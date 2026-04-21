6 974 57

Теракт у Києві: Патрульного Дробницького відправили під варту до 18 червня: Застава 266 тис. грн. ВIДЕО

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому у справі про службову недбалість під час теракту в Голосіївському районі Києва.

Що вирішив суд?

Патрульного відправили під варту до 18 червня. Водночас йому визначили заставу у розмірі 266 тис. грн.

Підозрюваного взято під варту у залі суду.

У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Теракт у Києві: Суд обирає запобіжний захід одному з патрульних, який втік під час стрілянини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Читайте: Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко

Топ коментарі
Міша виходив на службу трясти сємєчки з бабульок-торгашок та розводити на бабло наріків на "точках". А тут таке діло.
21.04.2026 17:08 Відповісти
А де ж його бойова подруга? Так далеко забігла що і знайти тепер не можуть?
21.04.2026 17:08 Відповісти
"Спускання на гальмах" розпочалося.
показати весь коментар
21.04.2026 17:08 Відповісти
а, жукова, на посаду радника!

справедливість!!!
21.04.2026 17:07 Відповісти
Чергова, *********** - віз зеленського та інших осіб з Урядового кварталу кабміндічів… Зробили їх ще раз, оті таврові - портновські… та недореформатори зеленського?!?!?
21.04.2026 18:07 Відповісти
Які можуть бути претензії до поліціянта який рятував своє життя? Він прийняв єдине правильне рішення та покинув зону обстрілу.
21.04.2026 18:31 Відповісти
Між іншим, поліціянт давав клятву захищати життя інших людей, і йому було видано зброю для цього
21.04.2026 19:36 Відповісти
А що йому завадило просто потягнути за собою хлопчика і його таким чином врятувати? Що могла б зробити (і роблять) звичайна людина навіть при відсутності зброї.
21.04.2026 20:11 Відповісти
Стрілочника Дробницького в буцегарню, а мафіозі Клименка і його шефа Вову **********- не чіпати, хай і далі поліція деградує , а неадеквати убивають беззахисних людей.
21.04.2026 18:12 Відповісти
Цікаве покарання для цього поліцая - замість негайно відправити його в бригаду ЛЮТЬ на "нуль" - його сховали від фронту в теплій та безпечній кімнаті! ЯКА КРАСА бути поліціянтом!
21.04.2026 18:58 Відповісти
А хіба почесний обов"язок по захисту Батьківщини в нас вже перетворений на покарання?
21.04.2026 20:11 Відповісти
Це було б не покарання, а можливість зробити з нього людину замість сцикла.
21.04.2026 20:13 Відповісти
В даному випадку це було б як покарання.
21.04.2026 20:16 Відповісти
А Жуков повинен був перевіряти кожного з тисячь найманців - ссикло він чи ні? А ви своїх родичів чи знайомих всіх перевірили?! Впевнений що ні.
21.04.2026 19:44 Відповісти
з точки зору дебільного шанувальника зе!поца, ні!
з точки зору будівництва структури, котру ти очолюєш, повинен був створити систему, за якою, такі покидьки, не повинні б були там служити!
****************.....
21.04.2026 19:59 Відповісти
Яким чином? Не він же розробляє правила відбору в поліцію.
21.04.2026 20:14 Відповісти
звісно!
бо, мєнт, це не професія, це світогляд! це, стан душі!
і, як виявилось, до сраки всі твої подвиги на війні, як що ти кончений мєнт!!!!
отим двом гомосексуалістам строк, котрих він виховав, а жукову чергове тепленьке місцечко!
ні за що не відповідає, а бабло рікою.....
21.04.2026 20:28 Відповісти
А де ти нормальних знайдеш?! Я займаюсь енергетикою з 1994 року- тому в тебе щє світло є... Мені що треба поліцейським стати?! Нас було 46-50 мільонів...
21.04.2026 20:46 Відповісти
Ну я піду до ЗСУ. Але вам світла меньше стане.. Я не хвалюся - це факт для Донецької області. Я стріляти поки не вмію, але вмію робити так щоб в Краматорську, Слов'янську світло було. А ці міста забиті ЗСУ.
21.04.2026 20:50 Відповісти
мені, взагалі насрати на тебе!
йди куди хочеш!
до чого, таки дебільні марення?
ще й мене туди вплутуєш.....
21.04.2026 20:53 Відповісти
21.04.2026 17:08 Відповісти
Так і про убивства Сашка Білого, Фаріон, Парубія, Сергія Русінова, та ще сотень Українців, з 2014 року, все «забалакала» потороч привладна…
Дієва люстрація з вірьовкою, позитивно б вплинула на відновлення цієї гнилої та продажної системи правоохоронних органів та суддівської гангрени в Україні!!! Ба в іншому варіанті, - ВРАДІЇВКА та Суди Лінча!
21.04.2026 18:42 Відповісти
21.04.2026 17:08 Відповісти
Не здивуюсь, якщо декрет оформлює.
21.04.2026 17:09 Відповісти
Ето другоє. На цьому рівноправ'я з чоловіками закінчується. Нє вінаватая она.
21.04.2026 17:10 Відповісти
ти вже дуже далеко
21.04.2026 17:26 Відповісти
подруга побiгла за аптечкою. По сутi вiн врятував ii, бо зафiксовано на камеру. А так, як вони "мiцна команда" , вiдповiдае тiльки вiн)
21.04.2026 17:32 Відповісти
А що ти хотів - він же ж офіцер- лейтенант, а вона лише сержантка і хто скільки служить тут немає значення. Він старший. Ось він, як офіцер, нехай і відповідає!!! Він же не пішов у військовий виш на командира піхотного взводу навчатися, а в поліцію, бо там можна баблоси заробляти на терпілах. Ну нехай тепер сам терпить!
21.04.2026 20:06 Відповісти
вже мiй допис не актуальний. Тепер схема 6 к. твердих i затягування справи по сутi.
21.04.2026 21:57 Відповісти
21.04.2026 17:08 Відповісти
Показуха
21.04.2026 17:10 Відповісти
100%
21.04.2026 17:33 Відповісти
"scared and running" це девіз нинішньої "поліції"
21.04.2026 17:10 Відповісти
И через сколько времени оно свалит в Европы? Или потом изъявит желание пойти воевать, и будет где-то тихонько сидеть на блок-посте типо на фронте, или в рем.бригаде(как Титушко), но только там где не стреляют.
21.04.2026 17:14 Відповісти
вiн ще не навчений. Треба час)
21.04.2026 17:34 Відповісти
А якщо дійсно піде і змиє ганьбу кров"ю ?
21.04.2026 20:40 Відповісти
А как вы проверите?
21.04.2026 21:03 Відповісти
бойове поранення, є ознаки
22.04.2026 20:55 Відповісти
Самострелы в неопасное место были всегда.
22.04.2026 21:23 Відповісти
"Стрілочників" покарають - не проти а от ЗЕлене кодло "своїх" бичків в генеральських погонах не віддасть!
21.04.2026 17:17 Відповісти
Читаєш коменти і дивуєшся. Чому наш народ такий короткозорий. Та діло не в хлопцеві , а в системі, він є заручником системи, в обох випадках він би був неправий. По ньому стріляли, то він мав не втікати, коли не бачив звідки кулі летять? Я не бачив на ньому броніка, чи автомата. В 22 році вони всі ходили і в броніках , і з автоматами, то питання, хто відмінив наказ і з цього потрібно починати, а далі, чому він не був на фронті, кожний мав би там бути. А це вже питання до верхівки, як вони організували безпеку тилу. Хто дивився фільми кацапські про мєнтів то в часи війни в Чечні, всі їхали туди воювати, а наші чим відрізняються? Якщо я не помиляюсь, то в країні військовий час, війна, а тут ТЦКшників вбивають , мєнтів розстрілюють, скільки цей безлад має тривати?
21.04.2026 17:29 Відповісти
люди шуткують, але розумiють.
21.04.2026 17:36 Відповісти
Він що, перший день в поліцаях? Чи в них зовсім нема ні навчання, ні тренувань? Дії в будь-якій ситуації повинні бути відпрацьовані до автоматизму, хоч з броніком, хоч без.
21.04.2026 18:33 Відповісти
Так, в тому то і діло, чому суспільство вимагає щоб мєнтів відправляли на передову. Вони типу офісні працівники. Ну любу людину поставити на їх місце , то так будуть діяти. Зараз влада свою тупість скинула на крайніх.
22.04.2026 08:51 Відповісти
"По ньому стріляли" Ніхто безпосередньо по ньому не стріляв.
Ці 2 дятли замість того, щоб сховатися ЗА машиною і дістати зброю - сховалися У машині - тобто якщо стрілець хотів би їх застрелити - він підійшов би і застрелив би - вони повністю беспорадні були.
21.04.2026 18:42 Відповісти
не скигли,бараняча голово! навіть,якби цього твого брата-баранячу голову-поліціянта і потягали трохи за вогонь по кацапу-кілеру....він би міг врятувати життя вбитим кацапом людям! голова ти голова....з вухами...
21.04.2026 19:07 Відповісти
Я не прхильник мєнтів і нашої ригівської влади, але зараз спихують всю вину на поліцайку і поліцейського, які стали заручниками некомпетентності українського керівництва. На початку війни всі ходили з автоматами та броніками, питання хто відмінив наказ? Чи вже війна закінчилась? От на них і потрібно всю вину перекласти, а не знайшли козлів відпущення. Точно такий самий безлад всюди, куди не глянь, нащі керманичі виявляється можуть бути універсальними, то бути гумористами, то президентами, то міністром оборони, то міністром енергетики і так далі та що цікаво одне між іншим не поєднане. От тому маємо в країні війну і бідосю, а ви народе і дальше дивіться квартал95! Тільки не скигліть!
22.04.2026 09:04 Відповісти
Ага - "мальчік в трусіках"
21.04.2026 19:16 Відповісти
Не мальчік в трусіках, некомпетентне керівництво в державі. У нас була секретка, були пакети, які скривались при надзвичайних подіях, після приходу ригівсько-зеленої влади все скасували. Усі інструкції похерили. І така ситуація у всіх сферах держави. Прості люди стали заручниками, тому не потрібно винити псів, коли господар думає, що в нього не пес , а кролик.
22.04.2026 09:53 Відповісти
Та ты шо, а где же он там бегать будет? Так можно и форму потерять...
21.04.2026 17:37 Відповісти
Та він 266 тисяч гривень за пару днів "відіб'є" у бабусь біля метро...
21.04.2026 17:39 Відповісти
21.04.2026 20:41 Відповісти
розігнати 95% поліціянтів та прокурорів, толку з них ніякого, залишити 5% для оперативно дії, усе інше віддати Штучному інтелекту, повно камер містом, нехай ШІ аналізує загрозу та відправляє наряд, замість кавопиття поліціянтами на заправках
21.04.2026 18:03 Відповісти
а кого брати на їх місце-гарячих,сміливих і влучних іспанських кабальєро,типу тебе? сиділа б ти вже мовчки,іспанська голова! ще й воно свої 3 песети вставляє,чудо....
21.04.2026 19:09 Відповісти
на їх місці можеш взяти у мене за щоку, ти чепуха мусорська
22.04.2026 14:23 Відповісти
іспанська голова,не скигли...
22.04.2026 16:47 Відповісти
Жіночку скоро відпустять. Це ж Україна.
21.04.2026 18:58 Відповісти
Дивіться на фото, на його пиці все написано - мав він вас всіх. Відіграє спектакль "Покарання" і далі буде "захищати". Єдино що справедливо - хлопчик, якого вони допомогли зробили сиротою, виросте, знайде їх обох і просто пристреле. Кров за кров.
21.04.2026 20:10 Відповісти
 
 