Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко

Після теракту в Голосіївському районі Києва було знято всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.

Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Кадрові зміни

За словами Клименка, зараз за висновками службового розслідування зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію.

Але моя вимога - призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії", - сказав міністр.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Будуть десь такі зміни як після перейменування міліції в поліцію.
А може їх перейменувать в жандармерію і це якісно вплине на їхню роботу.
показати весь коментар
21.04.2026 12:27 Відповісти
Ментовська система ізторгнула з себе Жукова та всіх військових, щоб не заважали.
показати весь коментар
21.04.2026 12:52 Відповісти
"Але моя вимога - призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії", - сказав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3611587
Схоже, що на всі такі подіх, де злочинець озброєний, буде виїжджати заступник зі служббової підшотовки, який пройшов фронт. Він мав би чергувати у патрульці безвилазно, 24/7, сім днів на тиждень. Бо товариш головполіцмейстер жодним словом не обмовився, що фронт мали б пройти всі поліціянти, особливо патрульні. І чому не звільнили Вигівського - абсолютно не зрозуміло. Весь треш з поліцією останніх мвсяців відбувався під його керівництвом.
показати весь коментар
21.04.2026 12:31 Відповісти
Ставити треба учасників боїв, але цю категорію у законі зарубав ще попередній парламент.
Які до біса «пройшовші бойові дії»? Це тих хто УБД має?? Так УБД мають і ті хто шмонав волонтерів і добровольців на Куп'янському блокпосту у 2014.
показати весь коментар
21.04.2026 12:38 Відповісти
Авакян з гройсманом і яценюком, аж реформу ПОЛІЦІЇ у мусорських «запиляли», на млрд грн, а «голова», як була мусорською системою і продажною та корумпованою, так і залишилася….на 2026 році!! Зеленський, теж щось там вищав на стадіоні дивлячись в очі Порошенку…
Прошли РОКИ, нові рукавадітєлі та їх родичі, обзавелися майновим статками, а простих ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, «реформа» так і не торкнулася!!?!?
Рукзакян з шоблою, теж утік, кого спитати, про РЕЗУЛЬТАТИ і куди ділися ГРОШІ з податків Українців на цю справу?!?!
Конституційні суддівські, теж мовчки соплі на посадах жують, за чималенькі гроші з Українців!! Своїм майновим станом з родичами опікуються!! Які там Українці та їх правоохоронний захист???
Міндіч з шурмою і шиферами, сміються ….
показати весь коментар
21.04.2026 12:34 Відповісти
7 років країну розривають ''слуги' і їх брати- антимайданівці, в Вам до цього часу не дають спокою Гройсман і Яценюк. Так змінили ви і такі як ви ту владу у 2019 році, то де результат? Не було такої ганьби за тієї влади, яка є сьогодні при Зеленському. І це стосується не тільки поліції, а ТЦК, медицини, навіть армії, де більше 260 тисяч перебувають в СЗЧ.
показати весь коментар
21.04.2026 14:29 Відповісти
а тебе коли?
показати весь коментар
21.04.2026 12:18 Відповісти
Татаров ще не знайшов йому заміну...
показати весь коментар
21.04.2026 12:20 Відповісти
Як каже північний лука - очільників потрібно перетрахівать перетрахівать
показати весь коментар
21.04.2026 12:20 Відповісти
Ну зрозуміло, що зняли, в куди перевели ?
показати весь коментар
21.04.2026 12:20 Відповісти
На підвищення, куди ж ще...
показати весь коментар
21.04.2026 12:24 Відповісти
Та рокіровку зроблять, щоб люди заспокоїлися. Хіба колись робили інакше?
показати весь коментар
21.04.2026 12:58 Відповісти
Засовали кроваті.
показати весь коментар
21.04.2026 14:15 Відповісти
Не надо останавливаться, гасите всех, включая министра. Лес рубят-щепки летят.
показати весь коментар
21.04.2026 12:20 Відповісти
Хоть би не забули зняти і в МВС, отих сидунів від авакова-чеботаря, пожиттєвих вертухаїв з татаровим!!!
Зняти їх, це робота вертухаям у кадрах, а потім, щоб зняті десь не загубилися, на курсах як єрмак+баканов+шуфрич …Полтавські курси адвокатських, уже і так ПЕРЕПОВНЕНІ… Корочок не вистачає…
показати весь коментар
21.04.2026 12:22 Відповісти
А главмусор не при ділах... Ну - ну...😡
показати весь коментар
21.04.2026 12:29 Відповісти
⚡️Ексголова патрульної поліції Жуков отримає посаду радника голови Нацполу - повідомив міністр внутрішніх справ Клименко
показати весь коментар
21.04.2026 12:36 Відповісти
Жуков, мабуть єдиний серед керівництва МВС, який перебував на фронті і пройшов найгарячіші бойові дії, що відбувалися з 2014 року. Наскільки мені відомо - він очолював розвідку 79-ї десантної бригади.
І тільки один він подав у відставку. Решта вцепилися зубами за свої посади, беручи приклад з Лідора.
показати весь коментар
21.04.2026 14:34 Відповісти
а ти переживав
показати весь коментар
21.04.2026 12:37 Відповісти
А в інших містах все з круто?
Так само. Навіть.повехневий огляд зробити не можуть, частіше взагалі на це.забивають хоч приїхали на виклик.
Вибачте, але там дуже, дуже багато розумово обмежаних.
показати весь коментар
21.04.2026 12:35 Відповісти
а теперь новый ручной конкурс и все уволенные по двушечке скинулись бегом. Я помню такое чорт аваков практиковал с ДАИ. Удобненько, чо
показати весь коментар
21.04.2026 12:36 Відповісти
А як щодо тих із МВС, хто спочатку видав москалю дозвіл на зброю, а потім не скасував його після порушення проти того урода кримінальної справи?
показати весь коментар
21.04.2026 12:37 Відповісти
До поліцаїв теж дійде черга, а прямо зараз в Одесі СБУ "пакує" тцкашників 🤣
показати весь коментар
21.04.2026 12:42 Відповісти
от як покарали! на фронт !
показати весь коментар
21.04.2026 12:42 Відповісти
І це правильно. Бо тут зовсім відсутня професійна (спеціальна) підготовка. Мав би йти у відставку і сам Клименкол, але "зелена команда" цього ніколи не зробить. Яка влада - такі і правоохоронні органи. Вони заточені на боротьбу з опозицією і захистом влади.
Офіцер, який залишив в небезпеці громадян, яких мав захищати, прийнятий на службу в поліцію у 2024 році. Він мав табельну зброю, він мав захистити громадян, але він втік, як роблять всі представники "зеленої" влади при найменшому шехері. Так робили ДБР, СБУ, прокуратури і працівники поліції у 2022 році, коли залишили міста і втекли на Захід. А скільки втекело корупціонерів?
Для прикладу керівник патрульної поліції Миколаєва втік, пізніше повернувся, отримав нагороду від Зеленського і погони генерала. і Навпаки генерал Жуков, командир розвідки 79-ї бригади із самого початку війни був в самих горядчих тоочках. Він також з Миколаєва. Коли сталася ситуація в Києві із поліцейськими - він подав у відставку, а керівник поліції із Миколаєва, що втікав і повернувся - генеральські погони і насолоджується життям і посадою. Висновок - їх розбещила влада. Який піп - такий прихід.
Ще один приклад, одна із бригад, також з Миколаївської області, покинула передову і втекли прямо з окопів, оголивши фронт. Їх командир застрелився. А керівники поліції і МВС працюють, ніби і нічого не сталося.
показати весь коментар
21.04.2026 12:45 Відповісти
Передаю слова родича, який сам (!) з поліції пішов на фронт:
- Якщо закінчиться війна - в поліцію не повернуся !!!
П.С.
Керівництво обіцяло посаду в обласному департаменті...
показати весь коментар
21.04.2026 12:52 Відповісти
Поліція заходить в Донецьку область, сидить на блокпостах, а там успішно шманає автомобілі, стриже гроші, коли військовослужбовець за кермом підвипивший (десь 10к, щоб відпустили без задувки), забезпечує "коридор" для безперешкодного провозу алкоголю, який незважаючи на "сухий закон" продають в кожній забігайлівці і не тільки. Як результат поліція отримує бажане УБД, окрім ДГВ 100к і все тепер герой. Зайде на 1-2 місяці, далі ротація і нові "шукачі" грошей і УБД заходять. Так відбувається "бойове хрещення" поліції.
показати весь коментар
21.04.2026 12:57 Відповісти
****... Чергове шоу від зеленого шапіто.
Нє, воно звичайно, можна вимагати було б, щоб патрульні проявили відвагу, пішли на самопожертву, щоб... Ну такі вони... втекли, покинули людей.. Ганьба їм.
Але! курва, пістолет проти карабіна?! Зброя БЛИЖНЬОГО бою проти карабіна? Зброя, яку видають офіцеру. як в арміїі жартують, щоб він міг застрелитись? Бо ж ближній бій то якигось 10-20 метрів, і все! 50 то вже далеко! А де був той стрілець? Він їх би так до себе підпустив, щоб вони могли з ним вступити в той бій?
А от ЧОМУ в часи воєнного стану патрульні визжають на виклик зі стрільбою з пукавками? А то вже не то них і не до їх керівництва, а то МВС! А тут що? Падли найшли цапів-відбувайл?
показати весь коментар
21.04.2026 13:02 Відповісти
Цей карабін стріляє пістолетними набоями. Так що мимо.
показати весь коментар
21.04.2026 13:44 Відповісти
А там на кожному стовпі висіло оголошення, який то карабін?!
Дальність стрільби KelTec SUB2000 - 140 м. А в ПМ - 50.
Різниця є? Всього лиш в три рази...
І ще раз - на виїзд на виклик, де стрільба з кишеньковими пукавками. Чи то також мимо?
показати весь коментар
21.04.2026 13:52 Відповісти
А снятых ментов не проще перевести советниками вновь назначиным?! Это ирония , но кажется мне уволеные просто поменяют кабинеты! ( Не верующий)
показати весь коментар
21.04.2026 13:08 Відповісти
Спливуть на теплих посадах десь у Закарпатті. Чи радниками. Радник то взагалі мрія, щоб ні за що і не відповідати.
показати весь коментар
21.04.2026 13:09 Відповісти
Міністра треба міняти,що провалив прикордонну,слідство,підтримання правопорядку,роботу з персоналом. Клименка геть.
показати весь коментар
21.04.2026 13:20 Відповісти
Не уволили из полиции,а сняли с посад,это значит посадят их на новые посады и весело посмеются над доверчивыми лохами.
показати весь коментар
21.04.2026 13:22 Відповісти
Найкраще і найбільш очікуване кадрове рішення в Україні - це страта в прямому ефірі головного мародера країни!
показати весь коментар
21.04.2026 13:32 Відповісти
Та знаємо ми як поліцаї масово отримували "учасника бойових дій" за 50 км. від лінії фронту. На фронті їх нема, зате в тилу кожний другий "паперовий ветеран"...
показати весь коментар
21.04.2026 13:35 Відповісти
окозамилювання, стануть на інші посади
показати весь коментар
21.04.2026 20:40 Відповісти
 
 