Двом поліціянтам, які втекли під час теракту в Києві, повідомлено про підозру, - Кравченко. ВIДЕО з бодікамер

Двом співробітникам Управління патрульної поліції у Києві повідомили про підозру через їхні дії під час теракту 18 квітня. Їм інкримінують службову недбалість.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зазначається, що екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини.

Натомість патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.

Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.

Підозри

Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Топ коментарі
А ті хто втекли 24 лютого 2022 року теж буде пі дозра?
20.04.2026 19:15 Відповісти
Просто не розумію як вони проходять тести на придатність до служби в поліції яка недбалість, це прям допомога нападнику....
20.04.2026 19:13 Відповісти
Робота поліцейського приємна

Ганяй торговок чи поборами займайся

Та мінус є - якщо стрільба почнеться

То що робити прям не знаю … хоч звільняйся 😓
20.04.2026 19:18 Відповісти
Блд. З планшетом на виклик по стрільбі приперся, походу думав через резерв + качне хто під руку попаде і в ТЦК. А як біг, як біг, курва,- точно як шкільний чмирь від однокласників після уроків. Схоже правду люди пишуть комплекс у них ще той.
20.04.2026 21:47 Відповісти
соромно дивитися
20.04.2026 22:32 Відповісти
Вместо того чтобы укрытся за деревом,достать пистолет и начать стрелять в сторону террориста-полицейский тупо сбежал оставив цивильных в опасности. Тут и без следствие понятно что это нарушение присяги и оставление цивильных в опасности повлекшее жертвы. Как минимум тот полицейский мужчина что отдавал приказы и затем убежал-он заслуживает на тюремный срок. нахена такая полиция если она не хочет защищать мирных граждан? Это как та Крымская армия Украины и Крымское СБУ и прокуратура:15 лет их государство содержало а когда нужно было защищать это государство в крыму-они или сдались или переметнулись на сторону врага
20.04.2026 22:49 Відповісти
На захист поліціянтів можна сказати те, що вони не знали, скільки там всього терористів, можливо там була група, що переважала.
Треба було соординувати зусилля!
Військові ЗСУ теж відступають під натиском супротивника і лишають жителів України під владою ворога!
21.04.2026 00:23 Відповісти
Російська влада досить часто організовує терористичні акти в себе в середині країни для досягнення тих чи інших цілей. Не виключено, що майже годинна пасивність силових структур під час цієї події - була продуманим ходом із запланованими "бажаними" наслідками, що дозволить в подальшому використати ситуацію на власну користь.
21.04.2026 02:04 Відповісти
Зараз дуже потрібна ротація на фронті та покращення ситуації із силовими структурами: оперативна рокіровка робочими місцями між ветеранами фронту та силовиками була б зараз оптимальним ходом: на протязі пів року таким чином декілька сотень тисяч силовиків можна було б інтегрувати у процес оборони країни.
21.04.2026 03:41 Відповісти
Втік швидко. Хто пише, що треба було вести бій з пістолетами проти карабіну на середній дистанції, нехай сам спробує, якщо ви, звичайно, не боєць спецназу, який тренується через день. Тільки пізніше стали писати, що карабін у стрільця був під пістолетний патрон. Однак на місці поліцейських я б думав про автоматний або не дай бог гвинтівочний патрон, куля з яких буде наскрізь пробивати навколішні авто. Чи забули, як четверо поліцеських в повній екіпіровці виступили проти одного автоматника в окопі?
21.04.2026 07:26 Відповісти
поліція діяла по якійсь інструкції: ,,автомат - уходи,,? вони так навчені, напевно...
21.04.2026 07:44 Відповісти
Відмазувати вже почали:-Це не службова недбалість,хоча й вона теж,в першу чергу це залишення людей в небезпеці,що спричинило смерть!
21.04.2026 13:19 Відповісти
