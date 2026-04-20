Число жертв теракта в Киеве возросло до 7: тяжелораненный мужчина скончался в больнице

Теракт в Киеве: что известно о нападавшем?

По информации медиков, в больнице скончался мужчина, получивший огнестрельное ранение в Голосеевском районе Киева.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина был в крайне тяжелом состоянии

Как отмечается, пострадавший был в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Состояние пострадавших

Также Кличко сообщает, что в настоящее время в больницах столицы остаются 7 из раненых в Голосеевском районе. Среди них один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших остаются в реанимации. Двое в отделении политравмы.

"Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В общей сложности, в результате стрельбы в Голосеевском районе уже семь погибших", - уточнил мэр.

Читайте: Выговский о террористе в Киеве: Служил в ВСУ до 2005 года, посещал Россию

Стрілок? - родич Гіркіна?
20.04.2026 10:20 Ответить
Стрілок родич кацапів.
20.04.2026 10:53 Ответить
20.04.2026 10:28 Ответить
А поліцаям,які попали під обстріл надали психологічну допомогу?Як їхнє ментальне здоров'я -не сильно постраждало?
20.04.2026 10:31 Ответить
Капєц. І це ж матчеві безоболочені 9х21. Звичайна пістолетна куля. Застрягне в любому броніку навіть 2-го класу без заброневої.
Розмовляв вчора з хлопцями з Люті. Теж в стабільному акуї. Вічна тема - з самого початку потрібно було ввести обов'язкові умови для патрульної поліції.
3-6 місяців на фронті з обов'язковими виходами. Потім ротація додому вже в патрульну службу. Тільки так.
А так - мамкині бусінки йдуть працювати в поліцію лише щоб не мобілізували.
20.04.2026 10:35 Ответить
Додам - є проблема.
Зазвичай, коли нормальна (нормальна!) людина попадає на фронт, освоюється, обживається - назад так швидко вже не сильно й хочеться. Або потім тягне назад.
Зовсім інша атмосфера. Правильні люди навколо.
Так можна взагалі залишитися без патрульної поліції, і ці всі главмусора це знають.
20.04.2026 10:44 Ответить
Нормальних поліцейських не так і багато. На цивілці їх багато, але з них сформували одну ЛЮТЬ. В ЗСУ не хочуть іти, бо потрапляють зовсім в іншу реальність, де вони просто солдати і всі їхні звання і посади тут жодного значення немають.
20.04.2026 11:08 Ответить
 
 