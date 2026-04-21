5 359 29

Теракт у Києві: Суд обирає запобіжний захід одному з патрульних, який втік під час стрілянини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід одному з патрульних, який втік під час стрілянини у Голосіївському районі Києва.

Подробиці

До початку засідання адвокат та патрульний Михайло Дробницький вирішили не коментувати ситуацію та причини такого вчинку.

Захисник сказав, що клопотатиме про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відомо, що прокуратура проситиме про тримання під вартою.

Засідання проводить суддя Світлана Гречана. 

Патрульному інкримінують службову недбалість, внаслідок якої загинули люди.

Сторона обвинувачення просить тримання під вартою, оскільки є ризик впливу на свідків та іншу підозрювану, а також ризик переховування від органів досудовгого розслідування.

Що каже патрульний?

"Вийшла людина з автоматом і почиинає вести по мені прицільний вогонь. Я починаю відходити, бо я на відкритій місцевості, щоб знайти укриття.

Коли я здійснював відхід, по мені вівся вогонь. Коли я знайшов укриття, я приймав міри, щоб виявити і знешкодити нападника", - сказав Дробницький.

Заява адвоката

За словами адвоката, за 6-7 секунд терорист здійснив 7 пострілів.

"Поліцейський в цей час не залишив нікого на призволяще. Він зайшов в укриття, з якого міг оцінити подальшу обстановку і виконувати свої обов'язки. На звукозаписі чітко зафіксовано, що до початку стрілянини він дає вказівку своїй напарниці - піти в машину, дає їй ключі, принести аптечку.

Тобто та частина повідомлення про підозру стосується того, що поліцейські не вживали заходів щодо надання першої медичної допомоги постраждалим, очевидно спростовується", - сказав захисник.

За 2 секунди після цього почалася стрілянина та був вчинений замах на життя поліцейського, зазначив адвокат.

Він вважає, що кілька секунд часу, які описуються в повідомленні про підозру, прокурори кваліфікують як недбале ставлення до свиїх службових обов'язків.

Відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ адвокат Михайло Баховський заявив, що патрульний не втік, а перебував в зоні ураження зброї терориста.

"Карабін стріляє на 500 метрів. Він знайшов автомобіль, з-за якого планував здійснювати свої подальші дії. Застосовувати слово "втік" - неправильно.Через такі коментарі мабуть почалося провадження, що поліцейські втекли", - зазначив він.

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

це усе прекрасно..(
але чому самий зєлєнський суд й досі не обирає запобіжний захід елітним "розміннєтчікам Чонгарів"?..
21.04.2026 16:11 Відповісти
Ну нарешті є де показати всю потужність правоохоронної системи. Не на мідасах же ж.
21.04.2026 16:11
21.04.2026 16:11 Відповісти
21.04.2026 16:25 Відповісти
це усе прекрасно..(
але чому самий зєлєнський суд й досі не обирає запобіжний захід елітним "розміннєтчікам Чонгарів"?..
21.04.2026 16:11 Відповісти
..ну хоча б верескщук?..
21.04.2026 16:12 Відповісти
Ну нарешті є де показати всю потужність правоохоронної системи. Не на мідасах же ж.
21.04.2026 16:11
21.04.2026 16:11 Відповісти
21.04.2026 16:13 Відповісти
Санкція за частиною третьою статті 367 КК України передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Тож, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину єдиним законним запобіжним заходом для підозрюваного вбачається його тримання під вартою.
21.04.2026 16:14 Відповісти
сподіваюся, патрульний змінив штани
21.04.2026 16:15
21.04.2026 16:15 Відповісти
Злякався, таке може статися з людиною, питання до керівництва ніхто не ставить - "чому неналежна підготовка робітників"?
Життя йому не буде, заклюють.
21.04.2026 16:19
Життя йому не буде, заклюють.
21.04.2026 16:19 Відповісти
підготовка по бігу
21.04.2026 16:26 Відповісти
Він не втік, він побіг доповідати керівництву.
21.04.2026 16:22
21.04.2026 16:22 Відповісти
А що, напарниця цього ворла справді по аптечку побігла? 🤔 Коли ти - патрульний, то різниця зч статтю нівелюєттся - тут всі одинакові, або це не патрульна поліція.
21.04.2026 16:25
21.04.2026 16:25 Відповісти
Та ладно, поліціянтка жінка, їй можна. А от цьому лосю - ганьба
21.04.2026 17:03
21.04.2026 17:03 Відповісти
а що, жінки вище за чоловіків? Чому їм можна?
21.04.2026 17:07
21.04.2026 17:07 Відповісти
Я написав, чому не можна. А якщо всі патрульні будуть жінками? Тоді що, всі злочинці будуть гуляти, як березневі коти?
21.04.2026 17:22
21.04.2026 17:22 Відповісти
21.04.2026 16:25 Відповісти
103
21.04.2026 21:12 Відповісти
Ну что,есть те,кто наивно верит в то,что квартал его сдаст? Да никогда.
21.04.2026 16:28
21.04.2026 16:28 Відповісти
Згадався анекдот часів совка, коли мент не приходив за зарплетнею, бо гадав, що зброю дали - а далі вже сам. Так і цей, мабуть, не дуже розумів нащо йому зброя.
21.04.2026 16:42
21.04.2026 16:42 Відповісти
ого лбяра!!!
21.04.2026 16:45 Відповісти
Отпустите хлопчика сбегать за аптечкой в Польшу,он быстро вернётся,жук гарантирует,там хорошие аптечки,пригодятся
21.04.2026 16:50
21.04.2026 16:50 Відповісти
Та он никуда не убегал а наоборот, спешил добежать до ближайшего ТЦК и попроситься на фронт, вы всё не так поняли...
21.04.2026 16:53
21.04.2026 16:53 Відповісти
ох і гниль сцикливе...
а адвокат у нього теж боров ожирівший - бувший мусор
21.04.2026 16:53 Відповісти
Ви бачили інших адвокатів? Нє, ну хіба що єрмак
21.04.2026 17:01
21.04.2026 17:01 Відповісти
У охранника в суде тоже ряха дай боже.
21.04.2026 17:06
21.04.2026 17:06 Відповісти
Тобто, біг до найближчого бомбосховища? А оті усі бібіки на його шляху не були укриттям? Чи то тільки у голлівудських фільмах поліціянти за бібіками ховаються?
21.04.2026 17:00
21.04.2026 17:00 Відповісти
анекдот з часів совка:
- дяденька милиционер, а по этой улице безопасно ходить?
- мальчик, было бы тут опасно, я бы тут не ходил (с)
21.04.2026 17:09 Відповісти
Адвокат не цікавить ТЦК? Гарний боров для перезаряджання великокаліберного калібру...
21.04.2026 17:19
21.04.2026 17:19 Відповісти
Карабин бьёт на 500 метров. Вот он на пятьсот и откатился.
21.04.2026 17:19
21.04.2026 17:19 Відповісти
у того "карабіна, що стріляє на 500 метрів" такі саме набої, що і у поліцайського "форта" (чи шо там у цих було конкретно, але явно щось приблизно однакове за потужністю), а вас, дороговалютних-навчених сцикунів, було двоє проти одного..
21.04.2026 18:09
нездатні? - то тоді віддайте Українцям самим право та можливість себе захистити..
21.04.2026 18:09
21.04.2026 18:09 Відповісти
«лицо, не обезображенное интеллектом»
21.04.2026 18:41
21.04.2026 18:41 Відповісти
 
 