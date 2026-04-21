Тепер патрульні поліцейські житимуть на полігонах по черзі, - Клименко
Усіх поліцейський варто хоча б на місяць-два щонайменше перекидати у прифронтову зону.
Про це заявив глава МВС Ігор Клименко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Хто очолить патрульну поліцію?
Глава МВС зазначив, що провів розмову із генералом Фацевичем. На нього покладають обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції
Водночас Фацевич залишається заступником Голови Національної поліції України.
Підготовка
"Потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали - треба щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися.
Тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі. Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національного гвардії, а також з Державної прикордонної служби. Як інструкторів", - зазначив він.
Міністр уточнив, що це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім планують перейти і на райвідділки.
"А ветерани, які будуть демобілізовуватися, які можуть викладати - ми будемо пропонувати їм продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських. Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість. Психологічну стійкість в екстремальній ситуації не тест визначає, а досвід знаходження даної особи на полігоні разом з інструктором.
За вказівкою Президента мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки. Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату.
Всі, хто був, працював, наприклад, в Краматорську, в Слов’янську, і пройшли цю службу - вони цього не бояться. Так, це стресостійкість", - зазначив глава МВС.
Клименко вважає, що правоохоронець не має боятися, коли "десь вибухає взривпакет або свистить куля".
"Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей.
Ще раз хочу сказати, що більша частина особового складу, вони вже пройшли через ротації у зведених загонах. По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове", - підсумував він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Ротація по 3-4 місяці на нулі - було б саме те.
Краматорськ - це буде екзамен на профпригодність, бо там починається жесть....
А за УБИВСТВО Патріота України - Сергія Русінова, кодлом вертухаїв з Корсуня і Черкас, на замовлення московського з корочками, так і не покарані, оті майори-капітани мусорські(поліція реформована), що у нього на цирлах бігають????
Мабуть, прихвостні портновські у МВС і НацПолі, таки чекають на Суд Лінча та нову ВРАДІЇВКУ???!!!
Але хіба поліцейських не готують до подібних ситуацій у мирний час?
Для того щою в поліції були сильні, професійні, РОЗУМНІ і СТРЕСОУСТОЙЧЕВІ, треба закрити пельку третьяковій з її й...аним комітетом антисоціальної політики і посадити у в'язницю гетьманцева за шістб років підривної діяльності проти силових, правоохоронних органів і поокуратури та судівства, які принизили службу в цих.органів і зробили її не те, що не пристижною, а ху..йнею на палочці, принизивши ветеранів, розірвавши традицію, коли в сім'ї по декілька поколінь наслідували досвід і бажання служи правоохоронцями, добре усвідомлюючі ризики служби і в чому полягають чесне виконання обов'язків. Як і те, коли в поліції НЕ брали жодного хто не служив армії. І це.виправдано і правильно. Зараз.депусрати підривники устоїв правоохоронної системи країни взагалі.скасували будь які вимоги.для.бажаючих служити в поліції. Це ЗЛОЧИН!!!!!!!
Я не розумію, чому міністр МВС, Генпрокурор, голова СБУ, голова ВС, національної полції, мовчать про деструктивні дії третякової і гетьманцева, і їм подібного лайна які щодня погрожують скасувати соціальні гарантії саме правоохоронцям, силовикам, поліції, суддям, прокурорам, аби максимально.зашкодити якості їх особового складу.
Доведідь президенту, що це шлях до більшої біди, ніж та що.трапилась.
Інакше там відстійник для дебілів, яким важлива влада для власних.збочень.
Нічого з описаного відбуватись не буде. Дотиснуть дурними рішеннями залишки роботяг, які позвільняються.
В поліції критично не вистачає кваліфікованих керівників і працівників. Нинішні керівники думають лише якби заробити грошей. А серед новобранців за копієчну зарплату - переважно або деграданти, які не знаходять себе на інших роботах, або баби, які йдуть в штаби штани протирати і декрети чекати.
Поки професія не стане престижною толку не буде