Теракт у Києві почався з побутового конфлікту, стрілець записував свої дії на диктофон, - Клименко

Стрілянина у Києві почалася із побутового конфлікту.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Початок теракту

"Стрілець проживав на 5 поверсі. В нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця - вже після його ліквідації - побачили, що він всі дії записував на диктофон. Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко.

Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Ну от, наприклад, "Директор, директор каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий". "Покажи зброю" - це одна із жінок каже. Він каже: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю.

І чоловік - цей, якого він застрелив - каже "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров". Тобто на побутовому ґрунті виник конфлікт. Ще продовжувалася розмова, стрілець продовжував бурмотіти про директора. І все, він почав стріляти. Директор - це, я так розумію, сусід з шостого поверху називав його "директор". І це його дратувало", - розповів очільник МВС.

Перші постріли

Клименко заявив, що перші постріли зловмисник здійснив із тарвматичної зброї біля під'їзду.

"Потім він повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Весь час він записував аудіо на телефон. Чому? Я поясню. Пам'ятаєте інформацію, що дана особа, терорист, начебто був судимий. Стаття 125, легкі тілесні ушкодження. Суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що примирилися. І по факту судимості не було в нього.

І ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словам на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала "Шо, пластинка заїла?" - додав міністр.

Дозвіл на зброю

Клименко заявив, що чоловік отримував медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року.

"І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз в рамках провадження всі документи вилучили. І взагалі загостримо зараз увагу на суб’єктах, які можуть видавати такі довідки", - підсумував він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

