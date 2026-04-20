Теракт у Києві: загинув музикант гурту "Друге сонце" Ігор Савченко

Під час теракту у Голосіївському районі Києва 18 квітня загинув музикант гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила його знайома Марина Юревич на своїй фейсбук-сторінці.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша", - йдеться в повідомленні.

Юревич зазначила, що вони дружили та грали в гурті з 2010 року.

"Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе?", - додала колега музиканта.

Також вона зазначила, що Ігор був справжнім другом і справжнім рокером, який ніколи не здавався та завжди був поряд, навіть коли весь світ був проти.

"Ти був опорою, для всіх. Молодий душею, неймовірний. Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш. Ми часто сперечались з тобою, але ми завжди були справжньою командою. Ти величезна частина нас, мене, я пишаюся, що зустріла такого Друга. Це справжня удача, я вдячна Богу за це. Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні і близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок", - додала Юревич.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Зранку 20 квітня стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений стрілком.

