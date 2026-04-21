Теракт у Києві: Патрульного Дробницького відправили під варту до 18 червня: Застава 266 тис. грн. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому у справі про службову недбалість під час теракту в Голосіївському районі Києва.

Що вирішив суд?

Патрульного відправили під варту до 18 червня. Водночас йому визначили заставу у розмірі 266 тис. грн.

Підозрюваного взято під варту у залі суду.

У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

