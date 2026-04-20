Порошенко про відставку начальника Департаменту патрульної поліції Жукова: Це вчинок Офіцера, всі силовики мали б брати приклад

Петро Порошенко у соцмережах відреагував на відставку Голови патрульної поліції України Євгенія Жукова (позивний Маршал).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

Реакція Порошенка на рапорт Жукова

"Євгеній Жуков взяв відповідальність на себе. Це більше, ніж вчинок офіцера - це вчинок Офіцера з великої літери. Це вчинок Маршала. З нього мали б брати приклад всі силовики, але вони цього не роблять", - констатує п’ятий президент.

"Євгеній пішов на війну ще у 2014 році. Він був командиром розвідроти 79-ої бригади, відтоді я знаю його особисто. Потім Донецький аеропорт, де Маршал із побратимами-"кіборгами" тримав оборону під танковими обстрілами. Поранення і повернення в стрій", - нагадав Порошенко.

"А 24 лютого він був там, де й мав бути офіцер - на захисті столиці. І я памʼятаю, як тоді ми допомагали озброювати патрульних, що їхали в Ірпінь", - пише Порошенко.

"11 років Євген Жуков будував патрульну поліцію та приніс туди армійську честь. Дякую за службу, Маршале. Україна тебе знає і пам’ятає. Попереду ще багато роботи для нашої держави - і я точно певен, що ти знаєш, куди рухатися далі. Честь!", - пише Порошенко.

Раніше повідомлялося, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

