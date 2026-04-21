Теракт у Києві: Суд обирає запобіжний захід одному з патрульних, який втік під час стрілянини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід одному з патрульних, який втік під час стрілянини у Голосіївському районі Києва.

Подробиці

До початку засідання адвокат та патрульний Михайло Дробницький вирішили не коментувати ситуацію та причини такого вчинку.

Захисник сказав, що клопотатиме про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Відомо, що прокуратура проситиме про тримання під вартою.

Засідання проводить суддя Світлана Гречана.

Патрульному інкримінують службову недбалість, внаслідок якої загинули люди.

Сторона обвинувачення просить тримання під вартою, оскільки є ризик впливу на свідків та іншу підозрювану, а також ризик переховування від органів досудовгого розслідування.





Що каже патрульний?

"Вийшла людина з автоматом і почиинає вести по мені прицільний вогонь. Я починаю відходити, бо я на відкритій місцевості, щоб знайти укриття.

Коли я здійснював відхід, по мені вівся вогонь. Коли я знайшов укриття, я приймав міри, щоб виявити і знешкодити нападника", - сказав Дробницький.

Заява адвоката

За словами адвоката, за 6-7 секунд терорист здійснив 7 пострілів.

"Поліцейський в цей час не залишив нікого на призволяще. Він зайшов в укриття, з якого міг оцінити подальшу обстановку і виконувати свої обов'язки. На звукозаписі чітко зафіксовано, що до початку стрілянини він дає вказівку своїй напарниці - піти в машину, дає їй ключі, принести аптечку.

Тобто та частина повідомлення про підозру стосується того, що поліцейські не вживали заходів щодо надання першої медичної допомоги постраждалим, очевидно спростовується", - сказав захисник.

За 2 секунди після цього почалася стрілянина та був вчинений замах на життя поліцейського, зазначив адвокат.

Він вважає, що кілька секунд часу, які описуються в повідомленні про підозру, прокурори кваліфікують як недбале ставлення до свиїх службових обов'язків.

Відповідаючи на питання кореспондентки Цензор.НЕТ адвокат Михайло Баховський заявив, що патрульний не втік, а перебував в зоні ураження зброї терориста.

"Карабін стріляє на 500 метрів. Він знайшов автомобіль, з-за якого планував здійснювати свої подальші дії. Застосовувати слово "втік" - неправильно.Через такі коментарі мабуть почалося провадження, що поліцейські втекли", - зазначив він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

