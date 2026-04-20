Двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве, сообщено о подозрении, - Кравченко. ВИДЕО с бодикамер

Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве предъявили подозрение в связи с их действиями во время теракта 18 апреля. Им инкриминируют служебную халатность.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в частности - еще один ребенок.

Мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка.

Вместо этого патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия.

Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве было убито шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений умер еще один мужчина, он стал седьмой жертвой теракта.

Подозрения

Собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских