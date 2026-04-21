Жукова призначено радником голови Нацполіції, - Клименко
Євгеній Жуков після звільнення з посади Голови патрульної поліції став радником голови Нацполіції.
Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Він нагадав, що Жуков - бойовий офіцер, генерал.
"Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. Хижак чудово воює.
Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав "Пане Міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку", - розповів міністр.
Водночас Клименко дуже хоче, щоб Жуков лишився у команді.
"Тому Євген Жуков призначений радником Голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну", - підсумував він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бачите, як все розрулив?
винних знайшли.
все залишилось, як раніше.
дружбан отримав тепле місце.
тільки не треба, про мєнта жукова!!!
за справами твоїми будеш судимий!
одна справа ветеран "маршал"! і зовсім інша справа отой гадючник, де жуков верхня ланка!!!!