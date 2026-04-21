Теракт в Киеве: Печерский райсуд избирает меру пресечения патрульной Дудиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения патрульной Анне Дудиной, скрывшейся во время перестрелки в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробности

Позиция прокуратуры

По словам прокурора, Дудина ненадлежаще выполнила свои обязанности.

Прокурор заявил, что Дудина и другой патрульный, Дробницкий, не применили оружие против террориста Васильченкова, "ставя приоритетом исключительно собственную безопасность".

Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сторона обвинения считает, что такая мера пресечения не позволит давление на свидетелей и другого фигуранта дела.

Что говорит патрульная?

Она рассказала, что работает в органах полиции с 2015 года.

По словам Дудиной, с субботы не было ни одного допроса.

"Мы получили вызов 18 апреля в 16:29. Вызов был квалифицирован как хулиганство. Заявительницей была мама мальчика и сообщала, что сосед угрожает предметам, похожим на оружие, у них произошел конфликт. Мы отправились на конфликт. Время прибытия составляло 4 минуты, довольно быстро".

По дороге я ей звонила дважды, она уже не отвечала. Нам через рацию сообщали, что граждане говорят о выстрелах. Мы прибыли на место происшествия, по рации передали, что есть погибшие. Мы оставили транспортное средство совсем рядом. Пешком пошли во двор. Там я лично увидела двух человек, которые лежали у подъезда, не проявляя признаков жизни. Они были в крови, не дышали. Зрительно я не видела никаких признаков жизни. Рядом был мальчик, с виду лет 10. Он был весь в крови. Я общалась с ним, задавала вопрос, как чувствует себя. Он отвечал, что нас не слышит", – отметила она.

В то же время, говорит патрульная, у него было ранение в голову. Она заключила, что у него тяжелая травма, поэтому его нельзя было двигать.

Также она дважды вызвала скорую со своего личного телефона, но не дозвонилась.

Тогда с напарником приняли решение отправиться в патрульный автомобиль и взять аптечку.

"Преступника на месте не было, как пишет обвинения. Мы спрашивали людей, как он выглядит, куда пошел - никто не мог дать ответ на этот вопрос. Взять мальчика с собой не могла.

Я отошла метров 30, услышала выстрелы. Не знаю, откуда выстрелы, что происходит. Конечно, я искала укрытия. Я не видела самого стрелка. Не могла применить табельное оружие туда, где я не видела. Там многоквартирные дома, люди стоят в окнах, можно было еще кого-то убить, не дай Бог", - добавила она.

Дудина отметила, что каждую минуту думала о том, как забрать мальчика, поскольку сама - мать.

До авто она не успела дойти. Когда нашла укрытие на улице, выстрелов уже не было.

"К тому времени прибыл вспомогательный экипаж. Мальчика подобрали и отдали мне его в руки. Я с ним была до приезда скорой. Я была рядом с ним. Он задавал вопросы, где его мама. Я не знала, что с его мамой", - продолжила патрульная.

Она отметила, что медики даже не выходили из авто, мальчика помогли уложить в авто.

Дудина не признает свою служебную халатность. Ходатайство прокуроров она считает несправедливым.

Судья ушла в совещательную комнату.

Дудина заявила журналистам, что в патрульной полиции - нехватка кадров.

В тот день она была на Байковом кладбище, обеспечивая безопасность, а впоследствии их отправили по вызову.

Что говорит адвокат?

Сторона защиты просит отказать в удовлетворении ходатайства и считает, что ночной домашний арест будет целесообразным мерой пресечения.

Что предшествовало?

Ранее избрали меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому. Его отправили под стражу до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

