Вигівський про терориста у Києві: Служив у ЗСУ до 2005 року, відвідував Росію

Чоловік, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Києва, до 2005 року служив у ЗСУ.

Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про терориста?

Він підтвердив, що терорист - уродженець Москви.

"Але він служив у Збройних Силах України з 1992 року, в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах. Він пішов на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті", - розповів Вигівський.

За словами очільника Нацполіції, його сторінки у соцмережах вивчали.

"В нього там такі погляди негативні… Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону", - сказав він.

Вигівський зазначив, що СБУ вивчатиме питання можливого "російського сліду".

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

