Клименко про дії поліцейських під час теракту в Києві: Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему

Глава МВС Ігор Клименко дії правоохоронців, які тікали під час стрілянини в Києві, великим соромом. Далі всі поліцейські діяли професійно.

Про це він сказав під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що перший дзвінок у поліцію був з приводу хуліганства.

"Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент, - це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли. Як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами - аж до негайної ліквідації", - наголосив Клименко.

За лічені хвилини прибули інші екіпажі поліції, хлопчика забрав до автомобіля наступний екіпаж.

"Тобто далі всі діяли професійно. Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини - він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв.

Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість", - підсумував глава МВС.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Також читайте: Двом поліціянтам, які втекли під час теракту в Києві, повідомлено про підозру, - Кравченко. ВIДЕО з бодікамер