Клименко после теракта в Киеве сделает кадровые выводы по всей вертикали, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы МВД Клименко о расследовании обстоятельств стрельбы в Киеве.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Только что был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о расследовании всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействии тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу, а сами сбежали. Уже возбуждено уголовное дело по этому факту, и будет проведена полная проверка работы патрульных – они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом", – отметил он.
Расследование ведут совместно Нацполиция и СБУ.
"Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Нужно пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбор и обучение патрульных.
Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь.
Мы переживаем войну и ежедневно, к сожалению, несем человеческие потери от российских ударов на позициях. Особенно больно терять людей вот так, в обычном городе, прямо на улице. Вечная память всем погибшим", – подытожил он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Висновок може бути лише один - в усьому винні Порошенко і Клічко!!!
Висновки потріно робити не «вертикальні», а системні.
скоріше за все, кольоровий або лгбт+
Сподіваюсь це такий твій стьоб ?
Тому і затягують закінчення війни,щоби відтягнути ці "висновки".
Їх язики і тухес Владіміра Саныча це одне ціле.
Звільнять лише тих що повтікали, роздадуть пару доган і на тому закінчиться.
12 год
19.03.2026 тирнетами розлетілось фото цього малолітнього пітуха мусорського курсанта,який зробив радісне селфі біля тіла загиблої дитини.
Пройшов місяць і Н-І--У-Я.
Жодних наслідків.
Жодної реакції від провладних чи мусорських морд.
Поміняють ліжка в борделі, а персонал все це й же залишиться.