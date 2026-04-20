Отец террориста, расстрелявшего людей в Киеве, служил в Рязанском командном училище ВДВ, - ЦПК
Дмитрий Васильченков - мужчина, устроивший 18 апреля теракт в Голосеевском районе Киева, в результате которого погибло не менее 7 человек. Его отец - гражданин РФ и полковник в отставке.
Об этом узнали аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным ЦПК, имя стрелка - Дмитрий Васильченков, а его отец, Василий Васильченков, был гражданином РФ и полковником в отставке. Последним его местом работы было Рязанское командное училище ВДВ.
Там Васильченков-старший возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники. Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский говорил, что с 1992 года сам виновник теракта в Киеве служил в Вооруженных силах Украины, в автомобильных войсках.
"Вероятно, этим объясняется то, что электронные письма Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ". А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские посты", - добавляет ЦПК.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
- Утром 20 апреля стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный стрелком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Краще задайтесь питанням, як і чому ця гнида спокійно ходила по українській землі
і не привернула увагу жодного розумника в погонах, аж поки людей не постріляла на вулиці?!
Так їх сюди завжди і тягнуло в Україну, мокшу погану..
красавчики про..бали усе, що можна було про..бати.. зєлєнскім подєльнікам нравицця..
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Типа удивили.
Да копните сначала верхушку - ОП.
Начиная от Ермака и Подоляка.
Какое-то ВДВ будет детским лепетом.