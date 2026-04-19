Жуков про поліцейських, які втекли під час теракту: Вони діяли недостойно, мали одразу стріляти в нападника

Патрульні поліцейські мали одразу відкрити вогонь на ураження під час теракту в Києві.

Про це заявив керівник патрульної поліції Євгеній Жуков під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, патрульні, які тікали під час теракту, діяли непрофесійно та недостойно.

"Вони приїхали на виклик. Мали допомагати, рятувати наших громадян. Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних людей.

Хочу наголосити, що дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено. Всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які наразі є начальниками у цих двох поліцейських", - наголосив Жуков.

Водночас, за його словами, робити висновок по вчинках окремих поліцейських і казати за всю поліцію, це некоректно.

Керівник патрульної поліції розповів також, що ті патрульні, прибули на місце та залишили авто біля будинки.

"Бігли вже на крики. Там сиділа дитина, жінка та лежав чоловік. Вони перш за все почали орієнтуватися по ситуації. Колега підійшла до дитини і сказала, що у нього поранення в голову. Було прийнято рішення бігти в машину за аптечкою. Тільки вони розвернулися, почалися постріли.

Жінка кричала, що людина в під'їзді зі зброєю. Почалися постріли і вони так відреагували, не зорієнтувалися, звідки ведуть вогонь, почали бігти в бік своєї машини", - додав він.

Чи застосовували патрульні зброю?

"Зброю, на жаль, не застосували. Під загрозою перебували як громадяни, так і поліцейські. Він мав дістати зброю, мав зробити попереджувальний постріл вгору, але якщо вже є загроза, то мав її застосувати. Але він зорієнтувався так, і, на жаль, не застосував", - сказав Жуков.

Що відомо про патрульних?

"Чоловік, який був офіцером поліції, працює із 2024 року. Доволі недосвідчений офіцер. Його колега працюює з 2015 року. Працювала в підсиленні з ним. Може в неї був й більший досвід, але вийшло як вийшло...", - додав він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

