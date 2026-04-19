Теракт у Києві почався зі сварки із сусідом, потім терорист підпалив свою квартиру, - Вигівський

У Нацполіції розповіли, з чого почався теракт у Києві. Нападник посварився із сусідом.

Про це під час брифінгу заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Виклик (до поліції. - ред) надійшов о 16:32. Про те, що відбувається конфлікт на вулиці між громадянами. Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку.

Вже коли надійшов виклик, ця особа мала при собі травматичний пістолет. Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт. Його (сусіда) дружина була поруч. Після чого забіг до себе в квартиру, взяв цю зброю, з якою він потім пішов до супермаркету. І підпалив квартиру, облив рідиною", - сказав він.

За словами Вигівського, коли поліцейські їхали на виклик, то не розуміли, що там відбувається саме така ситуація.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

