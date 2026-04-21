Тепер патрульні поліцейські житимуть на полігонах по черзі, - Клименко

Усіх поліцейський варто хоча б на місяць-два щонайменше перекидати у прифронтову зону.

Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Хто очолить патрульну поліцію?

Глава МВС зазначив, що провів розмову із генералом Фацевичем. На нього покладають обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції

Водночас Фацевич залишається заступником Голови Національної поліції України.

Підготовка

"Потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали - треба щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися.

Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів", - зазначив він.

Міністр уточнив, що це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім планують перейти і на райвідділки.

"А ветерани, які будуть демобілізовуватися, які можуть викладати - ми будемо пропонувати їм продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських. Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість. Психологічну стійкість в екстремальній ситуації не тест визначає, а досвід знаходження даної особи на полігоні разом з інструктором.

За вказівкою Президента мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки. Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату.

Всі, хто був, працював, наприклад, в Краматорську, в Слов’янську, і пройшли цю службу - вони цього не бояться. Так, це стресостійкість", - зазначив глава МВС.

Клименко вважає, що правоохоронець не має боятися, коли "десь вибухає взривпакет або свистить куля".

"Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей.

Ще раз хочу сказати, що більша частина особового складу, вони вже пройшли через ротації у зведених загонах. По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове", - підсумував він.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

