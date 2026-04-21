Жукова призначено радником голови Нацполіції, - Клименко

Євгеній Жуков після звільнення з посади Голови патрульної поліції став радником голови Нацполіції.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він нагадав, що Жуков - бойовий офіцер, генерал.

"Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. Хижак чудово воює.

Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав "Пане Міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку", - розповів міністр.

Водночас Клименко дуже хоче, щоб Жуков лишився у команді.

"Тому Євген Жуков призначений радником Голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну", - підсумував він.

Також читайте: Жуков про поліцейських, які втекли під час теракту: Вони діяли недостойно, мали одразу стріляти в нападника

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Читайте: Дії окремих поліцейських під час теракту в Києві - сором для системи. Будуть кадрові рішення щодо керівників, - Клименко