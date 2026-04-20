Отец террориста, расстрелявшего людей в Киеве, служил в Рязанском командном училище ВДВ, - ЦПК

Дмитрий Васильченков - мужчина, устроивший 18 апреля теракт в Голосеевском районе Киева, в результате которого погибло не менее 7 человек. Его отец - гражданин РФ и полковник в отставке.

Об этом узнали аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

По данным ЦПК, имя стрелка - Дмитрий Васильченков, а его отец, Василий Васильченков, был гражданином РФ и полковником в отставке. Последним его местом работы было Рязанское командное училище ВДВ.

Там Васильченков-старший возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники. Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский говорил, что с 1992 года сам виновник теракта в Киеве служил в Вооруженных силах Украины, в автомобильных войсках.

"Вероятно, этим объясняется то, что электронные письма Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ". А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские посты", - добавляет ЦПК.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Утром 20 апреля стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный стрелком.

