Бегство полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор
Бегство численно превосходящей полиции от стрелка с охотничьим карабином в Голосеевском районе является результатом государственной политики, а не случайностью. Полицию необходимо очистить через фронт.
Об этом в Facebook написал военнослужащий Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что если бы к бегству прибегли военнослужащие на фронте, им бы это стоило позора на всю жизнь и реальных сроков заключения. Полицейских же такие последствия вряд ли ждут. По мнению Луценко, их воспитывают быть "терпеливыми и трусами", а не защитниками.
"Если государство устами своих высших должностных лиц все время говорит им, что они не созданы для войны, что их владение оружием какое-то не такое, что даже помощь в мероприятиях оповещения о мобилизации - это слишком тяжелое для них бремя, то не надо удивляться, что рядовой полицейский, как тот сайгак, начинает убегать в самый драматический момент", - написал военный.
Он призвал украинцев в тылу добиваться справедливости - выйти на улицы и требовать от полиции искупить позор.
"Есть ли сейчас у нас лучший шанс очистить полицию через участие в реальных боевых действиях? Хотя бы месяц в году? Разве фронт сейчас не задыхается от нехватки бойцов? Нужна ли нам такая полиция в тылу, которая, имея численное преимущество, бросает тех, кого должна защищать, и убегает?" - написал Луценко.
Что предшествовало?
Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое полицейских убегают при приближении террориста, оставив на месте происшествия гражданских людей: после выстрелов упал взрослый мужчина, который убегал от террориста.
Министр МВД Игорь Клименко заявил, что поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выгивскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.
Сотни пользователей социальных сетей публикуют посты с призывами отправить в отставку и министра Клименко. Украинцы призывают отправить на фронт полицейских, которые не справляются с защитой людей в тылу.
будь яку державну посаду в Україні може обіймати лише людина яка пройшла фронт, або принаймні служила в Війську
чотирижди Дезертира чотирижди ГЕТЬ !
"Шатать власть"
Зеленский в Донецке рассказал, как нужно «давить и шатать действующую власть» (ВИДЕО)
https://antonina.detector.media/novosti/post/158065/2014-04-16-zelenskyy-v-donetske-rasskazal-kak-nuzhno-davyt-y-shatat-deystvuyushchuyu-vlast-vydeo/
шкода, що пройоби одних будуть виправляти інші. а по факту буде так, що з поліції приберуть останнії нормальних, а в тилу залишаться генерали і їх лакеї.
П.С.: для початку, зробіть нормальне переведення з МВС до ЗСУ для бажаючих.
що ще може бути простішим ?
поліція боїться діяти навіть проти ********* через звинувачення в насильстві та "обмеженні особистого простору" бандюка !!!!
щоб не мати собі потім гемору...
Це такі собі охоронні собаки на службі у влади. Їх задача - контролювати та тримати в покорі цивільне населення.
Тих хто міг би вийти і вимагати, давно сточили по посадках зелені горе-командири.
Та і не тільки в поліції справа.
А чи готовий пан Луценко сам вийти і вимагати від боневтіка спокутувати свою ганьбу за "шашликі в має", розмінований Чонгар, згорнуті ракетні програми, розформовану танкову частину, якаб мала захищати північ України, за міндічей, єрмаків, баканових і ще багато за що?
Чи хоча б слово сказав пан Луценко на захист генералів Марченко та Кривоноса, Червінського?