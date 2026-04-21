Стрельба в Киеве: суд отправил патрульную Дудину под стражу, залог 266 тыс. грн. ВИДЕО

Печерский райсуд избрал меру пресечения патрульной Анне Дудиной по делу о стрельбе в Голосеевском районе Киева.

Что решил суд?

Суд принял решение отправить Дудину под стражу до 18 июня.

У нее есть возможность внести залог в размере 266 тыс. грн.

Ее взяли под стражу в зале суда.

Что говорит Дудина?

По словам патрульной, она такого решения суда ожидала, поскольку дело резонансное.

Такой суммы на внесение залога у нее нет.

Адвокат заявил, что мера пресечения будет обжаловаться.

Что предшествовало?

  • Ранее избрали меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому. Его отправили под стражу до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

стрельба патрульная полиция мера пресечения
Топ комментарии
+17
11 років протерла штани в поліції, і далі думала " ненавчена" сидіти. Вона 11 років отримувала заробітну плату, як виявилося, не відповідаючи займаній посаді. А за 11 років яка це сума на одному такому трутню.
21.04.2026 18:08 Ответить
+13
Застава всього $6тис? Ви серйозно? Да вони з одного ''ухилянта'' вдвічі більше беруть щоб відпустити. Це просто цирк на дроті а не суди
21.04.2026 18:12 Ответить
+11
а навіщо тоді вона взагалі потрібна? якщо поліцейська, озброєна, має право тікати і кидати цивільних напризволяще, то навіщо їй зброя? чому їй платять в два рази більше ніж середньостатистичному цивільному?
21.04.2026 18:48 Ответить
тцк-акні каллеги по минулій співпраці ні копійки не підкинуть. вони взагалі такого страшка вперше бачать! ))
21.04.2026 18:08 Ответить
За що судять поліцейську? Вона зберігала своє життя, це її ОБОВ'ЯЗОК, за це не мають права судити!
21.04.2026 18:23 Ответить
Так, усе правильно. Твій будинок горить. Приїздить пожежний і каже: ""Я у вогонь не піду. Там загроза для мого життя. Я поїхав назад. Нехай усе згорить, але мій обов'язок зберігати своє життя".
21.04.2026 18:54 Ответить
Поражает, как толпа массово бросилась забивать её камнями. Чего же проще. Женщина, по большому счёту работала каким-то деловодом бухгалтером. Может за компьютером сидела. Но её распинают все, как будто она не просто испугалась-а Чонгар разминировала. И пустила кацапов в первый день в Херсон. Кстати та же Верыщучка-а где она? Почему её не судят? Её вина в миллионы раз больше чем этой женщины.. но нет-семидесятитрёхпроцентный народ молчит.
21.04.2026 18:42 Ответить
її забивають не по гендерному принципу. її забивають як символ мєнтов всих часів! совецьких народів і чогось же репортаж ж обрання міри її подєльнику не сунули в медіа? случайность?
21.04.2026 18:47 Ответить
коли це бухгалтери вулиці патрулювати почали?
21.04.2026 18:49 Ответить
Коваль, а ты читал что не хватает 20% полиции? И в некоторые дни даже тыловиков выводят на улице патрулировать. Вот это и был как раз тот случай. Взяли какую-то чувиху, аттестованная, кем она работала Не знаю. Но явно не спецназёр, которая из браунинга могла лихо завалить этого быка, который валил всех подряд из карабина. Гадко читать такое. Ещё о её напарнике куда ни шло, Но она же женщина.. а скотинился народ дальше некуда
21.04.2026 18:53 Ответить
"не хватает 20% полиции" - для чого не вистачає? для того щоб біля кожного цивільного по поліцаю поставити? їх і так у нас на 1000 людей більше ніж в будь якій нормальній країні. мабуть і в рашці їх менше.
21.04.2026 18:57 Ответить
Коваль, я тебе ответил. Я не уважаю мужиков, которые в подобной ситуации кривляясь и гримасничая как ты, поливают помоями женщину. Не самую виноватую на этой войне.
21.04.2026 18:59 Ответить
якщо жінка не виконує свої прямі обов'язки, за які їй платять, то це не значить що хтось її помиями поливає.
21.04.2026 19:01 Ответить
Коваль-Я тебе уже ответил.
21.04.2026 19:15 Ответить
нічого ти толком не відповів
21.04.2026 19:16 Ответить
Коли це бухгалтери-діловоди стали патрульними, ще й зі штатною зброєю? Поясни тупеньким читачам ЦН
21.04.2026 18:56 Ответить
Читаю этот массовый психоз, и просто ****.. нашли главного виновника всех бед Украины на пятом году.тьфу.
21.04.2026 18:44 Ответить
Я эту женщину не знаю. В глаза не видел. И вряд ли когда увижу. А если объявят сбор на залог-я какую-то сумму внесу. Чисто принципиально. В отличие от остальных, которых обуял психоз В этом чате.
21.04.2026 19:06 Ответить
Фома , а ти часом не начальнік Голосухи?
21.04.2026 19:17 Ответить
А Ви точно знаєте, що вона нічого не робила і 11 років протирала штани та тільки отримувала зарплату? Он один пареньок розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря, що дало можливість catsapam оточити і вбили до ста тисяч маріупольців, то його менше поливали брудом, чим цю дівчину.
21.04.2026 18:24 Ответить
Той паріньок взагалі перманентно винен як і кацапи... Тобто винен і все. Без "АЛЕ".
21.04.2026 18:26 Ответить
Вы пожалуй один из немногих, кто абсолютно адекватно оценивает ситуацию. Народу ***** на тех кто открыл Чонгар и залил страну кровью. Вот здесь есть женщина, в которую можно абсолютно безопасно плеваться и кидать камнями. Вот дебильный народ с высунутым языком с наслаждением это делает.
21.04.2026 19:01 Ответить
Загальний стаж служби в патрульній поліції пацанчика Дробницького станом на квітень 2026 року становить приблизно 2-2,5 роки. Не 11 як у Дудіної!!!

Звідси головним винуватцем залишення в небезпеці потерпілих є саме Дудіна (з планшетом)!

Чому обидва патрульних отримали однакову суму застави?
21.04.2026 18:28 Ответить
Вот вам и благодарность от общества за быстрое перемещение в пространстве за аптечкой для раненного ребёнка.
21.04.2026 18:10 Ответить
"Лучше в клифту лагерном, чем у терориста на мушке"
21.04.2026 18:14 Ответить
общєство нє прі чьом. то судєбна вєтвь влади. і не тіко судєбна.
застав дурня богу молиця, він лоба розібъЄ.
зє, величний та ужасний.
21.04.2026 19:10 Ответить
Фірташ, шуфрич, міндіч та недострєльонні шифери, КабМіндічі, єрмак, бананов, глибоко зхвильовані такими демпінговими розцінкамивід суддівських портнова.… Ціни навколо ростуть, а суддівські, отаке витворяють??
21.04.2026 18:22 Ответить
Цікаво - де сидітиме? У нас є спецзона для "мєнтів", прокурорів, СБУшників - в Макошино... Але це - для чоловіків. А такої ж спецзони для жінок - немає...
21.04.2026 18:13 Ответить
в Сан Тропе
21.04.2026 18:15 Ответить
"Рилом не вийшла...".
21.04.2026 18:17 Ответить
"Рылом не вышла".. Прохладный -а ты точно офицер?
21.04.2026 19:19 Ответить
Що - нема аргументів - так переходиш на особистості?
21.04.2026 19:35 Ответить
Яр. Удивляюсь вам. Вы вроде не из 73%. И так поддаётесь психозу. Несложно кинуть камень в человека, в которого плюют все. А вот стать рядом с таким человеком-не каждый на это способен.
21.04.2026 18:39 Ответить
А ти впевнений, що я НЕ СТОЯВ у подібних ситуаціях? Коли перший раз мусив стрілять по такому "довбонутому" - пальнув у землю... Але не тікав... Далі було легше...
21.04.2026 18:43 Ответить
Ты же вроде мужчина, яр? Яйца имеются? **** ты же сравниваешь себя с этой женщиной? Тем более если имел отношение к такой работе? Я была тебе куда лучшего мнения. Знаешь выражение"-И милость к падшим призывал"? Х** с два. Это явно не о тебе.
21.04.2026 18:46 Ответить
ИИ, зараза, слова коверкает. Ну ты понял суть
21.04.2026 18:47 Ответить
її ніхто не змушував отримувати з\п поліцейської, 11 років. є дофіга різних професій інших, де не треба тікати від злочинця.
21.04.2026 18:51 Ответить
Коваль, а ты не знал что в полиции есть разные должности? И далеко не все годятся для уличной пальбы? Впрочем я тебе уже ответил. Мне стыдно за таких мужиков, которые поливают эту женщину грязью. А сами бы ********* в подобной ситуации в первых рядах
21.04.2026 18:56 Ответить
посади різні там є, але ж бухгалтерів не змушують патрулювати - це ж брехня.
21.04.2026 18:58 Ответить
Друже! На службі, вона - не "женщина"... Вона - ПОСАДОВА ОСОБА, яка добровільно погодилася виконувать покладені на неї обов'язки... Командуючи людьми, командир не повинен бачить в них "особистості". Вони - "патрони в обоймі", і повинні "стрілять", а не вирішувать, хочуть вони того, чи ні...
21.04.2026 18:56 Ответить
Да не друг я тебе, после того что прочитал. Для меня мужик который поливает помоями женщину в такой ситуации-перестаёт быть мужиком. А ты философствуй дальше.
21.04.2026 18:57 Ответить
Я не "мужик" ... Я офіцер, і юрист... "Мужики" у підворітті, горілку п'ють... А я тут пробую роз'яснить тобі про порушення посадовою особою присяги державі і народу...
21.04.2026 19:04 Ответить
Прохладный, Да ты обделался, юрист. И ты это понял. В тебе от мужчины очевидно нету ничего. Кроме записи в паспорте. Если ты носил оружие, и я его носил-то ты понимаешь о чём идёт разговор. Геройствуй дальше в чате. В общем стаде.
21.04.2026 19:08 Ответить
Ще раз тобі кажу: в даному випадку я офіцер, який зобов'язаний виконувать свої посадові обов'язки, згідно даної мною. присяги. В тому числі, і командувать людьми, і берегти їх. Якщо я не буду впевнений, що мої підлеглі не виконають покладені ни них обов'язки, мій наказ - то ***** я там потрібен? Крім того, я юрист - тому суджу не "особистість", як таку, а ступінь вчинених нею дій...
Заступаючи на чергування, твоя "жещина" (яка не було примусово мобілізованою, а доброволицею), отримала наказ на охорону громадського порядку, на дорученій їй дільниці. Охорона порядку включає і надання допомоги людям, які перебувають у небезпеці. Вона цього не виконала... Уяви, що там вбили, чи поранили когось з твоїх близьких . Сумніваюся, що ти б тут, так розпинався, як зараз це робиш...
21.04.2026 19:25 Ответить
Какая женщина???она КОП, ПОЛИЦЕЙСКИЙ получает за это ЗП, льготы и тд....она должна была стрелять, ТОЧКА....что ты тут херню всякую пишешь
21.04.2026 19:05 Ответить
Александров, ты видел эту женщину? Не до ***** ты от неё хочешь? Я бы посмотрел на тебя, с пистолетиком на боку. Когда бугай, подполковник армейский валит в тебя с карабина. И как бы ты геройски бросился своей башкой пули отбивать. Да ты бы просто обосрался. Зато в эту женщину плюёшь верблюдом.тьфу..
21.04.2026 19:10 Ответить
дурний ти кацап і не журишся....ти настільки неграмотне,що навіть не знаєш епітафію на могилі С.Кольта,кацап? тобі вся ваша кацапня-відставники здаються бугаями,як і ти сам?)))) ти бачив його іпануту,зпиту морду ліца напівпсиха-напівбухаря і щупле тільце? армєйскій бугай,що все життя просидів при штабах автобатів?))) менше бухай кацап і не співай по п"яні: афіцери,афіцери та гаспада ахфіцери,галубиє князья! зюзя ти! чого ви сюди лізете,голови ви барянячі кацапські?
21.04.2026 19:22 Ответить
за те, що система гівно, завжди роблять винними найнижчих у ній, а не тих, хто цю систему плекав роками, вже десятиліттями
21.04.2026 18:15 Ответить
Система системою, а службові обов'язки службовими обов'язками.
21.04.2026 18:31 Ответить
саме система визначає, які "професіонали" в ній працюють
21.04.2026 18:41 Ответить
Ты мужик, алифант? Ты можешь себе представить что женщина работала где-то в управлении. За компьютером, может бухгалтером аттестованным. Каким-то кадровиком. И ты хочешь чтобы она как спецназёр выхватила волыну и завалила этого черта с карабином? Да ты просто не мужик.
21.04.2026 18:50 Ответить
Руслана вы в точку. Нашли главную виновницу всех бед Украины на пятом году войны. И обратите внимание с каким наслаждением буквально сто процентов публики плюют в эту женщину. Они как будто вымещают на ней все несчастья которые свалились на страну. Власть в очередной раз кинула обглоданную кость тупому народу
21.04.2026 18:49 Ответить
Ну і нащо її тримати під вартою?
21.04.2026 18:16 Ответить
єсть такая порода - коза отпущєнія. а єсть порода судєй підарештов.
іх свьол одін маньяк.
21.04.2026 19:16 Ответить
Ну не миндичей же под стражей держать.. а тут такой случай-подвернулась эта женщина. Кстати обратите внимание на её телосложение-она же вылитый Шварценеггер
21.04.2026 19:21 Ответить
❗️Керівник патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав у відставку після теракту, стане радником голови Нацполу, - «hromadske.

Не перевірена інформація, та все можливе
21.04.2026 18:17 Ответить
Пінджак у нього зараз репне
21.04.2026 18:18 Ответить
як і його морда, заразом з ним всим )
21.04.2026 18:38 Ответить
А ті посадові особи, що надавали за гроші паспорт України посвідку від психіатра, право на придбання зброї,… то таке, нєувінаватия ані, он сам приєхаль з мацковії в Особливий період в Україні, що діє з 2014-15 року?!?! Законодавство ж писане, московськими наймитами - ригоАНАЛАМИ та лише для МИРНОГО ЧАСУ!!!! Щоб «інвесторів» не лякати, з мацковії ????
А на поліцейській, зараз відмітяться, хто тільки дотягнеться!! Бо до керовнікав її, вони ж не посміють так стьобатися…. Татаров із зеленським, заборонять…. Хіба тільки на лохоМарафоні щось там пробелькочуть про «реформоване» недокерівництво авакова-чеботаря та купи ригоАНАЛІВ з держсекретарями… у МВС та НацПолу ….
21.04.2026 18:18 Ответить
ті хто кацапу дали паспорт,офіцерську пенсію,квартиру,громадянство....це ж наша еліта!!!
21.04.2026 19:24 Ответить
Вона поводилась непрофесійно, що призвело до тяжких наслідків, це стаття доволі конкретна. Така робота. Але разом з тим, а ну давайте влаштуєм певну мережу тестів - інформацію що якийсь тип підозрілий сидить за гаражами (насправді манекен). Вони підїжджають, а звідти зненацька бах-бах, хлопавка схожа на бойову. Скільки екіпажів будуть поводити себе професійно, як думаєте, а скільки обісруться у %?

Тому зараз з неї зроблять показово козла відпущення, щоб суспільство заспокоїлось, до наступного теракту. Потрібна реформа.
21.04.2026 18:19 Ответить
"Потрібна реформа."

Так оце ж вони і є, рехвормовані найкращими грузинськими рехворматорами. Що знов не так?
21.04.2026 18:25 Ответить
Так-так, пам'ятаю. Велична Ека і оце все.
21.04.2026 18:28 Ответить
та ні, це вже зельона пліснява постаралась
21.04.2026 18:52 Ответить
вже ж вчора все реформували. головного патрульного поліцая перевели на вишестоящую должность!
21.04.2026 18:40 Ответить
"цапа відбувала"
21.04.2026 19:14 Ответить
Адвокат - це свиняче рило на передньому планi?
21.04.2026 18:19 Ответить
Хто відправляє на серйозний виклик жінку, яка 10 років з документами працювала?
Там систему треба міняти.
21.04.2026 18:22 Ответить
Знайомий поліцай розказував , що їхня інструція суворо забороняє стріляти по цивільних. турма одразу. тому цім поліцаям було дешевше зїбатися та отримати догану чім підстрелити підара та сісти в турму . от така муйня
21.04.2026 18:23 Ответить
А травити газом та забивати до напівсмерті цивільних під час "заходів оповіщення" інструкція не забороняє?
21.04.2026 18:26 Ответить
Андрій Портнов був одним із ключових розробників нового Кримінального процесуального кодексу України. Цей кодекс розроблений для криміналу)
21.04.2026 18:34 Ответить
не бреши. заборона стріляти по беззбройним, які не нападають.
21.04.2026 18:53 Ответить
бреши не бреши. от тобі факти У всіх випадках застосування зброї на поразку ГБР (Державне бюро розслідувань) автоматично відкриває кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» або «Перевищення повноважень» для перевірки
21.04.2026 19:11 Ответить
на поразку? а на перемогу що тоді? взагалі розстріл?
21.04.2026 19:14 Ответить
"Мусорів" не шкода - шкода тільки що поруч з ними не сидять "клименки".
21.04.2026 18:26 Ответить
У декрет і до вироку суду буде вдома. Хоча все рівно конституція на паузі, жінки звільнені від військового обов'язку, тому дуже суперечливе рішення суду.
21.04.2026 18:26 Ответить
жебрачка.
21.04.2026 18:26 Ответить
Зброю цій "поліціянткі" навіщо видавали?! Щоб вона при звуках пострілів відразу укриття шукала?! А її напарник взагалі втік... Питання до відділу кадрів поліції і тих кто "навчав" та "відбирав" цих боягузливих безпринципних "поліцейських"!!
21.04.2026 18:34 Ответить
Не идите в менты. Народ относится как к собакам.
21.04.2026 18:37 Ответить
Дайте мені дозвіл на носіння та застосування пістолету... буду ходити поліцію шугати пострілами в повітря... Оці двоє при звуку шахеду або вибусі мабуть відразу штани портять як і їх міністр і його куратор татаров "борець з чеченцями"..
21.04.2026 18:37 Ответить
нащо зброя? вони від петарди тікатимуть
21.04.2026 18:49 Ответить
А коли заарештують суддю, яка оформила психу "мирову угоду" з постраждалим у 2023 році. Коли заарештують співробітників із дозвільної системи, які не перевірили цього психа, і не побачили його приводу до поліції через агресію на сторонніх?
21.04.2026 18:43 Ответить
Справа резонансна? Тобто якби громадяни випадково не зафіксували ганебну втечу від вбивці вона і далі ходила би наче так і треба. Ні граму каяття, ні вибачень перед загиблими. типова мусорська шкура
21.04.2026 18:48 Ответить
так, винна та хто відосік знімала, для розповсюдження іпсо
21.04.2026 18:55 Ответить
Пистец.
21.04.2026 19:11 Ответить
Чесно кажучи, коли я вперше побачив відео з місця стрілянини, моєму обуренню теж не було меж. Бачити, як патрульні після перших пострілів кидають поранену дитину та інших цивільних і, піддавшись паніці, тікають світ за очі - це важке видовище. Проте вчора я натрапив на коментар американського офіцера, який без зайвих емоцій пояснив дуже просту річ. Так, дії конкретних поліцейських важко виправдати, але першопричина трагедії - у самій системі підготовки. Він розповів, як тренують поліцейських у США: їх готують до різних сценаріїв через тисячі повторень, доводячи навички до автоматизму. У критичній ситуації в людини вимикається раціональне мислення і вмикається тыльки ,,рефлекторна пам'ять''. Якщо поліцейського навчили діяти за протоколом під вогнем - він діятиме. А коли цього немає, на автоматі спрацьовує тыльки природний інстинкт самозбереження: бігти і рятуватися. Саме це ми й побачили на відео. Але найбільше вражає те, як наша система реагує на такі провали. У нас, як завжди, кидаються з однієї крайності в іншу: від абсолютної бездіяльності до абсурдного ,,биття головою об стіну''. Зараз від державних осіб та і коментаторів теж лунають ідеї замість якісної, науково обґрунтованої підготовки відправляти поліцейських у прифронтову зону. Мовляв, там, під артобстрілами, атаками дронів та КАБами, вони ,,чомусь навчаться''. Ви це серйозно? Давайте ж дивитися правді в очі:
Різні професії: Навички виживання під артилерійським обстрілом у траншеї ніяк не допомагають поліцейському правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті, надавати допомогу пораненим цивільним або проводити затримання в натовпі.
Психологічна травма замість досвіду: Послати людину під КАБи без підготовки - це не навчання, це шлях до ПТСР. Нам потрібні професіонали з холодною головою, а не люди з розхитаною психікою, які після фронту будуть бачити загрозу в кожному зустрічному.
Підміна понять: Фронт - це війна, а патрулювання міста - це правопорядок. Це різні протоколи, різна тактика і різна відповідальність. ......Я не виправдовую тих патрульних, але треба дивитися в корінь. Система підготовки згнила. І якщо зараз ті, хто за неї відповідає, замість реальних реформ і створення ******** тренувальних центрів будуть просто ,,виганяти на фронт'' як покарання чи ,,навчання'' - ми нічого не змінимо.....Невже це не зрозуміло? Або відповідальні особи почнуть нарешті впроваджувати західні стандарти тренувань, або хай йдуть геть. Поліцейський має бути захисником, чиї дії доведені до автоматизму навчанням, а не переляканою людиною, яку кинули з одного пекла в інше, так нічому і не навчивши.....
21.04.2026 19:24 Ответить
 
 