Жукова призначено радником голови Нацполіції, - Клименко

Євгеній Жуков після звільнення отримав нову посаду: що відомо?

Євгеній Жуков після звільнення з посади Голови патрульної поліції став радником голови Нацполіції.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Він нагадав, що Жуков - бойовий офіцер, генерал.

"Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною. Хижак чудово воює.

Але морально знаходитись на посаді, коли - і вчора ми з ним про це говорили - в той час, коли двоє поліцейських допустили помилку, велику помилку під час виконання своєї основної поліцейської функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він прийняв рішення. І він сказав "Пане Міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку", - розповів міністр.

Водночас Клименко дуже хоче, щоб Жуков лишився у команді.

"Тому Євген Жуков призначений радником Голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку після теракту в Києві.

покарали щуку річкою-втопили.
21.04.2026 11:06 Відповісти
а я думав піде на біржу праці, як це в простих людей робиться
21.04.2026 11:08 Відповісти
бла бла бла. Система та сама, пiдготовка та сама. Замилення очей.
21.04.2026 11:07 Відповісти
Вообще-то ситуация аналогична как если бы несколько пехотинцев оставили свою позицию, а вместо непосредственных комбата и комбрига наказали бы командующего сухопутных войск. И никто не задает вопросов почему не снят начальник Голосеевского районного управления полиции и глава полиции Киева.
21.04.2026 11:28 Відповісти
Ви порівнюєте хрін з пальцем. Ще невідомо через які обставини військові кидають позиції але якщо навіть так то можливо військовий який покинув позицію ще два місяця назад був токарем на заводі, не нам з вами судити їх. А от поліцейський який давав присягу, який вже 2 роки в поліції ( за напарницю мовчу бо не жіноче діло в патрульній поліції служити ) і (обі#рався) розгубився та втік, це інше.
21.04.2026 12:12 Відповісти
Так и военный вообще-то давал присягу.
21.04.2026 19:57 Відповісти
Давав, чи примусили давати?
22.04.2026 09:37 Відповісти
🤮🤮🤮
21.04.2026 11:07 Відповісти
Чомусь, я не здивовано, бо все прогнозовано і по плану. Бандюки за угоду зі слідством отримують умовно, корупціонери при владі, коли зашквар- стають послами, а поліцаї-....., нехай кожен доміркує.
21.04.2026 11:08 Відповісти
"ржом дальше"
21.04.2026 11:09 Відповісти
видайте зеленому холую мєдальку і премію.
бачите, як все розрулив?
винних знайшли.
все залишилось, як раніше.
дружбан отримав тепле місце.

тільки не треба, про мєнта жукова!!!
за справами твоїми будеш судимий!
одна справа ветеран "маршал"! і зовсім інша справа отой гадючник, де жуков верхня ланка!!!!
21.04.2026 11:11 Відповісти
Схоже на пересування ліжок у борделі...
21.04.2026 11:11 Відповісти
Це що другий шмигаль? По кругу тепер піде? Це не поліція це мусора , на заході девіз поліції "To protect and to serve» а в українських мусорів "fear and running»
21.04.2026 11:13 Відповісти
А на фронт слабо?
21.04.2026 11:14 Відповісти
Вообще-то он был там с 2014. "Маршал" - это один из "киборгов" ДАПа.
21.04.2026 11:21 Відповісти
І шо? Деякі хлопці вже 12 років воюють звичайними солдатами, а це кадровий офіцер...
21.04.2026 12:03 Відповісти
И что? Он от этого перестанет быть "киборгом" ДАПа из 79-ки?
21.04.2026 12:05 Відповісти
Не перестане. Але нехай робить ту роботу яку він вміє добре робити. З цією він не справився як керівник.
21.04.2026 12:09 Відповісти
Нажаль, він уже давно перестав їм бути
21.04.2026 14:30 Відповісти
Тебе поміняти?
21.04.2026 11:52 Відповісти
Ну як доживе до 68 років як я то нехай міняє...
21.04.2026 11:59 Відповісти
Я думав ти воїн,а виявилось, що ти старий мудак😄
21.04.2026 16:23 Відповісти
А ти воїн? З окопа строчиш?
21.04.2026 18:11 Відповісти
Я ВОЇН!
22.04.2026 18:42 Відповісти
О, а я ще здивувалась, пішов у відставку, а воно он як. І взагалі голова патрульної поліції, голова МВС, голова нац поліції, чи не забагато начальників ? Може скоротити всі ці міністерства, голів, зайвих працівників, збільшити зарплату, за рахунок відставлених, якщо у цих внутрішніх органах вона мала і тоді вони будуть краще виконувати свої обов'язки. А то їду я на роботу, а на зустріч одні автомобілі патрульної поліції, їх би всіх на фронт, разом зі своїми автомобілями.
21.04.2026 11:17 Відповісти
Взагалі-то Жуков-бойовий офіцер, який був ще у АТО, мав поранення. І хоча це не він особисто тікав від терориста, але вчинив як офіцер. А місцевим тільки привід дай, одразу накинулися. Почитайте хоч що https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/%D1%94%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%86%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD/1505902157562314/ написав про нього Петро Порошенко.
21.04.2026 11:21 Відповісти
звільнення це звільнення, людина звільняється повністю з поліції, а це просто зміна ліжок
21.04.2026 11:32 Відповісти
СєрГєй, ти на якому напрямку фронту сам воюєш?
21.04.2026 13:25 Відповісти
Вони не підуть у відставку, совість не замучає і взагалі! Війна конституція на паузі (підтерлися) не на часі і таке інше, система прогнила вже остаточно і дуже давно, поліція України це зборище непрофесіоналів і хатаскраївців.
21.04.2026 11:25 Відповісти
Щось в нас сильно мало поліціянтів на душу населення, потрібно набрати ще.
21.04.2026 11:47 Відповісти
вони живуть по лозунгу свого "старшего брата" - сваіх нє брасаєм!!
21.04.2026 12:00 Відповісти
Тех кто в теме просто так не отускают))))
21.04.2026 12:34 Відповісти
Вопбще то пан Жуков, як що вірити журналістам, у верхівці тієї пом...ки був одним із небагатьох адекватних посадовців із незаплямованою совістю, гідністю і честю. Поживемо і побачимо, хто є хто (ху із ху як казали наші пращури). Тут питання геть в іншому - А чи доживемо?
21.04.2026 12:51 Відповісти
Розумію вас. Самому цікаво. Просто старий, а хотілося б кутузнуть мені, вгадав я чи ні? Час все розставе по місцях. Не побачу я, так ви побачите, що ,хто , як і за свільки.
21.04.2026 13:24 Відповісти
Теплое местечко своему хлопчику квартал найдет всегда.
21.04.2026 13:35 Відповісти
Своїх не кидаємо. (Система Вована)
21.04.2026 14:26 Відповісти
І що він йому буде "радити", як зробити так, щоб увесь Нацпол деградував? Кумедне рішення😆
21.04.2026 14:35 Відповісти
Поліція необхідна. Але хто в ній реально протидіє злочинності? До війни (2014) 12 000 участкових міліціонерів давали 85% розкриття злочинів і покарання злочинців. Я не знаю скільки сьогодні дільничих поліцаїв, але впевнений що саме вони розкривають ті ж самі 85% злочинів. А що роблять решта 285 000 поліцейських, на чию долю припадає розкриття лише 15% злочинів? Навіщо вони потрібні взагалі? Опудалами на вулицях? Манекенами в кабінетах? Зарплатожерами з бюджету? Ну от на хіна вони потрібні? Це ж паразити які на додачу щей заброньовані і недієздатні сцикуни?
21.04.2026 22:08 Відповісти
 
 