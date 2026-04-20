2 695 14

Отец террориста, расстрелявшего людей в Киеве, служил в Рязанском командном училище ВДВ, - ЦПК

Фото стрелка, устроившего теракт в Киеве 18 апреля
Фото: Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня

Дмитрий Васильченков - мужчина, устроивший 18 апреля теракт в Голосеевском районе Киева, в результате которого погибло не менее 7 человек. Его отец - гражданин РФ и полковник в отставке.

Об этом узнали аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Детали

По данным ЦПК, имя стрелка - Дмитрий Васильченков, а его отец, Василий Васильченков, был гражданином РФ и полковником в отставке. Последним его местом работы было Рязанское командное училище ВДВ.

Там Васильченков-старший возглавлял научную школу, был профессором кафедры автомобильной техники. Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выгивский говорил, что с 1992 года сам виновник теракта в Киеве служил в Вооруженных силах Украины, в автомобильных войсках.

"Вероятно, этим объясняется то, что электронные письма Васильченкова-младшего содержат аббревиатуру "ВДВ". А еще аккаунт в Facebook ("Бахмут В.Д.В."), в котором тот публиковал антиукраинские и антисемитские посты", - добавляет ЦПК.

Также читайте: Теракт в Киеве: погиб музыкант группы "Другое солнце" Игорь Савченко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число жертв теракта в Киеве возросло до 7: тяжелораненный мужчина умер в больнице

Топ комментарии
+10
Та пох..ру, ким був його батько.
Краще задайтесь питанням, як і чому ця гнида спокійно ходила по українській землі
і не привернула увагу жодного розумника в погонах, аж поки людей не постріляла на вулиці?!
20.04.2026 16:23 Ответить
+5
І що цікаво тцк і полюція їх не бачить і не чує на вулицях
20.04.2026 16:25 Ответить
+3
А....тільки от до синагогі не пішов....
20.04.2026 16:16 Ответить
Вказівника не було(
20.04.2026 16:54 Ответить
Тут таких гандонів як цей терорист велика купа в розмірі Говерла.
20.04.2026 16:19 Ответить
Оце вже починаються -- " А він там те , а родичі там , а батько полковнік , а він в ЗСУ служив " . Цікава біограхвія
20.04.2026 16:23 Ответить
Він в ЗСУ не служив. Те що було до 2014 - не ЗСУ.
20.04.2026 16:40 Ответить
Что и требовалось доказать.
20.04.2026 16:24 Ответить
Кацапура звичайна.
Так їх сюди завжди і тягнуло в Україну, мокшу погану..
20.04.2026 16:32 Ответить
ЯК І ВСЕ ПРИ ВЛАДІ...чи в керування ЗСУ....чи головком - ВСІ З РФ
20.04.2026 16:36 Ответить
дороговалютна "зебакланівська" частина СБУ рУлить...
красавчики про..бали усе, що можна було про..бати.. зєлєнскім подєльнікам нравицця..
20.04.2026 16:39 Ответить
його батько, Василь Васильченков, був громадянином РФ і полковником у відставці. Останнім його місцем роботи було Рязанське командне училище ВДВ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Типа удивили.
Да копните сначала верхушку - ОП.
Начиная от Ермака и Подоляка.
Какое-то ВДВ будет детским лепетом.
20.04.2026 16:46 Ответить
Нахіба розводити ці дрислі, яка різниця де служили його діди-прадіди? В мене діди теж служитли, ще в радянській армії і що тепер?
20.04.2026 16:56 Ответить
И нахрена эта информация нам?
20.04.2026 16:58 Ответить
 
 