Батько терориста, який розстріляв людей у Києві, служив у Рязанському командному училищі ВДВ, - ЦПК

Дмитро Васильченков — чоловік, який улаштував теракт 18 квітня в Голосіївському районі Києва, унаслідок якого загинуло щонайменше 7 людей. Його батько — громадянин РФ та полковник у відставці.

Про це дізналися аналітики громадської організації "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

За даними ЦПК, ім’я стрільця — Дмитро Васильченков, а його батько, Василь Васильченков, був громадянином РФ і полковником у відставці. Останнім його місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ.

Там Васильченков-старший очолював наукову школу, був професором кафедри автомобільної техніки. Раніше очільник Національної поліції України Іван Вигівський говорив, що із 1992 року сам винуватець теракту в Києві служив у Збройних силах України, в автомобільних військах.

"Певно цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру "ВДВ". А ще акаунт у Facebook ("Бахмут В.Д.В."), у якому той публікував антиукраїнські та антисемітські дописи", - додає ЦПК.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Зранку 20 квітня стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений стрілком.

