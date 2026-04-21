Тепер патрульні поліцейські житимуть на полігонах по черзі, - Клименко

Висновки у поліції після теракту в Києві: заява Клименка

Усіх поліцейський варто хоча б на місяць-два щонайменше перекидати у прифронтову зону.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Хто очолить патрульну поліцію?

Глава МВС зазначив, що провів розмову із генералом Фацевичем. На нього покладають обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції

Водночас Фацевич залишається заступником Голови Національної поліції України.

Підготовка

"Потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали - треба щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися.

Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів", - зазначив він.

Міністр уточнив, що це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім планують перейти і на райвідділки.

"А ветерани, які будуть демобілізовуватися, які можуть викладати - ми будемо пропонувати їм продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських. Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість. Психологічну стійкість в екстремальній ситуації не тест визначає, а досвід знаходження даної особи на полігоні разом з інструктором.

За вказівкою Президента мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки. Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату.

Всі, хто був, працював, наприклад, в Краматорську, в Слов’янську, і пройшли цю службу - вони цього не бояться. Так, це стресостійкість", - зазначив глава МВС.

Клименко вважає, що правоохоронець не має боятися, коли "десь вибухає взривпакет або свистить куля".

"Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей.

Ще раз хочу сказати, що більша частина особового складу, вони вже пройшли через ротації у зведених загонах. По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове", - підсумував він.

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

У прифронтовій зоні можуть навчитися лише стригти на блокпостах.
21.04.2026 11:24 Відповісти
"Житимуть на полігонах...". У нас, в радянські часи, льотчики так "жили на полігонах", на тренуваннях на "виживання" - закуповували тушонку, горілку, та інші продукти, ящиками, і їхали "виживать"... Так само будуть "виживать", і поліцаї... Тільки вони нічого закуповувать не будуть - їм все привозитимуть...
21.04.2026 11:24 Відповісти
І Арахамію з Подоляком не забудьте відправити на полігони для фотофіксації.
Міністра МВС у відставку!
21.04.2026 13:01 Відповісти
зато усі поліцаї отримают убд. ще і медалів ім начіпляют
Не тільки льотчики. А ще й ,,партізани,,.
21.04.2026 14:23 Відповісти
З "партизанами" не контактував... А от , як "літуни" їхали на виживання, та вантажилися в "Урал" - бачив не раз...
21.04.2026 14:26 Відповісти
Я два рази, з перервою в кілька років, особисто приймав участь у таких заходах.
21.04.2026 14:30 Відповісти
Значить, розумієш, про ЩО я пишу...
21.04.2026 14:44 Відповісти
" як пожежа то хоч звільнюйся!" От побачите, будуть масово мусора звільнятися або відкуплятися, не для того черешеньок мама ростила щоб на полігоні бував! Типо як? Побув два три місяці на полігоні і додому? Не служба а казка прямо!
21.04.2026 11:27 Відповісти
Та так,вони й до цього почали звільнятися щоб не "тягнути сирники"хто з них поїде на ротацію.
21.04.2026 12:31 Відповісти
"За вказівкою Президента". Треба ще щось коментувати?
21.04.2026 11:30 Відповісти
А може на місяць чи два на фронт
21.04.2026 11:31 Відповісти
Шість місяців,почерзі.
21.04.2026 14:53 Відповісти
Чому на полігонах, а не на фронті?
Ротація по 3-4 місяці на нулі - було б саме те.
21.04.2026 11:31 Відповісти
"якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону" - та ні, давайте щойно зловлених цивільних людей тримати у прифронтових зонах, а от поліцаїв на передок. І не на кілька місяців для отримання посвідчення УБД, а на постійній основі. Пів-року на передку / пів-року на службі в тилу.
21.04.2026 11:36 Відповісти
Цирк шапито продолжает свои гастроли какие нах полигоны. они все должны ВОЕВАТЬ, половина воюет, половина преступников ловят, потом поменялись...
21.04.2026 11:39 Відповісти
Коли формували "Хижак", то частина офіцерів (!) тікала з навчального полігону !
Краматорськ - це буде екзамен на профпригодність, бо там починається жесть....
21.04.2026 11:39 Відповісти
Навчені воювати біля дитсадків і школ з клятими ухилянтами а як самим то боязко!
21.04.2026 12:29 Відповісти
а як що поліцай буде частіше тусуватися на полігоні він перестане бути сцикуном ?
21.04.2026 11:39 Відповісти
Ну, це ж суворе покарання для КЕРОВНІКОв з МВС і НацПолу!!! Хоть би тепер вони, не пішли на прикре самогубство, як генерал Кравченко???
А за УБИВСТВО Патріота України - Сергія Русінова, кодлом вертухаїв з Корсуня і Черкас, на замовлення московського з корочками, так і не покарані, оті майори-капітани мусорські(поліція реформована), що у нього на цирлах бігають????
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
21.04.2026 11:41 Відповісти
Я не зовсім розумію логіку... Тобто, якщо був би мирний час, і прифронтової зони не було то вчинок поліцейських вважався б прийнятним?
Але хіба поліцейських не готують до подібних ситуацій у мирний час?
21.04.2026 11:44 Відповісти
Тобто балачка ні про що як завжди. Що значить у прифронтову зону на місяць два? Що це змінить? У воюючій країні обов'язково ВСІ, хто займається безпекою повинні пройти вже по декілька років фронтів. А так хай тіпа мертві душі посидять на фіктивному полігоні. Або на паперах тіпа побути у прифронтовій зоні. Брєд. Ха ха ха.
21.04.2026 11:47 Відповісти
І що це дасть?
21.04.2026 11:52 Відповісти
УБД та нагороди для приблатньоних полісменів
21.04.2026 12:05 Відповісти
Дурня.
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
21.04.2026 12:01 Відповісти
Коли були повідомлення про скасування соц. допомоги хоч поліціянтів, хоч судді? Брєд. Якість особового складу чи судді чи поліціянтів видно всім. Дайте їм ще більше утримання і от тоді вони як покажуть. Брєд. Ха ха ха.
21.04.2026 12:09 Відповісти
Вже років п'ять як все скасоване. І так, якщо правоопорядок і життя людей залежать від тих хто служить в силових структурах і судовій гілці влади, жодна падла немає права в порушення Конституції змінювати умови їх оплати праці і соціалних гарантій, аби туди йшли розумні і проіесійні, сміливі і чесні і щоб боялись втрати посаду не виконуючі присяг від а до.я.
Інакше там відстійник для дебілів, яким важлива влада для власних.збочень.
21.04.2026 12:32 Відповісти
Я вважаю що праця поліції та судді переоцінена в декілька разів від вихлопу що мав би бути за їхню працю. Тобто на свої гроші вони не заробляють. Якщо писати доступніше. Лише солдат ЗСУ показує свою ефективність. І при цьому в нього зарплата мізерних 20к. Поліція працює не більше ніж на 10к. Судді на 15 к. В місяць. І не більше. І ніяких підьг. Розкажіть про свої розцінки для солдата, поліціянтів, судді. Ха ха ха.
21.04.2026 15:17 Відповісти
А на скільки працює гетьманцнв, третьяковп, улютін і їм подібні?
21.04.2026 15:34 Відповісти
років на 10 з конфіскацієй
21.04.2026 17:33 Відповісти
Гниле там усе...
21.04.2026 12:06 Відповісти
Тобто економічні,розшуківці,борцуні з порно,проститутками,наркоманією та т.п. не будуть видавати хабарі на гору?? БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ)))
21.04.2026 12:12 Відповісти
Потім їм видадуть УБД, бо охороняли дорогу під Буковелем.
21.04.2026 12:29 Відповісти
Некометентний міністр працює шоуменом на люмпен.
Нічого з описаного відбуватись не буде. Дотиснуть дурними рішеннями залишки роботяг, які позвільняються.
В поліції критично не вистачає кваліфікованих керівників і працівників. Нинішні керівники думають лише якби заробити грошей. А серед новобранців за копієчну зарплату - переважно або деграданти, які не знаходять себе на інших роботах, або баби, які йдуть в штаби штани протирати і декрети чекати.
Поки професія не стане престижною толку не буде
21.04.2026 13:42 Відповісти
Як зарплата поліціянтів може бути більше солдата? Тобто збільшуйте в першу чергу зарплату тому , хто займається обороною і лише потім тому, хто займається безпекою. Безпека без оборони це фігня. Немає престижу у солдата. З якого дива має бути престиж у поліціянтів? Ха ха ха.
21.04.2026 15:22 Відповісти
Одне другому не протирічить. Військовим обов'язково треба піднімати
21.04.2026 16:28 Відповісти
 
 