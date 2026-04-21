РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
20532 посетителя онлайн
Стрельба в Киеве
7 526 55

Теракт в Киеве: Печерский райсуд избирает меру пресечения патрульной Дудиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения патрульной Анне Дудиной, скрывшейся во время перестрелки в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Позиция прокуратуры

По словам прокурора, Дудина ненадлежаще выполнила свои обязанности.

Стрілянина в Києві: обирають запобіжний захід патрульній

Прокурор заявил, что Дудина и другой патрульный, Дробницкий, не применили оружие против террориста Васильченкова, "ставя приоритетом исключительно собственную безопасность".

Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сторона обвинения считает, что такая мера пресечения не позволит давление на свидетелей и другого фигуранта дела.

Что говорит патрульная?

Она рассказала, что работает в органах полиции с 2015 года.

Стрілянина в Києві: обирають запобіжний захід патрульній

По словам Дудиной, с субботы не было ни одного допроса.

"Мы получили вызов 18 апреля в 16:29. Вызов был квалифицирован как хулиганство. Заявительницей была мама мальчика и сообщала, что сосед угрожает предметам, похожим на оружие, у них произошел конфликт. Мы отправились на конфликт. Время прибытия составляло 4 минуты, довольно быстро".

По дороге я ей звонила дважды, она уже не отвечала. Нам через рацию сообщали, что граждане говорят о выстрелах. Мы прибыли на место происшествия, по рации передали, что есть погибшие. Мы оставили транспортное средство совсем рядом. Пешком пошли во двор. Там я лично увидела двух человек, которые лежали у подъезда, не проявляя признаков жизни. Они были в крови, не дышали. Зрительно я не видела никаких признаков жизни. Рядом был мальчик, с виду лет 10. Он был весь в крови. Я общалась с ним, задавала вопрос, как чувствует себя. Он отвечал, что нас не слышит", – отметила она.

В то же время, говорит патрульная, у него было ранение в голову. Она заключила, что у него тяжелая травма, поэтому его нельзя было двигать.

Также она дважды вызвала скорую со своего личного телефона, но не дозвонилась.

Тогда с напарником приняли решение отправиться в патрульный автомобиль и взять аптечку.

"Преступника на месте не было, как пишет обвинения. Мы спрашивали людей, как он выглядит, куда пошел - никто не мог дать ответ на этот вопрос. Взять мальчика с собой не могла.

Я отошла метров 30, услышала выстрелы. Не знаю, откуда выстрелы, что происходит. Конечно, я искала укрытия. Я не видела самого стрелка. Не могла применить табельное оружие туда, где я не видела. Там многоквартирные дома, люди стоят в окнах, можно было еще кого-то убить, не дай Бог", - добавила она.

Дудина отметила, что каждую минуту думала о том, как забрать мальчика, поскольку сама - мать.

До авто она не успела дойти. Когда нашла укрытие на улице, выстрелов уже не было.

"К тому времени прибыл вспомогательный экипаж. Мальчика подобрали и отдали мне его в руки. Я с ним была до приезда скорой. Я была рядом с ним. Он задавал вопросы, где его мама. Я не знала, что с его мамой", - продолжила патрульная.

Она отметила, что медики даже не выходили из авто, мальчика помогли уложить в авто.

Дудина не признает свою служебную халатность. Ходатайство прокуроров она считает несправедливым.

Судья ушла в совещательную комнату.

Дудина заявила журналистам, что в патрульной полиции - нехватка кадров.

В тот день она была на Байковом кладбище, обеспечивая безопасность, а впоследствии их отправили по вызову.

Что говорит адвокат?

Сторона защиты просит отказать в удовлетворении ходатайства и считает, что ночной домашний арест будет целесообразным мерой пресечения.

Что предшествовало?

  • Ранее избрали меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому. Его отправили под стражу до 18 июня с возможностью внесения залога в размере 266 тыс. грн.

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Автор: 

Киев (26229) стрельба (3298) суд (24664) патрульная полиция (1786)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Патрульна Дудіна не підписувалася на таке. Тільки на селфі в формі, катання по вулицях та каву з круасанами.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
+16
Всім страшно, все буває в перший раз але це реально ганьба, можна було хоча б в повітря стріляти щоб збити стрілка з пантелику але ні вони просто тікали
показать весь комментарий
21.04.2026 17:22 Ответить
+16
Хіба вона одна така? На всіх цих ботоксних дівуль-поліціянток без сліз не глянеш.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
накол вєдьму!!!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:17 Ответить
Сумно. Заичайно, вона не відьма. І якщо чесно, то вона не розуміє, в чому вина - адже робила все, що вимагало начальство - штрафувала водіїв за будь-що, допомагала ТЦК у бусифікації.... Дивлячись на це справді щире нерозуміння, усвідомлюєш, що на лаві підсудних мають бути отци-командіри включно з Вигівським. Інакше це справді виглядатиме, як спалення відьом.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:50 Ответить
Немає жодних підстав судити поліцейську. Вона мала вийти з зону обстрілу, щоб зберегти своє життя! Жоден закон не забороняє поліціянтам покидати зону обстрілу під час збройної сутички! Поліцейська не була в складі групи спецназу який штурмував терориста, тому вона не мала жодних зобов'язань лишатись на місці в зоні обстрілу.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:28 Ответить
Ігорьоша, прикинь - закон про поліцію забороняє. Закон про ненадання допомоги теж забороняє. Контракт забороняє. І клятва поліцейського теж забороняє.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:38 Ответить
Давай пункти закону викладай. Де заборонено поліціянтам покидати зону обстрілу з вогнепальної зброї!
показать весь комментарий
21.04.2026 18:42 Ответить
Ігорьоша, прочитай про службові обов'язки. 😊 І бажано всі підзаконні акти - постанови Кабміну, накази, інструкції, розпорядження. У законі ж ідеться про сумлінне виконання службових обов'язків. Нє?
показать весь комментарий
21.04.2026 18:53 Ответить
зате в поліцаїв є зобов'язання пакувати інвалідів в буси,не захищай підарасів
показать весь комментарий
21.04.2026 18:53 Ответить
Всім страшно, все буває в перший раз але це реально ганьба, можна було хоча б в повітря стріляти щоб збити стрілка з пантелику але ні вони просто тікали
показать весь комментарий
21.04.2026 17:22 Ответить
Вона з 15 року в органах. Вже 11 років
показать весь комментарий
21.04.2026 17:45 Ответить
може вона проктолог, або гінєколог по освіті. ті теж в органах працюють ))
показать весь комментарий
21.04.2026 17:55 Ответить
Шо вона там робила? - в поліції
показать весь комментарий
21.04.2026 17:24 Ответить
оперативник по ширіньках
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
Хіба вона одна така? На всіх цих ботоксних дівуль-поліціянток без сліз не глянеш.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:28 Ответить
нєнє.
в ютубі є.
одна така була, проти селян, бігала туди сюди, "ухилянта" за руку тягнула.
поки, в рило не отримала.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:33 Ответить
Хочу побачити, покажи пліз.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:38 Ответить
Місяць назад бачив: йде хлопець, а за ним подібна дівуля з двома "зелененькими". Хлопець повертає голову, помічає таку групу супроводження.
Дівуля підскакую, хватає його за комір, та кидає на землю і починає бити. Добре навчена людей ловити. Жіночка вступилась, потім ще підтягнулись.
показать весь комментарий
21.04.2026 20:21 Ответить
Патрульна Дудіна не підписувалася на таке. Тільки на селфі в формі, катання по вулицях та каву з круасанами.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
Відразу посипалися звинувачення на адресу цієї поліцейської. Ніхто не задумався, як би він себе повів, будучи на її місці? Чому немає питань до тих, хто отримав повідомлення і не довів, що правопорушник неадекватний і що має зброю? Чому черговий, який направив наряд не видав їм автомати? Чому на чергування вийшов не підготовлений наряд? Багато тут є чому, але відповідальність понесе,та тому числі і ця дівчина.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
Работа такая у них. Знали куда идут. Есть такая работа, которая сопряжена с опасностями, и человек идёт туда работать или не идёт. Я думаю, что со служебными обязанностями их ознакомили, доверили оружие. Два вооружённых против одного, даже просто стреляя в сторону террориста и ситуация была иная.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:45 Ответить
Кожен сам вибирає свою роботу, вона може нести ризики. Але ризики - це не привід робити свою роботу погано.
Якщо людина прийшла на роботу, як то кажут за "довгим рублем" - то в такому разі сидіти їй в тюрмі.
Чому людина на заводі щоденно виконує небезпечні роботи, які часто несуть ризики для життя для здоров'я, а поліціянтка, яка з 2015 року вперше стовкнулась з ризиком, відмовилась виконувати обов'язки?
показать весь комментарий
21.04.2026 20:27 Ответить
Мені важко довести свою думку до людей, які вже морально готові у всьому покласти вину на цю поліцейську. Ви собі можете уявити картинку події? Звичайно ні. Ви і такі як Ви спирається на відшліфовану інформацію в Інтернеті і по ній даєте оцінку діям поліцейській. А я бачу цю картинку іншою, мабуть такою, якої її бачила поліцейська.
Отримавши адресу від чергового про адміністративне порушення, вони прибули на місце події, знаючи від чергового, що там битовуха - сусід погрожує сусіду. Але вийшовши із авто почули серію вистрілів, побачили поранену дитину і трупи...Ви знаєте, що то неадекват взяв вдома карабін і рухався по вулиці та розстрілював прохожих. Поліцейські цього не знали( вони їхали на погрозу сусіда сусіду) і коли почули вистріли та побачили купу жертв, то що могли подумати? Особисто я міг подумати, що то якась ДРГ і вони так могли подумати. Вони також не могли знати, що стрілок один, їх можливо в їх уяві було декілька. Першою справою вони мали повідомити по рації чергового і приступити до захисту громадян.
Вони злякалися. Бачите так буває і не тільки з поліцейськими, в і на лінії фронту.
За невиконання своїх прямих обов'язків вони понесуть відповідальність. Але спасти громадян не могли, бо як я зрозумів, вбивця їх вбив до приїзду наряду. З пістолета важко поцілити в злочинця з далекої відстані. А злочинцю з карабіна легко. Тим більше, що один поліцейський карабін сприйняв, як автомат.
Тут помилка була чергового, який направив непідготовлений наряд в квартиру,власник, якої має зброю. Наряд був без автоматів і спеціальних бронежилетів. Впевнений, що патруль направляв черговий поліції району, а не патрульної поліції. У чергового є всі бази обліку раніше засуджених, власників зброї тощо. Чому не повідомив наряд, що у правопорушника є зброя? Наскільки відомо, що власник квартири і зброї підпалив свою квартиру і ця інформація також мала бути в чергового. Там мала діяти СОГ і КОРД, в не патрульна поліція. Там мабуть є і інші питання, про які нам не відомо. Коли буде відома вся картинка( історія події) тоді можна буде давати оцінку діям наряду патрульної поліції.
показать весь комментарий
21.04.2026 21:41 Ответить
То давайте всі будемо лякатись: пожежний - пожежі, сантехнік фекалій, енергетик - що його током вдарить. Нехай все піде по боку, як то кажуть.
Але лише поліціянтам так можна.
показать весь комментарий
21.04.2026 22:26 Ответить
Тобто вона 10 річну дитину, поранену залишила, бо " спєц" візуально вирішила що його не можна рухати і краще залишити під кулями.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:31 Ответить
Ні, вона мала діяти так, як має діяти поліцейський. Вона мала б захистити цивільних. Але вона не медик, щоб допомогти пораненій дитині. Вона мала визвати медиків. Я ще раз наголошую, що наряд поліції, в якому вона перебувала був не підготовлений до виконання завдання в такій ситуації.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
Вони усі вивчають надання першої допомоги
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Правильно, надання першої медичної допомоги. А там потрібна була допомога медиків і не на вулиці, а стаціонарі.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:57 Ответить
Вона з 2015 у лавах поліції, 11 і не навчена, чим вона там займалася 11 років? Їй ще два рази по 11 і на пенсію, третину служби вона не знає що робити?
показать весь комментарий
21.04.2026 18:04 Ответить
Я все написав і не просто так, а врахував все, що відбулося і як мала діяти група поліцейських. Їх направили на ідіота, неадекватна з карабіном із короткострілами, які прицільно можуть бити до 20 метрів. Там мала бути СОГ, з автоматами і бронежилетах. А прибувші патрульні, потрапивши під обстріли, де побачили декількох вбитих і поранених просто злякалися і прийняли неправильне рішення. Я їх засуджую за неправильні дії. Але їх туди не мали направляти без автоматів. Все. Там мала бути СОГ.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:17 Ответить
Ну це країна мрій, коли під час війни патрульні їздять на виклик як на парад, я вас підтримую. І вважаю, що поліція навіть до умовного алкаша зараз повинна їздити в броніках. А в нас не буду казати де, і після 00.00 ніхто не контролює комендантську. Роби що хоч 🤬. А потім такі трабли.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:21 Ответить
Тут вони завжди в броніках і з короткостволом, автомати у них в багажнику.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:42 Ответить
Дивно, коли влаштовуєшся на роботу електриком, токарем, сантехніком і т.д., то попереджають і людина розуміє куди йде, і що робота може містити ризики впритул до криміналу. А тут йшли в поліцію, ОТРИМУВАЛИ ЗБРОЮ і не очікували, що може бути стрілянина і що в Україні війна ... Серйозно? В договорі на працевлаштування ж підпис вона ж ставила, що РОЗУМІЄ КУДИ ВЛАШТОВУЄТЬСЯ і розуміє всі ризики. Ну нажаль ...
показать весь комментарий
21.04.2026 17:32 Ответить
дивно що до швидкої не могла додзвонитися. Ей, може є питання і до швидкої? вонитам забухали чи шо? І як часто таке трапляється?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:36 Ответить
Вінниці повно таких шалав. Крашені патли розпущені, вії ік віники, накладні пазюрі, що заколоти можна. Діфелірують на службі з пістолем коло ман...и з кавою і телефоном в другій руці. І ця істота несе службу. Гидотні , тупі бичихи з мухасранська
показать весь комментарий
21.04.2026 17:39 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 19:44 Ответить
Чому начальник управління поліції в Голосіївському районі-корупціонер та зайда Кочкадамян Араік Гєнріхович? Це така мода в нас? Своїх ворюг мало?
показать весь комментарий
21.04.2026 17:40 Ответить
Це правильне запитання і воно адресоване керівництву МВС, які ніби не при справах. Їм потрібний керівник, який не піклувався б про захист громадян, а виконував накази керівництва країни по їх захисту, кого потрібно ''пресанути'', на кого потрібно завести споаву і заробляння мільйонів для керівництва.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:47 Ответить
Я вважаю що це наслідок того що немає періодичної ротації поліцейських на передову ...
Без ротації вони не повноцінні , так можна загинути, але ж це служба а не іграшки, влаштовуйтеся на базарі і продавайте кукурудзу і насіння якщо вам страшно
показать весь комментарий
21.04.2026 17:45 Ответить
Шановний пане. Я розумію Вашу злість, бо засоби масової інформації накручують народ до ненависті до цих поліцейських. Так вони негідно поступили. Але їх діям, а точніше злочину, є якісь неправильні кроки з боку тих, хто їх туди направив. Хіба не п'є таких же проблем в ЗСУ, чи нацгвардії, чи СБУ, чи прокуратурі?
Ви пишите про ротацію поліцейських на передову. Раджу спочатку почитати 'Положення про поліцію'' і зрозуміти, чим вони мають займатися. Це не військовий підрозділ. Якщо є бажання їх відправити на передову, то вони мають бути звільнені з поліції і зараховані до підрозділів ЗСУ, нацгвардії. Пройти підготовку користуватися важкою технікою, гранатометами, дронами, мінами.., бо для охорони порядку їх цьому не вчили.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:55 Ответить
У мене немає жодної злості не видумуй! Проста констатація факту причинно наслідкових звʼязків.
Вся поліція на ротаційній основі повинна приймати участь у віні на передовій і жінки і чоловіки на рівних.
Як і в Ізраїлі.
показать весь комментарий
21.04.2026 19:04 Ответить
Ви помиляєтеся. Подивіться закони, чим має займатися поліція і чим мають займатися ЗСУ і національна гвардія. В них різні задачі, різна підготовка і різне озброєння. Можливо в Ізраїлі і так, як Ви написали, в в нас інші закони і вимоги.
показать весь комментарий
21.04.2026 21:49 Ответить
Я не помиляюсь не потрібно вішати локшину на вуха!
Наші Закони дозволяють застосування поліції у війні при військовому стані.
І треба це діло посилювати і поглиблювати, поліцейский який не бачив передової і який займається розшуком тцк і доставленням громадян - це сором!
І як бачим біль менш жорстка ситуація це проявила.
поліцейський повинен бути прикладом!
тож досить писати мені маячню дитино
показать весь комментарий
21.04.2026 22:02 Ответить
Невиновна,ее тоже отпустите в Польшу за аптечкой
показать весь комментарий
21.04.2026 17:53 Ответить
Поруч з цими "стрєлочниками" повинна сидіти вся верхушка поліції - інакше нічого не зміниться!
показать весь комментарий
21.04.2026 18:00 Ответить
Тут я погоджуюся. Перевірити хто і навіщо видав дозвіл на покупку карабіну. Хто давав довідку про психічний стан. Чому дільничний не звернув увагу на такого мешканця на його дільниці. Чому спеціальні органи не звернули увагу на публікацію підтримки ворога у соціальних мережах. І на останок, чому наряд відправили з короткострілами на карабін?
Короткостріл( пістолет) прицільно не вдарить і за 20 метрів, на відміну від карабіну.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:07 Ответить
Так зброя, та право на захист лише у багатих, які куплять всю бюрократію. Інших захищає оця поліція, яка й продала дозвіл злочинцю, а вам не дасть, бо мало що...
показать весь комментарий
21.04.2026 22:30 Ответить
Ось така у в Україні поліція
показать весь комментарий
21.04.2026 18:10 Ответить
Добре працювать пожежником, але коли пожежа, то хоч звільняйся.
показать весь комментарий
21.04.2026 18:50 Ответить
..цю, мою приватну думку, можна трактувати як сексизм.. але відчепіться вже від жінки, що не на своєму місці, бо то - не зОвсім її спеціалізація..
показать весь комментарий
21.04.2026 18:37 Ответить
брак кадрів? дивлячись як по районах і глухих селах екіпажі з тцкунами курсують частіше маршруток з надією зловити хоть ще когось для плану,або баблішка підняти якщо баблистий попадеться-то вже 60+ і інваліди боятся з хати вийти.про Одесу чули-нє?
показать весь комментарий
21.04.2026 21:05 Ответить
Обпалити їй ноги вогнем
показать весь комментарий
22.04.2026 16:45 Ответить
 
 