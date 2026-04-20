Після теракту у Києві правила застосування зброї та протоколи реагування в поліції треба переглянути, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що поліція повинна переглянути всі протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей. Такі дії обумовлені терактом у Києві 18 квітня, унаслідок якого загинули цивільні.
Про це глава держави заявив у відеозверненні 20 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський про дії поліціянтів під час теракту
Президент наголосив, що повинна бути відповідальність щодо патрульних поліціянтів, які втекли з місця теракту.
"Уже повідомлено про підозру тим двом патрульним поліцейським, які не захистили людей під час нападу в суботу в Києві. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись. І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх", - додав він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Я вже схоже чув перед війною, дуже помогло, особливо тим, хто зараз в сирій землі...
Бо коли хтось проявляв принциповість і зупиняв п*яного суддю/есбеушника/прокурора/бандюка... його гнобили по всій програмі, а якщо колись застосовув (правомірно) зброю - відписувався і проклинав себе за те, що все робив по Закону!
Ось так в поліції привчили до - та ну його нах, бо крайнім буду я, а не злочинець...