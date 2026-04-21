Теракт в Киеве начался с бытового конфликта, стрелок записывал свои действия на диктофон, - Клименко
Стрельба в Киеве началась из-за бытового конфликта.
Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
Начало теракта
"Стрелок проживал на 5 этаже. У него были конфликты с соседом с 6 этажа. Как понятно, этот конфликт длился уже некоторое время. И вот в этот день между ними снова возник конфликт. Когда изъяли телефон стрелка - уже после его ликвидации - увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз дало возможность понять по минутам, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он диктовал, очень трудно.
Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть связаны. Ну вот, например, "Директор, директор говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый". "Покажи оружие" - это одна из женщин говорит. Он говорит: "Я ничего не достал, покажите, что я достал оружие".
И мужчина - тот, которого он застрелил, - говорит: "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я тут, типа, что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров". То есть на бытовой почве возник конфликт. Еще продолжался разговор, стрелок продолжал бормотать о директоре. И все, он начал стрелять. Директор - это, я так понимаю, сосед с шестого этажа называл его "директор". И это его раздражало", - рассказал глава МВД.
Первые выстрелы
Клименко заявил, что первые выстрелы злоумышленник произвел из травматического оружия около подъезда.
"Затем он вернулся в квартиру, взял карабин, поджог квартиру и вышел на улицу.
Все время он записывал аудио на телефон. Почему? Я объясню. Помните информацию, что данный человек, террорист, якобы был судим. Статья 125, легкие телесные повреждения. Суд тогда закрыл уголовное производство, потому что примирились. И, по факту, судимости у него не было.
И мы так думаем, предварительно, что он специально начал записывать. То есть он, возможно, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его одолело, это по его словам слышно на записи. На его бормотание одна из жертв сказала: "Что, пластинка заела?" - добавил министр.
Разрешение на оружие
Клименко заявил, что мужчина получал медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике - в декабре 2025 года.
"И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная, она настоящая, но есть сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяли. И вообще сосредоточим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки", - подытожил он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
Бегство полицейских
- Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
- Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
- Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
"У нього була зброя - це карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до органів дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку - слідство встановить,.. який медичний заклад видавав цю довідку, - і написав заяву щодо продовження користування даною зброєю", - сказав Клименко.
А українцям зброю нізя.
Приходиш на ресепшен, платиш гроші, якийсь терапевт тобі міряє тиск - все. Довідка психіатра готова.
Інакше це треба їхати на Фрунзе або в Глеваху, а там пергідролеві тьотки з дурними питаннями ))
Методика реагування на подібні виклики абсолютно не відпрацьована.
Менти не зайняті роботою, ім не треба "давати показники", ніхто ні про що не питає.
Як "мусора" кришують валютчиків, металолом, базари, ліс, наркоторгівлю? як у стані алкогольного сп'яніння керують авто і збивають людей і т.д. СЛАБО?
Пародія на поліцію по-українськи буяє.
Психологія міжособистісних конфліктів у багатоквартирних будинках - це справді «порохова бочка», особливо в умовах хронічного стресу. Якщо проаналізувати текст, можна виділити кілька моментів, які підтверджують версію про те, що сусіди могли бути активною стороною конфлікту:
1. Підтвердження про ремонт
У тексті є пряма цитата сусіда: «...я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров». Це підтверджує здогадку - зверху справді був шум, був ремонт, і сусід зверху вважав, що він робить благу справу («проявив ініціативу»), а скарги знизу сприймав як щось несуттєве.
2. Психологічний тиск та знецінення
Зневажливе прізвисько «Директор», яким сусід наділив стрільця, - це класичний інструмент пасивної агресії. Це спосіб показати: «Ти ніхто, твої зауваження смішні, ти тут не керуєш». Для людини, яка перебуває у важкому психологічному стані (а за словами Клименка, стрілець бурмотів щось незв'язне), таке постійне приниження стає тригером.
3. Ефект «останньої краплі»
Фраза «Шо, пластинка заїла?» у відповідь на хворобливе бурмотіння людини - це пряма насмішка над психічним станом. У цей момент побутовий конфлікт перетворюється на особисту образу.
Чому ця ситуація стала можливою (соціальний аспект):
Відсутність культури сусідства: Часто право власності на квартиру сприймається як «що хочу, те й воротю», а комфорт сусіда - це його особиста проблема.
Жахлива звукоізоляція: У хрущовках та брежневках звук перфоратора на 6 поверсі для мешканця 5-го звучить так, ніби йому свердлять череп. Якщо це триває тижнями, психіка виснажується.
Неможливість вирішити законно: Поліція рідко приїжджає на виклики щодо шуму, а якщо й приїжджає - це закінчується профілактичною бесідою, яка тільки розлючує «шумного» сусіда.
Важливе уточнення (межа відповідальності)
Хоча сусіди могли бути провокаторами, бидлуватими чи байдужими до чужого комфорту, закон і мораль проводять чітку межу:
Провина сусідів: Соціальна та етична (провокація, неповага, можливий булінг).
Провина стрільця: Кримінальна та терористична.
Навіть якщо людину довели до відчаю ремонтом і насмішками, перехід до масового вбивства (загинуло 6 людей, постраждали випадкові перехожі та люди в супермаркеті) перетворює людину з жертви обставин на масового вбивцю.
Підсумовуючи: Швидше за все, ми маємо справу з ситуацією, де токсична поведінка одних людей наклалася на нестійку психіку іншої, у якої до того ж була зброя. Це ідеальний шторм, де побутове безкультур'я стало детонатором для масштабної трагедії.