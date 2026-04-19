Выгивский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию
Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, до 2005 года служил в ВСУ.
Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о террористе?
Он подтвердил, что террорист - уроженец Москвы.
"Но он служил в Вооруженных Силах Украины с 1992 года, в основном - в Одесском регионе, в автомобильных войсках. Он ушел на пенсию в 2005 году. После этого он уезжал в Россию, а в 2017 году вернулся и проживал в Бахмуте", - рассказал Выговский.
По словам главы Нацполиции, его страницы в соцсетях изучали.
"У него там такие негативные взгляды... Нельзя сказать, что у него была украинская позиция. Немного она, пожалуй, не в ту сторону", - сказал он.
Выгивский отметил, что СБУ будет изучать вопрос возможного "российского следа".
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Ярлик «поліція-сцикуни» вже приліпився як соціальний стереотип.
Це факт. Від якого їй не здихатись поки ВСЯ не пройде випробування «нульом».
І це теж факт.
Чи проживу я до того часу коли з'явиться стереотип «поліція-герої»? Років з 20-ь?
Не впевнений.
Вони й струю на пісюар на градус не відведуть, щоб здихатись стереотипу )))
Їм пох ті стереотипи черні. Їм треба, щоб за їх командою ті сцикуни приїхали і упакували кого треба їм
Мабуть, трошки?
як зручно стало перекидати усі промахи й невдачі на *********, напишть вже відразу що він племінник ***** й під час служби в нашій армії робив шкоду про яку тільки дізналися завдяки цій події.
А головне слід вивчити мотиви-причини: державна система може довести людину до сказу.
Як пише мудрий чоловік Александр Иванов #442761 "Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося".
А то "Служив у Збройних Силах України з 1992 року,
в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах.... на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті".
Людину у конкретній ситуації слід проаналізувати, а не уродженець Москви, виїжджав до Росії. Україна за роки "розбудови"/дерибану, корупції, жадібної бюрократії скільки людей виштовхали на маргінес, розділила, зробила внутрішніми емігрантами, ворогами системи, яким пропаганда причипила ярлик антиукраїнства. ЛуганДон і Крим через це втратили. І Путін би не зважився напасти, якщо б того не було.
То нах....я дозвільна система видала дозвіл на зброю?
Ви про свою відповідальність і покарання пишіть а не рекламу потвори розповсюджуєте.