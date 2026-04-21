Теракт в Киеве начался с бытового конфликта, стрелок записывал свои действия на диктофон, - Клименко

Стрельба в Киеве началась из-за бытового конфликта.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Начало теракта

"Стрелок проживал на 5 этаже. У него были конфликты с соседом с 6 этажа. Как понятно, этот конфликт длился уже некоторое время. И вот в этот день между ними снова возник конфликт. Когда изъяли телефон стрелка - уже после его ликвидации - увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз дало возможность понять по минутам, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он диктовал, очень трудно.

Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть связаны. Ну вот, например, "Директор, директор говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый". "Покажи оружие" - это одна из женщин говорит. Он говорит: "Я ничего не достал, покажите, что я достал оружие".

И мужчина - тот, которого он застрелил, - говорит: "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я тут, типа, что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров". То есть на бытовой почве возник конфликт. Еще продолжался разговор, стрелок продолжал бормотать о директоре. И все, он начал стрелять. Директор - это, я так понимаю, сосед с шестого этажа называл его "директор". И это его раздражало", - рассказал глава МВД.

Первые выстрелы

Клименко заявил, что первые выстрелы злоумышленник произвел из травматического оружия около подъезда.

"Затем он вернулся в квартиру, взял карабин, поджог квартиру и вышел на улицу.

Все время он записывал аудио на телефон. Почему? Я объясню. Помните информацию, что данный человек, террорист, якобы был судим. Статья 125, легкие телесные повреждения. Суд тогда закрыл уголовное производство, потому что примирились. И, по факту, судимости у него не было.

И мы так думаем, предварительно, что он специально начал записывать. То есть он, возможно, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его одолело, это по его словам слышно на записи. На его бормотание одна из жертв сказала: "Что, пластинка заела?" - добавил министр.

Разрешение на оружие

Клименко заявил, что мужчина получал медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике - в декабре 2025 года.

"И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная, она настоящая, но есть сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяли. И вообще сосредоточим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки", - подытожил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

