Двом поліціянтам, які втекли під час теракту в Києві, повідомлено про підозру, - Кравченко. ВIДЕО з бодікамер

Двом співробітникам Управління патрульної поліції у Києві повідомили про підозру через їхні дії під час теракту 18 квітня. Їм інкримінують службову недбалість.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Зазначається, що екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини.

Натомість патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.

Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.

Підозри

Зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

