Двум полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве, сообщено о подозрении, - Кравченко. ВИДЕО с бодикамер
Двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве предъявили подозрение в связи с их действиями во время теракта 18 апреля. Им инкриминируют служебную халатность.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Отмечается, что экипаж патрульных прибыл на вызов о стрельбе. На месте они увидели раненых: ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в неотложной помощи. Рядом были и другие люди, в частности - еще один ребенок.
Мальчик с огнестрельным ранением просит правоохранителей не спасать его, а помочь отцу. Это проявление невероятного мужества ребенка.
Вместо этого патрульный экипаж, имея при себе табельное огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убегает с места происшествия.
Из-за бездействия сотрудников полиции вооруженный мужчина продолжил беспрепятственно двигаться по улице и стрелять в беззащитных прохожих.
С 16:35 до 18:00 18 апреля в Киеве было убито шесть человек. К сожалению, сегодня в больнице от полученных ранений умер еще один мужчина, он стал седьмой жертвой теракта.
Подозрения
Собрано достаточно доказательств для предъявления подозрения двум сотрудникам Управления патрульной полиции в Киеве из-за их действий во время террористического акта. Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Ворон ворону глаз не выклюет.
Рука руку моет.
Продолжать лень...
1. Поліціянти дійсно порушили закон і залишили людей у небезпеці.
2. За діючую практикою, навіть у воєнний час- застрсування табельної зброї- ласий шматок роботи, поціянтам, прокурорам, ДБР, безкінечні розслідування,юпояснення допити.. У воєнний час це ранці з бубном. Потрібна одна процедура, а не 4- 5 одночасно.
3. Головне. В країні війна, воєнний стан. У наріда на руках повно автоматичної зброї.
А 5патрултні із пукалками для бджіл. Та хоча б на натрулювання АКСУ роздавали..
преступного умысла я в видосике не увидел. заурядна недолугисть. всьо.
Ганяй торговок чи поборами займайся
Та мінус є - якщо стрільба почнеться
То що робити прям не знаю … хоч звільняйся 😓
ПОліцейські хлопчик з дівчинкою просто розгубились . Ну і злякались звісно .
П.С - перше , що вони повинні були зробити - наказати цивільним розбігтись по домах , а не стовбичити на вулиці .
цапа відбувайла знайшли.
влуплять поповній. ну, не повезло.
маршала з посади поперли.
поставлять свого підлабузника.
який же, клименко та вигівський молодці!
отримають подяки, нагороди та премії.
який же, гундосий найзеленіший!
не віддавай булаву та печатку нікому!!!
А от , як би вміла - знищили б одразу терориста ... солов'їним співом . Так ?
Хоч би зброю дістав.
Нахєр йому потрібен був планшет, якщо він на стрілянину їхав?