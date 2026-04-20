Батько терориста, який розстріляв людей у Києві, служив у Рязанському командному училищі ВДВ, - ЦПК

Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня
Фото: Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Дмитро Васильченков — чоловік, який улаштував теракт 18 квітня в Голосіївському районі Києва, унаслідок якого загинуло щонайменше 7 людей. Його батько — громадянин РФ та полковник у відставці.

Про це дізналися аналітики громадської організації "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними ЦПК, ім’я стрільця — Дмитро Васильченков, а його батько, Василь Васильченков, був громадянином РФ і полковником у відставці. Останнім його місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ.

Там Васильченков-старший очолював наукову школу, був професором кафедри автомобільної техніки. Раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський говорив, що із 1992 року сам винуватець теракту в Києві служив у Збройних силах України, в автомобільних військах.

"Певно цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ". А ще акаунт у Facebook ("Бахмут В.Д.В."), у якому той публікував антиукраїнські та антисемітські дописи", - додає ЦПК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко про відставку начальника Департаменту патрульної поліції Жукова: Це вчинок Офіцера, всі силовики мали б брати приклад

Читайте також: Теракт у Києві: загинув музикант гурту "Друге сонце" Ігор Савченко

Топ коментарі
+29
Та пох..ру, ким був його батько.
Краще задайтесь питанням, як і чому ця гнида спокійно ходила по українській землі
і не привернула увагу жодного розумника в погонах, аж поки людей не постріляла на вулиці?!
20.04.2026 16:23 Відповісти
+20
його батько, Василь Васильченков, був громадянином РФ і полковником у відставці. Останнім його місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Типа удивили.
Да копните сначала верхушку - ОП.
Начиная от Ермака и Подоляка.
Какое-то ВДВ будет детским лепетом.
20.04.2026 16:46 Відповісти
+18
І що цікаво тцк і полюція їх не бачить і не чує на вулицях
20.04.2026 16:25 Відповісти
А....тільки от до синагогі не пішов....
20.04.2026 16:16 Відповісти
Вказівника не було(
20.04.2026 16:54 Відповісти
Тут таких гандонів як цей терорист велика купа в розмірі Говерла.
20.04.2026 16:19 Відповісти
І що цікаво тцк і полюція їх не бачить і не чує на вулицях
20.04.2026 16:25 Відповісти
Оце вже починаються -- " А він там те , а родичі там , а батько полковнік , а він в ЗСУ служив " . Цікава біограхвія
20.04.2026 16:23 Відповісти
Він в ЗСУ не служив. Те що було до 2014 - не ЗСУ.
20.04.2026 16:40 Відповісти
Служил! И видимо еще по мобилизации служил! ЗСУ с 1992 года, для некоторых упоротых!
20.04.2026 19:22 Відповісти
Что и требовалось доказать.
20.04.2026 16:24 Відповісти
Кацапура звичайна.
Так їх сюди завжди і тягнуло в Україну, мокшу погану..
20.04.2026 16:32 Відповісти
ЯК І ВСЕ ПРИ ВЛАДІ...чи в керування ЗСУ....чи головком - ВСІ З РФ
20.04.2026 16:36 Відповісти
дороговалютна "зебакланівська" частина СБУ рУлить...
красавчики про..бали усе, що можна було про..бати.. зєлєнскім подєльнікам нравицця..
20.04.2026 16:39 Відповісти
Нахіба розводити ці дрислі, яка різниця де служили його діди-прадіди? В мене діди теж служитли, ще в радянській армії і що тепер?
20.04.2026 16:56 Відповісти
И нахрена эта информация нам?
20.04.2026 16:58 Відповісти
щоб згадали, чиї родичі, передовсім батьки, є касапами за ментальністю та окупантами за місцем служби. Починайте з Єрмака, не забудьте Сирського...
20.04.2026 17:58 Відповісти
За радянскьких часів служили будь де. Мій батько родом з Чернігівщини , але служив в Армавірі.
20.04.2026 22:21 Відповісти
... і єрмак та подоляк теж мають високі військові родичі у мордорі .
20.04.2026 17:39 Відповісти
московитам в Україні зараз не легко, простір стрімко звужується іноді вже прямо на вулицях ********* , а скоро напевне почнуть вже і ******* в громпдмьких місцях , тож ці ахламони можуть зриватися , задача Служби Божої всіх таких обліковувати і зброю і в т ч і холодну забирати завчасно , вониж ж і звалити на московію не можуть бо закриті кордони
20.04.2026 18:16 Відповісти
Будь ти росіянин, єврей чи українець. Вбивство жінок і дітей- це ницість і безчестя.
20.04.2026 18:46 Відповісти
А у Сирського рідний брат - в ГРУ РФ...
20.04.2026 18:52 Відповісти
Я хочу спитати : а що дітіина має вибір де і коли народжуватись і які в неї будуть батьки?
Головне що в неї в голові і як вона бачить світ . Чі мало тих хто народився на рф воюють за Україну и і ті хто народився в Україні воюють проти нас?
А ось те що влада ні хера не робить для стерілізації русні то так!
20.04.2026 18:56 Відповісти
Цікаво, в якому коліні його предки додали літеру "В" до прізвища і чому?
20.04.2026 19:57 Відповісти
 
 