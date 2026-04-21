Новости Стрельба в Киеве
1 840 12

Теракт в Киеве: Суд избирает меру пресечения одному из патрульных, сбежавшему во время перестрелки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Стрельба в Киеве: полицейскому выбирают меру пресечения

Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения в отношении одного из патрульных, сбежавшего во время перестрелки в Голосеевском районе Киева.

Подробности

До начала заседания адвокат и патрульный решили не комментировать ситуацию и причины такого поступка.

Защитник сказал, что будет ходатайствовать о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Известно, что прокуратура будет просить о содержании под стражей.

Заседание проводит судья Светлана Гречаная.

Патрульному инкриминируют служебную халатность, в результате которой погибли люди.

Сторона обвинения требует содержания под стражей, поскольку есть риск воздействия на свидетелей и другую подозреваемую, а также риск укрывательства от органов досудебного расследования.

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Киев (26212) стрельба (3287) патрульная полиция (1779) мера пресечения (623)
це усе прекрасно..(
але чому самий зєлєнський суд й досі не обирає запобіжний захід елітним "розміннєтчікам Чонгарів"?..
21.04.2026 16:11 Ответить
..ну хоча б верескщук?..
21.04.2026 16:12 Ответить
Ну нарешті є де показати всю потужність правоохоронної системи. Не на мідасах же ж.
21.04.2026 16:11 Ответить
21.04.2026 16:13 Ответить
Санкція за частиною третьою статті 367 КК України передбачає міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Тож, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину єдиним законним запобіжним заходом для підозрюваного вбачається його тримання під вартою.
21.04.2026 16:14 Ответить
сподіваюся, патрульний змінив штани
21.04.2026 16:15 Ответить
Злякався, таке може статися з людиною, питання до керівництва ніхто не ставить - "чому неналежна підготовка робітників"?
Життя йому не буде, заклюють.
21.04.2026 16:19 Ответить
підготовка по бігу
21.04.2026 16:26 Ответить
Він не втік, він побіг доповідати керівництву.
21.04.2026 16:22 Ответить
А що, напарниця цього ворла справді по аптечку побігла? 🤔 Коли ти - патрульний, то різниця зч статтю нівелюєттся - тут всі одинакові, або це не патрульна поліція.
21.04.2026 16:25 Ответить
21.04.2026 16:25 Ответить
Ну что,есть те,кто наивно верит в то,что квартал его сдаст? Да никогда.
21.04.2026 16:28 Ответить
 
 