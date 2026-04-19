Клименко после теракта в Киеве сделает кадровые выводы по всей вертикали, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы МВД Клименко о расследовании обстоятельств стрельбы в Киеве.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Только что был доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о расследовании всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействии тех двух патрульных, которые были на месте преступления, но не остановили убийцу, а сами сбежали. Уже возбуждено уголовное дело по этому факту, и будет проведена полная проверка работы патрульных – они должны были действовать в тех обстоятельствах. ГБР занимается этим делом", – отметил он.

Расследование ведут совместно Нацполиция и СБУ.

"Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Нужно пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбор и обучение патрульных.



Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек – в крайне тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь.



Мы переживаем войну и ежедневно, к сожалению, несем человеческие потери от российских ударов на позициях. Особенно больно терять людей вот так, в обычном городе, прямо на улице. Вечная память всем погибшим", – подытожил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

