Бегство полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор

Бегство численно превосходящей полиции от стрелка с охотничьим карабином в Голосеевском районе является результатом государственной политики, а не случайностью. Полицию необходимо очистить через фронт.

Об этом в Facebook написал военнослужащий Игорь Луценко, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что если бы к бегству прибегли военнослужащие на фронте, им бы это стоило позора на всю жизнь и реальных сроков заключения. Полицейских же такие последствия вряд ли ждут. По мнению Луценко, их воспитывают быть "терпеливыми и трусами", а не защитниками.

Читайте также: Полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве, отстранили. Начато служебное расследование, - Выговский

"Если государство устами своих высших должностных лиц все время говорит им, что они не созданы для войны, что их владение оружием какое-то не такое, что даже помощь в мероприятиях оповещения о мобилизации - это слишком тяжелое для них бремя, то не надо удивляться, что рядовой полицейский, как тот сайгак, начинает убегать в самый драматический момент", - написал военный.

Он призвал украинцев в тылу добиваться справедливости - выйти на улицы и требовать от полиции искупить позор.

"Есть ли сейчас у нас лучший шанс очистить полицию через участие в реальных боевых действиях? Хотя бы месяц в году? Разве фронт сейчас не задыхается от нехватки бойцов? Нужна ли нам такая полиция в тылу, которая, имея численное преимущество, бросает тех, кого должна защищать, и убегает?" - написал Луценко.

Читайте: Действия отдельных полицейских во время теракта в Киеве - позор для системы. Будут приняты кадровые решения в отношении руководителей, - Клименко

Что предшествовало?

Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое полицейских убегают при приближении террориста, оставив на месте происшествия гражданских людей: после выстрелов упал взрослый мужчина, который убегал от террориста.

Министр МВД Игорь Клименко заявил, что поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выгивскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Сотни пользователей социальных сетей публикуют посты с призывами отправить в отставку и министра Клименко. Украинцы призывают отправить на фронт полицейских, которые не справляются с защитой людей в тылу.

Читайте также: Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве