Бегство полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор

Стрельба в Киеве: Заявление военного Игоря Луценко

Бегство численно превосходящей полиции от стрелка с охотничьим карабином в Голосеевском районе является результатом государственной политики, а не случайностью. Полицию необходимо очистить через фронт.

Об этом в Facebook написал военнослужащий Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что если бы к бегству прибегли военнослужащие на фронте, им бы это стоило позора на всю жизнь и реальных сроков заключения. Полицейских же такие последствия вряд ли ждут. По мнению Луценко, их воспитывают быть "терпеливыми и трусами", а не защитниками.

"Если государство устами своих высших должностных лиц все время говорит им, что они не созданы для войны, что их владение оружием какое-то не такое, что даже помощь в мероприятиях оповещения о мобилизации - это слишком тяжелое для них бремя, то не надо удивляться, что рядовой полицейский, как тот сайгак, начинает убегать в самый драматический момент", - написал военный.

Он призвал украинцев в тылу добиваться справедливости - выйти на улицы и требовать от полиции искупить позор.

"Есть ли сейчас у нас лучший шанс очистить полицию через участие в реальных боевых действиях? Хотя бы месяц в году? Разве фронт сейчас не задыхается от нехватки бойцов? Нужна ли нам такая полиция в тылу, которая, имея численное преимущество, бросает тех, кого должна защищать, и убегает?" - написал Луценко.

Что предшествовало?

Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое полицейских убегают при приближении террориста, оставив на месте происшествия гражданских людей: после выстрелов упал взрослый мужчина, который убегал от террориста.

Министр МВД Игорь Клименко заявил, что поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выгивскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Сотни пользователей социальных сетей публикуют посты с призывами отправить в отставку и министра Клименко. Украинцы призывают отправить на фронт полицейских, которые не справляются с защитой людей в тылу.

А де верховний ішак, що самоусунувся від своїх конституційних обовязків щодо мобілізації!?
19.04.2026 17:25 Ответить
Проти звичайного пересічного громадянина - вони не боягузи, а справжні Рембо, особливо, коли троє або четверо на одного.
19.04.2026 17:28 Ответить
"...провести службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві та надати всю інформацію у ДБР" - надати інформацію для чого? Співробітники ДБР так само сцикливо потікали з Києва в 22-му. Про маніпуляції з клістронами навіть згадувати не хочеться. То хто і на кого працює в цьому бюро?
19.04.2026 17:28 Ответить
Ну вообще то судя по опросам о доверии разного рода государственным органам - полицейская реформа свернула не туда. Потому что нельзя было менять полицию только частично - в итоге старая система которая осталась - достаточно быстро сожрала то что пыталось зародиться доброго и светлого.
19.04.2026 17:22 Ответить
Вторая полицейская как раз из первых наборов в новую полицию. с 2015, то есть по Вашей логике из тех добрых и светлых. А оказалось, что надо были не добрые и светлые, а террориста с карабином валить.
19.04.2026 17:30 Ответить
і не тільки поліція має проти через фронт !

будь яку державну посаду в Україні може обіймати лише людина яка пройшла фронт, або принаймні служила в Війську

чотирижди Дезертира чотирижди ГЕТЬ !

.
19.04.2026 17:58 Ответить
Да рано еще, вечером новый видосик будет. Никуда он не денется.
19.04.2026 17:27 Ответить
Він як завжди ні при чому
19.04.2026 17:57 Ответить
ще з 14-го року в Горлівці, коли пропонував

"Шатать власть"

Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)
https://antonina.detector.media/novosti/post/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/
19.04.2026 18:04 Ответить
Грає на піаніно.
19.04.2026 18:08 Ответить
Через фронт нужно очищать не только полицию,все держструктуры и все ветви власти нужно чистить,фронт должен отправить в тыл своих представителей для этой процедуры.
19.04.2026 17:27 Ответить
популістичні заклики до добра не доводять. зараз ВЖЕ існують стрілецькі батальони поліції і навіть цілі бригади. плодити нові недо-формування? а хто ними керувати буде? а Ігор Луценко взагалі в курсі, як виглядає ******* війна, чи не вистачає часу з'їздить подивиться, бо ж треба інтерв'ю давати?
шкода, що пройоби одних будуть виправляти інші. а по факту буде так, що з поліції приберуть останнії нормальних, а в тилу залишаться генерали і їх лакеї.
П.С.: для початку, зробіть нормальне переведення з МВС до ЗСУ для бажаючих.
19.04.2026 17:28 Ответить
да i луценко цей провокатор. Який штурмуе фейсбук)
19.04.2026 17:38 Ответить
Ну дак вони зi фронта втечуть. Професiонали, бд! 😁
19.04.2026 17:30 Ответить
Після відео з обісраними поліцаями Дніпра три роки тому вже все було зрозуміло. А клименко цей треш тільки підтвердив. "Не навчені воювати"...каже.. Пи₴дець🥴
19.04.2026 17:30 Ответить
Вся верхушка поліції після цієї ганьби на чолі з ЗЕгандоном клименко повинна подати у відставку і змити цю ганьбу на передку на фронті - інакше не вам пробачення! Кинути поранену дитину на призволяще і як щури тікати це верх цинізму це ганьба від якої вам "мусорня" не відмитись ніколи!!!
19.04.2026 17:33 Ответить
Очень странные вопросы у господина Луценко. Судя по постановке, он, как раз и хочет, чтобы вышли. Наверное не знает из истории, что, пока в 1917 в питере толпа полицейских и жандармов в неву скидывала, организованные граждане ювелирки с банками и богатыми хатами подламывали, полицейские архивы жгли и уголовников из тюрем выпускали
19.04.2026 17:41 Ответить
Алекс-чего вы хотите от 73% интеллектуалов? А пример семнадцатого года в России-Да они слыхом не слыхивали что там происходило. и как с помощью таких провокаторов взорвали огромную Империю изнутри. Тоже и сейчас. Москва не в состоянии победить Украину на фронте. А взорвать её с помощью вот таких луценков, а также зелёных идиотов-она может легко.
19.04.2026 17:53 Ответить
любитель простых решений, много пафоса, и больше ничего
19.04.2026 17:42 Ответить
Ни в коей мере не оправдываю двух указанных патрульных. Но, террориста ликвидировали все-таки полицейские. Оно, конечно, патрульные повели себя, мягко говоря, не достойно и в их действиях, по-моему мнению, есть состав должностного преступления. Ну так и в ЗСУ же есть неодиночные случаи СЗЧ.
19.04.2026 17:53 Ответить
прості рішення в Ізраілі - всі служать в ЦАХАЛ, в політиці офіцери запасу.

що ще може бути простішим ?

.
19.04.2026 18:00 Ответить
Я впевнена, що пристрель поліцаї того ідіота, зараз би коментатори захлинались про концатабір і владний бєспрєдел.
19.04.2026 17:46 Ответить
Можливо.
19.04.2026 17:49 Ответить
100% !!!!!!!!!!!!

поліція боїться діяти навіть проти ********* через звинувачення в насильстві та "обмеженні особистого простору" бандюка !!!!

щоб не мати собі потім гемору...

.
19.04.2026 18:02 Ответить
Тоді нах%й вони такі потрібні? Того не можуть, те бояться, там не навчені.... За який , вибачте х%й ми годуємо цих дармоїдів?😡
19.04.2026 18:15 Ответить
корд пристрелив козлорилого-молодці
19.04.2026 18:07 Ответить
найкращий суд
19.04.2026 18:08 Ответить
поліції і зеленському по.уй на рабів. попереду ще багато чудес
19.04.2026 17:49 Ответить
Марта-Вы прямо в десятку. Снимаю шляпу.
19.04.2026 17:50 Ответить
Мусорок мусорка .......😡
19.04.2026 18:03 Ответить
Вал, сознайся, за наркоту менты по молодости тягали?))
19.04.2026 18:08 Ответить
Выйти на улицы. Доиграется Игор.
19.04.2026 17:58 Ответить
Поліція не навчена. І це правда. Вона воює в основному з мирним населенням, яке не носить і не має права користуватись зброєю.
Це такі собі охоронні собаки на службі у влади. Їх задача - контролювати та тримати в покорі цивільне населення.
19.04.2026 17:59 Ответить
Наговорив брєд. Просто щоб знову світанутися. По барабану по якій проблемі. Щоб щось там виправити, то треба змінити законодавство, конституцію, судову гілку. В тут щось спокутувати, очистити і інший пустопорожній брєд. Ха ха ха.
19.04.2026 17:59 Ответить
все вірно сказав. відправити воювати цсіх до одного поліцая. на їх місце набрати людей які воювали .
19.04.2026 18:04 Ответить
Чи готові громадяни в тилу вийти і вимагати від поліції спокутувати ганьбу? Джерело: https://censor.net/ua/n3611295
Тих хто міг би вийти і вимагати, давно сточили по посадках зелені горе-командири.
Та і не тільки в поліції справа.
А чи готовий пан Луценко сам вийти і вимагати від боневтіка спокутувати свою ганьбу за "шашликі в має", розмінований Чонгар, згорнуті ракетні програми, розформовану танкову частину, якаб мала захищати північ України, за міндічей, єрмаків, баканових і ще багато за що?
Чи хоча б слово сказав пан Луценко на захист генералів Марченко та Кривоноса, Червінського?
19.04.2026 18:06 Ответить
В потрібно всього лиш законодавчо скасувати відстрочку від мобілізації у всіх працівників патрульної поліції. Бо кататись на авто та навчитись складати протоколи адмінпорушення можуть усі. А от мужньо протистояти озброєному злочинцю - ні.
19.04.2026 18:12 Ответить
 
 