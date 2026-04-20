РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8925 посетителей онлайн
Новости
1 049 11

Порошенко об отставке начальника Департамента патрульной полиции Жукова: Это поступок офицера, все силовики должны брать пример

Порошенко и Жуков

Петр Порошенко отреагировал в соцсетях на отставку главы патрульной полиции Украины Евгения Жукова (позывной "Маршал").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Порошенко на рапорт Жукова

"Евгений Жуков взял ответственность на себя. Это больше, чем поступок офицера - это поступок Офицера с большой буквы. Это поступок Маршала. На него должны были бы брать пример все силовики, но они этого не делают", - констатирует пятый президент.

"Евгений ушел на войну еще в 2014 году. Он был командиром разведывательной роты 79-й бригады, с тех пор я знаю его лично. Затем Донецкий аэропорт, где Маршал с побратимами-"киборгами" держал оборону под танковыми обстрелами. Ранение и возвращение в строй", - напомнил Порошенко.

"А 24 февраля он был там, где и должен был быть офицер - на защите столицы. И я помню, как тогда мы помогали вооружать патрульных, которые ехали в Ирпень", - пишет Порошенко.

"11 лет Евгений Жуков строил патрульную полицию и привнес туда армейскую честь. Спасибо за службу, Маршал. Украина тебя знает и помнит. Впереди еще много работы для нашего государства - и я точно уверен, что ты знаешь, куда двигаться дальше. Честь!", - пишет Порошенко.

Ранее сообщалось, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве.

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Автор: 

Порошенко Петр (19282) Жуков Евгений (40)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер зе поставить якусь свою шмару...
показать весь комментарий
20.04.2026 13:50 Ответить
вчинок офіцера це піти на ноль, разом з тими двома що втекли. а так це переставляння ліжок в борделі. зняли в лохтората напругу
показать весь комментарий
20.04.2026 13:54 Ответить
Аби ляпнути.Почитай хто і звідки.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:57 Ответить
Так оті два поліцейські лося,що чкурнули від пострілів швидше за цивільних теж можуть тепер сказати що взяли приклад з Офіцера з великої букви Жукова.Який по суті теж втік з посади щоб не відповідати за отаку от виучку підлеглих...
показать весь комментарий
20.04.2026 13:57 Ответить
Щоб тобі було відомо: генерал рядових не вчить, тільки організовує навчання. І за добір кадрів до нацполіції (в т.ч. їх перевірку) відповідає МВС.
показать весь комментарий
20.04.2026 14:17 Ответить
Менты в Украине служат правящему режиму, им нас....ть сколько людей будет убито, и что вообще с этими людьми будет. За три года несколько раз сталкивался с ментами. Отношение скотское, пренебрежительное.
показать весь комментарий
20.04.2026 13:57 Ответить
Шо ж тут веселого - регочуть - зрозуміло шо це не вчорашнє фото - то нагуя виставляти?
показать весь комментарий
20.04.2026 13:58 Ответить
Тут питання ще в тому, а що зміниться з його відставкою. Якщо нічого, то це просто безглуздий жест. Можливо, прозвучало цинічно, але це факт. Як написали вище, поставлять замість нього якогось умовного "гогілашвілі" (цей корєш Буданова був замом міністра МВС, якщо хтось забув), і хто від цього виграє?
показать весь комментарий
20.04.2026 14:01 Ответить
Ніякими звільненнями, призначеннями, ротаціями вже нічого виправити не можливо. Ця система прогнила наскрізь. Довіра народу до них дорівнює нулю.

показать весь комментарий
20.04.2026 14:09 Ответить
вчинок сивочолого бариги вальцмана з маленької літери -продовжує успішно труїти пересічних українців шмурдяком "рошена", в якому нічого крім ядохімікатів і непридатного пальмолвого масла не має, діти бариги в армію не повинні йти-бо вони діти сивочолого вальцмана.
показать весь комментарий
20.04.2026 14:16 Ответить
 
 