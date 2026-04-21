Жуков назначен советником главы Нацполиции, - Клименко
Евгений Жуков после увольнения с должности главы патрульной полиции стал советником главы Нацполиции.
Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он напомнил, что Жуков - боевой офицер, генерал.
"Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хижак" прекрасно воюет.
Но морально находиться на должности, когда - и вчера мы с ним об этом говорили - в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: "Господин министр, я сейчас заявлю о том, что ухожу в отставку", - рассказал министр.
В то же время Клименко очень хочет, чтобы Жуков остался в команде.
"Поэтому Евгений Жуков назначен советником главы Нацполиции. Будет заниматься вопросами войны. То есть вовлеченности полиции в войну", - подытожил он.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
бачите, як все розрулив?
винних знайшли.
все залишилось, як раніше.
дружбан отримав тепле місце.
тільки не треба, про мєнта жукова!!!
за справами твоїми будеш судимий!
одна справа ветеран "маршал"! і зовсім інша справа отой гадючник, де жуков верхня ланка!!!!