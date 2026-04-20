После теракта в Киеве правила применения оружия и протоколы реагирования в полиции нужно пересмотреть, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что полиция должна пересмотреть все протоколы реагирования, правила подготовки и применения оружия для защиты людей. Такие меры обусловлены терактом в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли мирные жители.

Об этом глава государства заявил в видеообращении 20 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский о действиях полицейских во время теракта

Президент подчеркнул, что должна быть ответственность в отношении патрульных полицейских, которые сбежали с места теракта.

"Уже сообщено о подозрении тем двум патрульным полицейским, которые не защитили людей во время нападения в субботу в Киеве. Экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе и увидел, что происходит, видел раненых, видел ребенка и других обычных людей на месте происшествия. Патрульные должны были сделать все, чтобы остановить убийцу. Но они сбежали. Должна быть ответственность. Рассчитываю, что дальнейшие процессуальные шаги в отношении них не будут затягиваться. И должны быть пересмотрены в полиции все протоколы реагирования, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было. Должна быть безопасность для всех", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве, сообщено о подозрении, - Кравченко. ВИДЕО с бодикамер

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Клименко после теракта в Киеве сделает кадровые выводы по всей вертикали, - Зеленский. ВИДЕО

Топ комментарии
+12
Фахівець не забарився з порадами
20.04.2026 20:59 Ответить
+7
Втекла поліція До чого тут протоколи тупий нарк?
20.04.2026 21:02 Ответить
+6
Хто небудь, дайте йому оселедця!
20.04.2026 21:01 Ответить
Фахівець не забарився з порадами
20.04.2026 20:59 Ответить
Он у нас шпециалист широкого профиля
20.04.2026 21:04 Ответить
Зеля піаріцца і тут, бо вирішувати проблеми в економиці для нього це складно
20.04.2026 21:00 Ответить
Переглянуть! Поліцаї будуть шмаляти в усе,що рухається!
20.04.2026 21:00 Ответить
ну і переглядай сзарьонок ти наш потужний
20.04.2026 21:01 Ответить
Хто небудь, дайте йому оселедця!
20.04.2026 21:01 Ответить
по харі кажете?
20.04.2026 21:02 Ответить
Він любитель тільки "скумбрії по 8 грн.")
20.04.2026 21:35 Ответить
Він ще не коментував протокол штучного осеменіння ВРХ, далі буде.
20.04.2026 21:01 Ответить
Які правила нах? - потрібно бути захисником а не боягузом
20.04.2026 21:02 Ответить
Втекла поліція До чого тут протоколи тупий нарк?
20.04.2026 21:02 Ответить
Бачиш чотириждиухилянта - по фейсу, бачиш полюцію - по фейсу, бачиш ТЦКунів - закидай лайном
20.04.2026 21:03 Ответить
Потрібен Закон про Самооборону
20.04.2026 21:04 Ответить
проблема у тому що зброю будуть купляти неадеквати ( десь 73 %), які після пів літра візмуть зброю та підуть по вулицях
20.04.2026 21:09 Ответить
Ну так хто голосував за Зеленського буде заборона на зброю , списки ж є в цвк
20.04.2026 21:20 Ответить
шановний кацапе, навіть в останньому селі в Україні знають про "тайну голосування".

але, то не про вас

.
20.04.2026 21:29 Ответить
А ЧОМУ77 ЗАХИСТУ ПЕРЕСІЧНИХ - НЕМАЄ ((( Захист корупціонерів і кримінальних мафіозних гаманців - на усіх рівнях(((9
20.04.2026 21:05 Ответить
Якщо ********** взяв на особистий контроль, скоро вже буде у нас нова поліція, бо будуть "...переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх..."
Я вже схоже чув перед війною, дуже помогло, особливо тим, хто зараз в сирій землі...
20.04.2026 21:07 Ответить
Та ти я бачу спец у всьому! Переглянь краще свою відставку чи очко у пукіна, у нормальних країнах після такого йде у відставку як мінімум уряд.
20.04.2026 21:09 Ответить
https://youtu.be/WNchSKLLViM?si=l89vSQBHUkFcPn_s
20.04.2026 21:13 Ответить
Раз ішак взявся до коментування - значить ніц з того не буде. Народна прикмета підтверджена дійсністю впродовж семи років.
20.04.2026 21:15 Ответить
"ідіть у сраку"(с), ви - сцикуни-уклоністи, самі озброєні до зубів і ні на що не здатні, окрім як грабувати злиденний бюджет України та вимагати бабло у беззбройних і безправних кріпаків..
20.04.2026 21:16 Ответить
когда у тебя в экипаже тёлка а зарплата вдвое больше чем у пересичных, нет никаких причин рисковать так удачно сложившейся жизнью
20.04.2026 21:23 Ответить
Хто такі пересічні?
20.04.2026 21:37 Ответить
Звісно, це ж протоколи винні, а не те що поліцаї в нас "каста небожителів", які воювати не готові. Там в протоколах так і написано "тікати що сили, кидати цивільних" та "тягнути в шістьох одного інваліда в бусік"
20.04.2026 21:33 Ответить
А знаєте, чого так відбулося?
Бо коли хтось проявляв принциповість і зупиняв п*яного суддю/есбеушника/прокурора/бандюка... його гнобили по всій програмі, а якщо колись застосовув (правомірно) зброю - відписувався і проклинав себе за те, що все робив по Закону!
Ось так в поліції привчили до - та ну його нах, бо крайнім буду я, а не злочинець...
20.04.2026 21:36 Ответить
20.04.2026 21:40 Ответить
От те що і слід було доказати.Такі теракти не просто в цей час.Вони завжди йдуть по часу коли владі це потрібно.Так як тцкшників хочуть прибрати, а замінити поліцією на затримання ,то населення потрібно залякати.От вам і перегляди протоколів і відкривання вогню по ним.І це все під соусом захисту громадян.Повернення з Європи депортом і багато чого іншого.Вони не відсилають поліцію на фронт в цілому а дадуть їм ще більше влади.Страх і контроль .Кормушка боїться.
20.04.2026 21:52 Ответить
Туфта це все, зброя потрібна адекватним поліціянтам, які мали досвід бойових дій, а оті поліціянтки з планшетами, вибачте, повна профанація і відмивання коштів. Але це все для країни мрій, а в нинішній реальності потрібен тиск на росію, тактичний тиск, щоб палало усе, що працює на воєнний та економічний потенціал рф, причому до серпня цього року максимально потужно, а там видно буде.
20.04.2026 21:56 Ответить
 
 