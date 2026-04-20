Порошенко про відставку начальника Департаменту патрульної поліції Жукова: Це вчинок Офіцера, всі силовики мали б брати приклад

порошенко та жуков

Петро Порошенко у соцмережах відреагував на відставку Голови патрульної поліції України Євгенія Жукова (позивний Маршал).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Реакція Порошенка на рапорт Жукова

"Євгеній Жуков взяв відповідальність на себе. Це більше, ніж вчинок офіцера - це вчинок Офіцера з великої літери. Це вчинок Маршала. З нього мали б брати приклад всі силовики, але вони цього не роблять", - констатує п’ятий президент.

"Євгеній пішов на війну ще у 2014 році. Він був командиром розвідроти 79-ої бригади, відтоді я знаю його особисто. Потім Донецький аеропорт, де Маршал із побратимами-"кіборгами" тримав оборону під танковими обстрілами. Поранення і повернення в стрій", - нагадав Порошенко.

"А 24 лютого він був там, де й мав бути офіцер - на захисті столиці. І я памʼятаю, як тоді ми допомагали озброювати патрульних, що їхали в Ірпінь", - пише Порошенко.

"11 років Євген Жуков будував патрульну поліцію та приніс туди армійську честь. Дякую за службу, Маршале. Україна тебе знає і пам’ятає. Попереду ще багато роботи для нашої держави - і я точно певен, що ти знаєш, куди рухатися далі. Честь!", - пише Порошенко.

Раніше повідомлялося, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Порошенко Петро (14960) Жуков Євгеній (42)
Топ коментарі
Тепер зе поставить якусь свою шмару...
20.04.2026 13:50 Відповісти
Трактор тягне в полі плуга -
Це зеленського заслуга!
Хтось насрав у мене в хаті -
Порошенко винуватий!
20.04.2026 14:20 Відповісти
Аби ляпнути.Почитай хто і звідки.
20.04.2026 13:57 Відповісти
мабуть Шмигаля знов призначать , ... за сумісництвом.
20.04.2026 14:25 Відповісти
вчинок офіцера це піти на ноль, разом з тими двома що втекли. а так це переставляння ліжок в борделі. зняли в лохтората напругу
20.04.2026 13:54 Відповісти
Аби ляпнути.Почитай хто і звідки.
20.04.2026 13:57 Відповісти
справжній патріот не може служити в поліції, ще й начальником. одні херої
20.04.2026 17:37 Відповісти
Наскільки мені відомо,там була молода дівчина
20.04.2026 14:58 Відповісти
Так оті два поліцейські лося,що чкурнули від пострілів швидше за цивільних теж можуть тепер сказати що взяли приклад з Офіцера з великої букви Жукова.Який по суті теж втік з посади щоб не відповідати за отаку от виучку підлеглих...
20.04.2026 13:57 Відповісти
Щоб тобі було відомо: генерал рядових не вчить, тільки організовує навчання. І за добір кадрів до нацполіції (в т.ч. їх перевірку) відповідає МВС.
20.04.2026 14:17 Відповісти
Дівчина лось?
20.04.2026 17:19 Відповісти
Менты в Украине служат правящему режиму, им нас....ть сколько людей будет убито, и что вообще с этими людьми будет. За три года несколько раз сталкивался с ментами. Отношение скотское, пренебрежительное.
20.04.2026 13:57 Відповісти
Наверно вели себе тако ж "по скотські" В цьому я впевнений.
20.04.2026 14:59 Відповісти
Шо ж тут веселого - регочуть - зрозуміло шо це не вчорашнє фото - то нагуя виставляти?
20.04.2026 13:58 Відповісти
Тут питання ще в тому, а що зміниться з його відставкою. Якщо нічого, то це просто безглуздий жест. Можливо, прозвучало цинічно, але це факт. Як написали вище, поставлять замість нього якогось умовного "гогілашвілі" (цей корєш Буданова був замом міністра МВС, якщо хтось забув), і хто від цього виграє?
20.04.2026 14:01 Відповісти
Ніякими звільненнями, призначеннями, ротаціями вже нічого виправити не можливо. Ця система прогнила наскрізь. Довіра народу до них дорівнює нулю.

20.04.2026 14:09 Відповісти
Виктор,на підсосі у Зє 🤡🤮
20.04.2026 14:20 Відповісти
НА ОДНОГО НОРМАЛЬНОГО В ПОЛИЦИИ СТАЛО МЕНЬШЕ !(
20.04.2026 14:26 Відповісти
https://t.me/VVgorkovenko/18715 Володимир Горковенко:

Пішов у відставку той до кого найменше питань. Це справді дорослий вчинок, брати відповідальність за своїх підлеглих. У ******** умовах модно прикривались війною і казали «не на часі». Але це не про Жукова.

Один з небагатьох офіцерів для кого офіцерська гідність це не порожній звук.
20.04.2026 15:01 Відповісти
https://t.me/officialeurosolidarity/19254 нардеп Євросолідарності Ростислав Павленко:
Сьогодні - річниця виборів Президента 21 квітня 2019 року...
На той час спільна гра росії та олігархічних каналів уже зробили свою роботу. Зеленський отримав шанс будувати країну «своєї мрії». Навіть монобільшість у парламенті - вперше після комуністів - виборці йому забезпечили.
Але чи то з мрією було щось не так - чи з бажанням виникли проблеми. Бо неспроможність працювати професійно стала очевидна з перших кроків.
Та замість зробити крок назустріч реальності, залучити до управління професіоналів, піти на створення коаліції єдності - за часів Зеленського розгорнувся класичний, мов з підручника, популістський режим.
З його трьома К: корупція, кумівство, казкарство.
Свідчень тому - безліч. Варто лише поставити Зеленському ті самі питання, які він силився поставити Порошенку. І на відміну від Порошенка, притомних відповідей він не знайде.
А дарма. Бо популісти мали б памʼятати про четверте «К», притаманне розвитку таких режимів. «Каса». Розплата.
Тож час їм подумати про неї. І поміркувати, чим виправдовуватимуть втрачені життя, зраджені надії і упущені шанси.
20.04.2026 14:49 Відповісти
Останні кілька років Жуков ні хера не робив, а просто сидів і гордився своїм генеральством
20.04.2026 15:04 Відповісти
Та у президенти и премьер министры тоже...могли бы брать пример
20.04.2026 15:13 Відповісти
А ви вже в окопі,що даєте пораду бойовому офіцеру.?
20.04.2026 16:31 Відповісти
Для чого йому учбова частина. Він воювати вміє краще ніж вчителі.
20.04.2026 17:53 Відповісти
Добра киянка

Шкода, що керівник поліції подав у відставку, а начальник саме Голосіївського управління розраховує тихенько пересидіти

20.04.2026 15:18 Відповісти
Шановна пані, Жуков був керівником патрульної поліції. А Кервником (Головою) Національної поліції України є Вигівський Іван Михайлович. Міністром внутрішніх справ України є Клименко Ігор Володимирович. Саме ці двоє останніх мають очищати поліцію від злочинців і випадкових людей. Пам'ятаєте Гогілашвілі було призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ України розпорядженням Кабінету Міністрів України, по наказу Президента? Це громадянин росії, мав судимість за шахрайство, не знав жодного слова українською, але був чоловіком секретарки Голобородька. Вони ще разом із головним розвідником Будановим жили в будинку Одеського контрабандиста.
20.04.2026 18:48 Відповісти
Країна без віри, без мови, без поліції. Тому шо країна обрала презедентом проросійську гниду. Котра йшла під лозунгом - знищу систему держави, Мінськи домовленості Порошенко - то ганьба - я з дерьмаком зробимо так добре шо українці охрініють - скіки вже нових військових цвинтарів побудував йб....тий нарід за зеленского. Війна вигідна Порошенко - він її не хоче припирити - а, я(він) за рік зупеню війну. Зупинив - насильницькою бусіфікацією - ніхто вже не хоче захищати цю країну. Зате ржач віж кв 95 по всім пропагандонським каналам т/в зеленского - іржіть та йдіть вмирати за міліарди доларів зеленского, міндіча, цукермана, галущенко, двушечки на моцкву...
20.04.2026 15:23 Відповісти
Вчинок офіцера .
20.04.2026 17:48 Відповісти
 
 