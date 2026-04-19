Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь від глави МВС Клименка щодо розслідування обставин стрілянини у Києві.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Щойно була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка по розслідуванню всіх обставин нападу в Києві на людей та бездіяльності тих двох патрульних, які були на місці злочину, але не зупинили вбивцю, самі втекли. Вже є кримінальне провадження щодо цього факту, і буде повна перевірка роботи патрульних – вони повинні були діяти в тих обставинах. ДБР займається цією справою", - зазначив він.

Розслідування ведуть спільно Нацполіція та СБУ.

"Міністр зробить кадрові висновки по всій вертикалі. Треба переглянути й протоколи реагування на такі ситуації, а також добору та навчання патрульних.



Зараз у лікарнях перебувають вісім людей, які були поранені. Одна людина – у вкрай важкому стані. Надається вся необхідна допомога.



Ми проходимо через війну і щодня, на жаль, людські втрати від російських ударів, на позиціях. Особливо болісно – втрачати людей ось так, у звичайному місті, просто на вулиці. Вічна памʼять усім загиблим", - підсумував він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

