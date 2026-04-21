Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко
Після теракту в Голосіївському районі Києва було знято всю вертикаль Управління патрульної поліції столиці.
Про це під час пресконференції заявив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Кадрові зміни
За словами Клименка, зараз за висновками службового розслідування зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.
"Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Приймає всі рішення Голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію.
Але моя вимога - призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії", - сказав міністр.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
А може їх перейменувать в жандармерію і це якісно вплине на їхню роботу.
Схоже, що на всі такі подіх, де злочинець озброєний, буде виїжджати заступник зі служббової підшотовки, який пройшов фронт. Він мав би чергувати у патрульці безвилазно, 24/7, сім днів на тиждень. Бо товариш головполіцмейстер жодним словом не обмовився, що фронт мали б пройти всі поліціянти, особливо патрульні. І чому не звільнили Вигівського - абсолютно не зрозуміло. Весь треш з поліцією останніх мвсяців відбувався під його керівництвом.
Які до біса «пройшовші бойові дії»? Це тих хто УБД має?? Так УБД мають і ті хто шмонав волонтерів і добровольців на Куп'янському блокпосту у 2014.
Прошли РОКИ, нові рукавадітєлі та їх родичі, обзавелися майновим статками, а простих ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, «реформа» так і не торкнулася!!?!?
Рукзакян з шоблою, теж утік, кого спитати, про РЕЗУЛЬТАТИ і куди ділися ГРОШІ з податків Українців на цю справу?!?!
Конституційні суддівські, теж мовчки соплі на посадах жують, за чималенькі гроші з Українців!! Своїм майновим станом з родичами опікуються!! Які там Українці та їх правоохоронний захист???
Міндіч з шурмою і шиферами, сміються ….
Зняти їх, це робота вертухаям у кадрах, а потім, щоб зняті десь не загубилися, на курсах як єрмак+баканов+шуфрич …Полтавські курси адвокатських, уже і так ПЕРЕПОВНЕНІ… Корочок не вистачає…
І тільки один він подав у відставку. Решта вцепилися зубами за свої посади, беручи приклад з Лідора.
Так само. Навіть.повехневий огляд зробити не можуть, частіше взагалі на це.забивають хоч приїхали на виклик.
Вибачте, але там дуже, дуже багато розумово обмежаних.
Офіцер, який залишив в небезпеці громадян, яких мав захищати, прийнятий на службу в поліцію у 2024 році. Він мав табельну зброю, він мав захистити громадян, але він втік, як роблять всі представники "зеленої" влади при найменшому шехері. Так робили ДБР, СБУ, прокуратури і працівники поліції у 2022 році, коли залишили міста і втекли на Захід. А скільки втекело корупціонерів?
Для прикладу керівник патрульної поліції Миколаєва втік, пізніше повернувся, отримав нагороду від Зеленського і погони генерала. і Навпаки генерал Жуков, командир розвідки 79-ї бригади із самого початку війни був в самих горядчих тоочках. Він також з Миколаєва. Коли сталася ситуація в Києві із поліцейськими - він подав у відставку, а керівник поліції із Миколаєва, що втікав і повернувся - генеральські погони і насолоджується життям і посадою. Висновок - їх розбещила влада. Який піп - такий прихід.
Ще один приклад, одна із бригад, також з Миколаївської області, покинула передову і втекли прямо з окопів, оголивши фронт. Їх командир застрелився. А керівники поліції і МВС працюють, ніби і нічого не сталося.
- Якщо закінчиться війна - в поліцію не повернуся !!!
П.С.
Керівництво обіцяло посаду в обласному департаменті...
Нє, воно звичайно, можна вимагати було б, щоб патрульні проявили відвагу, пішли на самопожертву, щоб... Ну такі вони... втекли, покинули людей.. Ганьба їм.
Але! курва, пістолет проти карабіна?! Зброя БЛИЖНЬОГО бою проти карабіна? Зброя, яку видають офіцеру. як в арміїі жартують, щоб він міг застрелитись? Бо ж ближній бій то якигось 10-20 метрів, і все! 50 то вже далеко! А де був той стрілець? Він їх би так до себе підпустив, щоб вони могли з ним вступити в той бій?
А от ЧОМУ в часи воєнного стану патрульні визжають на виклик зі стрільбою з пукавками? А то вже не то них і не до їх керівництва, а то МВС! А тут що? Падли найшли цапів-відбувайл?
Дальність стрільби KelTec SUB2000 - 140 м. А в ПМ - 50.
Різниця є? Всього лиш в три рази...
І ще раз - на виїзд на виклик, де стрільба з кишеньковими пукавками. Чи то також мимо?