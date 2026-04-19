Выгивский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию

Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, до 2005 года служил в ВСУ.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацполиции Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о террористе?

Он подтвердил, что террорист - уроженец Москвы.

"Но он служил в Вооруженных Силах Украины с 1992 года, в основном - в Одесском регионе, в автомобильных войсках. Он ушел на пенсию в 2005 году. После этого он уезжал в Россию, а в 2017 году вернулся и проживал в Бахмуте", - рассказал Выговский.

По словам главы Нацполиции, его страницы в соцсетях изучали.

"У него там такие негативные взгляды... Нельзя сказать, что у него была украинская позиция. Немного она, пожалуй, не в ту сторону", - сказал он.

Выгивский отметил, что СБУ будет изучать вопрос возможного "российского следа".

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

