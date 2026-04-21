Новости
Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди, - Клименко

Выводы полиции после теракта в Киеве: заявление Клименко

Всех полицейских следует хотя бы на месяц-два переводить в прифронтовую зону.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Кадровые изменения

По словам Клименко, сейчас по итогам служебного расследования сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Это, возможно, еще и не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они будут обнародованы.

Но мое требование - назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия", - сказал министр.

Кто возглавит патрульную полицию?

Глава МВД отметил, что провел разговор с генералом Фацевичем. На него возлагают обязанности начальника Департамента патрульной полиции.

В то же время Фацевич остается заместителем Председателя Национальной полиции Украины.

"Нужно усилить подготовку, модернизировать. Как бы это ни называли - нужно, чтобы такие позорные ситуации никогда не повторялись.

Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, прошедших боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. В качестве инструкторов", - отметил он.

Министр уточнил, что это касается всех подразделений сначала патрульной службы, затем планируется перейти и на райотделы.

"А ветераны, которые будут демобилизовываться, которые могут преподавать, - мы будем предлагать им продолжить службу именно в системе подготовки, боевой подготовки полицейских. Мы говорим о тренировках и о психологической устойчивости. Психологическую устойчивость в экстремальной ситуации определяет не тест, а опыт пребывания данного лица на полигоне вместе с инструктором.

По указанию Президента должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки. Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть у граждан. То есть каждый день, когда приезжает на условную хулиганскую драку, патруль должен быть готов к тому, что в него могут бросить, как минимум, гранату.

Все, кто был, работал, например, в Краматорске, в Славянске, и прошли эту службу - они этого не боятся. Да, это стрессоустойчивость", - отметил глава МВД.

Клименко считает, что правоохранитель не должен бояться, когда "где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля".

"Потому что сотрудник полиции - он и есть сотрудник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей.

Еще раз хочу сказать, что большая часть личного состава уже прошла через ротации в сводных отрядах. По несколько месяцев они там служили. Я вообще придерживаюсь такой позиции и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебросил если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково", - подытожил он.

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Автор: 

Нацполиция патрульная полиция Клименко Игорь
Топ комментарии
+11
У прифронтовій зоні можуть навчитися лише стригти на блокпостах.
21.04.2026 11:24 Ответить
+11
"Житимуть на полігонах...". У нас, в радянські часи, льотчики так "жили на полігонах", на тренуваннях на "виживання" - закуповували тушонку, горілку, та інші продукти, ящиками, і їхали "виживать"... Так само будуть "виживать", і поліцаї... Тільки вони нічого закуповувать не будуть - їм все привозитимуть...
21.04.2026 11:24 Ответить
+7
І Арахамію з Подоляком не забудьте відправити на полігони для фотофіксації.
21.04.2026 11:23 Ответить
21.04.2026 11:23 Ответить
21.04.2026 11:24 Ответить
21.04.2026 11:24 Ответить
" як пожежа то хоч звільнюйся!" От побачите, будуть масово мусора звільнятися або відкуплятися, не для того черешеньок мама ростила щоб на полігоні бував! Типо як? Побув два три місяці на полігоні і додому? Не служба а казка прямо!
21.04.2026 11:27 Ответить
"За вказівкою Президента". Треба ще щось коментувати?
21.04.2026 11:30 Ответить
А може на місяць чи два на фронт
21.04.2026 11:31 Ответить
Чому на полігонах, а не на фронті?
Ротація по 3-4 місяці на нулі - було б саме те.
21.04.2026 11:31 Ответить
"якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону" - та ні, давайте щойно зловлених цивільних людей тримати у прифронтових зонах, а от поліцаїв на передок. І не на кілька місяців для отримання посвідчення УБД, а на постійній основі. Пів-року на передку / пів-року на службі в тилу.
21.04.2026 11:36 Ответить
Цирк шапито продолжает свои гастроли какие нах полигоны. они все должны ВОЕВАТЬ, половина воюет, половина преступников ловят, потом поменялись...
21.04.2026 11:39 Ответить
Коли формували "Хижак", то частина офіцерів (!) тікала з навчального полігону !
Краматорськ - це буде екзамен на профпригодність, бо там починається жесть....
21.04.2026 11:39 Ответить
а як що поліцай буде частіше тусуватися на полігоні він перестане бути сцикуном ?
21.04.2026 11:39 Ответить
Ну, це ж суворе покарання для КЕРОВНІКОв з МВС і НацПолу!!! Хоть би тепер вони, не пішли на прикре самогубство, як генерал Кравченко???
А за УБИВСТВО Патріота України - Сергія Русінова, кодлом вертухаїв з Корсуня і Черкас, на замовлення московського з корочками, так і не покарані, оті майори-капітани мусорські(поліція реформована), що у нього на цирлах бігають????
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
21.04.2026 11:41 Ответить
Я не зовсім розумію логіку... Тобто, якщо був би мирний час, і прифронтової зони не було то вчинок поліцейських вважався б прийнятним?
Але хіба поліцейських не готують до подібних ситуацій у мирний час?
21.04.2026 11:44 Ответить
Тобто балачка ні про що як завжди. Що значить у прифронтову зону на місяць два? Що це змінить? У воюючій країні обов'язково ВСІ, хто займається безпекою повинні пройти вже по декілька років фронтів. А так хай тіпа мертві душі посидять на фіктивному полігоні. Або на паперах тіпа побути у прифронтовій зоні. Брєд. Ха ха ха.
21.04.2026 11:47 Ответить
І що це дасть?
21.04.2026 11:52 Ответить
 
 