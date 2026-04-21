Стрельба в Киеве: суд отправил патрульную Дудину под стражу, залог 266 тыс. грн. ВИДЕО
Печерский райсуд избрал меру пресечения патрульной Анне Дудиной по делу о стрельбе в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
Суд принял решение отправить Дудину под стражу до 18 июня.
У нее есть возможность внести залог в размере 266 тыс. грн.
Ее взяли под стражу в зале суда.
Что говорит Дудина?
По словам патрульной, она такого решения суда ожидала, поскольку дело резонансное.
Такой суммы на внесение залога у нее нет.
Адвокат заявил, что мера пресечения будет обжаловаться.
Что предшествовало?
- Ранее избрали меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому. Его отправили под стражу до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
+17 Besya #601314
21.04.2026 18:08
+13 ALEX SUROVV #593022
21.04.2026 18:12
+11 Максим Коваленко
21.04.2026 18:48
Звідси головним винуватцем залишення в небезпеці потерпілих є саме Дудіна (з планшетом)!
Чому обидва патрульних отримали однакову суму застави?
застав дурня богу молиця, він лоба розібъЄ.
зє, величний та ужасний.
Заступаючи на чергування, твоя "жещина" (яка не було примусово мобілізованою, а доброволицею), отримала наказ на охорону громадського порядку, на дорученій їй дільниці. Охорона порядку включає і надання допомоги людям, які перебувають у небезпеці. Вона цього не виконала... Уяви, що там вбили, чи поранили когось з твоїх близьких . Сумніваюся, що ти б тут, так розпинався, як зараз це робиш...
іх свьол одін маньяк.
Не перевірена інформація, та все можливе
А на поліцейській, зараз відмітяться, хто тільки дотягнеться!! Бо до керовнікав її, вони ж не посміють так стьобатися…. Татаров із зеленським, заборонять…. Хіба тільки на лохоМарафоні щось там пробелькочуть про «реформоване» недокерівництво авакова-чеботаря та купи ригоАНАЛІВ з держсекретарями… у МВС та НацПолу ….
Тому зараз з неї зроблять показово козла відпущення, щоб суспільство заспокоїлось, до наступного теракту. Потрібна реформа.
Так оце ж вони і є, рехвормовані найкращими грузинськими рехворматорами. Що знов не так?
Там систему треба міняти.
Різні професії: Навички виживання під артилерійським обстрілом у траншеї ніяк не допомагають поліцейському правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті, надавати допомогу пораненим цивільним або проводити затримання в натовпі.
Психологічна травма замість досвіду: Послати людину під КАБи без підготовки - це не навчання, це шлях до ПТСР. Нам потрібні професіонали з холодною головою, а не люди з розхитаною психікою, які після фронту будуть бачити загрозу в кожному зустрічному.
Підміна понять: Фронт - це війна, а патрулювання міста - це правопорядок. Це різні протоколи, різна тактика і різна відповідальність. ......Я не виправдовую тих патрульних, але треба дивитися в корінь. Система підготовки згнила. І якщо зараз ті, хто за неї відповідає, замість реальних реформ і створення ******** тренувальних центрів будуть просто ,,виганяти на фронт'' як покарання чи ,,навчання'' - ми нічого не змінимо.....Невже це не зрозуміло? Або відповідальні особи почнуть нарешті впроваджувати західні стандарти тренувань, або хай йдуть геть. Поліцейський має бути захисником, чиї дії доведені до автоматизму навчанням, а не переляканою людиною, яку кинули з одного пекла в інше, так нічому і не навчивши.....