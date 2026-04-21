Теракт у Києві: Патрульного Дробницького відправили під варту до 18 червня: Застава 266 тис. грн. ВIДЕО
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому у справі про службову недбалість під час теракту в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Патрульного відправили під варту до 18 червня. Водночас йому визначили заставу у розмірі 266 тис. грн.
Підозрюваного взято під варту у залі суду.
У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С-
справедливість!!!
з точки зору будівництва структури, котру ти очолюєш, повинен був створити систему, за якою, такі покидьки, не повинні б були там служити!
****************.....
бо, мєнт, це не професія, це світогляд! це, стан душі!
і, як виявилось, до сраки всі твої подвиги на війні, як що ти кончений мєнт!!!!
отим двом гомосексуалістам строк, котрих він виховав, а жукову чергове тепленьке місцечко!
ні за що не відповідає, а бабло рікою.....
йди куди хочеш!
до чого, таки дебільні марення?
ще й мене туди вплутуєш.....
Дієва люстрація з вірьовкою, позитивно б вплинула на відновлення цієї гнилої та продажної системи правоохоронних органів та суддівської гангрени в Україні!!! Ба в іншому варіанті, - ВРАДІЇВКА та Суди Лінча!
Ці 2 дятли замість того, щоб сховатися ЗА машиною і дістати зброю - сховалися У машині - тобто якщо стрілець хотів би їх застрелити - він підійшов би і застрелив би - вони повністю беспорадні були.
