У грудні 2025 стрільцю продовжили дозвіл на володіння зброєю, - Вигівський про теракт у Києві

Чоловік, який влаштував стрілянину у Києві, мав дозвіл на володіння зброєю та продовжив його у грудні 2025 року.

Про це під час брифінгу заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами Вигівського, нападник раніше притягувався до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.

"Але в суді по закону він примирився. І це була підстава для закриття такого провадження судом. Це фактично реабілітуючі підстави. І вони не є підставою для скасування йому дозволів на володіння зброєю", - пояснив він.

Також правоохоронці вивчають медичну документацію. Він мав медичну довідку, що підтверджує його психічний стан та те, чи не вживає він наркотики тощо.

"Цю довідку він отримав 15.12.2025 року. На підставі неї йому було продовжено термін. Спочатку цю зброю оголосили в розшук, тому що він не приходив продовжувати. Потім він з'явився із цими документами на законних підставах її продовжив.

Досліджуватимемо цей медичний заклад, хто видавав цю довідку", - додав очільник Нацполіції.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

