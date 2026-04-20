Число жертв теракту в Києві зросло до 7: важкопоранений чоловік помер у лікарні
За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловік перебував у вкрай важкому стані
Як зазначається, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.
Стан постраждалих
Також Кличко інформує, що наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них - одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє - у відділенні політравми.
"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.Загалом, від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих", - уточнив мер.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.
Розмовляв вчора з хлопцями з Люті. Теж в стабільному акуї. Вічна тема - з самого початку потрібно було ввести обов'язкові умови для патрульної поліції.
3-6 місяців на фронті з обов'язковими виходами. Потім ротація додому вже в патрульну службу. Тільки так.
А так - мамкині бусінки йдуть працювати в поліцію лише щоб не мобілізували.
Зазвичай, коли нормальна (нормальна!) людина попадає на фронт, освоюється, обживається - назад так швидко вже не сильно й хочеться. Або потім тягне назад.
Зовсім інша атмосфера. Правильні люди навколо.
Так можна взагалі залишитися без патрульної поліції, і ці всі главмусора це знають.
Вони ж діючі в системі МВС.
Не до нас в СВУ чи в ДШВ, ясєн..
У Люті все так само як і в нас.
Є нюанси, але тут ми поруч для нюансів ))
Для 9х21 є набої з підвищеною навіско. Здається,9,5 грам, не згадаю сходу. Але ХЗ, чи є в продажу, та й карабін під таку навіску не заточений, патронник розіб'ється швидко.
І буде класичне - "ї... жаба гадюку"