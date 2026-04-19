Теракт у Києві почався зі сварки із сусідом, потім терорист підпалив свою квартиру, - Вигівський

З чого почався теракт у Києві: подробиці від поліції

У Нацполіції розповіли, з чого почався теракт у Києві. Нападник посварився із сусідом.

Про це під час брифінгу заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Виклик (до поліції. - ред) надійшов о 16:32. Про те, що відбувається конфлікт на вулиці між громадянами. Поліцейські спочатку прибули просто як на побутову сварку. 

Вже коли надійшов виклик, ця особа мала при собі травматичний пістолет. Він здійснив постріли в бік сусіда, з яким у нього був конфлікт. Його (сусіда) дружина була поруч. Після чого забіг до себе в квартиру, взяв цю зброю, з якою він потім пішов до супермаркету. І підпалив квартиру, облив рідиною", - сказав він.

За словами Вигівського, коли поліцейські їхали на виклик, то не розуміли, що там відбувається саме така ситуація.

Читайте: У грудні 2025 стрільцю продовжили дозвіл на володіння зброєю, - Вигівський про теракт у Києві

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Також читайте: Чи готові громадяни в тилу вийти і вимагати від поліції спокутувати ганьбу? - Ігор Луценко

Не попередив поліцію за добу, щоб підготувалися? А до чого, тоді іх готують взагалі?
19.04.2026 17:55 Відповісти
ЗЕбандит вигівський ти тут не повинен відбілювати свою репутацію якої в тебе не було ніколи а подати у відставку і піти на передок спокутувати свою вину за загиблими українцями яких твої "мусора" не захистили від озброєного бандита а обісрались і розбіглися після першого пострілу!!!
19.04.2026 17:59 Відповісти
Тупа мусорва обісралася і щоб вийти героями назвали страшним словом теракт.Все було б добре,як би не те кляте відео з героїчною втечею.Всю мусорву на фронт,нічого в тилу ховатися
19.04.2026 18:08 Відповісти
Перехватчик-Да с твоим ником, сам бог велел в патрульно-постовую идти.. странно что ты ещё здесь. Хотя допускаю-где-то у Мадьяра орков крошиш сотнями за ночь.
19.04.2026 18:06 Відповісти
Ты что, один из тех сцыкливых мусоров?
19.04.2026 18:12 Відповісти
М..Дак-никак орков под часовым яром из гарматы крошишь?
19.04.2026 18:26 Відповісти
А твое какое собачье дело откуда я пишу, лошпердос ты мусорской?
19.04.2026 18:42 Відповісти
М-Дак..😀
19.04.2026 19:30 Відповісти
М-дак-колись, по бакланке чалился, или по наркоте?
19.04.2026 19:31 Відповісти
На фронт усіх мусорів !!! 90% ментовського лайна має воювати на передку - в тилу, окрім рекету ПП та на дорогах, все одно жодного толку немає !!!
19.04.2026 19:23 Відповісти
наверно сосед лампочку в коридоре не выключил
19.04.2026 17:57 Відповісти
тогда я стрелка прекрасно понимаю - за ТАКОЕ надо идти шмалять всех кого видишь, тем более правоохорнцы разбегаются кто куда
19.04.2026 18:03 Відповісти
Дружина сусіда винна. Шерше ля фам.
19.04.2026 17:59 Відповісти
68-го года пацанчик, какое там фам
19.04.2026 18:05 Відповісти
злобна бабіща, накрутила шизіка, він і злетів з катушок. москалів відімо притянуть не вдастся
19.04.2026 18:21 Відповісти
та да ****, тут в следующий раз 6-ю трупами не открутишься, прилетит Минитмен с Тополем 2,5 мегатонны, никаких Патриотов не напасесшься
19.04.2026 18:39 Відповісти
я 69-го. Повір мені, там ще всьо фам )))
19.04.2026 18:36 Відповісти
Во всем виноват сосед,полиция ничего не знала.
19.04.2026 17:59 Відповісти
якби знала -навіть би не їхали
19.04.2026 18:02 Відповісти
Битовуха переросла в масовий розстріл непричетних(
19.04.2026 18:02 Відповісти
У Нацполіції розповіли, з чого почався теракт у Києві. Нападник посварився із сусідом.....Десятки тисяч сусідів .в цей момент .виясняють відносини. сваряться матюкаються.обзивають один одного бють морди один другому.так що ж тепер Україну має захлиснути насильство і смерть подібне до Київського????
19.04.2026 18:06 Відповісти
Всіх поліцаїв на фронт. Від них абсолютно ніякої користі.
19.04.2026 18:07 Відповісти
Там від них буде ще менше користі, половина миттєво розбіжиться. А враховуючи, скільки поліцаїв перейшло на бік ворога на окупованих теріторіях...
19.04.2026 20:26 Відповісти
Вам не вгодиш : тікають погані , залишилися в окупації - теж погані. Вам шо треба ?!
20.04.2026 08:48 Відповісти
Ти з ображених, певно.
20.04.2026 04:33 Відповісти
О. Поліцай закукурікав. Ти з дільничних певно.
20.04.2026 07:11 Відповісти
Поліцейські наввипередки побігли за аптечкою для пораненого. А ви все втікли та втікли
19.04.2026 18:07 Відповісти
А у них що, також є-бали за доправлення аптечок нараховують?
В такому разі я їх розумію. ☺️
19.04.2026 18:20 Відповісти
а де можна підписатися в юзіка батальон за контрактом 60+?
19.04.2026 18:08 Відповісти
В нього батальйон 150+, але це не про вік🤣.
19.04.2026 18:14 Відповісти
В батальон Юзіка приймуть тільки, якщо у вас є державні нагороди, як ось в цих і щоб "морда ліца соотвєтствовала"
19.04.2026 18:18 Відповісти
Теракт начался с выдачи дозвила на оружие агенту ФСБ,это был явный ждун,ожидал когда ему дадут из москвы приказ начать стрелять в Киеве по людям,но у психа не хватило терпения дождаться этого приказа.
19.04.2026 18:12 Відповісти
Хто колись мав справи з психічно хворою людиною, вони всі хочуть померти, одні пригають з балкона чи даху, а цей мав зброю, з якою він вже і наробив справ. Але він хотів померти, це вже факт, вони розуміють що помруть, це головна проблема психічного всплеску, звісно довідки на зброю дають майже автоматично, якщо не було ніяких випадків до цього... як виявилось був випадок, але суд зам'яв справу обоюдкою, короче помилився, і не факт що за хабар, це реалії нашого життя.
19.04.2026 18:18 Відповісти
Вигівському краще мовчати,те що там дибіли працюють країна вже давно знає
19.04.2026 18:18 Відповісти
На побутові виклики поліція їде у зовсім інщому спорядженні - " в маєчках і трусіках" та у кімнатних тапках - а тут "савсєм другоє случілася"

"Маї радітєлі устроілі мєня в паліцию для броні от мабілізациї, а нє пагібать за какіх та прахожих"
19.04.2026 18:20 Відповісти
А пересічних перехожих шманають в броніках, в повному спорядженні, з автоматами напоготові...😈
19.04.2026 19:03 Відповісти
Казка для дітей. Не знали, що під час війни у громадян на може бути зброя. А головне, що отримавши визов на правопорушення, не подивилися по базі, що у чоловіка є зброя. Та навіть, якби не було зброї - поліція чергує зі зброєю і мала бути готова до всього.
Це говорить, що керівники поліції некомпетентні, як і їх підлеглі. Гнати мітлою їх з поліції.
19.04.2026 18:22 Відповісти
Як це "гнати їх мітлою"? А де вони "харчєваться" будуть?
19.04.2026 18:25 Відповісти
Зараз в поліції виправдовуються, що вони бігли до машини за аптечкою ,щоб надати допомогу пораненій дитині. Але неясно тільки чому драпали в двох.
19.04.2026 18:27 Відповісти
Бо більше нікого не було
19.04.2026 18:31 Відповісти
Вони в різні боки розійшлись, в пошуках аптечки. Як у тій пісні: "Дан приказ ему на запад. Ей в другую сторону".
19.04.2026 23:15 Відповісти
А що таке теракт? Дебіл, зрозуміло, з глузду з'їхав, теж зрозуміло. Однак, .....Основною метою теракту є залякування населення, провокація конфліктів або вплив на прийняття рішень органами влади...
19.04.2026 18:30 Відповісти
Нє вінаватиє ми, он сам прішол!
19.04.2026 18:35 Відповісти
Судячи з усього цей типок був шизофреником. Тому питання мають бути до тих лікарів, які йому справку видавали на володіння зброєю
19.04.2026 18:57 Відповісти
то лікарі з ВЛК. У них всі здорові
19.04.2026 21:22 Відповісти
При владі - безтолковий профан практично у всьому, до того ж обкурений. То якими можуть бути його призначенці? Правильно, такі ж, або й гірші!
19.04.2026 19:31 Відповісти
Якби хтось не зняв відео, ніхто і не узнав би про "героїчних" поліціянтов.
19.04.2026 19:32 Відповісти
Брехня.Поліцаї по сто разів перезвонюють і питають,а "що у вас сталося?",і самі вирішують,чи їхати на виклик.У мене сусіди на вухах стояли з шостої ранку у страстну п'ятницю і великдень.На чотири виклики ні одна поліцейська морда не приїхала,навіть операторка 102 була в шоці.❤️🇺🇦❤️
20.04.2026 09:00 Відповісти
 
 