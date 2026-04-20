После теракта в Киеве правила применения оружия и протоколы реагирования в полиции нужно пересмотреть, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что полиция должна пересмотреть все протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия для защиты людей. Такие меры обусловлены терактом в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли мирные жители.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 20 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский о действиях полицейских во время теракта

Президент подчеркнул, что должна быть ответственность в отношении патрульных полицейских, которые сбежали с места теракта.

"Уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве. Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит, видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но они сбежали. Должна быть ответственность. Рассчитываю, что дальнейшие процессуальные шаги в отношении них не будут затягиваться. И должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - добавил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

