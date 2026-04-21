Новости Стрельба в Киеве
2 191 25

Теракт в Киеве начался с бытового конфликта, стрелок записывал свои действия на диктофон, - Клименко

Подробности теракта в Киеве: как все началось?

Стрельба в Киеве началась из-за бытового конфликта.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

Начало теракта

"Стрелок проживал на 5 этаже. У него были конфликты с соседом с 6 этажа. Как понятно, этот конфликт длился уже некоторое время. И вот в этот день между ними снова возник конфликт. Когда изъяли телефон стрелка - уже после его ликвидации - увидели, что он все действия записывал на диктофон. Это как раз дало возможность понять по минутам, что там происходило. Он постоянно бормотал что-то. Сказать и понять, что он диктовал, очень трудно.

Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть связаны. Ну вот, например, "Директор, директор говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый". "Покажи оружие" - это одна из женщин говорит. Он говорит: "Я ничего не достал, покажите, что я достал оружие".

И мужчина - тот, которого он застрелил, - говорит: "Ты мне будешь здесь рассказывать какую-то ерунду, я тут, типа, что-то здесь ремонтировал, проявил инициативу, ну будь здоров". То есть на бытовой почве возник конфликт. Еще продолжался разговор, стрелок продолжал бормотать о директоре. И все, он начал стрелять. Директор - это, я так понимаю, сосед с шестого этажа называл его "директор". И это его раздражало", - рассказал глава МВД.

Первые выстрелы

Клименко заявил, что первые выстрелы злоумышленник произвел из травматического оружия около подъезда.

"Затем он вернулся в квартиру, взял карабин, поджог квартиру и вышел на улицу.

Все время он записывал аудио на телефон. Почему? Я объясню. Помните информацию, что данный человек, террорист, якобы был судим. Статья 125, легкие телесные повреждения. Суд тогда закрыл уголовное производство, потому что примирились. И, по факту, судимости у него не было.

И мы так думаем, предварительно, что он специально начал записывать. То есть он, возможно, не думал стрелять. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но его одолело, это по его словам слышно на записи. На его бормотание одна из жертв сказала: "Что, пластинка заела?" - добавил министр.

Разрешение на оружие

Клименко заявил, что мужчина получал медицинскую справку для продления разрешения на оружие в частной клинике - в декабре 2025 года.

"И к этой частной клинике, конечно, есть вопросы. То есть сама справка не поддельная, она настоящая, но есть сомнение, что проводилось полное обследование. Сейчас в рамках производства все документы изъяли. И вообще сосредоточим сейчас внимание на субъектах, которые могут выдавать такие справки", - подытожил он.

Стрельба в Киеве

Бегство полицейских

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выгивский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Киев (26212) стрельба (3287) теракт (2415) Клименко Игорь (482)
Топ комментарии
Яка різниця з чого почався конфлікт! Має суттєве значення як він завершився і що робили поліцейські.
21.04.2026 11:15 Ответить
як він пройшов мед комісію та психіатра ?
21.04.2026 11:13 Ответить
Тобі зустрічне питання, як він купив зброю і вільно її носив? Поліція і тцк були сліпі і глухі, вірніше біля шкіл і дитсадків зранку добові поставки ловили
21.04.2026 11:15 Ответить
А за УБИВСТВО Патріота України - Сергія Русінова, кодлом вертухаїв з Корсуня і Черкас, на замовлення московського швондєра з корочками, так і не покарані, оті майори-капітани мусорські (поліція реформована), що у нього на цирлах бігають???? Вони самі створили за гроші швондєра земельного - ТЕРАКТ!!
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
21.04.2026 11:44 Ответить
"медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року". Я впевнений, що медична довідка, не головний документ, на підставі якого, надається дозвіл. Крім довідки, відповідні висновки поліції.
21.04.2026 11:15 Ответить
додам, хто з поліції, перед наданням дозволу, вивчав про нього інформацію, опитавши сусідів, проаналізувавши соціальні мережі?
21.04.2026 11:18 Ответить
⚡️Ексголова патрульної поліції Жуков отримає посаду радника голови Нацполу - повідомив міністр внутрішніх справ Клименко
21.04.2026 11:16 Ответить
"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко."

21.04.2026 11:16 Ответить
Ніт, блд! Ось з чого почався конфлікт:
"У нього була зброя - це карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до органів дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку - слідство встановить,.. який медичний заклад видавав цю довідку, - і написав заяву щодо продовження користування даною зброєю", - сказав Клименко.
А українцям зброю нізя.
21.04.2026 11:17 Ответить
як як ,хабар дав
21.04.2026 11:19 Ответить
⚡️Усіх поліцейських необхідно на 1-2 місяці відправити на фронт чи хоча б у прифронтову зону, - пропозиція глави МВС України Клименко
21.04.2026 11:18 Ответить
Риба гніє з голови. Це причина! Не врегульовано питання надання дозволу. Совок в головах і в паперах!
21.04.2026 11:26 Ответить
В записі ще говорив «мусора не винуваті, надбавку їм, Зєля наш прізідєнт»
21.04.2026 11:19 Ответить
Купа клінік в Києві видають довідки психіатра. Ціна питання 400 грн (була до війни, зараз може трохи дорожче).
Приходиш на ресепшен, платиш гроші, якийсь терапевт тобі міряє тиск - все. Довідка психіатра готова.
Інакше це треба їхати на Фрунзе або в Глеваху, а там пергідролеві тьотки з дурними питаннями ))
21.04.2026 11:21 Ответить
кукха може поїхати в любий момент,до чого тут справка?
21.04.2026 11:44 Ответить
Може поїхати, так. Життя бентежне.
21.04.2026 11:46 Ответить
Да, обычная бытовуха, здоровый психически тип, поругался с соседями и пошёл народ крошить направо и налево, а так как он был здоров то и оружие имел законно, просто нехороший день выдался...да и полицейские от него не сбегали и бежали подавать заявления в ТЦК, на фронт хотели побыстрей...
21.04.2026 11:24 Ответить
магнітні бурі
21.04.2026 11:26 Ответить
Це все говорить, що система, яку захищає Клименко, з такими викликами справитись не здатна.
Методика реагування на подібні виклики абсолютно не відпрацьована.
Менти не зайняті роботою, ім не треба "давати показники", ніхто ні про що не питає.
21.04.2026 11:25 Ответить
Методика реагування на подібні виклики абсолютно не відпрацьована. Згоден! Вона відсутня!
21.04.2026 11:30 Ответить
Думаю! Чому її немає? Тому що верховенство права не працює!
21.04.2026 11:33 Ответить
Сусіди упирі зверху схоже робили ремонт, шуміли, бикували і довели чувака
21.04.2026 11:28 Ответить
Теракт чи побутовий конфлікт з наслідками?Може вже час визначитись?
21.04.2026 11:41 Ответить
І шо з того? ти, ****, про СВОЇХ "ментьонишів" напиши, хто вони?, хто батьки?, скільки заплатили за навчання?, за працевлаштування? які планові суми (системно) носяться і возяться з "низу" до "високих" кабінетів?, скільки "ментів" було вигнано і посаджено за корупцію за останній час?.
Як "мусора" кришують валютчиків, металолом, базари, ліс, наркоторгівлю? як у стані алкогольного сп'яніння керують авто і збивають людей і т.д. СЛАБО?

Пародія на поліцію по-українськи буяє.
21.04.2026 11:41 Ответить
Огляд ШІ:

Психологія міжособистісних конфліктів у багатоквартирних будинках - це справді «порохова бочка», особливо в умовах хронічного стресу. Якщо проаналізувати текст, можна виділити кілька моментів, які підтверджують версію про те, що сусіди могли бути активною стороною конфлікту:

1. Підтвердження про ремонт
У тексті є пряма цитата сусіда: «...я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров». Це підтверджує здогадку - зверху справді був шум, був ремонт, і сусід зверху вважав, що він робить благу справу («проявив ініціативу»), а скарги знизу сприймав як щось несуттєве.

2. Психологічний тиск та знецінення
Зневажливе прізвисько «Директор», яким сусід наділив стрільця, - це класичний інструмент пасивної агресії. Це спосіб показати: «Ти ніхто, твої зауваження смішні, ти тут не керуєш». Для людини, яка перебуває у важкому психологічному стані (а за словами Клименка, стрілець бурмотів щось незв'язне), таке постійне приниження стає тригером.

3. Ефект «останньої краплі»
Фраза «Шо, пластинка заїла?» у відповідь на хворобливе бурмотіння людини - це пряма насмішка над психічним станом. У цей момент побутовий конфлікт перетворюється на особисту образу.

Чому ця ситуація стала можливою (соціальний аспект):
Відсутність культури сусідства: Часто право власності на квартиру сприймається як «що хочу, те й воротю», а комфорт сусіда - це його особиста проблема.
Жахлива звукоізоляція: У хрущовках та брежневках звук перфоратора на 6 поверсі для мешканця 5-го звучить так, ніби йому свердлять череп. Якщо це триває тижнями, психіка виснажується.
Неможливість вирішити законно: Поліція рідко приїжджає на виклики щодо шуму, а якщо й приїжджає - це закінчується профілактичною бесідою, яка тільки розлючує «шумного» сусіда.

Важливе уточнення (межа відповідальності)
Хоча сусіди могли бути провокаторами, бидлуватими чи байдужими до чужого комфорту, закон і мораль проводять чітку межу:
Провина сусідів: Соціальна та етична (провокація, неповага, можливий булінг).
Провина стрільця: Кримінальна та терористична.
Навіть якщо людину довели до відчаю ремонтом і насмішками, перехід до масового вбивства (загинуло 6 людей, постраждали випадкові перехожі та люди в супермаркеті) перетворює людину з жертви обставин на масового вбивцю.
Підсумовуючи: Швидше за все, ми маємо справу з ситуацією, де токсична поведінка одних людей наклалася на нестійку психіку іншої, у якої до того ж була зброя. Це ідеальний шторм, де побутове безкультур'я стало детонатором для масштабної трагедії.
21.04.2026 11:49 Ответить
 
 