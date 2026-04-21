Теракт в Киеве: Суд избирает меру пресечения одному из патрульных, сбежавшему во время перестрелки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения в отношении одного из патрульных, сбежавшего во время перестрелки в Голосеевском районе Киева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

До начала заседания адвокат и патрульный решили не комментировать ситуацию и причины такого поступка.

Защитник сказал, что будет ходатайствовать о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Известно, что прокуратура будет просить о содержании под стражей.









Заседание проводит судья Светлана Гречаная.

Патрульному инкриминируют служебную халатность, в результате которой погибли люди.

Сторона обвинения требует содержания под стражей, поскольку есть риск воздействия на свидетелей и другую подозреваемую, а также риск укрывательства от органов досудебного расследования.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

