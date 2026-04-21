1 717 35

Клименко про дії поліцейських під час теракту в Києві: Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему

Теракт у Києві: Клименко зробив заяву про дії патрульних

Глава МВС Ігор Клименко дії правоохоронців, які тікали під час стрілянини в Києві, великим соромом. Далі всі поліцейські діяли професійно.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Міністр зазначив, що перший дзвінок у поліцію був з приводу хуліганства.

"Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент, - це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами - аж до негайної ліквідації", - наголосив Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт у Києві почався зі сварки із сусідом, потім терорист підпалив свою квартиру, - Вигівський

За лічені хвилини прибули інші екіпажі поліції, хлопчика забрав до автомобіля наступний екіпаж.

"Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини - він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв.

Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", - підсумував глава МВС.

Читайте: Після теракту у Києві правила застосування зброї та протоколи реагування в поліції треба переглянути, - Зеленський

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Також читайте: Двом поліціянтам, які втекли під час теракту в Києві, повідомлено про підозру, - Кравченко. ВIДЕО з бодікамер

Нацполіція (15613) патрульна поліція (1427) Клименко Ігор (576)
Топ коментарі
+16
Можна. По тих, хто в тилу.
показати весь коментар
21.04.2026 10:57 Відповісти
+16
Ещё как можно и более того нужно, а то что вы теперь будете отмазываться и строить из себя дурачков это понятно...
показати весь коментар
21.04.2026 11:02 Відповісти
+16
По яких двох, ті втікають від терориста, ті залишаються служити ворогу, бійці полку особливого призначення в дніпропетровській області відмовились переходити в " лють ", ті розстрілюють цивільного, чи по закону чи ні, покаже суд, але розстріляли, ті взагалі не навчені воювати. Про що мова, які двоє, українці постійно стикаються з такими не навченими воювати. На фронт всіх, нехай там вчаться воювати.
показати весь коментар
21.04.2026 11:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Стрілець годину ходив по вулиці. До найближчого райвідділу здається 800 метрів.
показати весь коментар
21.04.2026 11:40 Відповісти
Гнилий міністр, гнила система! Міністра МВС у відставку!
показати весь коментар
21.04.2026 13:04 Відповісти
Корд спас ситуацію з відстрілом людей
показати весь коментар
21.04.2026 10:58 Відповісти
Цікаво, а яка освіта та підготовка у тих патрульних? Прискорена? Два тижні і на вулиці?
показати весь коментар
21.04.2026 11:00 Відповісти
Робити я не вмію,
А красти ще боюся
Поїду я до Києва,
В поліцію наймуся!
показати весь коментар
21.04.2026 11:06 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:42 Відповісти
Там приват)))
показати весь коментар
21.04.2026 13:27 Відповісти
Ніт, вони вчилися на скетчах 95 кварталу та Дизель шоу про тупих поліцаїв.
показати весь коментар
21.04.2026 11:08 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
21.04.2026 11:02 Відповісти
Маніпулює Глава МВС Ігор Клименко. Або бреше. Це тільки двох вдалося зафільмувати!
показати весь коментар
21.04.2026 11:45 Відповісти
якби ж то двох... по діям тисяч по всій країні оцінюють. Як не одне відколють, то інше. Хоча всі вони люди і чиїсь діти. Часто непогані по життю люди. Просто вони не поліцейські по суті, а роботу вполіції сприймають як прівілей, а не як обов'язок служити
показати весь коментар
21.04.2026 11:03 Відповісти
не тіки можна, але й треба.
показати весь коментар
21.04.2026 11:04 Відповісти
Чому поліцаїв не відправляють на фронт по черзі? Четверину або половтну на пів року, потім інших теж і так по кругу, щоб пострілів перестли боятись. Прийдуть звітам інакші будуть.
показати весь коментар
21.04.2026 11:04 Відповісти
Оцінка поліції вже була дана по багатьом випадкам, с не одному. Це і знущання в Кагарлику, затримання в Рівному двох протестуючих проти антиконституційних дій Зеленського в 2019, першими розбіглися при нападі росіі, нещодавно вбили колишнього військового, тепер здриснули від озброєного терориста, покинувши пораненого.
показати весь коментар
21.04.2026 11:05 Відповісти
можна
показати весь коментар
21.04.2026 11:05 Відповісти
Якраз система дала збій, починаючи з обігу зброї, висновків лікарів та банально невірно оцінену ситуацію, таких випадків у Києві я не пам'ятаю, щоб людина з легальною зброєю отак навмання по вулиці вбивала людей, тому такі жахливі наслідки.
показати весь коментар
21.04.2026 11:08 Відповісти
Ефект Даннінга-Крюгера в дії. Суцільний фейспалм. До цих ушльопків навіть не доходять базові очевидні речі.
Вони вчаться міському бою на своїх полігонах з ширмами. В кращому випадку на облаштованих кілхаусах. Інструктори в МВС в своїй масі такі самі необстріляні лузери.
Єдиний правильний досвід відпрацьовується саме на війні.
Не лише рефлекси, але й морально-психологічні фактори.
Сходи, зачисть від підорів дев'ятиповерхівку в Констасі або хати в Добропіллі - тоді й з'являється досвід. Не раніше.
********
Якщо шо, то я особисто не раз був присутнім на тренуваннях Корда та новобранців Люті. Ще тоді сказав - діла не буде, зривати корону з тих довбограїв інструкторів не маю бажання, а тому гребіться самі.
Ніде нема такої процентовки самострілів та френдліфайру як в МВС.
Природній відбір в дії.
Все йде по плану.
показати весь коментар
21.04.2026 11:09 Відповісти
Так Корд ще хоч роботу зробив, ці ж обісранти навіть позабували що в них є табельне, які вже там кілхауси, для них це вищі матерії.
показати весь коментар
21.04.2026 11:18 Відповісти
Серйозно? А хтось знає нормальних поліцейських? Да туда нормальних даже не беруть щоб не виділявся або щоб не здав корупціонерів і бандюганів в формі. Вся поліція до одного збирає на дорогах данину з ''ухилянтів'' і всі це знають, і знають розцінки і жодного не зловили і не покарали. Тому що поліцай це не людина а Система
показати весь коментар
21.04.2026 11:12 Відповісти
Не тільки можно а і ТРЕБА оцінювати по діям окремих мусаров ВСЮ мусарню окрім тіх хто був та є в бригаді "Лють".
показати весь коментар
21.04.2026 11:12 Відповісти
Судити загалом ща окремими вчинками це невігластво.
показати весь коментар
21.04.2026 11:13 Відповісти
Так буває коли ******* не відправляють підсрачником у відставку - вона не те що не кається, вона ще й відмазує себе і всю систему.
Саме тому в демократичних країнах під час подібних інцедентів і відправляють у відставку очільника міністрерства чи департаменту, а не шукають стрілочників.
показати весь коментар
21.04.2026 11:16 Відповісти
Я взагалі не розумію, чому на повідомлення про стрілянину виїжджають патрульні?
Чому не спецпризначенці?!
Іх що, в поліції взагалі немає?
Аваков колись накупив гелікоптерів і французів. Не можна було використати один
для екстреного перекидання спецгрупи?
Проблема в тому, що ваша ментовська система базується на роз...издяйстві і круговій поруці,
а сумлінні, толкові люди почуваються там як інородне тіло.
Не Клименко цю систему створив, але він не намагається це змінити.
Тому Клименко має бути радником у Жукова, а не навпаки.
показати весь коментар
21.04.2026 11:17 Відповісти
ще й як можна, зневага людей до поліцейських вже навіть більша, ніж була до міліціянтів та даішників
показати весь коментар
21.04.2026 11:17 Відповісти
Як якийсь конфлікт між групами людей, чекають на завершення а потім займаються здирництвом від тих хто почав а на жерву не звертають уваги, останній приклад з музикантами на заправці!!! Або " виконання плану " по штрафах з водіями!!! То ж в поліції багато проблем!!!
показати весь коментар
21.04.2026 11:19 Відповісти
"40 хвилин вели перемовини. Він був не адекватний, та ні на що не реагував."
Так, а з кім ви тоді вели перемовини 40 хв?
Професіонали....
показати весь коментар
21.04.2026 11:24 Відповісти
А хто сказав що інші чимось кращі?
показати весь коментар
21.04.2026 11:27 Відповісти
Звісно. 99% ще гірші ********
показати весь коментар
21.04.2026 12:15 Відповісти
А по скількох можна?
показати весь коментар
21.04.2026 12:16 Відповісти
Правильно - можна оцінити по діях і одного поліцейського Давай закон про короткоствольну зброю для громадян. Але боюсь, що той закон передбачатиме скоріше самогубство, ніж захист - довбограї при владі нічого путнього не створять. Та хоча б вже брали за приклад, скажімо, тут ж Чехію - громадяни мають право на короткоствол, і щось ніяких особливих ексцесів там не було.
показати весь коментар
21.04.2026 12:25 Відповісти
По двох не можна оцінювати,оцінимо тоді всіх:ці двоє хоч і втекли,але приїхали!А де були решта(нападника застрелили більш ніж за годину!)більше години - взагалі зашарились і не з'явились на місці події!!!Сцикота!
показати весь коментар
21.04.2026 12:37 Відповісти
З 2014 року коли почалась реХворма цієї кривоохоронної структури разів з 10 дзвонив на 102 і викликав цих кривоохоронців: приїхали статисти, щось занотували, поржали і поїхали, жодного разу нічим не допомогли... Ще з глузду не з"їхав, але вже виникає бажання цих *******-сусідів для яких не існує ніяких законів\правил\поліції просто розстріляти чи підірвати... А потім ці гниди у погонах будуть питати: "Ой, а чому ж так сталось?" А тому що ці бандити у погонах НЕ ВИКОНАЛИ СВОЮ РОБОТУ коли було потрібно.
показати весь коментар
21.04.2026 13:50 Відповісти
 
 