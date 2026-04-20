Батько терориста, який розстріляв людей у Києві, служив у Рязанському командному училищі ВДВ, - ЦПК
Дмитро Васильченков — чоловік, який улаштував теракт 18 квітня в Голосіївському районі Києва, унаслідок якого загинуло щонайменше 7 людей. Його батько — громадянин РФ та полковник у відставці.
Про це дізналися аналітики громадської організації "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За даними ЦПК, ім’я стрільця — Дмитро Васильченков, а його батько, Василь Васильченков, був громадянином РФ і полковником у відставці. Останнім його місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ.
Там Васильченков-старший очолював наукову школу, був професором кафедри автомобільної техніки. Раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський говорив, що із 1992 року сам винуватець теракту в Києві служив у Збройних силах України, в автомобільних військах.
"Певно цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ". А ще акаунт у Facebook ("Бахмут В.Д.В."), у якому той публікував антиукраїнські та антисемітські дописи", - додає ЦПК.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений стрілком.
Краще задайтесь питанням, як і чому ця гнида спокійно ходила по українській землі
і не привернула увагу жодного розумника в погонах, аж поки людей не постріляла на вулиці?!
Так їх сюди завжди і тягнуло в Україну, мокшу погану..
красавчики про..бали усе, що можна було про..бати.. зєлєнскім подєльнікам нравицця..
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Типа удивили.
Да копните сначала верхушку - ОП.
Начиная от Ермака и Подоляка.
Какое-то ВДВ будет детским лепетом.
Головне що в неї в голові і як вона бачить світ . Чі мало тих хто народився на рф воюють за Україну и і ті хто народився в Україні воюють проти нас?
А ось те що влада ні хера не робить для стерілізації русні то так!