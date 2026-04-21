Клименко про дії поліцейських під час теракту в Києві: Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему
Глава МВС Ігор Клименко дії правоохоронців, які тікали під час стрілянини в Києві, великим соромом. Далі всі поліцейські діяли професійно.
Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Міністр зазначив, що перший дзвінок у поліцію був з приводу хуліганства.
"Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент, - це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами - аж до негайної ліквідації", - наголосив Клименко.
За лічені хвилини прибули інші екіпажі поліції, хлопчика забрав до автомобіля наступний екіпаж.
"Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини - він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв.
Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", - підсумував глава МВС.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А красти ще боюся
Поїду я до Києва,
В поліцію наймуся!
Вони вчаться міському бою на своїх полігонах з ширмами. В кращому випадку на облаштованих кілхаусах. Інструктори в МВС в своїй масі такі самі необстріляні лузери.
Єдиний правильний досвід відпрацьовується саме на війні.
Не лише рефлекси, але й морально-психологічні фактори.
Сходи, зачисть від підорів дев'ятиповерхівку в Констасі або хати в Добропіллі - тоді й з'являється досвід. Не раніше.
********
Якщо шо, то я особисто не раз був присутнім на тренуваннях Корда та новобранців Люті. Ще тоді сказав - діла не буде, зривати корону з тих довбограїв інструкторів не маю бажання, а тому гребіться самі.
Ніде нема такої процентовки самострілів та френдліфайру як в МВС.
Природній відбір в дії.
Все йде по плану.
Саме тому в демократичних країнах під час подібних інцедентів і відправляють у відставку очільника міністрерства чи департаменту, а не шукають стрілочників.
Чому не спецпризначенці?!
Іх що, в поліції взагалі немає?
Аваков колись накупив гелікоптерів і французів. Не можна було використати один
для екстреного перекидання спецгрупи?
Проблема в тому, що ваша ментовська система базується на роз...издяйстві і круговій поруці,
а сумлінні, толкові люди почуваються там як інородне тіло.
Не Клименко цю систему створив, але він не намагається це змінити.
Тому Клименко має бути радником у Жукова, а не навпаки.
Так, а з кім ви тоді вели перемовини 40 хв?
Професіонали....