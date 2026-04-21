Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко

Після теракту в Голосіївському районі Києва було знято всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Кадрові зміни

За словами Клименка, зараз за висновками службового розслідування зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію.

Але моя вимога - призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії", - сказав міністр.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

