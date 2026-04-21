Жуков назначен советником главы Нацполиции, - Клименко

Евгений Жуков после увольнения получил новую должность: что известно?

Евгений Жуков после увольнения с должности главы патрульной полиции стал советником главы Нацполиции.

Об этом заявил глава МВД Игорь Клименко во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он напомнил, что Жуков - боевой офицер, генерал.

"Я его уважаю лично, очень уважаю. Это человек, который занимался войной. "Хижак" прекрасно воюет.

Но морально находиться на должности, когда - и вчера мы с ним об этом говорили - в то время, когда двое полицейских допустили ошибку, большую ошибку при выполнении своей основной полицейской функции, которая отразилась на устойчивости всей правоохранительной системы, сложно. Конечно, он принял решение. И он сказал: "Господин министр, я сейчас заявлю о том, что ухожу в отставку", - рассказал министр.

В то же время Клименко очень хочет, чтобы Жуков остался в команде.

"Поэтому Евгений Жуков назначен советником главы Нацполиции. Будет заниматься вопросами войны. То есть вовлеченности полиции в войну", - подытожил он.

Читайте также: Жуков о полицейских, сбежавших во время теракта: Они поступили недостойно, должны были сразу стрелять в нападавшего

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку после теракта в Киеве.

+10
покарали щуку річкою-втопили.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:06 Ответить
+7
Круговорот гівна в поліції, "своїх не кидають" , до речі відео з бодікамер є як ті поліцейські щури тікають.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:07 Ответить
+6
а я думав піде на біржу праці, як це в простих людей робиться
показать весь комментарий
21.04.2026 11:08 Ответить
покарали щуку річкою-втопили.
21.04.2026 11:06 Ответить
Тут речь скорее не о щуке-речке, а о свинке и корытце...
21.04.2026 11:20 Ответить
Вообще-то ситуация аналогична как если бы несколько пехотинцев оставили свою позицию, а вместо непосредственных комбата и комбрига наказали бы командующего сухопутных войск. И никто не задает вопросов почему не снят начальник Голосеевского районного управления полиции и глава полиции Киева.
21.04.2026 11:28 Ответить
Круговорот гівна в поліції, "своїх не кидають" , до речі відео з бодікамер є як ті поліцейські щури тікають.
21.04.2026 11:07 Ответить
бла бла бла. Система та сама, пiдготовка та сама. Замилення очей.
21.04.2026 11:07 Ответить
🤮🤮🤮
21.04.2026 11:07 Ответить
а я думав піде на біржу праці, як це в простих людей робиться
21.04.2026 11:08 Ответить
Чомусь, я не здивовано, бо все прогнозовано і по плану. Бандюки за угоду зі слідством отримують умовно, корупціонери при владі, коли зашквар- стають послами, а поліцаї-....., нехай кожен доміркує.
21.04.2026 11:08 Ответить
"ржом дальше"
21.04.2026 11:09 Ответить
видайте зеленому холую мєдальку і премію.
бачите, як все розрулив?
винних знайшли.
все залишилось, як раніше.
дружбан отримав тепле місце.

тільки не треба, про мєнта жукова!!!
за справами твоїми будеш судимий!
одна справа ветеран "маршал"! і зовсім інша справа отой гадючник, де жуков верхня ланка!!!!
21.04.2026 11:11 Ответить
Схоже на пересування ліжок у борделі...
21.04.2026 11:11 Ответить
Це що другий шмигаль? По кругу тепер піде? Це не поліція це мусора , на заході девіз поліції "To protect and to serve» а в українських мусорів "fear and running»
21.04.2026 11:13 Ответить
А на фронт слабо?
21.04.2026 11:14 Ответить
Вообще-то он был там с 2014. "Маршал" - это один из "киборгов" ДАПа.
21.04.2026 11:21 Ответить
Тебе поміняти?
21.04.2026 11:52 Ответить
О, а я ще здивувалась, пішов у відставку, а воно он як. І взагалі голова патрульної поліції, голова МВС, голова нац поліції, чи не забагато начальників ? Може скоротити всі ці міністерства, голів, зайвих працівників, збільшити зарплату, за рахунок відставлених, якщо у цих внутрішніх органах вона мала і тоді вони будуть краще виконувати свої обов'язки. А то їду я на роботу, а на зустріч одні автомобілі патрульної поліції, їх би всіх на фронт, разом зі своїми автомобілями.
21.04.2026 11:17 Ответить
Ну правильно, на фронте ему делать нечего, видимо слабоват здоровьем да и корытце не отпускает, как о того корытца отойти...
21.04.2026 11:19 Ответить
Взагалі-то Жуков-бойовий офіцер, який був ще у АТО, мав поранення. І хоча це не він особисто тікав від терориста, але вчинив як офіцер. А місцевим тільки привід дай, одразу накинулися. Почитайте хоч що https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/%D1%94%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%B2-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%86%D0%B5-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%86%D0%B5-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD/1505902157562314/ написав про нього Петро Порошенко.
21.04.2026 11:21 Ответить
звільнення це звільнення, людина звільняється повністю з поліції, а це просто зміна ліжок
21.04.2026 11:32 Ответить
Вони не підуть у відставку, совість не замучає і взагалі! Війна конституція на паузі (підтерлися) не на часі і таке інше, система прогнила вже остаточно і дуже давно, поліція України це зборище непрофесіоналів і хатаскраївців.
21.04.2026 11:25 Ответить
Щось в нас сильно мало поліціянтів на душу населення, потрібно набрати ще.
21.04.2026 11:47 Ответить
 
 