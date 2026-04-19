УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19656 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
7 733 62

Чи готові громадяни в тилу вийти і вимагати від поліції спокутувати ганьбу? - Ігор Луценко

Стрілянина в Києві: Заява військового Ігоря Луценка

Втеча чисельно переважаючої поліції від стрільця з мисливським карабіном у Голосіївському району є результатом державної політики, а не випадковістю. Поліцію необхідно очистити через фронт.

Про це у Facebook написав військовослужбовець Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він заявив, якби до втечі вдались військовослужбовці на фронті, їм би це коштувало ганьби на все життя і реальних строків увʼязнення. Поліцейських же такі наслідки навряд очікують. На думку Луценка, їх виховують бути "терпілами і боягузами", а не захисниками.

"Якщо держава устами своїх найвищих посадовців весь час їм каже, що вони не створені для війни, що їхнє володіння зброєю якесь не таке, що навіть допомога у заходах оповіщення щодо мобілізації це надто тяжкий для них тягар — то не треба дивуватися, що пересічний поліцейський, як той сайгак, починає тікати у самий драматичний момент", — написав військовий.

Він закликав українців у тилу домагатись справедливості — вийти на вулиці і вимагати від поліції спокутувати ганьбу.

"Чи є зараз у нас кращий шанс очистити поліцію через участь у реальних бойових діях? Хоча б місяць на рік? Чи не задихається зараз фронт від нестачі бійців? Чи треба нам така поліція в тилу, яка, маючи чисельну перевагу, кидає тих, кого має захищати, і тікає?", — написав Луценко.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 19 квітня в мережі з’явилось відео, на якому двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши на місці події цивільних людей: після пострілів впав дорослий чоловік, який тікав від терориста.

Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що доручив голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.

Сотні користувачів соціальних мереж публікують дописи їз закликами відправити у відставку і міністра Клименка. Українці закликають відправити на фронт поліцейських, які не справляються із захистом людей у тилу.

Автор: 

Нацполіція (15613) стрілянина (1879) Луценко Ігор (188)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Проти звичайного пересічного громадянина - вони не боягузи, а справжні Рембо, особливо, коли троє або четверо на одного.
показати весь коментар
19.04.2026 17:28 Відповісти
+26
А де верховний ішак, що самоусунувся від своїх конституційних обовязків щодо мобілізації!?
показати весь коментар
19.04.2026 17:25 Відповісти
+14
Через фронт нужно очищать не только полицию,все держструктуры и все ветви власти нужно чистить,фронт должен отправить в тыл своих представителей для этой процедуры.
показати весь коментар
19.04.2026 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вообще то судя по опросам о доверии разного рода государственным органам - полицейская реформа свернула не туда. Потому что нельзя было менять полицию только частично - в итоге старая система которая осталась - достаточно быстро сожрала то что пыталось зародиться доброго и светлого.
показати весь коментар
19.04.2026 17:22 Відповісти
Вторая полицейская как раз из первых наборов в новую полицию. с 2015, то есть по Вашей логике из тех добрых и светлых. А оказалось, что надо были не добрые и светлые, а террориста с карабином валить.
показати весь коментар
19.04.2026 17:30 Відповісти
і не тільки поліція має проти через фронт !

будь яку державну посаду в Україні може обіймати лише людина яка пройшла фронт, або принаймні служила в Війську

чотирижди Дезертира чотирижди ГЕТЬ !

.
показати весь коментар
19.04.2026 17:58 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 17:25 Відповісти
Да рано еще, вечером новый видосик будет. Никуда он не денется.
показати весь коментар
19.04.2026 17:27 Відповісти
Він як завжди ні при чому
показати весь коментар
19.04.2026 17:57 Відповісти
ще з 14-го року в Горлівці, коли пропонував

"Шатать власть"

Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)
https://antonina.detector.media/novosti/post/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/
показати весь коментар
19.04.2026 18:04 Відповісти
Грає на піаніно.
показати весь коментар
19.04.2026 18:08 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 17:27 Відповісти
популістичні заклики до добра не доводять. зараз ВЖЕ існують стрілецькі батальони поліції і навіть цілі бригади. плодити нові недо-формування? а хто ними керувати буде? а Ігор Луценко взагалі в курсі, як виглядає ******* війна, чи не вистачає часу з'їздить подивиться, бо ж треба інтерв'ю давати?
шкода, що пройоби одних будуть виправляти інші. а по факту буде так, що з поліції приберуть останнії нормальних, а в тилу залишаться генерали і їх лакеї.
П.С.: для початку, зробіть нормальне переведення з МВС до ЗСУ для бажаючих.
показати весь коментар
19.04.2026 17:28 Відповісти
А нащо плодити ? Є такий термін - ротація. От нашого дільничого забрали на фронт , замість нього якесь мурло їздить по селах . От поміняти їх місцями . А то прямо мєнти в тилу незамінні . Льгот зато на всю рідню на роаи вперед
показати весь коментар
19.04.2026 22:01 Відповісти
"...провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР" - надати інформацію для чого? Співробітники ДБР так само сцикливо потікали з Києва в 22-му. Про маніпуляції з клістронами навіть згадувати не хочеться. То хто і на кого працює в цьому бюро?
показати весь коментар
19.04.2026 17:28 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2026 17:28 Відповісти
да i луценко цей провокатор. Який штурмуе фейсбук)
показати весь коментар
19.04.2026 17:38 Відповісти
Ну дак вони зi фронта втечуть. Професiонали, бд! 😁
показати весь коментар
19.04.2026 17:30 Відповісти
Після відео з обісраними поліцаями Дніпра три роки тому вже все було зрозуміло. А клименко цей треш тільки підтвердив. "Не навчені воювати"...каже.. Пи₴дець🥴
показати весь коментар
19.04.2026 17:30 Відповісти
Вся верхушка поліції після цієї ганьби на чолі з ЗЕгандоном клименко повинна подати у відставку і змити цю ганьбу на передку на фронті - інакше не вам пробачення! Кинути поранену дитину на призволяще і як щури тікати це верх цинізму це ганьба від якої вам "мусорня" не відмитись ніколи!!!
показати весь коментар
19.04.2026 17:33 Відповісти
Очень странные вопросы у господина Луценко. Судя по постановке, он, как раз и хочет, чтобы вышли. Наверное не знает из истории, что, пока в 1917 в питере толпа полицейских и жандармов в неву скидывала, организованные граждане ювелирки с банками и богатыми хатами подламывали, полицейские архивы жгли и уголовников из тюрем выпускали
показати весь коментар
19.04.2026 17:41 Відповісти
Алекс-чего вы хотите от 73% интеллектуалов? А пример семнадцатого года в России-Да они слыхом не слыхивали что там происходило. и как с помощью таких провокаторов взорвали огромную Империю изнутри. Тоже и сейчас. Москва не в состоянии победить Украину на фронте. А взорвать её с помощью вот таких луценков, а также зелёных идиотов-она может легко.
показати весь коментар
19.04.2026 17:53 Відповісти
У пана Луценка цілком логічні висновки, а ти, москалик, плутаєш руснявий бунт черні із цілком звичним для української традиції громадянським протестом.
показати весь коментар
19.04.2026 18:25 Відповісти
любитель простых решений, много пафоса, и больше ничего
показати весь коментар
19.04.2026 17:42 Відповісти
Ни в коей мере не оправдываю двух указанных патрульных. Но, террориста ликвидировали все-таки полицейские. Оно, конечно, патрульные повели себя, мягко говоря, не достойно и в их действиях, по-моему мнению, есть состав должностного преступления. Ну так и в ЗСУ же есть неодиночные случаи СЗЧ.
показати весь коментар
19.04.2026 17:53 Відповісти
прості рішення в Ізраілі - всі служать в ЦАХАЛ, в політиці офіцери запасу.

що ще може бути простішим ?

.
показати весь коментар
19.04.2026 18:00 Відповісти
Я впевнена, що пристрель поліцаї того ідіота, зараз би коментатори захлинались про концатабір і владний бєспрєдел.
показати весь коментар
19.04.2026 17:46 Відповісти
Можливо.
показати весь коментар
19.04.2026 17:49 Відповісти
100% !!!!!!!!!!!!

поліція боїться діяти навіть проти ********* через звинувачення в насильстві та "обмеженні особистого простору" бандюка !!!!

щоб не мати собі потім гемору...

.
показати весь коментар
19.04.2026 18:02 Відповісти
Тоді нах%й вони такі потрібні? Того не можуть, те бояться, там не навчені.... За який , вибачте х%й ми годуємо цих дармоїдів?😡
показати весь коментар
19.04.2026 18:15 Відповісти
корд пристрелив козлорилого-молодці
показати весь коментар
19.04.2026 18:07 Відповісти
найкращий суд
показати весь коментар
19.04.2026 18:08 Відповісти
поліції і зеленському по.уй на рабів. попереду ще багато чудес
показати весь коментар
19.04.2026 17:49 Відповісти
Марта-Вы прямо в десятку. Снимаю шляпу.
показати весь коментар
19.04.2026 17:50 Відповісти
Вал, сознайся, за наркоту менты по молодости тягали?))
показати весь коментар
19.04.2026 18:08 Відповісти
Я що, на допиті, пане поліцай?
показати весь коментар
19.04.2026 18:17 Відповісти
Пока что нет.
показати весь коментар
19.04.2026 18:23 Відповісти
Выйти на улицы. Доиграется Игор.
показати весь коментар
19.04.2026 17:58 Відповісти
Поліція не навчена. І це правда. Вона воює в основному з мирним населенням, яке не носить і не має права користуватись зброєю.
Це такі собі охоронні собаки на службі у влади. Їх задача - контролювати та тримати в покорі цивільне населення.
показати весь коментар
19.04.2026 17:59 Відповісти
Наговорив брєд. Просто щоб знову світанутися. По барабану по якій проблемі. Щоб щось там виправити, то треба змінити законодавство, конституцію, судову гілку. В тут щось спокутувати, очистити і інший пустопорожній брєд. Ха ха ха.
показати весь коментар
19.04.2026 17:59 Відповісти
все вірно сказав. відправити воювати цсіх до одного поліцая. на їх місце набрати людей які воювали .
показати весь коментар
19.04.2026 18:04 Відповісти
Чи готові громадяни в тилу вийти і вимагати від поліції спокутувати ганьбу? Джерело: https://censor.net/ua/n3611295
Тих хто міг би вийти і вимагати, давно сточили по посадках зелені горе-командири.
Та і не тільки в поліції справа.
А чи готовий пан Луценко сам вийти і вимагати від боневтіка спокутувати свою ганьбу за "шашликі в має", розмінований Чонгар, згорнуті ракетні програми, розформовану танкову частину, якаб мала захищати північ України, за міндічей, єрмаків, баканових і ще багато за що?
Чи хоча б слово сказав пан Луценко на захист генералів Марченко та Кривоноса, Червінського?
показати весь коментар
19.04.2026 18:06 Відповісти
Розумію. "неначасі". 🙂
показати весь коментар
19.04.2026 18:23 Відповісти
Ви в свойому розумі, нешановний? З окопу пишите небось?
хоч би напряглись і почитали , хто такий Луценко.
Знов зелена погана шушара переводить стрілки на нормальних людей. Шось тебе я теж не бачив на захисті генералів.
А ти,зелений кріт, нарешті потрудись і прочти,хто такий Луценко.
Він воює, а ти?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
19.04.2026 18:47 Відповісти
Ти хоча б мій пост прочитав?
Чи забагато літер?
Ну мій окоп не далі від ЛБЗ чим наразі окоп Ігоря Луценко. 🙂
Ще раз, для особливо обдарованих.
Переводити стрілки на окремих виконавців означає вигороджувати головних винуватців того горя, що твориться в країні.
Від боневтіка оманського та його зеленого кагалу.
показати весь коментар
19.04.2026 19:00 Відповісти
Як вийдеш сам на площу агітувати против грінпоца, а не будеш незрозуміло в чому винуватити військового- тоді ми і поговоримо про твої претензії до Луценка.
Тому,ти,особливо обдарований, іди і покажи приклад всім, грамотєй!
показати весь коментар
19.04.2026 23:10 Відповісти
В потрібно всього лиш законодавчо скасувати відстрочку від мобілізації у всіх працівників патрульної поліції. Бо кататись на авто та навчитись складати протоколи адмінпорушення можуть усі. А от мужньо протистояти озброєному злочинцю - ні.
показати весь коментар
19.04.2026 18:12 Відповісти
що можна хотіти від "узаконених владою "ухилянтів" в погонах"? Таких і на фронт страшно відправляти.Залишуть позиції, в перший день,і до заходу сонця через Тису будуть переправлятися хто на чім ???
показати весь коментар
19.04.2026 18:19 Відповісти
Влада зелених мародерів настільки остогидла людям, що як тільки десь в одному місці люди вийдуть на протест, спалахне по всій країні і зупинити це буде дуже важко. А ідея виходу на майдан вже давно носиться в повітрі, людському терпінню завжди є межа. Тому зелені опариші сьогодні несамовито заметушились, стараючись за будь-яку ціну зберегти узурповану владу.
показати весь коментар
19.04.2026 18:20 Відповісти
На гівні сметани не буває.
показати весь коментар
19.04.2026 18:40 Відповісти
Ну так а що ви, ті хто приймали закони про нацполіцію, хотіли? Послати на х@й поліцейського в громадському місці з пляшкою пива вистачить 500 грн штрафу ( ст. 173, 178, 185 КУпАП). Були ж уже дзвіночки з побиттям на заправці ансамблю в Львівській області, наїзд на військового в Тернопільській області, де поліціянти спокійно спілкувались з правопорушниками. Тоді також якісь службові розслідування наче проводились. І ЩО??? Висновки не зроблені.
показати весь коментар
19.04.2026 19:04 Відповісти
Треба закон про вільний продаж зброї населеню. Народ на поліцію надії не має.
показати весь коментар
19.04.2026 19:15 Відповісти
Ні, я не самогубця.
показати весь коментар
19.04.2026 19:17 Відповісти
В яке місце Зельоні засунули початок реформи поліції? Пам'ятаєте нову поліцію після конкурсу? Які вони ходила, молоді, спортивні, доброзичливі. Ми почали гордитись новою поліцією. Але така не потрібна корумпованій владі. Через суди повернулись звільнені. Нових вимили з системи, якщо не бажали перелаштуватись на корупцію, закрити очі на порушення чиновників, і без заперечень виконувати накази начальства.
показати весь коментар
19.04.2026 19:37 Відповісти
... очищення поліції треба обов'язково почати з татарова, та всіх високих чиновників ,які займаються лише накопиченням статків, прикриваючи незаконні оборудки ..., кар'єри, ліси ,та імітацією служіння державі .
показати весь коментар
19.04.2026 19:39 Відповісти
Справжній поліцейський не має розмірковувати в критичній ситуації, а діяти автоматично на ураження злочинця. Реформу поліції можна починати спочатку і з самого верху.
показати весь коментар
19.04.2026 20:02 Відповісти
Чувак не в курсе походу что активная часть общества на фронте или в земле, а биомасса как никуда не выходила за 4+года, так никуда и не выйдет
показати весь коментар
19.04.2026 21:15 Відповісти
Безумовно професіоналізм і поліція України це не сумісні речі. Вони існують один без одного, абсолютно не стикаючись і не взаємодіючи, але це не привід відправляти поліцейских на фронт, це принесе користі і не вирішить проблему.
показати весь коментар
19.04.2026 22:03 Відповісти
Ігор - гафно вопрос. Давай, я вийду. Тільки зпочатку приїду до тебе, возьму необлікований калаш щоб ментам краще доходило і можна виходити. Ну як? Після А (заклик вийти на вулицю) скажеш Б (забезпечити результат)? А як ні, то заткни своє *****, піп Гапон ****
показати весь коментар
19.04.2026 22:12 Відповісти
Поліцаї стіконули конкретно . Але з неписаними правилами нашого суспільства де панує кастова система яка ділить на свій-чужий , де " закон що дишло"..... То поліцаї і втікли , а адруг то мажор?
показати весь коментар
19.04.2026 22:18 Відповісти
вышел вымагать = поехал вымогать, но уже в комфортном бусике
показати весь коментар
19.04.2026 22:27 Відповісти
Відсторонених від служби поліцейських слід відправити на передову
показати весь коментар
20.04.2026 09:43 Відповісти
А чого не запозичити досвід СРСР, коли в міліцію приймали тільки після служби в армії...Чи це інше?
показати весь коментар
20.04.2026 09:44 Відповісти
 
 