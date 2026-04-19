УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12430 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
7 188 101

Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь від глави МВС Клименка щодо розслідування обставин стрілянини у Києві.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою", - зазначив він.

Розслідування ведуть спільно Нацполіція та СБУ.

"Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних.

Зараз у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені. Одна людина – у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога.

Ми проходимо через війну і щодня, на жаль, людські втрати від російських ударів, на позиціях. Особливо болісно – втрачати людей ось так, у звичайному місті, просто на вулиці. Вічна памʼять усім загиблим", - підсумував він.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+62
Висновки? Може у відставку?
показати весь коментар
19.04.2026 19:57 Відповісти
+62
Пішов би ти ***** разом з клименком
показати весь коментар
19.04.2026 19:59 Відповісти
+52
Першого - зєльонкіна. Бо поки воно сидить, діла в Україні не буде.
показати весь коментар
19.04.2026 19:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тебе Х&ла забрати,и не треба робити висновки
показати весь коментар
20.04.2026 16:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 