во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, патрульные, бежавшие во время теракта, действовали непрофессионально и недостойно.

"Они приехали на вызов. Должны были помогать, спасать наших граждан. Они плохо сориентировались и оставили в опасности раненых гражданских людей.

Хочу подчеркнуть, что это очень позорный случай. Будет проведено служебное расследование. Все руководители будут отвечать за эти поступки. Все руководители, которые сейчас являются начальниками этих двух полицейских", - подчеркнул Жуков.

Смотрите также: Вел себя агрессивно: мужчина, устроивший теракт в Киеве, ранее нападал на людей в супермаркете. ВИДЕО

В то же время, по его словам, делать выводы по поступкам отдельных полицейских и говорить за всю полицию - некорректно.

Руководитель патрульной полиции рассказал также, что патрульные, прибывшие на место, оставили машину возле дома.

"Бежали уже на крики. Там сидел ребенок, женщина и лежал мужчина. Они прежде всего начали ориентироваться в ситуации. Коллега подошла к ребенку и сказала, что у него ранение в голову. Было принято решение бежать в машину за аптечкой. Только они развернулись, начались выстрелы. 

Женщина кричала, что в подъезде человек с оружием. Начались выстрелы, и они так отреагировали: не сориентировавшись, откуда ведут огонь, начали бежать в сторону своей машины", - добавил он.

Читайте: Эстония и Литва выразили поддержку Украине после теракта в Киеве: Такому насилию нет оправдания

Применяли ли патрульные оружие?

"Оружие, к сожалению, не применили. Под угрозой находились как граждане, так и полицейские. Он должен был достать оружие, должен был сделать предупредительный выстрел вверх, но если уже есть угроза, то должен был его применить. Но он сориентировался так, и, к сожалению, не применил", - сказал Жуков.

Читайте: Открыто производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве, - Кравченко

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, открыто производство против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве: шестеро погибших и раненые, стрелка ликвидировали во время задержания (обновлено)

Автор: 

Киев (26192) стрельба (3267) Жуков Евгений (37)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Стріляти в справжнього озброєного злочинця - це не бабусь ганяти з городиною або бикувати до водіів, прикриваючичи свою фахову неспроможність військовим станом....
показать весь комментарий
19.04.2026 17:14 Ответить
+6
"Недостойно", це надто м'ягко сказано. Їх дії (бездіяльність) це порушення присяги. А скільки таких "поліцейських" по країні???
показать весь комментарий
19.04.2026 17:15 Ответить
+6
Не треба писати єрунду, були шанси і багато, бо карабін той не міг стріляти чергами, а тільки одиночними (автоматичні не продають цивільним в Україні), а пістолетів було ДВА у двох "ментів". І у випадку стрільби карабін кастрований і два пістолети - то вже велике питання.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я уже предлагал-давайте завтра же, пойдём писать заявы о приёме на работу в полицию. В следствие или криминальную-тут не потянем. А вот в патрульной-легко справимся. Ну что , панове-заменим полицию собой? Мы же все такие храбрые смелые умелые и неподкупные.. идём?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:00 Ответить
Давай мені дємбєль і я приїду першою маршруткою. Ха ха ха.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:12 Ответить
На жаль, як відомо, наша поліція не підготовлена до бойових дій.
Тому варто показати з якого боку стріляє зброя (нам 24.02.22 і цього не показували) і ротаціями на фронт.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:15 Ответить
Так все і було. Двоє ментів побігли до машини за аптечкою....
показать весь комментарий
19.04.2026 17:16 Ответить
поліцаї, схоже, спортсмени-легкоатлети, сприйняли постріли як сигнал стартового пістолета і рвонули!
показать весь комментарий
19.04.2026 17:26 Ответить
"...Туз. Ти тоже, Вєнік ***********, наче самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з Бліном ракітнянські *******?
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!"
показать весь комментарий
19.04.2026 17:27 Ответить
С пистолетами не было никаких шансов против карабина.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:17 Ответить
у карабина пистолетные патроны - и да, преступник услышав выстрелы в свою сторону конечно же не испугается и не отступит

показать весь комментарий
19.04.2026 17:22 Ответить
У більшості випадків, коли злочинець побачить, що у інших є чим відстрілюватися, то він не буде так спокійно йти і спробує знайти укриття. Це психологія. Цей нелюд розумів, що йому не буде опору і в людей нема зброї, тому спокійно йшов по місту і вбивав людей.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:36 Ответить
Це сильно залежить від навичок стрільця та умов. В чистому полі на великій дистанції і обидва без бронежилетів, тут я з Вашим твердженням погоджусь. В торговому центрі, копи, скоріш за все в броніках, їх двоє, тут далеко не факт, що стрілець з таким карабіном вийшов би переможцем.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:29 Ответить
маячня, тим більше поліцейські в броніках, які точно захищають від пістолетних куль (як у нападника)
показать весь комментарий
19.04.2026 17:31 Ответить
Ну так. З пістолетами не було ніяких шансів проти карабіна, зате у беззбройних ці шанси були 100%
показать весь комментарий
19.04.2026 17:44 Ответить
Да були шанси, у нас не США і карабін був кастрований і урізаний, він не міг стріляти чергами. Які чергами, то цивільним не продадуть в принципі в Україні.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:06 Ответить
Тут ещё вот в чём дело. Один чувак служит меньше двух лет. А вторая женщина-и когда по тебе валит подполковник армейский!!! На минуточку!! Валит из карабина-не каждый сможет принять пулю в грудь. А стрелок был точно не из последних. Ублюдок* да, а вот стрелок не слабый.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:03 Ответить
Не треба ля-ля. Такі наловлюють простих, яких вже через 3 місяці можуть відправити на ЛБЗ. Стволи в них були, але ж пальнути застяли і відволікти злочинця. Також якщо почитати, то карабін для цивільних і недавно був перевірений наріть, тобто той карабін кастрований і стріляти чергами не може. По факту, одне діло кошмарити бабок, водіїв і "ухилянтів безправних", а інше діло, коли у іншого вознепальна зброя. Два з пістолетами чи один в кастрованим карабіном - ну це питання. Нахіба тоді "мєнти" стволи носять, для "понтів" напевно ... риторичне.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:11 Ответить
виправдовує "мужніх" поліцейських
показать весь комментарий
19.04.2026 17:18 Ответить
Ага, "бігли в машину за аптечкою". Так всі й повірили. Поліцай виправдовує поліцаїв, ось що це.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:32 Ответить
А не може такого бути, що вони упізнали того терориста? Може знайомі були з ним, може в темі? Або вже бояться стріляти, а то часто судять поліцейських та тцкашників, як тільки вони використовують зброю для самозахисту. Можете кидати в мене тапками, але таких новин немало.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:18 Ответить
За ЗАКОННЕ використання не судять.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:21 Ответить
Не пишіть єрунди, багато за війну і не тільки було випадків, коли поліцейські вбивали нападників і їй виправдовували. Із того що пам"ятаю, то був випадок, коли мажор напав на копа, розбив і зламав дівчині поку носа, а колега дівчини застрелив нападника.

Про тцк-кунів взагалі не треба приліпати, на тцк ніхто не нападає, а навпаки і відео і тут море, як пакують людей, від пакувальників тільки захищаються, ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЮТЬСЯ у всіх випадках, нема жодного випадка, коли тцк ждуть по вулиці і на них кидаються люди.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:40 Ответить
Я впевнений, що пан Жуков дуже зараз шкодує! Дуже! Шкодує, що бл..ть ці "всраті громадяни" сидять зі своїми смартфонами, знімають у вікна як "героїчно" діє поліція - а він тепер змушений віддуватись, полишаючи хлібне місце.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:25 Ответить
І де він зараз?
показать весь комментарий
19.04.2026 17:31 Ответить
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:31 Ответить
Не достойно? Він в курсі що є СТАТТЯ, за ненадання допомоги іншій людині в скрутній ситуації, як мінімум повинні подзвонити 101, 102, 103 і на всяк випадок 104 ... і це для цивільних, які бачили проблемну ситуацію і не відреагували. А це "мєнти", які були НА РОБОТІ !!!

Ну кошмарити вони гарно вміють беззбройних простих бабусів біля переходів, чи водіїв, чи "ухилянтів", а коли почули постріли - втекли, ******* лайно. А це не просто "ганебний вчинок", це для "меєнтів" СТАТТЯ за невиконання !!! ГОДИНУ треба було на знищення нелюда !!! ГОДИНУ !!!

Тут в магазин 100 метрів хліба купити, то 2 патрулі пропреться і документи трусять у всіх, а дід пройшов пів района, стріляв людей і жодного патруля і реакції. Із захисту у людей тільки смартфони...
показать весь комментарий
19.04.2026 17:32 Ответить
А щоб вода була теплою, її треба підігріти.
Жуков, ти ідіот, ти відповідаєш за своїх недоумків, подавай у відставку.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:34 Ответить
тиловик, з пагонами тепла посада, 1.5року до пенсії, чому йому дах зірвало
показать весь комментарий
19.04.2026 17:39 Ответить
Я впевнена, що пристрель поліцаї того ідіота, зараз би коментатори захлинались про концатабір і владний бєспрєдел.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:47 Ответить
Какая нах аптечка,пытается выкрутиться и бреше в квартальном стиле не стесняясь
показать весь комментарий
19.04.2026 17:49 Ответить
в данной ситуации полицейским нужно было спрятаться за ближайшем укрытием, а там машина стоит, взять стрелка на прицел и убить его. Это подсказывает многолетний опыт компьютерных игр. Но увидели убегающего ухилянта и сработал рефлекс..
показать весь комментарий
19.04.2026 17:50 Ответить
Приехали на виклик - значит полицаи знали про стрельбу и отправили всего двух патрульных,одного молодого ухилянта,наверное нежного сынка какого то податкивця и уставшую от службы девицу на маникюре и все - получили результат
показать весь комментарий
19.04.2026 17:56 Ответить
З половини поліції знімати бронь і на фронт, відразу на лбз.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:59 Ответить
Так фронт посипиться... Потікають "захистники"
показать весь комментарий
19.04.2026 18:13 Ответить
Жуков ..В Донецькому аеропорту піарився? Пи₴дуй на фронт.
показать весь комментарий
19.04.2026 17:59 Ответить
Почувши постріли у поліціянтів спрацював рефлекс "наши в городе" і вони побігли вдягати колорадки.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:03 Ответить
Так, це не двума машинами і в шість рил охороняти радар, та спільним галасом гавкати на дідка з Жигулів. Питають, де їх набрали? Оголошення на стовпах бачили? А тепер рекомендують їх на фронт! Кого??? Тьфу, ***....
показать весь комментарий
19.04.2026 18:11 Ответить
 
 