УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19656 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
7 822 55

Вигівський про терориста у Києві: Служив у ЗСУ до 2005 року, відвідував Росію

Теракт у Києві: що відомо про нападника?

Чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, до 2005 року служив у ЗСУ.

Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про терориста?

Він підтвердив, що терорист - уродженець Москви.

"Але він служив у Збройних Силах України з 1992 року, в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах. Він пішов на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті", - розповів Вигівський.

За словами очільника Нацполіції, його сторінки у соцмережах вивчали.

"В нього там такі погляди негативні… Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону", - сказав він.

Вигівський зазначив, що СБУ вивчатиме питання можливого "російського сліду".

Читайте також: У грудні 2025 стрільцю продовжили дозвіл на володіння зброєю, - Вигівський про теракт у Києві

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Також читайте: Жуков про поліцейських, які втекли під час теракту: Вони діяли недостойно, мали одразу стріляти в нападника

Автор: 

Київ (20604) стрілянина (1879) теракт (1157) Вигівський Іван (95)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Хрипатый сколько раз выезжал в кацапию? Особенно после 14 года?
показати весь коментар
19.04.2026 18:49 Відповісти
+13
Яке відношення це має до некомпетентності Вигівського і його підлеглих??
показати весь коментар
19.04.2026 18:50 Відповісти
+13
Ето другоє.
Володя не втік!
Володя патріот!
Він настільки потужний, що на день вишиванки вдягає косоворотку!
показати весь коментар
19.04.2026 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хрипатый сколько раз выезжал в кацапию? Особенно после 14 года?
показати весь коментар
19.04.2026 18:49 Відповісти
По данным журналистских расследований (в частности, программы «Схемы»), Владимир Зеленский посещал Россию 4 раза после начала аннексии Крыма и начала войны на Донбассе (февраль-апрель 2014 года), а именно - в мае-июне 2014 года.
показати весь коментар
19.04.2026 18:52 Відповісти
Ето другоє.
Володя не втік!
Володя патріот!
Він настільки потужний, що на день вишиванки вдягає косоворотку!
показати весь коментар
19.04.2026 20:15 Відповісти
Яке відношення це має до некомпетентності Вигівського і його підлеглих??
показати весь коментар
19.04.2026 18:50 Відповісти
ніякого. мотиви вивчають
показати весь коментар
19.04.2026 18:54 Відповісти
Якщо волають,що це теракт,то мотиви вже відомі,чи Вигівський і Кравченко тупі клоуни?На рахунок клоунів сумнівів нема ніяких
показати весь коментар
19.04.2026 18:59 Відповісти
Зараз для відбілювання мундиру молоти язиком можно що завгодно. Але!
Ярлик «поліція-сцикуни» вже приліпився як соціальний стереотип.
Це факт. Від якого їй не здихатись поки ВСЯ не пройде випробування «нульом».
І це теж факт.
Чи проживу я до того часу коли з'явиться стереотип «поліція-герої»? Років з 20-ь?
Не впевнений.
показати весь коментар
19.04.2026 19:02 Відповісти
ти такий смєшной, шо прям хоч в "Рассміши Зеленського і Лисого" )))

Вони й струю на пісюар на градус не відведуть, щоб здихатись стереотипу )))

Їм пох ті стереотипи черні. Їм треба, щоб за їх командою ті сцикуни приїхали і упакували кого треба їм
показати весь коментар
19.04.2026 19:11 Відповісти
Тільки дурням пох на «стереотипи черні».
2012-й рік, с. Семиполки. З дробовика застрелили майора що допік село. Це була перша ластівка. Потім 2013 Врадієвка. Потім...Майдан.
Соціологія вона така. З стереотипів народжуються цунамі які ти хрін упакуєш.
Але можливо я доживу до ще одного Майдану.
показати весь коментар
19.04.2026 19:52 Відповісти
Стрілки переводять
показати весь коментар
19.04.2026 19:02 Відповісти
"В нього там такі погляди негативні… Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3611303, вивчати почали коли він людей повбивав? Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося.
показати весь коментар
19.04.2026 19:01 Відповісти
Вона була трошки вагітна. Але лише трішечки…..
показати весь коментар
19.04.2026 19:09 Відповісти
В каком году приехал. Может надо ставить всех кацапов на учет.
показати весь коментар
19.04.2026 19:01 Відповісти
деякі дебіли не вміють прочитати, що з 1992 по 2005 рік служив в ЗСУ
показати весь коментар
19.04.2026 19:12 Відповісти
Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону

Мабуть, трошки?
показати весь коментар
19.04.2026 19:02 Відповісти
А як ще сказати «як у президента»?
показати весь коментар
19.04.2026 19:13 Відповісти
Вигівський зазначив, що СБУ вивчатиме питання можливого "російського сліду". Джерело: https://censor.net/ua/n3611303, а це коректно відповідати за те що тебе не стосується? Можливо також рапорт треба подати на звільнення?
показати весь коментар
19.04.2026 19:07 Відповісти
Можливо також рапорт треба подати на звільнення?

"Треба" - це виявлення потреби чи необхідності.

У цієї людини на посаді не виникає внутрішньої потреби чи необхідності зректися своєї посади.

У його керівництва не виникає потреби чи необхідності, щоб він зрікся своєї посади.

Пропозиція до кого ?
показати весь коментар
19.04.2026 20:19 Відповісти
сбу повинна була це все знати ще до теракту. А то тепер розводять руками: - Ну шо ж можна було чекати від такого подонка? Для чого тоді таке сбу нам взагалі?
показати весь коментар
19.04.2026 19:07 Відповісти
СБУ це Павутина,найкращі дронщики в СОУ,спецоперації до яких Голівуд не додумався.А от нахєра нам тупий бот-шкільний автобус,це питання.
показати весь коментар
19.04.2026 20:13 Відповісти
А у вас яка там посада?
показати весь коментар
19.04.2026 20:17 Відповісти
Зараз розкажу і яке звання,і посада,і номер карти,і пін-код.
показати весь коментар
19.04.2026 20:27 Відповісти
Ви не там працююте, але в силових структурах.
показати весь коментар
19.04.2026 20:43 Відповісти
До того ж на посередній посаді.
показати весь коментар
19.04.2026 20:45 Відповісти
А ще злитий вагнергейт, прой@баний повномасштабний наступ, 90% зрадників в Криму, Баканов, і.д.і т.п.. 😡😡😡😡😡
показати весь коментар
20.04.2026 07:22 Відповісти
Він підтвердив, що терорист - уродженець Москви. Джерело: https://censor.net/ua/n3611303,
як зручно стало перекидати усі промахи й невдачі на *********, напишть вже відразу що він племінник ***** й під час служби в нашій армії робив шкоду про яку тільки дізналися завдяки цій події.
показати весь коментар
19.04.2026 19:19 Відповісти
ВСіх слухають: бізнес, опозицію, своїх -тих, хто оборзел, неділиться, тих, хто може бути використаний для шантажу і на всяк випадок, а от вух для...

А головне слід вивчити мотиви-причини: державна система може довести людину до сказу.

Як пише мудрий чоловік Александр Иванов #442761 "Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося".

А то "Служив у Збройних Силах України з 1992 року, в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах. ... на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті".

Людину у конкретній ситуації слід проаналізувати, а не уродженець Москви, виїжджав до Росії. Україна за роки "розбудови"/дерибану, корупції, жадібної бюрократії скільки людей виштовхали на маргінес, розділила, зробила внутрішніми емігрантами, ворогами системи, яким пропаганда причипила ярлик антиукраїнства. ЛуганДон і Крим через це втратили. І Путін би не зважився напасти, якщо б того не було.
показати весь коментар
19.04.2026 19:20 Відповісти
мусорські хвойди-рєшали по зброї за бабло готові озброїти будь-яке злочинне угрупування чи Московії чи Дирляндії... а от Українцю (якщо без "підігріву") вони увесь мозок винесуть своєю ..лядською "принциповістю"..
показати весь коментар
19.04.2026 19:24 Відповісти
"з 1992 по 2005 рік служив в ЗСУ"- а як піти на пенсію в 37 років з 13 роками вислуги в тиловій частині ... весела країна . Може потрібно перевірити всіх(без виключення) пенсіонерів які отримали пенсію до 50 років
показати весь коментар
19.04.2026 19:25 Відповісти
а для перевірки набрати і забронювати тисяч 200 перевіряючих.

Просте рішення з офісу простих рішень
показати весь коментар
19.04.2026 20:22 Відповісти
Та там взагалі...І не тільки як став військовим пенсіонером.Чого жив в Рязані 2 роки. Наче 2016 - 18? В 2022 - знову в ЗСУ. Де, ким? Одні питання.А коли видають дозвіл на зброю, то цікавляться, чи людина за Україну, чи може за скаженого Адіка, як в цьому випадку? Чи 'какая разніца'? Просто сюр...Щось мені здається неладно в данському..., тьху зеленому королівстві.
показати весь коментар
19.04.2026 20:58 Відповісти
1968 року народження , почав служити у 18 років тоб то вступив у військове училище у 1986 році (початок військовою служби) звільнився з лав ЗСУ у 2005 році у званні майор, тобто вислуга в нього 19 років. То яка на х.й йому пенсія? Він що бойовий пілот чи підводник? Він служив в батальйоні ОБМО (окремий батальйон матеріального забезпечення) мотострілецької дивізії штаб якої дислокувався у Луганську, начальником авто служби. Щось журналісти якусь фігню пишуть.
показати весь коментар
19.04.2026 19:26 Відповісти
Можно только догадатся сколько солярки улетело. Вечная тема червоной армии и по эти дни почти.
показати весь коментар
19.04.2026 21:07 Відповісти
А ви думаєте за які кошти він квартиру у Києві купив? Звичайно, що його батальйон (обмз) тилова частина, там і солярки до біса було, всю дивізію цей батальйон соляркою та бензином заправлял. Навіть коли у 90-ті роки всі смоктали велику червону чупа-чупу, у тиловиків завжди були і пальне і мастила і гас і спирт і тушонка і сгущенка і гречка і цукор і багато чого іншого. Не даремно цей штимп не в піхоті командиром роти служив, а спеціально пішов до тилового військового училища. Хитрожопий був кацапчік….
показати весь коментар
20.04.2026 11:27 Відповісти
"В нього там такі погляди негативні…
То нах....я дозвільна система видала дозвіл на зброю?
показати весь коментар
19.04.2026 19:31 Відповісти
дозвільна система не перевіряє погляди
показати весь коментар
19.04.2026 20:23 Відповісти
Дозвільна система перевіряє -наявність судимості, довідку від психолога, мисливський квиток з сплаченими членськими внесками за останній рік або іншу підставу -за яким бісом ти купуєш зброю? Я так зрозумів, що нічого цього серйозно перевірено не було, подивились що офіцер запасу ЗСУ, а інше по х.й! Треба дивитися - хто і за що давав дозвіл? Може там сидить брат, сват чи кум того москалика….
показати весь коментар
20.04.2026 11:39 Відповісти
Голова Нацполіції Іван Вигівський - ти і твій Zевилупок відповідальні за це!

Ви про свою відповідальність і покарання пишіть а не рекламу потвори розповсюджуєте.
показати весь коментар
19.04.2026 19:35 Відповісти
У 37 років на пенсію. Нема кому воювати.
показати весь коментар
19.04.2026 19:38 Відповісти
2005 - 1968 = 37, В 37 летна пенсію, а Ви раби до 63-65 пашить.
показати весь коментар
19.04.2026 19:41 Відповісти
Я не згідний, що покидьок служив у ЗСУ. Він відбував номер, щоб отримувати пенсію. Чи можна вважвти службою те, що робили утой період злодійкуваті прапорщики- завсклади і їхнє начальство, які обкрадали ЗСУ і їх матеріальні ресурси - паливо, запчастини, продукти, озьроєння зрештою? Відповідь однозначна - ні!
показати весь коментар
19.04.2026 19:49 Відповісти
ти можеш нервуватись, але по факту люди, які все життя отримували гроші за майбутній потенційний захист України зараз мають повне право її не захищати.

А тих людей, які їм за це все життя платили зарплату, зараз якісь тітушки ловлять для відправки в окоп
показати весь коментар
19.04.2026 20:27 Відповісти
Але ж ти чомусь не пішов до військового вишу щоби гідно захищати Неню? Ті про кого ти пишеш, давно подолали рубіж у 60 а може і 70 років. Так що ти від них бажаєш отримати? І як це ти собі уявляєш шановний - що колишній командир бригади чи полку буде з тобою в окопі помічником гранатометника сидіти???
показати весь коментар
20.04.2026 11:46 Відповісти
а СБУ изучает что "пишут" некоторые "подписчики" на некоторых украинских сайтах??
показати весь коментар
19.04.2026 20:12 Відповісти
тебя сейчас изучат
показати весь коментар
19.04.2026 20:29 Відповісти
я хоть на полиграф согласен!
показати весь коментар
19.04.2026 21:20 Відповісти
Ось туту дещо цікаве..
показати весь коментар
19.04.2026 21:31 Відповісти
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
показати весь коментар
19.04.2026 21:51 Відповісти
До пандемії , багато хто з України їздив на заробітки до кацапії. , навіть після 14 року потяг Львів -Москва курсував за розкладом.
показати весь коментар
20.04.2026 08:38 Відповісти
Це у гаранта запитай. Він з Кварталом туди і їздив….
показати весь коментар
20.04.2026 11:29 Відповісти
Питання,чому він не був мобілізований,адже екс військовий і 54 роки,55,56 і до вчорашнього 58років це мобілізаційний вік?Хіба,може по здоров'ю непридатний.Але питання є: простих роботяг тягнуть а військових ні.
показати весь коментар
20.04.2026 18:18 Відповісти
 
 