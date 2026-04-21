Жуков назначен советником главы Нацполиции, - Клименко

Евгений Жуков после увольнения с должности главы патрульной полиции стал советником главы Нацполиции.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Жуков - боевой офицер, генерал.

"Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хижак" прекрасно воюет.

Но морально находиться на должности, когда - и вчера мы с ним об этом говорили - в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: "Господин министр, я сейчас заявлю о том, что ухожу в отставку", - рассказал министр.

В то же время Клименко очень хочет, чтобы Жуков остался в команде.

"Поэтому Евгений Жуков назначен советником главы Нацполиции. Будет заниматься вопросами войны. То есть вовлеченности полиции в войну", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве.

