Жуков про поліцейських, які втекли під час теракту: Вони діяли недостойно, мали одразу стріляти в нападника
Патрульні поліцейські мали одразу відкрити вогонь на ураження під час теракту в Києві.
Про це заявив керівник патрульної поліції Євгеній Жуков під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, патрульні, які тікали під час теракту, діяли непрофесійно та недостойно.
"Вони приїхали на виклик. Мали допомагати, рятувати наших громадян. Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних людей.
Хочу наголосити, що дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено. Всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які наразі є начальниками у цих двох поліцейських", - наголосив Жуков.
Водночас, за його словами, робити висновок по вчинках окремих поліцейських і казати за всю поліцію, це некоректно.
Керівник патрульної поліції розповів також, що ті патрульні, прибули на місце та залишили авто біля будинки.
"Бігли вже на крики. Там сиділа дитина, жінка та лежав чоловік. Вони перш за все почали орієнтуватися по ситуації. Колега підійшла до дитини і сказала, що у нього поранення в голову. Було прийнято рішення бігти в машину за аптечкою. Тільки вони розвернулися, почалися постріли.
Жінка кричала, що людина в під'їзді зі зброєю. Почалися постріли і вони так відреагували, не зорієнтувалися, звідки ведуть вогонь, почали бігти в бік своєї машини", - додав він.
Чи застосовували патрульні зброю?
"Зброю, на жаль, не застосували. Під загрозою перебували як громадяни, так і поліцейські. Він мав дістати зброю, мав зробити попереджувальний постріл вгору, але якщо вже є загроза, то мав її застосувати. Але він зорієнтувався так, і, на жаль, не застосував", - сказав Жуков.
Що відомо про патрульних?
"Чоловік, який був офіцером поліції, працює із 2024 року. Доволі недосвідчений офіцер. Його колега працюює з 2015 року. Працювала в підсиленні з ним. Може в неї був й більший досвід, але вийшло як вийшло...", - додав він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Тому варто показати з якого боку стріляє зброя (нам 24.02.22 і цього не показували) і ротаціями на фронт.
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!"
там стояла машина - идеальное укрытие в этой ситуации. Полицейским одному с одной стороны машины второму с другой стороны для подстраховки и взять стрелка на прицел. Это я с дивана и с точки зрения компьютерных игр вещаю, если что
Займався страйкболом, то таке відпрацьовували.
Є відео, коли ряжені ломилися в приватний двір чоловіка, від із рушниці вистрілив в небо, то тікали четверо хто куди бачив, відео знайти не тяжко.
Але навіть якщо ваші слова і не зрозуміло чого чекати, то вибачте, вони йшли не телевізорами торгувати і за це отримують гроші і забезпечення і на фронт їх не женуть. Я працюю в енергетиці, то як би я розумію що ТЕОРЕТИЧНО може бути, коли лізу на опори чи в трансформаторну підстанцію.
Про тцк-кунів взагалі не треба приліпати, на тцк ніхто не нападає, а навпаки і відео і тут море, як пакують людей, від пакувальників тільки захищаються, ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЮТЬСЯ у всіх випадках, нема жодного випадка, коли тцк ждуть по вулиці і на них кидаються люди.
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
Ну кошмарити вони гарно вміють беззбройних простих бабусів біля переходів, чи водіїв, чи "ухилянтів", а коли почули постріли - втекли, ******* лайно. А це не просто "ганебний вчинок", це для "меєнтів" СТАТТЯ за невиконання !!! ГОДИНУ треба було на знищення нелюда !!! ГОДИНУ !!!
Тут в магазин 100 метрів хліба купити, то 2 патрулі пропреться і документи трусять у всіх, а дід пройшов пів района, стріляв людей і жодного патруля і реакції. Із захисту у людей тільки смартфони...
Жуков, ти ідіот, ти відповідаєш за своїх недоумків, подавай у відставку.
Це ще раз доводить , що "чим вища зарплата - тим більше патріотизму і вірності своїй державі".
"Ржом дальше"
Жуков, Клименко створили цю систему, щоб заброньовані поліцейські тікали від пострілів. Люди які не були на лінії бойового зіткнення, не ризикували своїм життям і не знищували ворогів своїм руками, не повинні бути в управлінні зараз.