Чи готові громадяни в тилу вийти і вимагати від поліції спокутувати ганьбу? - Ігор Луценко
Втеча чисельно переважаючої поліції від стрільця з мисливським карабіном у Голосіївському району є результатом державної політики, а не випадковістю. Поліцію необхідно очистити через фронт.
Про це у Facebook написав військовослужбовець Ігор Луценко, передає Цензор.НЕТ.
Він заявив, якби до втечі вдались військовослужбовці на фронті, їм би це коштувало ганьби на все життя і реальних строків увʼязнення. Поліцейських же такі наслідки навряд очікують. На думку Луценка, їх виховують бути "терпілами і боягузами", а не захисниками.
"Якщо держава устами своїх найвищих посадовців весь час їм каже, що вони не створені для війни, що їхнє володіння зброєю якесь не таке, що навіть допомога у заходах оповіщення щодо мобілізації це надто тяжкий для них тягар — то не треба дивуватися, що пересічний поліцейський, як той сайгак, починає тікати у самий драматичний момент", — написав військовий.
Він закликав українців у тилу домагатись справедливості — вийти на вулиці і вимагати від поліції спокутувати ганьбу.
"Чи є зараз у нас кращий шанс очистити поліцію через участь у реальних бойових діях? Хоча б місяць на рік? Чи не задихається зараз фронт від нестачі бійців? Чи треба нам така поліція в тилу, яка, маючи чисельну перевагу, кидає тих, кого має захищати, і тікає?", — написав Луценко.
Що передувало?
Нагадаємо, вранці 19 квітня в мережі з’явилось відео, на якому двоє поліцейських тікають при наближенні терориста, залишивши на місці події цивільних людей: після пострілів впав дорослий чоловік, який тікав від терориста.
Міністр МВС Ігор Клименко заявив, що доручив голові Національної поліції України Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР.
Сотні користувачів соціальних мереж публікують дописи їз закликами відправити у відставку і міністра Клименка. Українці закликають відправити на фронт поліцейських, які не справляються із захистом людей у тилу.
будь яку державну посаду в Україні може обіймати лише людина яка пройшла фронт, або принаймні служила в Війську
чотирижди Дезертира чотирижди ГЕТЬ !
"Шатать власть"
Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)
шкода, що пройоби одних будуть виправляти інші. а по факту буде так, що з поліції приберуть останнії нормальних, а в тилу залишаться генерали і їх лакеї.
П.С.: для початку, зробіть нормальне переведення з МВС до ЗСУ для бажаючих.
що ще може бути простішим ?
поліція боїться діяти навіть проти ********* через звинувачення в насильстві та "обмеженні особистого простору" бандюка !!!!
щоб не мати собі потім гемору...
Це такі собі охоронні собаки на службі у влади. Їх задача - контролювати та тримати в покорі цивільне населення.
Тих хто міг би вийти і вимагати, давно сточили по посадках зелені горе-командири.
Та і не тільки в поліції справа.
А чи готовий пан Луценко сам вийти і вимагати від боневтіка спокутувати свою ганьбу за "шашликі в має", розмінований Чонгар, згорнуті ракетні програми, розформовану танкову частину, якаб мала захищати північ України, за міндічей, єрмаків, баканових і ще багато за що?
Чи хоча б слово сказав пан Луценко на захист генералів Марченко та Кривоноса, Червінського?
хоч би напряглись і почитали , хто такий Луценко.
Знов зелена погана шушара переводить стрілки на нормальних людей. Шось тебе я теж не бачив на захисті генералів.
А ти,зелений кріт, нарешті потрудись і прочти,хто такий Луценко.
Він воює, а ти?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Чи забагато літер?
Ну мій окоп не далі від ЛБЗ чим наразі окоп Ігоря Луценко. 🙂
Ще раз, для особливо обдарованих.
Переводити стрілки на окремих виконавців означає вигороджувати головних винуватців того горя, що твориться в країні.
Від боневтіка оманського та його зеленого кагалу.
Тому,ти,особливо обдарований, іди і покажи приклад всім, грамотєй!