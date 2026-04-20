Число жертв теракта в Киеве возросло до 7: тяжелораненный мужчина скончался в больнице

По информации медиков, в больнице скончался мужчина, получивший огнестрельное ранение в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Состояние пострадавших

Также Кличко сообщает, что в настоящее время в больницах столицы остаются 7 из раненых в Голосеевском районе. Среди них один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших остаются в реанимации. Двое в отделении политравмы.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В общей сложности, в результате стрельбы в Голосеевском районе уже семь погибших", - уточнил мэр.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

