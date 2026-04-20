Теракт в Киеве: погиб музыкант группы "Другое солнце" Игорь Савченко

Во время теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля погиб музыкант группы "Другое Солнце" Игорь Савченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила его знакомая Марина Юревич на своей странице в Facebook.

"Во время теракта погиб Игорь Савченко. Мой друг, мой верный побратим, музыкант нашей группы "Другое Солнце". Я пока не могу в это поверить. Что уже тебя, Игорь, не услышу, что позвоню, а там тишина", - говорится в сообщении.

Юревич отметила, что они дружили и играли в группе с 2010 года.

"Многое мы прошли и пережили. Репетиции, концерты, фестивали, разговоры, творческие поиски, планы, встречи, дни рождения, твои незабываемые стейки, сколько всего было. И как теперь без тебя?" - добавила коллега музыканта.

Также она отметила, что Игорь был настоящим другом и настоящим рокером, который никогда не сдавался и всегда был рядом, даже когда весь мир был против.

"Ты был опорой для всех. Молодой душой, невероятный. Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочку Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь. Мы часто спорили с тобой, но мы всегда были настоящей командой. Ты - огромная часть нас, меня, я горжусь, что встретила такого Друга. Это настоящая удача, я благодарна Богу за это. Лети в свет, мой дорогой, раз уж так неумолимо решила судьба. Ты был исключительным, ты был одним из лучших. Это страшная и очень болезненная утрата. Обнимаю и плачу вместе с вами, Таня, Аня, все родные и близкие Игоря. Ты навсегда в моем сердце, Игорь", - добавила Юревич.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Утром 20 апреля стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный стрелком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теракт в Киеве начался со ссоры с соседом, затем террорист поджог свою квартиру, - Выговский