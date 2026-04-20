2 569 12

Число жертв теракту в Києві зросло до 7: важкопоранений чоловік помер у лікарні

Теракт у Києві: що відомо про нападника?

За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перебував у вкрай важкому стані

Як зазначається, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Стан постраждалих

Також Кличко інформує, що наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них - одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє - у відділенні політравми.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.Загалом, від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих", - уточнив мер.

Стрілянина в Києві

Київ стрілянина жертва
Топ коментарі
+15
Капєц. І це ж матчеві безоболочені 9х21. Звичайна пістолетна куля. Застрягне в любому броніку навіть 2-го класу без заброневої.
Розмовляв вчора з хлопцями з Люті. Теж в стабільному акуї. Вічна тема - з самого початку потрібно було ввести обов'язкові умови для патрульної поліції.
3-6 місяців на фронті з обов'язковими виходами. Потім ротація додому вже в патрульну службу. Тільки так.
А так - мамкині бусінки йдуть працювати в поліцію лише щоб не мобілізували.
показати весь коментар
20.04.2026 10:35 Відповісти
+10
А поліцаям,які попали під обстріл надали психологічну допомогу?Як їхнє ментальне здоров'я -не сильно постраждало?
показати весь коментар
20.04.2026 10:31 Відповісти
Стрілок? - родич Гіркіна?
показати весь коментар
20.04.2026 10:20 Відповісти
Стрілок родич кацапів.
показати весь коментар
20.04.2026 10:53 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2026 10:28 Відповісти
Додам - є проблема.
Зазвичай, коли нормальна (нормальна!) людина попадає на фронт, освоюється, обживається - назад так швидко вже не сильно й хочеться. Або потім тягне назад.
Зовсім інша атмосфера. Правильні люди навколо.
Так можна взагалі залишитися без патрульної поліції, і ці всі главмусора це знають.
показати весь коментар
20.04.2026 10:44 Відповісти
Нормальних поліцейських не так і багато. На цивілці їх багато, але з них сформували одну ЛЮТЬ. В ЗСУ не хочуть іти, бо потрапляють зовсім в іншу реальність, де вони просто солдати і всі їхні звання і посади тут жодного значення немають.
показати весь коментар
20.04.2026 11:08 Відповісти
Лють, так. Чи Хижак (не пересікався, не в курсі).
Вони ж діючі в системі МВС.
Не до нас в СВУ чи в ДШВ, ясєн..
У Люті все так само як і в нас.
Є нюанси, але тут ми поруч для нюансів ))
показати весь коментар
20.04.2026 11:35 Відповісти
Пістолета куля, але одна з найпотужніших 9 parabellum, сильніша ніж у "макарова", крім того, з великою початковою швидкістю (бо з рушниці), значно більше за 400м/с.
показати весь коментар
20.04.2026 13:38 Відповісти
з карабіна. Менше, ніж +/- 400 м/с. Реально 350-360м. Заміряли колись до війни. Як раз з таким самим КелТеком. Дульна енергія чисто пістолетна 400Дж. В 9х21 по навісці шо тиск, шо балістика нічим не відрізняється від 9х19.
Для 9х21 є набої з підвищеною навіско. Здається,9,5 грам, не згадаю сходу. Але ХЗ, чи є в продажу, та й карабін під таку навіску не заточений, патронник розіб'ється швидко.
показати весь коментар
20.04.2026 13:55 Відповісти
Не варто створювати будь-яких окремих мєнтовських підрозділів. Мєнтів потрібно розпорошувати по ЗСУ. Їх концентрація в окремих підрозділах небезпечна як для населення України так і для оборони країни. Я десять років вивчав мєнтів і вертухаїв в колоніях. З жодним із них я б "в розвідку" не пішов...
показати весь коментар
20.04.2026 11:57 Відповісти
Ідея - розподіляти в Шквал. А Шквал є майже в кожному штурмовому батальйоні.
І буде класичне - "ї... жаба гадюку"
показати весь коментар
20.04.2026 12:23 Відповісти
 
 