Число жертв теракта в Киеве возросло до 7: тяжелораненный мужчина скончался в больнице
По информации медиков, в больнице скончался мужчина, получивший огнестрельное ранение в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина был в крайне тяжелом состоянии
Как отмечается, пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось.
Состояние пострадавших
Также Кличко сообщает, что в настоящее время в больницах столицы остаются 7 из раненых в Голосеевском районе. Среди них один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших остаются в реанимации. Двое в отделении политравмы.
"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В общей сложности, в результате стрельбы в Голосеевском районе уже семь погибших", - уточнил мэр.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розмовляв вчора з хлопцями з Люті. Теж в стабільному акуї. Вічна тема - з самого початку потрібно було ввести обов'язкові умови для патрульної поліції.
3-6 місяців на фронті з обов'язковими виходами. Потім ротація додому вже в патрульну службу. Тільки так.
А так - мамкині бусінки йдуть працювати в поліцію лише щоб не мобілізували.
Зазвичай, коли нормальна (нормальна!) людина попадає на фронт, освоюється, обживається - назад так швидко вже не сильно й хочеться. Або потім тягне назад.
Зовсім інша атмосфера. Правильні люди навколо.
Так можна взагалі залишитися без патрульної поліції, і ці всі главмусора це знають.