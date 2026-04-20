Двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве, сообщено о подозрении, - Кравченко. ВИДЕО с бодикамер

Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве предъявили подозрение в связи с их действиями во время теракта 18 апреля. Им инкриминируют служебную халатность.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Отмечается, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в частности - еще один ребенок.

Мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка.

Вместо этого патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия.

Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.

С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве было убито шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений умер еще один мужчина, он стал седьмой жертвой теракта.

Подозрения

Собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Топ комментарии
+23
А ті хто втекли 24 лютого 2022 року теж буде пі дозра?
20.04.2026 19:15 Ответить
+13
Просто не розумію як вони проходять тести на придатність до служби в поліції яка недбалість, це прям допомога нападнику....
20.04.2026 19:13 Ответить
+13
Робота поліцейського приємна

Ганяй торговок чи поборами займайся

Та мінус є - якщо стрільба почнеться

То що робити прям не знаю … хоч звільняйся 😓
20.04.2026 19:18 Ответить
Просто не розумію як вони проходять тести на придатність до служби в поліції яка недбалість, це прям допомога нападнику....
20.04.2026 19:13 Ответить
Кто что охраняет, тот то и имеет.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Рука руку моет.
Продолжать лень...
20.04.2026 19:29 Ответить
Чому поліція патрулює під час війни озброєна пістолетами, а не автоматами? В ті часи , коли Віктор Суворов (Богдан Різун) був курсантом Київського вищого командного училища, там був викладач тактики, який говорив курсантам, що пістолет офіцеру потрібен виключно для того, щоб застрелитися.
20.04.2026 19:45 Ответить
Тільки хотілося про це написати.
1. Поліціянти дійсно порушили закон і залишили людей у небезпеці.
2. За діючую практикою, навіть у воєнний час- застрсування табельної зброї- ласий шматок роботи, поціянтам, прокурорам, ДБР, безкінечні розслідування,юпояснення допити.. У воєнний час це ранці з бубном. Потрібна одна процедура, а не 4- 5 одночасно.
3. Головне. В країні війна, воєнний стан. У наріда на руках повно автоматичної зброї.
А 5патрултні із пукалками для бджіл. Та хоча б на натрулювання АКСУ роздавали..
20.04.2026 20:28 Ответить
ага, повесь на полицаев ищо пару трупов.
преступного умысла я в видосике не увидел. заурядна недолугисть. всьо.
20.04.2026 20:23 Ответить
Їх лержпва не утримувала за свій рахунок, не вчила та не давала силових повноважень і зброї. Чи ти з вертухаїв?
20.04.2026 19:44 Ответить
"Хто це сказав - зайдеш потім до мене..."
20.04.2026 19:55 Ответить
Та то вони не тікали, а розгон брали.
20.04.2026 20:05 Ответить
20.04.2026 19:17 Ответить
Не Клименко має робити висновки, а президент по Клименку мав би зробити кадровий висновок .
20.04.2026 19:26 Ответить
Ви точно Саша? не...?
20.04.2026 19:32 Ответить
Президент недієздатна та хвора людина, які в дупу висновки.
20.04.2026 19:35 Ответить
Робити я не хочу, красти я боюся - поїду я до Києва в ми(по)лицию наймуся.
20.04.2026 19:27 Ответить
Наявність вогнепальної зброї все змінює. Засцяли. Навіть не вистрілили в бік убивці. Під суд.
20.04.2026 19:27 Ответить
в бик - нэ в циль. низя так в мильйоннику стрилять. не голивуд.
20.04.2026 20:26 Ответить
Імена міністре, імена!!! Чи анонімність то права поліціянтів???
20.04.2026 19:28 Ответить
Тайна следствия (с)
20.04.2026 19:30 Ответить
ванька и машка. тебе полегчало?
20.04.2026 20:28 Ответить
У них хоть бодикамеры работали, в отличии от некоторых!
20.04.2026 19:31 Ответить
Покоління "бєркутят"(((Доречі,думаю,що "бєркутят" вже наші ЗСУ давно в чорнозем перетворили.
20.04.2026 19:34 Ответить
Якість підготовки нікудишня .
ПОліцейські хлопчик з дівчинкою просто розгубились . Ну і злякались звісно .
П.С - перше , що вони повинні були зробити - наказати цивільним розбігтись по домах , а не стовбичити на вулиці .
20.04.2026 19:36 Ответить
Гвинтики гнилої системи.
20.04.2026 19:37 Ответить
нуууу.....
цапа відбувайла знайшли.
влуплять поповній. ну, не повезло.
маршала з посади поперли.
поставлять свого підлабузника.

який же, клименко та вигівський молодці!
отримають подяки, нагороди та премії.
який же, гундосий найзеленіший!
не віддавай булаву та печатку нікому!!!
20.04.2026 19:37 Ответить
на чистій соловіїній поліція не вміє розмовляти-звідти і росте московське гамно в києві
20.04.2026 19:37 Ответить

А от , як би вміла - знищили б одразу терориста ... солов'їним співом . Так ?
20.04.2026 20:03 Ответить
У поліціянтів потрібно забрати із рук планшети - і дати в руки зброю.... Ігашки - то не їх!
20.04.2026 19:37 Ответить
Побачив поранених, викликав швидку й допомогу і перше питання мало бути до людей - куди пішов стрілець?
Хоч би зброю дістав.
Нахєр йому потрібен був планшет, якщо він на стрілянину їхав?
20.04.2026 19:42 Ответить
тому що головна іх задача зараз це мобілізація , розшук тцк
20.04.2026 19:47 Ответить
Ну і що їм зроблять? "Найстрашніше" - звільнять з поліції зі збереженням стажу. Але я думаю, що навіть не це. Пошлють лікуватись від стресу у санаторій заграницю (звичайно за рахунок держави). Вони ж постраждали на державній роботі. Там зараз зявляться малолітні діти,немічні батьки і т.д. А тих кого вбили таких "причепів" (дітей, батьків) не мають.
20.04.2026 19:44 Ответить
Від поліції це тільки назва , нічого спільного ці мусора з поліцією заходу не мають зовсім, цей сброд боягузів які воюють тільки з "клятими ухилянтами" вранці і впродовж дня біля дитсадків і школ.
20.04.2026 19:48 Ответить
Бляха-муха, я так і не поняв, куди дзвонити, якщо озброєний грабіжник вдирається в квартиру?
20.04.2026 20:10 Ответить
шахеду, може вб'є.
20.04.2026 20:13 Ответить
"Службову недбалість" потрібно інкримінувати насамперед їх керівництву, яке мало забезпечити належну підготовку особового складу поліції до захисту цивільних від злочинних посягань.
20.04.2026 20:15 Ответить
з позитивного - реакція у мента прекрасна, при пострілі злиняв моментально, з мінусів - залишився неушкодженим. А взагалі дивна ситуація - по радіо отримують інформацію, що двоє застрелених і йдуть далі, не діставши зброю, ніби вони невмирущі і по них точно стріляти не будуть! і народ біля лежачих тіл якось дуже радісно виглядає, ніби продовження "Слуга народу" знімають, сюр якийсь!
20.04.2026 20:19 Ответить
І діти радісні біля трупів стрибають. Який нарід - така і поліція.
20.04.2026 20:25 Ответить
Мєнтовсько- прокурорська бидлота у всій своїй красі. І ці підери, ухиляючись від мобілізації, ще намагаються переконати суспільство у своїй необхідності перебування в тилу. На нуль мєнтовсько - прокурорську шваль! Разом з продажними суддями.
20.04.2026 20:25 Ответить
Дивлюсь і бачу печаль, поліціянт зі зброєю тікає, а що звичайним людям робити, теж саме було під Бучею, потікали, правда росіяни на важкій техніці заїзжали і що ти ім зробиш. Нічого, лишається лише виживати, біда.
20.04.2026 20:25 Ответить
 
 