Число жертв теракту в Києві зросло до 7: важкопоранений чоловік помер у лікарні

За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік перебував у вкрай важкому стані

Як зазначається, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося.

Стан постраждалих

Також Кличко інформує, що наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них - одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє - у відділенні політравми.

"Всім їм лікарі надають усю необхідну медичну допомогу.Загалом, від стрілянини в Голосіївському районі вже семеро загиблих", - уточнив мер.

Читайте: Вигівський про терориста у Києві: Служив у ЗСУ до 2005 року, відвідував Росію

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО