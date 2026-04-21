Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди, - Клименко

Всех полицейских следует хотя бы на месяц-два переводить в прифронтовую зону.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кадровые изменения

По словам Клименко, сейчас по итогам служебного расследования сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они будут обнародованы.

Но мое требование - назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия", - сказал министр.

Кто возглавит патрульную полицию?

Глава МВД отметил, что провел разговор с генералом Фацевичем. На него возлагают обязанности начальника Департамента патрульной полиции.

В то же время Фацевич остается заместителем Председателя Национальной полиции Украины.

"Нужно усилить подготовку, модернизировать. Как бы это ни называли - нужно, чтобы такие позорные ситуации никогда не повторялись.

Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, прошедших боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. В качестве инструкторов", - отметил он.

Министр уточнил, что это касается всех подразделений сначала патрульной службы, затем планируется перейти и на райотделы.

"А ветераны, которые будут демобилизовываться, которые могут преподавать, - мы будем предлагать им продолжить службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских. Мы говорим о тренировках и о психологической устойчивости. Психологическую устойчивость в экстремальной ситуации определяет не тест, а опыт пребывания данного лица на полигоне вместе с инструктором.

По указанию Президента должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки. Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть у граждан. То есть каждый день, когда приезжает на условную хулиганскую драку, патруль должен быть готов к тому, что в него могут бросить, как минимум, гранату.

Все, кто был, работал, например, в Краматорске, в Славянске, и прошли эту службу - они этого не боятся. Да, это стрессоустойчивость", - отметил глава МВД.

Клименко считает, что правоохранитель не должен бояться, когда "где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля".

"Потому что сотрудник полиции - он и есть сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей.

Еще раз хочу сказать, что большая часть личного состава уже прошла через ротации в сводных отрядах. По несколько месяцев они там служили. Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебросил если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково", - подытожил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

