У грудні 2025 стрільцю продовжили дозвіл на володіння зброєю, - Вигівський про теракт у Києві

Теракт у Києві: стрілець продовжив дозвіл на зброю у грудні

Чоловік, який влаштував стрілянину у Києві, мав дозвіл на володіння зброєю та продовжив його у грудні 2025 року.

Про це під час брифінгу заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Вигівського, нападник раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.

"Але в суді по закону він примирився. І це була підстава для закриття такого провадження судом. Це фактично реабілітуючі підстави. І вони не є підставою для скасування йому дозволів на володіння зброєю", - пояснив він.

Також правоохоронці вивчають медичну документацію. Він мав медичну довідку, що підтверджує його психічний стан та те, чи не вживає він наркотики тощо.

"Цю довідку він отримав 15.12.2025 року. На підставі неї йому було продовжено термін. Спочатку цю зброю оголосили в розшук, тому що він не приходив продовжувати. Потім він з'явився із цими документами на законних підставах її продовжив.

Досліджуватимемо цей медичний заклад, хто видавав цю довідку", - додав очільник Нацполіції.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Київ зброя Нацполіція Вигівський Іван
Топ коментарі
+25
військовому російського походження з проживанням в 17-18 рр. в рязані-казані і відверто кацапськми постами в соцмережах !!!!

чи не мають сісти в тюрму ці "подовжувачі" і люди з СБУ ?

19.04.2026 17:39 Відповісти
+19
Це провтик СБУ. Вони замість переслідування журналістів, опозиційних політиків та детективів НАБУ краще б займалися своєю безпосередньою справою - захищали безпеку держави і громадян.
19.04.2026 17:44 Відповісти
+16
Ви б краще його профіль у соцмережах подивились - воно ж кацапська ******* на всю голову.
19.04.2026 17:38 Відповісти
ти шо гоніш?
таможня, от де сбу харчується....
ну, і там на мєлочам, на бізнеках.
19.04.2026 17:52 Відповісти
Для цього Зє повинен піти .... А вже потім вибрати НОРМАЛЬНУ людину-патріота України.
19.04.2026 18:04 Відповісти
Які команди з адміністрації президента отримують, такі на жаль і виконують.
19.04.2026 18:51 Відповісти
Їм ніколи. Вони профілі онліфанщиць моніторять і у "масажних" салонах контрольні закупівлі проводять.
19.04.2026 17:54 Відповісти
В 2019 ментам-бігунам за гроші українських налогоплатників закупили Heckler & Koch MP5 близько 2000 одиниць як раз для подібних випадків, тоді з кожної праски візжали якою потужною стане наша нацполіція але наявність Heckler & Koch нівелювалась відсутністю яєць в ціх ссикунів.
19.04.2026 17:39 Відповісти
МР 5 старе , нам в ФРГ вже не користуються , це як у нас АК47
19.04.2026 21:37 Відповісти
MP5 MLI, MP5 SD6, MP5 K, MP5K PDW. Досі досить популярний і дуже часто використовується 😁
19.04.2026 22:44 Відповісти
На жаль, я вгадав. Інформатор в поліції доповів що готуються рейди по ветеранах та легальних власниках зброї. Я свого дробовика про всяк випадок взагалі розібрав.
19.04.2026 17:40 Відповісти
ти теж за Путіна і Рашку? теж у кацапформі красуєшся?
19.04.2026 17:53 Відповісти
Гірше для поліції. Я ветеран.
19.04.2026 18:00 Відповісти
поліціянт? на пенсію пішов у 45 років,пенсія тисяч 30?
19.04.2026 18:19 Відповісти
ЗСУ. Так, у 45. Пенсія 11. Зараз суджуся щоб інвалідність із захистом пов'язали. Трішки держава кинула. Ще питання?
19.04.2026 18:41 Відповісти
Кто продолжил дозвил иметь оружие тому,кто на весь интернет выставлял свои фотки в российской военной форме и с колорадским ленточками,назовите его фамили и должность.
19.04.2026 17:40 Відповісти
Нууу, для цього Вигівському трнба у власне посвідчення подивитись.
Цікаво, що латентному путіністу дозвіл на зброю продовжили, а багатьом патрілтичним громадянам - не видають навіть під різними приводами.
19.04.2026 17:56 Відповісти
Ещё намекают на меддовидку за хабар,а кто,как не полиция,должны ловить и тащить в суд хабарников,получается двойное преступление полициянтов.
19.04.2026 18:07 Відповісти
Ну і що бажаєте сказати цією статтею? Мисливців опитують на детекторі брехні? В Україні багато громадян із кацапським мозгами. Виявити це неможливо.
19.04.2026 17:41 Відповісти
отой отморозок мав чудовий напівавтоматичний нарізний "мисливський" карабін із складним прикладом для непомітного носіння під верхнім одягом....

а може почати з асортименту зброї в продажу в Україні ?

19.04.2026 17:51 Відповісти
ще раз, зброю можна на 3д принтері надрукувати, всі ці заборони діють лише проти нормальних, законослухняних громадян
19.04.2026 18:24 Відповісти
Нууу, трохи не так - сусіди про це знали, бо у путініста була характерна для таких, як він поведінка. Тільки правоохоронців така інформація не цікавила.
19.04.2026 17:58 Відповісти
"Досліджуватимемо цей медичний заклад, хто видавав цю довідку", - додав очільник Нацполіції."
Заодно перевірте, як отримав таку довідку один сумнозвісний і несмішний комік в 2019-му. Там теж залишилися питання щодо вживання наркотиків.
19.04.2026 17:42 Відповісти
А медичні висновки щодо ішака напередодні президенських виборів коли будуть оприлюднені!? Теж опосля!
19.04.2026 17:42 Відповісти
класичні зелені дегенерати, сьомий рік поспіль!
всі, до єдиного повинні застрелитися!!!
в своїх кабінетах, з табельної зброї!

воно, навіть не розуміє, яку х*йну воно несе!!!

серіал голобородька, всім у мозок......
19.04.2026 17:48 Відповісти
Наркотики напевно не приймав , але біла гарячка не легше
19.04.2026 17:49 Відповісти
кац...во гірше наркоманії..взагалі ВІЙНА!!!! Є досвід Америки в другу світову, коли Японія оголосила війну та інші приклади з історії як поводяться із громадянами ворожої країни та з тими хто зітхає за "руськім міром".
19.04.2026 18:12 Відповісти
За словами Вигівського, нападник раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.

"Але в суді по закону він примирився. (за скільки він примирився із прорашистським судом в Україні???
19.04.2026 18:01 Відповісти
Це через мусорів загинуло 6 людей і поранено купу. Як би ми мали право на захист (володіння короткостволовою зброєю) громадяни його нейтралізували б миттєво. А так маємо звгиблих і пронених беззахисних людей і СЦИКУНІВ у поіції.
19.04.2026 18:03 Відповісти
Дуже гарно читати, що є в Україні однодумці і їх багато.
19.04.2026 18:45 Відповісти
Якось так виходить, що зброю мають психи, наркомани бандити і мусора, одним словом всяка нечисть. А зброю забороняють мати нормальним здоровим патріотам. Коли це скінчиться? Таке враження, що цим всім управляють любителі руского міра.
19.04.2026 19:26 Відповісти
У відставку ЗЕгандон штопаний і на передок спокутувати вину за вбитих кацапським бандитом українців!!!
19.04.2026 18:06 Відповісти
може, треба позбавити ліцензії психіатра, який не побачив ознаки психопатії?
19.04.2026 18:13 Відповісти
Психіатр його і не перевіряв, просто отримав гроші і все.
19.04.2026 18:55 Відповісти
Какой психиатр, посмотрите с 3 м в его глаза на видео, идеальный психопат!
19.04.2026 22:58 Відповісти
знов Порошенко
19.04.2026 18:36 Відповісти
Може зараз введуть поліграф і анкету лояльності для бажаючих зброї?
19.04.2026 18:55 Відповісти
19.04.2026 22:44 Відповісти
Обратите внимание, как же легко у него всё получалось, разрешение, продление, экспертиза, с первого раза все. И это у нас. Суд отменил все действия. Ну где у кого так было? Сходите в Цнап любой, там кабздец по любой теме.
19.04.2026 22:54 Відповісти
 
 