Стрілянина в Києві
Жуков про поліцейських, які втекли під час теракту: Вони діяли недостойно, мали одразу стріляти в нападника

Теракт у Києві: чому патрульні не відреагували?

Патрульні поліцейські мали одразу відкрити вогонь на ураження під час теракту в Києві.

Про це заявив керівник патрульної поліції Євгеній Жуков під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За його словами, патрульні, які тікали під час теракту, діяли непрофесійно та недостойно.

"Вони приїхали на виклик. Мали допомагати, рятувати наших громадян. Вони погано зорієнтувалися і залишили в небезпеці поранених цивільних людей.

Хочу наголосити, що дуже ганебний випадок. Службове розслідування буде проведено. Всі керівники будуть відповідати за ці вчинки. Всі керівники, які наразі є начальниками у цих двох поліцейських", - наголосив Жуков.

Водночас, за його словами, робити висновок по вчинках окремих поліцейських і казати за всю поліцію, це некоректно.

Керівник патрульної поліції розповів також, що ті патрульні, прибули на місце та залишили авто біля будинки.

"Бігли вже на крики. Там сиділа дитина, жінка та лежав чоловік. Вони перш за все почали орієнтуватися по ситуації. Колега підійшла до дитини і сказала, що у нього поранення в голову. Було прийнято рішення бігти в машину за аптечкою. Тільки вони розвернулися, почалися постріли. 

Жінка кричала, що людина в під'їзді зі зброєю. Почалися постріли і вони так відреагували, не зорієнтувалися, звідки ведуть вогонь, почали бігти в бік своєї машини", - додав він.

Чи застосовували патрульні зброю?

"Зброю, на жаль, не застосували. Під загрозою перебували як громадяни, так і поліцейські. Він мав дістати зброю, мав зробити попереджувальний постріл вгору, але якщо вже є загроза, то мав її застосувати. Але він зорієнтувався так, і, на жаль, не застосував", - сказав Жуков.

Що відомо про патрульних?

"Чоловік, який був офіцером поліції, працює із 2024 року. Доволі недосвідчений офіцер. Його колега працюює з 2015 року. Працювала в підсиленні з ним. Може в неї був й більший досвід, але вийшло як вийшло...", - додав він.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Стріляти в справжнього озброєного злочинця - це не бабусь ганяти з городиною або бикувати до водіів, прикриваючичи свою фахову неспроможність військовим станом....
19.04.2026 17:14 Відповісти
"Недостойно", це надто м'ягко сказано. Їх дії (бездіяльність) це порушення присяги. А скільки таких "поліцейських" по країні???
19.04.2026 17:15 Відповісти
Не треба писати єрунду, були шанси і багато, бо карабін той не міг стріляти чергами, а тільки одиночними (автоматичні не продають цивільним в Україні), а пістолетів було ДВА у двох "ментів". І у випадку стрільби карабін кастрований і два пістолети - то вже велике питання.
19.04.2026 17:26 Відповісти
Стріляти в справжнього озброєного злочинця - це не бабусь ганяти з городиною або бикувати до водіів, прикриваючичи свою фахову неспроможність військовим станом....
19.04.2026 17:14 Відповісти
Я уже предлагал-давайте завтра же, пойдём писать заявы о приёме на работу в полицию. В следствие или криминальную-тут не потянем. А вот в патрульной-легко справимся. Ну что , панове-заменим полицию собой? Мы же все такие храбрые смелые умелые и неподкупные.. идём?
19.04.2026 18:00 Відповісти
Давай мені дємбєль і я приїду першою маршруткою. Ха ха ха.
19.04.2026 18:12 Відповісти
Запросто.На))
19.04.2026 18:27 Відповісти
Наказ з генштабу присилай. А не оце совкове зеленське на. Ха ха ха.
19.04.2026 19:00 Відповісти
Петро-давай номер нової пошти. Тобі прийде наказ з генштабу..
19.04.2026 19:28 Відповісти
Накази приходять не по новій пошті. В третій корпус пришлеш. Прізвище є. Там розберуться. Ха ха ха.
19.04.2026 20:03 Відповісти
Шо маємо-те й пришлемо) прямо на Білецького.
19.04.2026 20:13 Відповісти
Ок. Присилай. Буду чекати. Тут хлопців на цілий відділок вистачить. На любі посади. Освіти є які хочеш. Ха ха ха.
19.04.2026 20:17 Відповісти
Вже один тут писав, що переведе в будь яку бригаду. І що? І нічого. Як завжди ляля тапаля. Ха ха ха.
19.04.2026 20:19 Відповісти
Поліцейські, їх поведінка- наслідок відсутності системи, нормативних документів, які регулюють їх поведінку в конкретних ситуаціях. Протоколів поведінки. Міністр повинен призначатися як фахівець. При совку не розуміли цього, а зараз і поготів! Виженуть цих поліцейських, за що? Який пункт нормативно- правого документа, вони порушили? Риба гніє з голови!
19.04.2026 18:50 Відповісти
"Недостойно", це надто м'ягко сказано. Їх дії (бездіяльність) це порушення присяги. А скільки таких "поліцейських" по країні???
19.04.2026 17:15 Відповісти
На жаль, як відомо, наша поліція не підготовлена до бойових дій.
Тому варто показати з якого боку стріляє зброя (нам 24.02.22 і цього не показували) і ротаціями на фронт.
19.04.2026 17:15 Відповісти
Так все і було. Двоє ментів побігли до машини за аптечкою....
19.04.2026 17:16 Відповісти
поліцаї, схоже, спортсмени-легкоатлети, сприйняли постріли як сигнал стартового пістолета і рвонули!
19.04.2026 17:26 Відповісти
"...Туз. Ти тоже, Вєнік ***********, наче самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли нас з Бліном ракітнянські *******?
Вєнік. Хлопці, понімаєте, тоді так срати захотілося, прямо біда. Ну їй бо, не брешу! Не вірите? Я можу гавно показать!"
19.04.2026 17:27 Відповісти
С пистолетами не было никаких шансов против карабина.
19.04.2026 17:17 Відповісти
у карабина пистолетные патроны - и да, преступник услышав выстрелы в свою сторону конечно же не испугается и не отступит

19.04.2026 17:22 Відповісти
У більшості випадків, коли злочинець побачить, що у інших є чим відстрілюватися, то він не буде так спокійно йти і спробує знайти укриття. Це психологія. Цей нелюд розумів, що йому не буде опору і в людей нема зброї, тому спокійно йшов по місту і вбивав людей.
19.04.2026 17:36 Відповісти
100%
там стояла машина - идеальное укрытие в этой ситуации. Полицейским одному с одной стороны машины второму с другой стороны для подстраховки и взять стрелка на прицел. Это я с дивана и с точки зрения компьютерных игр вещаю, если что
19.04.2026 18:30 Відповісти
Зрозуміло що ситуації є різні і "з дивана воно видніше", вони відбігли, потім могли тихенько за ним і з кутка прицільно шмальнути навіть в ного чи в живіт. Але ж, але ж.

Займався страйкболом, то таке відпрацьовували.
19.04.2026 18:39 Відповісти
не ну уже шапки полетели. Мне то пох, но как их учат? Первое действие - найти укрытие, собраться и планировать дальнейшие действия. У них есть оружие. А укрытие было - белая машина.
19.04.2026 18:50 Відповісти
Да тут даже хоть бы в воздух стреляли, чтобы террорист понял, что он не один с оружием, и обосрался бы
20.04.2026 23:38 Відповісти
Не треба писати єрунду, були шанси і багато, бо карабін той не міг стріляти чергами, а тільки одиночними (автоматичні не продають цивільним в Україні), а пістолетів було ДВА у двох "ментів". І у випадку стрільби карабін кастрований і два пістолети - то вже велике питання.
19.04.2026 17:26 Відповісти
Це сильно залежить від навичок стрільця та умов. В чистому полі на великій дистанції і обидва без бронежилетів, тут я з Вашим твердженням погоджусь. В торговому центрі, копи, скоріш за все в броніках, їх двоє, тут далеко не факт, що стрілець з таким карабіном вийшов би переможцем.
19.04.2026 17:29 Відповісти
маячня, тим більше поліцейські в броніках, які точно захищають від пістолетних куль (як у нападника)
19.04.2026 17:31 Відповісти
Ну так. З пістолетами не було ніяких шансів проти карабіна, зате у беззбройних ці шанси були 100%
19.04.2026 17:44 Відповісти
Да були шанси, у нас не США і карабін був кастрований і урізаний, він не міг стріляти чергами. Які чергами, то цивільним не продадуть в принципі в Україні.
19.04.2026 18:06 Відповісти
Тут ещё вот в чём дело. Один чувак служит меньше двух лет. А вторая женщина-и когда по тебе валит подполковник армейский!!! На минуточку!! Валит из карабина-не каждый сможет принять пулю в грудь. А стрелок был точно не из последних. Ублюдок* да, а вот стрелок не слабый.
19.04.2026 18:03 Відповісти
Не треба ля-ля. Такі наловлюють простих, яких вже через 3 місяці можуть відправити на ЛБЗ. Стволи в них були, але ж пальнути застяли і відволікти злочинця. Також якщо почитати, то карабін для цивільних і недавно був перевірений наріть, тобто той карабін кастрований і стріляти чергами не може. По факту, одне діло кошмарити бабок, водіїв і "ухилянтів безправних", а інше діло, коли у іншого вознепальна зброя. Два з пістолетами чи один в кастрованим карабіном - ну це питання. Нахіба тоді "мєнти" стволи носять, для "понтів" напевно ... риторичне.
19.04.2026 18:11 Відповісти
ну так, а хто знає чого чекати від водія, бабки чи "безправного ухилянта" ?
20.04.2026 09:35 Відповісти
Це зрозуміло, але нема жодного прецедента, коли водій, чи бабка, чи "ухилянт" кидалися на ряжених зі зброєю чи щось робили проти поліції, в більшості поліція призводить до конфліктів. Як тільки зброю ряжені бачать, то вони тікають аж бігом.

Є відео, коли ряжені ломилися в приватний двір чоловіка, від із рушниці вистрілив в небо, то тікали четверо хто куди бачив, відео знайти не тяжко.

Але навіть якщо ваші слова і не зрозуміло чого чекати, то вибачте, вони йшли не телевізорами торгувати і за це отримують гроші і забезпечення і на фронт їх не женуть. Я працюю в енергетиці, то як би я розумію що ТЕОРЕТИЧНО може бути, коли лізу на опори чи в трансформаторну підстанцію.
20.04.2026 13:40 Відповісти
ну так, "нє послєдніє", "нє слабиє стрєлкі", "валящиє із карабіна" також заброньовані, чи на спецобліках, не поспішають на нуль показати як "валять з карабіна", тут в Києві, нужніші...
20.04.2026 09:40 Відповісти
виправдовує "мужніх" поліцейських
19.04.2026 17:18 Відповісти
Ага, "бігли в машину за аптечкою". Так всі й повірили. Поліцай виправдовує поліцаїв, ось що це.
19.04.2026 17:32 Відповісти
Бігли в різні боки. "Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону..."
19.04.2026 23:28 Відповісти
А не може такого бути, що вони упізнали того терориста? Може знайомі були з ним, може в темі? Або вже бояться стріляти, а то часто судять поліцейських та тцкашників, як тільки вони використовують зброю для самозахисту. Можете кидати в мене тапками, але таких новин немало.
19.04.2026 17:18 Відповісти
За ЗАКОННЕ використання не судять.
19.04.2026 17:21 Відповісти
Не пишіть єрунди, багато за війну і не тільки було випадків, коли поліцейські вбивали нападників і їй виправдовували. Із того що пам"ятаю, то був випадок, коли мажор напав на копа, розбив і зламав дівчині поку носа, а колега дівчини застрелив нападника.

Про тцк-кунів взагалі не треба приліпати, на тцк ніхто не нападає, а навпаки і відео і тут море, як пакують людей, від пакувальників тільки захищаються, ТІЛЬКИ ЗАХИЩАЮТЬСЯ у всіх випадках, нема жодного випадка, коли тцк ждуть по вулиці і на них кидаються люди.
19.04.2026 17:40 Відповісти
Во всех случаях полиция убивала безоружных граждан. А тут дед со стволом
19.04.2026 20:50 Відповісти
Ну, нажаль і не без такого.
20.04.2026 13:41 Відповісти
дарма ти так...Жуков дуже поважний чоловік...пройшов ДАП...позивний "Маршал"..загугли хто він...відомий його відеомем "а почему? а потому что получили *****!"
19.04.2026 21:31 Відповісти
видаляю. Згоден, неправий.
19.04.2026 23:11 Відповісти
І де він зараз?
19.04.2026 17:31 Відповісти
ze-ІМБІЦИеЛКИ одразу шукають "крайніх, так же як і їх "НЕДО-лідор".
ze-жлобла, МАЄ ЗНИКТУТИ інакше України, як держави з майбутнім, не буде.
жлобо-ферми будуть метати гівна в паперєднікав і аж то Байдена. АЛЕ з 2019 року (вже сім років!!!!!!) ці "слуги", проости Господи, "народу", є 100% відповідальними за державу. і УСЕ що ми зараз маємо робилося їх дієвою-бездіяльністю.
Розумна людила визнає свої помилки, вибачається і виправляє їх. а ze-імдіцєлкі крадуть і руйнують та шукають крайніх сім років поспіль.
19.04.2026 17:31 Відповісти
Не достойно? Він в курсі що є СТАТТЯ, за ненадання допомоги іншій людині в скрутній ситуації, як мінімум повинні подзвонити 101, 102, 103 і на всяк випадок 104 ... і це для цивільних, які бачили проблемну ситуацію і не відреагували. А це "мєнти", які були НА РОБОТІ !!!

Ну кошмарити вони гарно вміють беззбройних простих бабусів біля переходів, чи водіїв, чи "ухилянтів", а коли почули постріли - втекли, ******* лайно. А це не просто "ганебний вчинок", це для "меєнтів" СТАТТЯ за невиконання !!! ГОДИНУ треба було на знищення нелюда !!! ГОДИНУ !!!

Тут в магазин 100 метрів хліба купити, то 2 патрулі пропреться і документи трусять у всіх, а дід пройшов пів района, стріляв людей і жодного патруля і реакції. Із захисту у людей тільки смартфони...
19.04.2026 17:32 Відповісти
А щоб вода була теплою, її треба підігріти.
Жуков, ти ідіот, ти відповідаєш за своїх недоумків, подавай у відставку.
19.04.2026 17:34 Відповісти
Він вже подав у відставку взагалі-то
19.04.2026 18:54 Відповісти
тиловик, з пагонами тепла посада, 1.5року до пенсії, чому йому дах зірвало
19.04.2026 17:39 Відповісти
Я впевнена, що пристрель поліцаї того ідіота, зараз би коментатори захлинались про концатабір і владний бєспрєдел.
19.04.2026 17:47 Відповісти
Какая нах аптечка,пытается выкрутиться и бреше в квартальном стиле не стесняясь
19.04.2026 17:49 Відповісти
в данной ситуации полицейским нужно было спрятаться за ближайшем укрытием, а там машина стоит, взять стрелка на прицел и убить его. Это подсказывает многолетний опыт компьютерных игр. Но увидели убегающего ухилянта и сработал рефлекс..
19.04.2026 17:50 Відповісти
Приехали на виклик - значит полицаи знали про стрельбу и отправили всего двух патрульных,одного молодого ухилянта,наверное нежного сынка какого то податкивця и уставшую от службы девицу на маникюре и все - получили результат
19.04.2026 17:56 Відповісти
З половини поліції знімати бронь і на фронт, відразу на лбз.
19.04.2026 17:59 Відповісти
Так фронт посипиться... Потікають "захистники"
19.04.2026 18:13 Відповісти
Жуков ..В Донецькому аеропорту піарився? Пи₴дуй на фронт.
19.04.2026 17:59 Відповісти
ти теж був в ДАПі?
19.04.2026 21:32 Відповісти
Ну звісно. Разом з тобою.💪
19.04.2026 21:36 Відповісти
Почувши постріли у поліціянтів спрацював рефлекс "наши в городе" і вони побігли вдягати колорадки.
19.04.2026 18:03 Відповісти
Так, це не двума машинами і в шість рил охороняти радар, та спільним галасом гавкати на дідка з Жигулів. Питають, де їх набрали? Оголошення на стовпах бачили? А тепер рекомендують їх на фронт! Кого??? Тьфу, ***....
19.04.2026 18:11 Відповісти
То вони побігли за ухилянтом
19.04.2026 18:21 Відповісти
Поліція може тільки бабусь у ринку трусити, та інвалідів бусікувати
19.04.2026 18:27 Відповісти
Аптечка якась дуже велика і важка була, що аж вдвох кинулось за нею.
19.04.2026 18:47 Відповісти
"Ні один поліціянт за час "повномасштабки" не перейшов на бік ворога", що не скажеш про бібліотекарів завідуючих сільськими клубами чи тех.працівників.

Це ще раз доводить , що "чим вища зарплата - тим більше патріотизму і вірності своїй державі".

"Ржом дальше"
19.04.2026 18:54 Відповісти
На відео послідовність та дії поліціянтов зовсім не такі, як виклав цей Жуков. І розбіглись поліціянти в різні сторони. Може у них було дві машини? А може хтось бреше?
19.04.2026 19:37 Відповісти
...а ще ці поліцейські бігли з криком "Рятуйся хто може".Коротше, наклали вони повні штани від пострілів та змилися..
19.04.2026 19:54 Відповісти
19.04.2026 20:09 Відповісти
А чому аптечки не на броніках? Для того щоб за ними бігати через квартали? Ха ха ха.
19.04.2026 20:09 Відповісти
Страх перед озброєним злочинцем можна подолати тільки тоді, коли ти йдеш в поліцію захищати громадян ,а не для отримання броні від мобілізації.В даному випадку в ролі поліцейських не звичайні ухилянти,а ухилянти для яких власне життя понад усе.Вони не зможуть стати воїнами-справжніми захисниками,бо в першому ж бою покинуть поле бою і побіжать ховатись під спідниці власних жінок.
19.04.2026 21:35 Відповісти
У маскалей сьогодні свято, українці ********😏
19.04.2026 23:42 Відповісти
Наслідки бронювання поліції та інших силовиків.
Жуков, Клименко створили цю систему, щоб заброньовані поліцейські тікали від пострілів. Люди які не були на лінії бойового зіткнення, не ризикували своїм життям і не знищували ворогів своїм руками, не повинні бути в управлінні зараз.
