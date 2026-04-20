Теракт у Києві: загинув музикант гурту "Друге сонце" Ігор Савченко

Загинув Ігор Савченко

Під час теракту у Голосіївському районі Києва 18 квітня загинув музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його знайома Марина Юревич на своїй фейсбук-сторінці.

"Під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша", - йдеться в повідомленні.

Юревич зазначила, що вони дружили та грали в гурті з 2010 року.

"Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе?", - додала колега музиканта.

Також вона зазначила, що Ігор був справжнім другом і справжнім рокером, який ніколи не здавався та завжди був поряд, навіть коли весь світ був проти.

"Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш. Ми часто сперечались з тобою, але ми завжди були справжньою командою. Ти величезна частина нас, мене, я пишаюся, що зустріла такого Друга. Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні і близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок", - додала Юревич.

20.04.2026 10:48
Царство Небесне!
20.04.2026 11:11
Поліціянти втікали дружно - от і є такий негативний результат... Родині бажаю триматися і підтримувати одне одного!
20.04.2026 11:25
20.04.2026 10:48
А що усі мовчать про те хто був вбивцею? Що немає сліду москви, що то був звичайний військовий у відставці?
20.04.2026 10:56
Спеціально для вас...
20.04.2026 11:04
Высрался, полегчало?
20.04.2026 13:17
Чергова втрата тих кого втрачати не можна.
20.04.2026 10:56
20.04.2026 11:11
20.04.2026 11:25
Треба ретельно вивчати дії американських поліціянтів.
Там достатньо тільки натяку на застосування зброї, негайно відкривають вогонь.
І патронів не шкодують...
20.04.2026 12:05
Там поліція,а у нас тупа клоунада
20.04.2026 12:29
Вчора в Луїзіані озброєний чоловік убив вісьмох дітей, та застрелив ще двох людей.
20.04.2026 13:33
Краще розглянути дозвіл на зброю,як в Америці,але владі сцикотно,країна шапіто
20.04.2026 12:30
Країна не шапіто, країна-воїн. Влада - шапіто,а також, якась частина суспільства...
20.04.2026 12:37
 
 