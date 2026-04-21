Теракт в Киеве: патрульного Дробницкого отправили под стражу до 18 июня: залог - 266 тыс. грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому по делу о служебной халатности во время теракта в Голосеевском районе Киева.

Что решил суд?

Патрульного отправили под стражу до 18 июня. При этом ему назначили залог в размере 266 тыс. грн.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

В случае внесения залога Дробницкий будет обязан являться к следователям по первому требованию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Теракт в Киеве: Суд избирает меру пресечения одному из патрульных, который сбежал во время стрельбы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте: Всю вертикаль патрульной полиции Киева сняли с должностей, - Клименко

Міша виходив на службу трясти сємєчки з бабульок-торгашок та розводити на бабло наріків на "точках". А тут таке діло.
21.04.2026 17:08 Ответить
А де ж його бойова подруга? Так далеко забігла що і знайти тепер не можуть?
21.04.2026 17:08 Ответить
"Спускання на гальмах" розпочалося.
а, жукова, на посаду радника!

С-
справедливість!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 17:07 Ответить
Не здивуюсь, якщо декрет оформлює.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:09 Ответить
Ето другоє. На цьому рівноправ'я з чоловіками закінчується. Нє вінаватая она.
показать весь комментарий
21.04.2026 17:10 Ответить
ти вже дуже далеко
показать весь комментарий
21.04.2026 17:26 Ответить
подруга побiгла за аптечкою. По сутi вiн врятував ii, бо зафiксовано на камеру. А так, як вони "мiцна команда" , вiдповiдае тiльки вiн)
показать весь комментарий
21.04.2026 17:32 Ответить
21.04.2026 17:10 Ответить
"scared and running" це девіз нинішньої "поліції"
21.04.2026 17:10 Ответить
И через сколько времени оно свалит в Европы? Или потом изъявит желание пойти воевать, и будет где-то тихонько сидеть на блок-посте типо на фронте, или в рем.бригаде(как Титушко), но только там где не стреляют.
21.04.2026 17:14 Ответить
вiн ще не навчений. Треба час)
21.04.2026 17:34 Ответить
"Стрілочників" покарають - не проти а от ЗЕлене кодло "своїх" бичків в генеральських погонах не віддасть!
21.04.2026 17:17 Ответить
Читаєш коменти і дивуєшся. Чому наш народ такий короткозорий. Та діло не в хлопцеві , а в системі, він є заручником системи, в обох випадках він би був неправий. По ньому стріляли, то він мав не втікати, коли не бачив звідки кулі летять? Я не бачив на ньому броніка, чи автомата. В 22 році вони всі ходили і в броніках , і з автоматами, то питання, хто відмінив наказ і з цього потрібно починати, а далі, чому він не був на фронті, кожний мав би там бути. А це вже питання до верхівки, як вони організували безпеку тилу. Хто дивився фільми кацапські про мєнтів то в часи війни в Чечні, всі їхали туди воювати, а наші чим відрізняються? Якщо я не помиляюсь, то в країні військовий час, війна, а тут ТЦКшників вбивають , мєнтів розстрілюють, скільки цей безлад має тривати?
21.04.2026 17:29 Ответить
люди шуткують, але розумiють.
21.04.2026 17:36 Ответить
Та ты шо, а где же он там бегать будет? Так можно и форму потерять...
21.04.2026 17:37 Ответить
Та він 266 тисяч гривень за пару днів "відіб'є" у бабусь біля метро...
21.04.2026 17:39 Ответить
 
 