Теракт в Киеве: патрульного Дробницкого отправили под стражу до 18 июня: залог - 266 тыс. грн
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения патрульному Михаилу Дробницкому по делу о служебной халатности во время теракта в Голосеевском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что решил суд?
Патрульного отправили под стражу до 18 июня. При этом ему назначили залог в размере 266 тыс. грн.
Подозреваемый взят под стражу в зале суда.
В случае внесения залога Дробницкий будет обязан являться к следователям по первому требованию.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Побег полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
С-
справедливість!!!