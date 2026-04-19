Клименко после теракта в Киеве сделает кадровые выводы по всей вертикали, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы МВД Клименко о расследовании обстоятельств стрельбы в Киеве.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Только что был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о расследовании всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействии тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу, а сами сбежали. Уже возбуждено уголовное дело по этому факту, и будет проведена полная проверка работы патрульных – они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом", – отметил он.

Расследование ведут совместно Нацполиция и СБУ.

"Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Нужно пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбор и обучение патрульных.

Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь.

Мы переживаем войну и ежедневно, к сожалению, несем человеческие потери от российских ударов на позициях. Особенно больно терять людей вот так, в обычном городе, прямо на улице. Вечная память всем погибшим", – подытожил он.

Читайте: Выговский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте: Теракт в Киеве начался со ссоры с соседом, затем террорист поджог свою квартиру, - Выговский

Топ комментарии
+26
Пішов би ти ***** разом з клименком
показать весь комментарий
19.04.2026 19:59 Ответить
+25
Висновки? Може у відставку?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:57 Ответить
+24
А по Бучі, Бородянці коли будуть, там 100 відсотків втікли.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:59 Ответить
Висновки? Може у відставку?
показать весь комментарий
19.04.2026 19:57 Ответить
Першого - зєльонкіна. Бо поки воно сидить, діла в Україні не буде.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:59 Ответить
зегниди ,всій своїй обслузі , поліцаям , СБУ, ДБР, прокурорам , суддям , щорічно зарплати піднімають , а ЗСУ - 0
показать весь комментарий
19.04.2026 20:24 Ответить
Та ніт жеж...
Висновок може бути лише один - в усьому винні Порошенко і Клічко!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 20:32 Ответить
Відставка вже була. Баригу п'ятого відправили на спокій як збитого льотчика у 2019.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:39 Ответить
Відставка то таке. Сама головна задача виїхати за кордон і поповнити батальон "Монако". Самий моцний лідор ********** таке своїм не забороняє і навіть вітає.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:39 Ответить
накажут материально- каждый занесет
показать весь комментарий
19.04.2026 21:04 Ответить
Я думаю, там вже черга
показать весь комментарий
19.04.2026 21:09 Ответить
робити виснеовки - кредо ZEвилупків
показать весь комментарий
19.04.2026 19:58 Ответить
А по Бучі, Бородянці коли будуть, там 100 відсотків втікли.
показать весь комментарий
19.04.2026 19:59 Ответить
ти б ще у баленюка спитав
показать весь комментарий
19.04.2026 20:07 Ответить
зейло, почни з себе ! Де висновки , по брехні , про " шашличкі" , неоповвщення громадян про напад террористів , своїх ти завчасно євакуював , а 7 років , твій менеджер Ермак, кум Чернишов , бізнес-партнер Міндіч фінансують террористів на паРаші " двушечка ушла на москву" Чому , ти не робишь висновки ?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:20 Ответить
Пішов би ти ***** разом з клименком
показать весь комментарий
19.04.2026 19:59 Ответить
Промова ділетанта.
Висновки потріно робити не «вертикальні», а системні.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:00 Ответить
Як казав сантехнік Василь, "тут хомутом не обійтися, тут систему міняти треба..."
показать весь комментарий
19.04.2026 20:13 Ответить
Гнида клименко і Оманська Гнида йдуть у відставку ?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:00 Ответить
Що він там зробить) підніме тарифи?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:01 Ответить
Вісім дітей загинули внаслідок масової https://www.aljazeera.com/news/2026/4/19/eight-children-killed-in-mass-shooting-in-louisiana-us-media-reports стрілянини в Луїзіані.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:01 Ответить
>Authorities say eight children have been killed in a domestic disturbance in Louisiana, multiple news outlets reported.

скоріше за все, кольоровий або лгбт+
показать весь комментарий
19.04.2026 20:14 Ответить
Вертікать гниє з потужної голови.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:01 Ответить
"...з потужної голови ".
Сподіваюсь це такий твій стьоб ?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:03 Ответить
Висновки будуть...
Тому і затягують закінчення війни,щоби відтягнути ці "висновки".
показать весь комментарий
19.04.2026 20:02 Ответить
дивлюсь вiдео, ну браток наче.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:02 Ответить
Банда сформована і змінам не підлягає. Час від часу для електорату будуть призначати цапів відбувайлів
показать весь комментарий
19.04.2026 20:02 Ответить
у нього такий стан, наче коли я купляв собi ролекс у 90тi. Смiшно *******.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:04 Ответить
Тю, висновки. То в 2019 році і подальше вже зроблено - у всьому винен Порошенко, що не видко?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:04 Ответить
Загальний непрофесіоналізм і ставлення «яка різниця» - це починається з фальшивого юриста, блазня та мародера.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:05 Ответить
Всю ******* на чолі з ішаком у відставку,а далі слідство і довічне
показать весь комментарий
19.04.2026 20:05 Ответить
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИИ!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 20:05 Ответить
Риба гниє з голови тим паче вона вже давно тухла.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:05 Ответить
Вся причина неудач Украины - искаженная идеология .Одна вороватая верхушка сменяет такую же . А это приводит к диким перекосам и в жизни и в экономике .Похоже человечество не прозреет никогда .Христос сказал и это главная ,самая главная для всей Вселенной заповедь :Возлюби Господа Создавшего всё - будто самого себя .Никто её не исполнял ,не исполняет и исполнять вряд-ли будет .Вторая наиглавнейшая заповедь -Возлюби ближнего своего -будто самого себя .Рабство отменено лишь в 1861 году -это так возлюбили ближнего ?Трудовое рабство , работа за мизерную плату существует до сих пор почти в массовом масштабе .Заповедь - не убий ,давно отвергнута - теперь убивают за деньги ! Заповедь -Не укради ,абсолютно нарушена - 95% людей не имеют ничего ,кроме своих жизней. Частная собственность украдена 5% ловкачей ,под видом законности и закона ,который и придуман только для этой цели -делать людей нищими. Заповедь - не лжесвидетельствуй - разве у нас честные суды ,когда ни будь были? . Заповеди не исполняются всеми людьми в основном массиве Посему кто нам теперь друг? Кто нас направит по верному пути ? Теперь только враг людей -дьявол и направляет человечество на погибель и пустую нищенскую жизнь О каком золотом веке может идти речь? Прозрейте !
показать весь комментарий
19.04.2026 20:07 Ответить
Зеля піаріцца і тут - ну не може на записати свій Гундосий відосік
показать весь комментарий
19.04.2026 20:07 Ответить
Позвільняти цих "професійних" сраколизів не вийде.
Їх язики і тухес Владіміра Саныча це одне ціле.
Звільнять лише тих що повтікали, роздадуть пару доган і на тому закінчиться.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:09 Ответить
Висновки треба робити, і вже давно, щодо цього обкуреного та давно простроченого мудака. Основним джерелом усіх бід є якраз цей безтолковий дегенерат.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:09 Ответить
Зразок вертикалі.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:10 Ответить
той теж чорт.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:12 Ответить
тiльки чорт по життю може оцiнювати життя людей у доларах.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:10 Ответить
ВОНО спеціально записує відосики дивлячись зверху ?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:12 Ответить
Клименко зробить?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:13 Ответить
Зроби кадровий висновок по собі, глист зелений, поки ще не пізно
показать весь комментарий
19.04.2026 20:14 Ответить
Яка вертикаль? Там величезний горизонтально покладений болт на всіх нас та ще й за наш кошт
показать весь комментарий
19.04.2026 20:14 Ответить
А ще любов до прес-конференції,на тлі упередженості до презумпції невинуватості, взагалі пробиває дно.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:14 Ответить
Почне з себе?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:17 Ответить
"Клименко вимагає службового розслідування. " Яке розслідування????? Та отого "розслідувача" давно треба підсрачником гнати з України!
показать весь комментарий
19.04.2026 20:29 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 20:29 Ответить
Одне правдиве слово в тому є: "швидко".
показать весь комментарий
19.04.2026 20:35 Ответить
Винен суддя та прокурор, який "примирив" у 2023 році цього психа та постраждалого від нього хлопця.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:34 Ответить
Roma
@03Romanchick
·
12 год

Коментаторський профіль
19.03.2026 тирнетами розлетілось фото цього малолітнього пітуха мусорського курсанта,який зробив радісне селфі біля тіла загиблої дитини.
Пройшов місяць і Н-І--У-Я.
Жодних наслідків.
Жодної реакції від провладних чи мусорських морд.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:37 Ответить
Поміняють ліжка в борделі, а персонал все це й же залишиться.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:45 Ответить
Перепрошую за неточність. Ліжка міняти не будуть, просто пересувають.
показать весь комментарий
19.04.2026 20:51 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 20:49 Ответить
Навіть не читав цинічну промову-брехню Найвеличнішого Лідора Всесвіту. Як на мене, то першими у відставку мають піти Клименко, Виговський, керівник патрульних вже пішов. А хто призначив цих керівників? Хто проводив їх перевірку? Хто втягнув поліцію до політичних розбірок, замість того, щоб вони займалися охороною порядку і захисту громадян? Чому спеціальні підрозділи поліції (МВС) не відслідковували соціальні мережі, не виявляли "ждунів", громадян, які під час війни підтримують не Україну, а росію? Чому, якщо хтось пише коментарі про Лідора світу і його шоблу, то відразу такого виявляють-порушують справу, а таких як цей терорист ні?
показать весь комментарий
19.04.2026 20:58 Ответить
показать весь комментарий
19.04.2026 20:59 Ответить
Господи як же воно вже достало - нема сил більше терпіти цю ЗЕлену блювотину!!!
показать весь комментарий
19.04.2026 21:01 Ответить
Поясніть Зеленському, що в США немає генералів у поліцейських і полковників теж немає, тому там звільняти немає кого. І взагалі Начальник дільниці поліцейської дільниці виборна посада, а не призначає начальника як Зеленський, є тільки один майор начальник поліції нью-йорку і все, це найбільше звання, Якщо пояснити, то в США немає головного поліцейського, цией посади взагалі не існує.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:04 Ответить
Що роблять у таких випадках у США: Там просто розформовують повністю всю ділянку відповідальну за цю територію.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:06 Ответить
Куда по вертикали, вверх? Это правильно.
показать весь комментарий
19.04.2026 21:18 Ответить
 
 