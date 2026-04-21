Теракт в Киеве: патрульного Дробницкого отправили под стражу до 18 июня: залог - 266 тыс. грн

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому по делу о служебной халатности во время теракта в Голосеевском районе Киева.

Что решил суд?

Патрульного отправили под стражу до 18 июня. При этом ему назначили залог в размере 266 тыс. грн.

Подозреваемый взят под стражу в зале суда.

В случае внесения залога Дробницкий будет обязан являться к следователям по первому требованию.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Побег полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

