Після теракту у Києві правила застосування зброї та протоколи реагування в поліції треба переглянути, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поліція повинна переглянути всі протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї для захисту людей. Такі дії обумовлені терактом у Києві 18 квітня, унаслідок якого загинули цивільні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 20 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський про дії поліціянтів під час теракту

Президент наголосив, що повинна бути відповідальність щодо патрульних поліціянтів, які втекли з місця теракту.

"Уже повідомлено про підозру тим двом патрульним поліцейським, які не захистили людей під час нападу в суботу в Києві. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись. І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх", - додав він.

Стрілянина в Києві

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Фахівець не забарився з порадами
20.04.2026 20:59 Відповісти
Он у нас шпециалист широкого профиля
20.04.2026 21:04 Відповісти
Переглянуть! Поліцаї будуть шмаляти в усе,що рухається!
20.04.2026 21:00 Відповісти
Фахівець не забарився з порадами
20.04.2026 20:59 Відповісти
Он у нас шпециалист широкого профиля
показати весь коментар
20.04.2026 21:04 Відповісти
Зеля піаріцца і тут, бо вирішувати проблеми в економиці для нього це складно
20.04.2026 21:00 Відповісти
Переглянуть! Поліцаї будуть шмаляти в усе,що рухається!
20.04.2026 21:00 Відповісти
ну і переглядай сзарьонок ти наш потужний
20.04.2026 21:01 Відповісти
Хто небудь, дайте йому оселедця!
20.04.2026 21:01 Відповісти
по харі кажете?
20.04.2026 21:02 Відповісти
Він любитель тільки "скумбрії по 8 грн.")
20.04.2026 21:35 Відповісти
Він ще не коментував протокол штучного осеменіння ВРХ, далі буде.
20.04.2026 21:01 Відповісти
Які правила нах? - потрібно бути захисником а не боягузом
20.04.2026 21:02 Відповісти
Бачиш чотириждиухилянта - по фейсу, бачиш полюцію - по фейсу, бачиш ТЦКунів - закидай лайном
20.04.2026 21:03 Відповісти
Потрібен Закон про Самооборону
20.04.2026 21:04 Відповісти
проблема у тому що зброю будуть купляти неадеквати ( десь 73 %), які після пів літра візмуть зброю та підуть по вулицях
20.04.2026 21:09 Відповісти
Ну так хто голосував за Зеленського буде заборона на зброю , списки ж є в цвк
20.04.2026 21:20 Відповісти
шановний кацапе, навіть в останньому селі в Україні знають про "тайну голосування".

але, то не про вас

.
20.04.2026 21:29 Відповісти
Довго не буде вести "відстріл" адже не тільки в нього буде зброя -1 зевиборець буде точно....
21.04.2026 08:32 Відповісти
А ЧОМУ77 ЗАХИСТУ ПЕРЕСІЧНИХ - НЕМАЄ ((( Захист корупціонерів і кримінальних мафіозних гаманців - на усіх рівнях(((9
20.04.2026 21:05 Відповісти
Якщо ********** взяв на особистий контроль, скоро вже буде у нас нова поліція, бо будуть "...переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше НЕ було. Має бути безпека для всіх..."
Я вже схоже чув перед війною, дуже помогло, особливо тим, хто зараз в сирій землі...
20.04.2026 21:07 Відповісти
Та ти я бачу спец у всьому! Переглянь краще свою відставку чи очко у пукіна, у нормальних країнах після такого йде у відставку як мінімум уряд.
20.04.2026 21:09 Відповісти
https://youtu.be/WNchSKLLViM?si=l89vSQBHUkFcPn_s
20.04.2026 21:13 Відповісти
Раз ішак взявся до коментування - значить ніц з того не буде. Народна прикмета підтверджена дійсністю впродовж семи років.
20.04.2026 21:15 Відповісти
"ідіть у сраку"(с), ви - сцикуни-уклоністи, самі озброєні до зубів і ні на що не здатні, окрім як грабувати злиденний бюджет України та вимагати бабло у беззбройних і безправних кріпаків..
20.04.2026 21:16 Відповісти
Хто такі пересічні?
20.04.2026 21:37 Відповісти
Звісно, це ж протоколи винні, а не те що поліцаї в нас "каста небожителів", які воювати не готові. Там в протоколах так і написано "тікати що сили, кидати цивільних" та "тягнути в шістьох одного інваліда в бусік"
20.04.2026 21:33 Відповісти
А знаєте, чого так відбулося?
Бо коли хтось проявляв принциповість і зупиняв п*яного суддю/есбеушника/прокурора/бандюка... його гнобили по всій програмі, а якщо колись застосовув (правомірно) зброю - відписувався і проклинав себе за те, що все робив по Закону!
Ось так в поліції привчили до - та ну його нах, бо крайнім буду я, а не злочинець...
20.04.2026 21:36 Відповісти
20.04.2026 21:40 Відповісти
От те що і слід було доказати.Такі теракти не просто в цей час.Вони завжди йдуть по часу коли владі це потрібно.Так як тцкшників хочуть прибрати, а замінити поліцією на затримання ,то населення потрібно залякати.От вам і перегляди протоколів і відкривання вогню по ним.І це все під соусом захисту громадян.Повернення з Європи депортом і багато чого іншого.Вони не відсилають поліцію на фронт в цілому а дадуть їм ще більше влади.Страх і контроль .Кормушка боїться.
20.04.2026 21:52 Відповісти
Туфта це все, зброя потрібна адекватним поліціянтам, які мали досвід бойових дій, а оті поліціянтки з планшетами, вибачте, повна профанація і відмивання коштів. Але це все для країни мрій, а в нинішній реальності потрібен тиск на росію, тактичний тиск, щоб палало усе, що працює на воєнний та економічний потенціал рф, причому до серпня цього року максимально потужно, а там видно буде.
20.04.2026 21:56 Відповісти
«Треба переглянути протоколи» - все, потужно порішав. Головне - не поспішати.
20.04.2026 22:33 Відповісти
Их никто не обучал защищать население,их задача пугать людей,делать из них послушное стадо,так что указания начальства они не нарушали и свой долг перед кварталом выполняли добросовестно.
21.04.2026 07:54 Відповісти
Яка влада, такі і владоохоронці.
21.04.2026 08:25 Відповісти
Гнила корупційна система, відповідальність за яку несе президент і монобільшість в парламенті, і яка наносить не менше шкоди, ніж московити
21.04.2026 10:36 Відповісти
Тому, необхідно терміново провести ротацію. Частину гідних військових відправити в поліцію, а "ненавчених" поліцейських на їхнє місце.При СРСР в міліцію брали тільки після служби в армії
21.04.2026 10:39 Відповісти
 
 