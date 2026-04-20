Порошенко об отставке начальника Департамента патрульной полиции Жукова: Это поступок офицера, все силовики должны брать пример
Петр Порошенко отреагировал в соцсетях на отставку главы патрульной полиции Украины Евгения Жукова (позывной "Маршал").
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Реакция Порошенко на рапорт Жукова
"Евгений Жуков взял ответственность на себя. Это больше, чем поступок офицера - это поступок Офицера с большой буквы. Это поступок Маршала. На него должны были бы брать пример все силовики, но они этого не делают", - констатирует пятый президент.
"Евгений ушел на войну еще в 2014 году. Он был командиром разведывательной роты 79-й бригады, с тех пор я знаю его лично. Затем Донецкий аэропорт, где Маршал с побратимами-"киборгами" держал оборону под танковыми обстрелами. Ранение и возвращение в строй", - напомнил Порошенко.
"А 24 февраля он был там, где и должен был быть офицер - на защите столицы. И я помню, как тогда мы помогали вооружать патрульных, которые ехали в Ирпень", - пишет Порошенко.
"11 лет Евгений Жуков строил патрульную полицию и привнес туда армейскую честь. Спасибо за службу, Маршал. Украина тебя знает и помнит. Впереди еще много работы для нашего государства - и я точно уверен, что ты знаешь, куда двигаться дальше. Честь!", - пишет Порошенко.
Ранее сообщалось, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
