Теракт у Києві почався з побутового конфлікту, стрілець записував свої дії на диктофон, - Клименко
Стрілянина у Києві почалася із побутового конфлікту.
Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
Початок теракту
"Стрілець проживав на 5 поверсі. В нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця - вже після його ліквідації - побачили, що він всі дії записував на диктофон. Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко.
Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Ну от, наприклад, "Директор, директор каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий". "Покажи зброю" - це одна із жінок каже. Він каже: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю.
І чоловік - цей, якого він застрелив - каже "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров". Тобто на побутовому ґрунті виник конфлікт. Ще продовжувалася розмова, стрілець продовжував бурмотіти про директора. І все, він почав стріляти. Директор - це, я так розумію, сусід з шостого поверху називав його "директор". І це його дратувало", - розповів очільник МВС.
Перші постріли
Клименко заявив, що перші постріли зловмисник здійснив із тарвматичної зброї біля під'їзду.
"Потім він повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.
Весь час він записував аудіо на телефон. Чому? Я поясню. Пам'ятаєте інформацію, що дана особа, терорист, начебто був судимий. Стаття 125, легкі тілесні ушкодження. Суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що примирилися. І по факту судимості не було в нього.
І ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словам на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала "Шо, пластинка заїла?" - додав міністр.
Дозвіл на зброю
Клименко заявив, що чоловік отримував медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року.
"І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз в рамках провадження всі документи вилучили. І взагалі загостримо зараз увагу на суб’єктах, які можуть видавати такі довідки", - підсумував він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"У нього була зброя - це карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до органів дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку - слідство встановить,.. який медичний заклад видавав цю довідку, - і написав заяву щодо продовження користування даною зброєю", - сказав Клименко.
Психологія міжособистісних конфліктів у багатоквартирних будинках - це справді «порохова бочка», особливо в умовах хронічного стресу. Якщо проаналізувати текст, можна виділити кілька моментів, які підтверджують версію про те, що сусіди могли бути активною стороною конфлікту:
1. Підтвердження про ремонт
У тексті є пряма цитата сусіда: «...я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров». Це підтверджує здогадку - зверху справді був шум, був ремонт, і сусід зверху вважав, що він робить благу справу («проявив ініціативу»), а скарги знизу сприймав як щось несуттєве.
2. Психологічний тиск та знецінення
Зневажливе прізвисько «Директор», яким сусід наділив стрільця, - це класичний інструмент пасивної агресії. Це спосіб показати: «Ти ніхто, твої зауваження смішні, ти тут не керуєш». Для людини, яка перебуває у важкому психологічному стані (а за словами Клименка, стрілець бурмотів щось незв'язне), таке постійне приниження стає тригером.
3. Ефект «останньої краплі»
Фраза «Шо, пластинка заїла?» у відповідь на хворобливе бурмотіння людини - це пряма насмішка над психічним станом. У цей момент побутовий конфлікт перетворюється на особисту образу.
Чому ця ситуація стала можливою (соціальний аспект):
Відсутність культури сусідства: Часто право власності на квартиру сприймається як «що хочу, те й воротю», а комфорт сусіда - це його особиста проблема.
Жахлива звукоізоляція: У хрущовках та брежневках звук перфоратора на 6 поверсі для мешканця 5-го звучить так, ніби йому свердлять череп. Якщо це триває тижнями, психіка виснажується.
Неможливість вирішити законно: Поліція рідко приїжджає на виклики щодо шуму, а якщо й приїжджає - це закінчується профілактичною бесідою, яка тільки розлючує «шумного» сусіда.
Важливе уточнення (межа відповідальності)
Хоча сусіди могли бути провокаторами, бидлуватими чи байдужими до чужого комфорту, закон і мораль проводять чітку межу:
Провина сусідів: Соціальна та етична (провокація, неповага, можливий булінг).
Провина стрільця: Кримінальна та терористична.
Навіть якщо людину довели до відчаю ремонтом і насмішками, перехід до масового вбивства (загинуло 6 людей, постраждали випадкові перехожі та люди в супермаркеті) перетворює людину з жертви обставин на масового вбивцю.
Підсумовуючи: Швидше за все, ми маємо справу з ситуацією, де токсична поведінка одних людей наклалася на нестійку психіку іншої, у якої до того ж була зброя. Це ідеальний шторм, де побутове безкультур'я стало детонатором для масштабної трагедії.