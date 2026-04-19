Вигівський про терориста у Києві: Служив у ЗСУ до 2005 року, відвідував Росію
Чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, до 2005 року служив у ЗСУ.
Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про терориста?
Він підтвердив, що терорист - уродженець Москви.
"Але він служив у Збройних Силах України з 1992 року, в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах. Він пішов на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті", - розповів Вигівський.
За словами очільника Нацполіції, його сторінки у соцмережах вивчали.
"В нього там такі погляди негативні… Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону", - сказав він.
Вигівський зазначив, що СБУ вивчатиме питання можливого "російського сліду".
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Володя не втік!
Володя патріот!
Він настільки потужний, що на день вишиванки вдягає косоворотку!
Ярлик «поліція-сцикуни» вже приліпився як соціальний стереотип.
Це факт. Від якого їй не здихатись поки ВСЯ не пройде випробування «нульом».
І це теж факт.
Чи проживу я до того часу коли з'явиться стереотип «поліція-герої»? Років з 20-ь?
Не впевнений.
Вони й струю на пісюар на градус не відведуть, щоб здихатись стереотипу )))
Їм пох ті стереотипи черні. Їм треба, щоб за їх командою ті сцикуни приїхали і упакували кого треба їм
2012-й рік, с. Семиполки. З дробовика застрелили майора що допік село. Це була перша ластівка. Потім 2013 Врадієвка. Потім...Майдан.
Соціологія вона така. З стереотипів народжуються цунамі які ти хрін упакуєш.
Але можливо я доживу до ще одного Майдану.
Мабуть, трошки?
"Треба" - це виявлення потреби чи необхідності.
У цієї людини на посаді не виникає внутрішньої потреби чи необхідності зректися своєї посади.
У його керівництва не виникає потреби чи необхідності, щоб він зрікся своєї посади.
Пропозиція до кого ?
як зручно стало перекидати усі промахи й невдачі на *********, напишть вже відразу що він племінник ***** й під час служби в нашій армії робив шкоду про яку тільки дізналися завдяки цій події.
А головне слід вивчити мотиви-причини: державна система може довести людину до сказу.
Як пише мудрий чоловік Александр Иванов #442761 "Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося".
А то "Служив у Збройних Силах України з 1992 року,
в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах.... на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті".
Людину у конкретній ситуації слід проаналізувати, а не уродженець Москви, виїжджав до Росії. Україна за роки "розбудови"/дерибану, корупції, жадібної бюрократії скільки людей виштовхали на маргінес, розділила, зробила внутрішніми емігрантами, ворогами системи, яким пропаганда причипила ярлик антиукраїнства. ЛуганДон і Крим через це втратили. І Путін би не зважився напасти, якщо б того не було.
Просте рішення з офісу простих рішень
То нах....я дозвільна система видала дозвіл на зброю?
Ви про свою відповідальність і покарання пишіть а не рекламу потвори розповсюджуєте.
А тих людей, які їм за це все життя платили зарплату, зараз якісь тітушки ловлять для відправки в окоп