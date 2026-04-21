Теракт в Киеве: Печерский райсуд избирает меру пресечения патрульной Дудиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения патрульной Анне Дудиной, скрывшейся во время перестрелки в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Подробности
Позиция прокуратуры
По словам прокурора, Дудина ненадлежаще выполнила свои обязанности.
Прокурор заявил, что Дудина и другой патрульный, Дробницкий, не применили оружие против террориста Васильченкова, "ставя приоритетом исключительно собственную безопасность".
Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сторона обвинения считает, что такая мера пресечения не позволит давление на свидетелей и другого фигуранта дела.
Что говорит патрульная?
Она рассказала, что работает в органах полиции с 2015 года.
По словам Дудиной, с субботы не было ни одного допроса.
"Мы получили вызов 18 апреля в 16:29. Вызов был квалифицирован как хулиганство. Заявительницей была мама мальчика и сообщала, что сосед угрожает предметам, похожим на оружие, у них произошел конфликт. Мы отправились на конфликт. Время прибытия составляло 4 минуты, довольно быстро".
По дороге я ей звонила дважды, она уже не отвечала. Нам через рацию сообщали, что граждане говорят о выстрелах. Мы прибыли на место происшествия, по рации передали, что есть погибшие. Мы оставили транспортное средство совсем рядом. Пешком пошли во двор. Там я лично увидела двух человек, которые лежали у подъезда, не проявляя признаков жизни. Они были в крови, не дышали. Зрительно я не видела никаких признаков жизни. Рядом был мальчик, с виду лет 10. Он был весь в крови. Я общалась с ним, задавала вопрос, как чувствует себя. Он отвечал, что нас не слышит", – отметила она.
В то же время, говорит патрульная, у него было ранение в голову. Она заключила, что у него тяжелая травма, поэтому его нельзя было двигать.
Также она дважды вызвала скорую со своего личного телефона, но не дозвонилась.
Тогда с напарником приняли решение отправиться в патрульный автомобиль и взять аптечку.
"Преступника на месте не было, как пишет обвинения. Мы спрашивали людей, как он выглядит, куда пошел - никто не мог дать ответ на этот вопрос. Взять мальчика с собой не могла.
Я отошла метров 30, услышала выстрелы. Не знаю, откуда выстрелы, что происходит. Конечно, я искала укрытия. Я не видела самого стрелка. Не могла применить табельное оружие туда, где я не видела. Там многоквартирные дома, люди стоят в окнах, можно было еще кого-то убить, не дай Бог", - добавила она.
Дудина отметила, что каждую минуту думала о том, как забрать мальчика, поскольку сама - мать.
До авто она не успела дойти. Когда нашла укрытие на улице, выстрелов уже не было.
"К тому времени прибыл вспомогательный экипаж. Мальчика подобрали и отдали мне его в руки. Я с ним была до приезда скорой. Я была рядом с ним. Он задавал вопросы, где его мама. Я не знала, что с его мамой", - продолжила патрульная.
Она отметила, что медики даже не выходили из авто, мальчика помогли уложить в авто.
Дудина не признает свою служебную халатность. Ходатайство прокуроров она считает несправедливым.
Судья ушла в совещательную комнату.
Дудина заявила журналистам, что в патрульной полиции - нехватка кадров.
В тот день она была на Байковом кладбище, обеспечивая безопасность, а впоследствии их отправили по вызову.
Что говорит адвокат?
Сторона защиты просит отказать в удовлетворении ходатайства и считает, что ночной домашний арест будет целесообразным мерой пресечения.
Что предшествовало?
- Ранее избрали меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому. Его отправили под стражу до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
в ютубі є.
одна така була, проти селян, бігала туди сюди, "ухилянта" за руку тягнула.
поки, в рило не отримала.
Дівуля підскакую, хватає його за комір, та кидає на землю і починає бити. Добре навчена людей ловити. Жіночка вступилась, потім ще підтягнулись.
Якщо людина прийшла на роботу, як то кажут за "довгим рублем" - то в такому разі сидіти їй в тюрмі.
Чому людина на заводі щоденно виконує небезпечні роботи, які часто несуть ризики для життя для здоров'я, а поліціянтка, яка з 2015 року вперше стовкнулась з ризиком, відмовилась виконувати обов'язки?
Отримавши адресу від чергового про адміністративне порушення, вони прибули на місце події, знаючи від чергового, що там битовуха - сусід погрожує сусіду. Але вийшовши із авто почули серію вистрілів, побачили поранену дитину і трупи...Ви знаєте, що то неадекват взяв вдома карабін і рухався по вулиці та розстрілював прохожих. Поліцейські цього не знали( вони їхали на погрозу сусіда сусіду) і коли почули вистріли та побачили купу жертв, то що могли подумати? Особисто я міг подумати, що то якась ДРГ і вони так могли подумати. Вони також не могли знати, що стрілок один, їх можливо в їх уяві було декілька. Першою справою вони мали повідомити по рації чергового і приступити до захисту громадян.
Вони злякалися. Бачите так буває і не тільки з поліцейськими, в і на лінії фронту.
За невиконання своїх прямих обов'язків вони понесуть відповідальність. Але спасти громадян не могли, бо як я зрозумів, вбивця їх вбив до приїзду наряду. З пістолета важко поцілити в злочинця з далекої відстані. А злочинцю з карабіна легко. Тим більше, що один поліцейський карабін сприйняв, як автомат.
Тут помилка була чергового, який направив непідготовлений наряд в квартиру,власник, якої має зброю. Наряд був без автоматів і спеціальних бронежилетів. Впевнений, що патруль направляв черговий поліції району, а не патрульної поліції. У чергового є всі бази обліку раніше засуджених, власників зброї тощо. Чому не повідомив наряд, що у правопорушника є зброя? Наскільки відомо, що власник квартири і зброї підпалив свою квартиру і ця інформація також мала бути в чергового. Там мала діяти СОГ і КОРД, в не патрульна поліція. Там мабуть є і інші питання, про які нам не відомо. Коли буде відома вся картинка( історія події) тоді можна буде давати оцінку діям наряду патрульної поліції.
Але лише поліціянтам так можна.
Без ротації вони не повноцінні , так можна загинути, але ж це служба а не іграшки, влаштовуйтеся на базарі і продавайте кукурудзу і насіння якщо вам страшно
Ви пишите про ротацію поліцейських на передову. Раджу спочатку почитати 'Положення про поліцію'' і зрозуміти, чим вони мають займатися. Це не військовий підрозділ. Якщо є бажання їх відправити на передову, то вони мають бути звільнені з поліції і зараховані до підрозділів ЗСУ, нацгвардії. Пройти підготовку користуватися важкою технікою, гранатометами, дронами, мінами.., бо для охорони порядку їх цьому не вчили.
Вся поліція на ротаційній основі повинна приймати участь у віні на передовій і жінки і чоловіки на рівних.
Як і в Ізраїлі.
Наші Закони дозволяють застосування поліції у війні при військовому стані.
І треба це діло посилювати і поглиблювати, поліцейский який не бачив передової і який займається розшуком тцк і доставленням громадян - це сором!
І як бачим біль менш жорстка ситуація це проявила.
поліцейський повинен бути прикладом!
тож досить писати мені маячню дитино
Короткостріл( пістолет) прицільно не вдарить і за 20 метрів, на відміну від карабіну.