Выгивский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию

Теракт в Киеве: что известно о нападавшем?

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, до 2005 года служил в ВСУ.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о террористе?

Он подтвердил, что террорист - уроженец Москвы.

"Но он служил в Вооруженных Силах Украины с 1992 года, в основном - в Одесском регионе, в автомобильных войсках. Он ушел на пенсию в 2005 году. После этого он уезжал в Россию, а в 2017 году вернулся и проживал в Бахмуте", - рассказал Выговский.

По словам главы Нацполиции, его страницы в соцсетях изучали.

"У него там такие негативные взгляды... Нельзя сказать, что у него была украинская позиция. Немного она, пожалуй, не в ту сторону", - сказал он.

Выгивский отметил, что СБУ будет изучать вопрос возможного "российского следа".

Читайте также: В декабре 2025 года стрелку продлили разрешение на владение оружием, - Выгивский о теракте в Киеве

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте также: Жуков о полицейских, сбежавших во время теракта: Они действовали недостойно, должны были сразу стрелять в нападавшего

Киев (26192) стрельба (3267) теракт (2402) Выговский Иван (71)
Топ комментарии
Хрипатый сколько раз выезжал в кацапию? Особенно после 14 года?
показать весь комментарий
19.04.2026 18:49 Ответить
По данным журналистских расследований (в частности, программы «Схемы»), Владимир Зеленский посещал Россию 4 раза после начала аннексии Крыма и начала войны на Донбассе (февраль-апрель 2014 года), а именно - в мае-июне 2014 года.
показать весь комментарий
19.04.2026 18:52 Ответить
Яке відношення це має до некомпетентності Вигівського і його підлеглих??
показать весь комментарий
19.04.2026 18:50 Ответить
ніякого. мотиви вивчають
показать весь комментарий
19.04.2026 18:54 Ответить
Якщо волають,що це теракт,то мотиви вже відомі,чи Вигівський і Кравченко тупі клоуни?На рахунок клоунів сумнівів нема ніяких
показать весь комментарий
19.04.2026 18:59 Ответить
Зараз для відбілювання мундиру молоти язиком можно що завгодно. Але!
Ярлик «поліція-сцикуни» вже приліпився як соціальний стереотип.
Це факт. Від якого їй не здихатись поки ВСЯ не пройде випробування «нульом».
І це теж факт.
Чи проживу я до того часу коли з'явиться стереотип «поліція-герої»? Років з 20-ь?
Не впевнений.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:02 Ответить
ти такий смєшной, шо прям хоч в "Рассміши Зеленського і Лисого" )))

Вони й струю на пісюар на градус не відведуть, щоб здихатись стереотипу )))

Їм пох ті стереотипи черні. Їм треба, щоб за їх командою ті сцикуни приїхали і упакували кого треба їм
показать весь комментарий
19.04.2026 19:11 Ответить
Стрілки переводять
показать весь комментарий
19.04.2026 19:02 Ответить
"В нього там такі погляди негативні… Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3611303, вивчати почали коли він людей повбивав? Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:01 Ответить
Вона була трошки вагітна. Але лише трішечки…..
показать весь комментарий
19.04.2026 19:09 Ответить
В каком году приехал. Может надо ставить всех кацапов на учет.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:01 Ответить
деякі дебіли не вміють прочитати, що з 1992 по 2005 рік служив в ЗСУ
показать весь комментарий
19.04.2026 19:12 Ответить
Не можна сказати, що в нього була позиція українська. Трошки вона, мабуть, не в ту сторону

Мабуть, трошки?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:02 Ответить
А як ще сказати «як у президента»?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:13 Ответить
Вигівський зазначив, що СБУ вивчатиме питання можливого "російського сліду". Джерело: https://censor.net/ua/n3611303, а це коректно відповідати за те що тебе не стосується? Можливо також рапорт треба подати на звільнення?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:07 Ответить
сбу повинна була це все знати ще до теракту. А то тепер розводять руками: - Ну шо ж можна було чекати від такого подонка? Для чого тоді таке сбу нам взагалі?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:07 Ответить
Він підтвердив, що терорист - уродженець Москви. Джерело: https://censor.net/ua/n3611303,
як зручно стало перекидати усі промахи й невдачі на *********, напишть вже відразу що він племінник ***** й під час служби в нашій армії робив шкоду про яку тільки дізналися завдяки цій події.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:19 Ответить
ВСіх слухають: бізнес, опозицію, своїх -тих, хто оборзел, неділиться, тих, хто може бути використаний для шантажу і на всяк випадок, а от вух для...

А головне слід вивчити мотиви-причини: державна система може довести людину до сказу.

Як пише мудрий чоловік Александр Иванов #442761 "Підніміть його судові справи з пенсійним та конфлікт у магазині, що там за Платон був який потім погодився на примирення, всі ці справи могли психічно його виснажити й на останок конфлікт з сусідом став вирішальним у тому що потім відбулося".

А то "Служив у Збройних Силах України з 1992 року, в основному, в Одеському регіоні, в автомобільних військах. ... на пенсію в 2005 році. Після цього він виїжджав до Росії, і в 2017 році повернувся і проживав у Бахмуті".

Людину у конкретній ситуації слід проаналізувати, а не уродженець Москви, виїжджав до Росії. Україна за роки "розбудови"/дерибану, корупції, жадібної бюрократії скільки людей виштовхали на маргінес, розділила, зробила внутрішніми емігрантами, ворогами системи, яким пропаганда причипила ярлик антиукраїнства. ЛуганДон і Крим через це втратили. І Путін би не зважився напасти, якщо б того не було.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:20 Ответить
мусорські хвойди-рєшали по зброї за бабло готові озброїти будь-яке злочинне угрупування чи Московії чи Дирляндії... а от Українцю (якщо без "підігріву") вони увесь мозок винесуть своєю ..лядською "принциповістю"..
показать весь комментарий
19.04.2026 19:24 Ответить
"з 1992 по 2005 рік служив в ЗСУ"- а як піти на пенсію в 37 років з 13 роками вислуги в тиловій частині ... весела країна . Може потрібно перевірити всіх(без виключення) пенсіонерів які отримали пенсію до 50 років
показать весь комментарий
19.04.2026 19:25 Ответить
1968 року народження , почав служити у 18 років тоб то вступив у військове училище у 1986 році (початок військовою служби) звільнився з лав ЗСУ у 2005 році у званні майор, тобто вислуга в нього 19 років. То яка на х.й йому пенсія? Він що бойовий пілот чи підводник? Він служив в батальйоні ОБМО (окремий батальйон матеріального забезпечення) мотострілецької дивізії штаб якої дислокувався у Луганську, начальником авто служби. Щось журналісти якусь фігню пишуть.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:26 Ответить
"В нього там такі погляди негативні…
То нах....я дозвільна система видала дозвіл на зброю?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:31 Ответить
Голова Нацполіції Іван Вигівський - ти і твій Zевилупок відповідальні за це!

Ви про свою відповідальність і покарання пишіть а не рекламу потвори розповсюджуєте.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:35 Ответить
У 37 років на пенсію. Нема кому воювати.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:38 Ответить
2005 - 1968 = 37, В 37 летна пенсію, а Ви раби до 63-65 пашить.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:41 Ответить
 
 