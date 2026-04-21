УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13828 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
6 496 37

Теракт у Києві почався з побутового конфлікту, стрілець записував свої дії на диктофон, - Клименко

Подробиці теракту в Києві: як все почалося?

Стрілянина у Києві почалася із побутового конфлікту.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Початок теракту

"Стрілець проживав на 5 поверсі. В нього були конфлікти з сусідом із 6 поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І от цього дня між ними знову був конфлікт. Коли вилучили телефон стрільця - вже після його ліквідації - побачили, що він всі дії записував на диктофон. Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко.

Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Ну от, наприклад, "Директор, директор каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий". "Покажи зброю" - це одна із жінок каже. Він каже: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю.

І чоловік - цей, якого він застрелив - каже "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров". Тобто на побутовому ґрунті виник конфлікт. Ще продовжувалася розмова, стрілець продовжував бурмотіти про директора. І все, він почав стріляти. Директор - це, я так розумію, сусід з шостого поверху називав його "директор". І це його дратувало", - розповів очільник МВС.

Перші постріли

Клименко заявив, що перші постріли зловмисник здійснив із тарвматичної зброї біля під'їзду.

"Потім він повернувся в квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.

Весь час він записував аудіо на телефон. Чому? Я поясню. Пам'ятаєте інформацію, що дана особа, терорист, начебто був судимий. Стаття 125, легкі тілесні ушкодження. Суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що примирилися. І по факту судимості не було в нього.

І ми так думаємо, попередньо, що він спеціально почав записувати. Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словам на записі чути. На його буркотіння одна із жертв сказала "Шо, пластинка заїла?" - додав міністр.

Дозвіл на зброю

Клименко заявив, що чоловік отримував медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року.

"І до цієї приватної клініки, звісно, є питання. Тобто сама довідка не підроблена, вона справжня, але є сумнів, що проводилося повне обстеження. Зараз в рамках провадження всі документи вилучили. І взагалі загостримо зараз увагу на суб’єктах, які можуть видавати такі довідки", - підсумував він.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Автор: 

Київ (20604) стрілянина (1879) теракт (1155) Клименко Ігор (576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Яка різниця з чого почався конфлікт! Має суттєве значення як він завершився і що робили поліцейські.
21.04.2026 11:15 Відповісти
+8
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як він пройшов мед комісію та психіатра ?
показати весь коментар
21.04.2026 11:13 Відповісти
А за УБИВСТВО Патріота України - Сергія Русінова, кодлом вертухаїв з Корсуня і Черкас, на замовлення московського швондєра з корочками, так і не покарані, оті майори-капітани мусорські (поліція реформована), що у нього на цирлах бігають???? Вони самі створили за гроші швондєра земельного - ТЕРАКТ!!
21.04.2026 11:44 Відповісти
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
21.04.2026 11:44 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:44 Відповісти
Згадаймо вбивство Аваковим Білого, "Лісника".. Не розслідуваня вбивство "Ендрю" в зоні АТО 14 року..
21.04.2026 11:55 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:55 Відповісти
Кров жертв цієї трагедії на руках корупціонерів, які за гроші видають довідки.
21.04.2026 12:03 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 12:03 Відповісти
Тут в 80-х роках молоді пацани гучно шуміли у даорі, мабуть випили. На 3-му поверсі жив дід з онкологією і через вікно казав їм угомонитись. Вони послали його нахєр. Дід взяв карабін і уложив самого буйного. Результат: дід помер через два місяці як і повинен був померти, молодий пацан вже зотлів, але тоді шуміти у дворі перестали на декілька років.
21.04.2026 13:26 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 13:26 Відповісти
Тобі зустрічне питання, як він купив зброю і вільно її носив? Поліція і тцк були сліпі і глухі, вірніше біля шкіл і дитсадків зранку добові поставки ловили
21.04.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:15 Відповісти
"медичну довідку для продовження дозволу на зброю в приватній клініці - в грудні 2025-го року". Я впевнений, що медична довідка, не головний документ, на підставі якого, надається дозвіл. Крім довідки, відповідні висновки поліції.
21.04.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:15 Відповісти
додам, хто з поліції, перед наданням дозволу, вивчав про нього інформацію, опитавши сусідів, проаналізувавши соціальні мережі?
21.04.2026 11:18 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:18 Відповісти
Яка різниця з чого почався конфлікт! Має суттєве значення як він завершився і що робили поліцейські.
21.04.2026 11:15 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:15 Відповісти
⚡️Ексголова патрульної поліції Жуков отримає посаду радника голови Нацполу - повідомив міністр внутрішніх справ Клименко
21.04.2026 11:16 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:16 Відповісти
"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося. Він постійно бурмотав щось. Сказати і зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко."
21.04.2026 11:16 Відповісти

показати весь коментар
21.04.2026 11:16 Відповісти
Ніт, блд! Ось з чого почався конфлікт:
"У нього була зброя - це карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до органів дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку - слідство встановить,.. який медичний заклад видавав цю довідку, - і написав заяву щодо продовження користування даною зброєю", - сказав Клименко.
А українцям зброю нізя.
показати весь коментар
21.04.2026 11:17 Відповісти
як як ,хабар дав
показати весь коментар
21.04.2026 11:19 Відповісти
⚡️Усіх поліцейських необхідно на 1-2 місяці відправити на фронт чи хоча б у прифронтову зону, - пропозиція глави МВС України Клименко
21.04.2026 11:18 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:18 Відповісти
Риба гніє з голови. Це причина! Не врегульовано питання надання дозволу. Совок в головах і в паперах!
21.04.2026 11:26 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:26 Відповісти
В записі ще говорив «мусора не винуваті, надбавку їм, Зєля наш прізідєнт»
21.04.2026 11:19 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:19 Відповісти
Купа клінік в Києві видають довідки психіатра. Ціна питання 400 грн (була до війни, зараз може трохи дорожче).
Приходиш на ресепшен, платиш гроші, якийсь терапевт тобі міряє тиск - все. Довідка психіатра готова.
Інакше це треба їхати на Фрунзе або в Глеваху, а там пергідролеві тьотки з дурними питаннями ))
показати весь коментар
21.04.2026 11:21 Відповісти
кукха може поїхати в любий момент,до чого тут справка?
показати весь коментар
21.04.2026 11:44 Відповісти
Може поїхати, так. Життя бентежне.
показати весь коментар
21.04.2026 11:46 Відповісти
Да, обычная бытовуха, здоровый психически тип, поругался с соседями и пошёл народ крошить направо и налево, а так как он был здоров то и оружие имел законно, просто нехороший день выдался...да и полицейские от него не сбегали и бежали подавать заявления в ТЦК, на фронт хотели побыстрей...
21.04.2026 11:24 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 11:24 Відповісти
магнітні бурі
показати весь коментар
21.04.2026 11:26 Відповісти
Саме так. Ба більш того свідки сєкти ,,короткостволи для усіх" мають нарешті зрозуміти 1. Коли короткостволи будуть у кожного бажаючого то саме так і буде закінчуватись мінімум кожна третя битовуха. І такі новини ми будемо читати щодня і їх буде на порадок більше.
2. Коли, якшо короткостволи будуть у всіх, то одразу ж автоматично зміняться і протоколи для поліції, поліція одразу ж отримає безумовне право стріляти на випередження без усіляких попередніх пострілів вгору. ДОСТАТНЬО БУДЕ НЕЗРОЗУМІЛОГО РУХУ КОТРИЙ ПОЛІЙЕЙСЬКИЙ ЗІ СТРАХУ МОЖЕ ПРИЙНЯТИ ЗА СПРОБИ ВИХОПИТИ ПІСТОЛЕТА.
Це так елементарно, але такі прості ркчі нашим сцикливим свідкам сєкти ,,дайте мені зброб і я буду в небезпеці"... ПРОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧІ НЕДОСТУПНІ.
показати весь коментар
21.04.2026 12:19 Відповісти
В США або Молдові короткостволи мають далеко не всі бажаючі. І битовухи там далеко не так часто закінчуються стріляниною, як Ви тут нафантазували. До війни рівень зумисних вбивств на 100 тис. населення у США був ниче, ніж в Україні.
21.04.2026 15:40 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 15:40 Відповісти
Нескажу ніц про Молдову, але про США ти просто ніц незнаєш щоденних звітів поліції про стрільбу.
Тіко но особливо видатні своєю зухвалістю.
показати весь коментар
21.04.2026 18:55 Відповісти
До 2014 року в США було 4,2 вбивства на 100 тис населення, а в Україні 5 на таку ж кількість.
Що Ви можете процитувати з щоденних заітів?
показати весь коментар
21.04.2026 22:20 Відповісти
,, США уровень применения огнестрельного оружия - один из самых высоких в мире, превышая численность населения (более 393-500 млн единиц на 330 млн человек). Ежегодно от него погибает более 40-48 тыс. человек (включая самоубийства). Количество смертей растет, в том числе среди детей, а число случаев массовой стрельбы в 2021 году достигло рекорда - 691.
CGTN +5

Основные статистические показатели:
Статистика показывает прямую связь между доступностью оружия и уровнем насилия, что вызывает острые политические дискуссии в США. "
ЯКШО вкраїнчіки У КОТРИХ ПРИСУТНЯ МАНІЯ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ І КОТРІ У КОЖНОМУ ПЕРЕХОЖОМУ БАЧАТЬ БАНДІТА БАЖАЮЧОГО ОСОБИСТО ЙОГО ВБИТИ, ГОРЯТЬ БАЖАННЯМ ПЕРЕВРИТИ ЦЕ НА СОБІ - МОЖЕТЕ ПОВТОРИТЬ.
показати весь коментар
21.04.2026 22:43 Відповісти
1. Як Ваша логіка сприйняла і пропустила цю ахінею: ,, США уровень применения огнестрельного оружия - один из самых высоких в мире, превышая численность населения (более 393-500 млн единиц на 330 млн человек)."?
Тут явна підміна понять "володіння вогнепальною" зброєю та "застосування вогнепальної зброї".
2. Не бачу щоденних звітів поліції, на які Ви посилались в попередньому дописі і про які я Вас питав.
3. Про очевидний вибір особистої вогнепальної зброї самовбивцямт я вже писав. Загрози оточуючим це не несе, на відміну від стрибків з мостів, багатоповерхівок та стрибків під потяги метро.
4. Слово "вкраїнчики" є зневажливим. Його вживають кацапи та їх прихвостні.
показати весь коментар
22.04.2026 14:18 Відповісти
Це все говорить, що система, яку захищає Клименко, з такими викликами справитись не здатна.
Методика реагування на подібні виклики абсолютно не відпрацьована.
Менти не зайняті роботою, ім не треба "давати показники", ніхто ні про що не питає.
показати весь коментар
21.04.2026 11:25 Відповісти
Методика реагування на подібні виклики абсолютно не відпрацьована. Згоден! Вона відсутня!
показати весь коментар
21.04.2026 11:30 Відповісти
Думаю! Чому її немає? Тому що верховенство права не працює!
показати весь коментар
21.04.2026 11:33 Відповісти
Сусіди упирі зверху схоже робили ремонт, шуміли, бикували і довели чувака
показати весь коментар
21.04.2026 11:28 Відповісти
І шо з того? ти, ****, про СВОЇХ "ментьонишів" напиши, хто вони?, хто батьки?, скільки заплатили за навчання?, за працевлаштування? які планові суми (системно) носяться і возяться з "низу" до "високих" кабінетів?, скільки "ментів" було вигнано і посаджено за корупцію за останній час?.
Як "мусора" кришують валютчиків, металолом, базари, ліс, наркоторгівлю? як у стані алкогольного сп'яніння керують авто і збивають людей і т.д. СЛАБО?

Пародія на поліцію по-українськи буяє.
показати весь коментар
21.04.2026 11:41 Відповісти
... "Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес: На деревню дедушке.
 Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель…".
----
Чим відрізняється Володимир Левченко від Ваньки Жукова?
показати весь коментар
21.04.2026 12:03 Відповісти
біла мама
показати весь коментар
21.04.2026 12:14 Відповісти
Огляд ШІ:

Психологія міжособистісних конфліктів у багатоквартирних будинках - це справді «порохова бочка», особливо в умовах хронічного стресу. Якщо проаналізувати текст, можна виділити кілька моментів, які підтверджують версію про те, що сусіди могли бути активною стороною конфлікту:

1. Підтвердження про ремонт
У тексті є пряма цитата сусіда: «...я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров». Це підтверджує здогадку - зверху справді був шум, був ремонт, і сусід зверху вважав, що він робить благу справу («проявив ініціативу»), а скарги знизу сприймав як щось несуттєве.

2. Психологічний тиск та знецінення
Зневажливе прізвисько «Директор», яким сусід наділив стрільця, - це класичний інструмент пасивної агресії. Це спосіб показати: «Ти ніхто, твої зауваження смішні, ти тут не керуєш». Для людини, яка перебуває у важкому психологічному стані (а за словами Клименка, стрілець бурмотів щось незв'язне), таке постійне приниження стає тригером.

3. Ефект «останньої краплі»
Фраза «Шо, пластинка заїла?» у відповідь на хворобливе бурмотіння людини - це пряма насмішка над психічним станом. У цей момент побутовий конфлікт перетворюється на особисту образу.

Чому ця ситуація стала можливою (соціальний аспект):
Відсутність культури сусідства: Часто право власності на квартиру сприймається як «що хочу, те й воротю», а комфорт сусіда - це його особиста проблема.
Жахлива звукоізоляція: У хрущовках та брежневках звук перфоратора на 6 поверсі для мешканця 5-го звучить так, ніби йому свердлять череп. Якщо це триває тижнями, психіка виснажується.
Неможливість вирішити законно: Поліція рідко приїжджає на виклики щодо шуму, а якщо й приїжджає - це закінчується профілактичною бесідою, яка тільки розлючує «шумного» сусіда.

Важливе уточнення (межа відповідальності)
Хоча сусіди могли бути провокаторами, бидлуватими чи байдужими до чужого комфорту, закон і мораль проводять чітку межу:
Провина сусідів: Соціальна та етична (провокація, неповага, можливий булінг).
Провина стрільця: Кримінальна та терористична.
Навіть якщо людину довели до відчаю ремонтом і насмішками, перехід до масового вбивства (загинуло 6 людей, постраждали випадкові перехожі та люди в супермаркеті) перетворює людину з жертви обставин на масового вбивцю.
Підсумовуючи: Швидше за все, ми маємо справу з ситуацією, де токсична поведінка одних людей наклалася на нестійку психіку іншої, у якої до того ж була зброя. Це ідеальний шторм, де побутове безкультур'я стало детонатором для масштабної трагедії.
показати весь коментар
21.04.2026 11:49 Відповісти
 
 