1 840 12
Теракт в Киеве: Суд избирает меру пресечения одному из патрульных, сбежавшему во время перестрелки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения в отношении одного из патрульных, сбежавшего во время перестрелки в Голосеевском районе Киева.
Подробности
До начала заседания адвокат и патрульный решили не комментировать ситуацию и причины такого поступка.
Защитник сказал, что будет ходатайствовать о мере пресечения в виде домашнего ареста.
Известно, что прокуратура будет просить о содержании под стражей.
Заседание проводит судья Светлана Гречаная.
Патрульному инкриминируют служебную халатность, в результате которой погибли люди.
Сторона обвинения требует содержания под стражей, поскольку есть риск воздействия на свидетелей и другую подозреваемую, а также риск укрывательства от органов досудебного расследования.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але чому самий зєлєнський суд й досі не обирає запобіжний захід елітним "розміннєтчікам Чонгарів"?..
Тож, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину єдиним законним запобіжним заходом для підозрюваного вбачається його тримання під вартою.
Життя йому не буде, заклюють.