Всю вертикаль патрульной полиции Киева сняли с должностей, - Клименко

После теракта в Голосеевском районе Киева была отстранена вся вертикаль Управления патрульной полиции столицы.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Кадровые изменения

По словам Клименко, сейчас по итогам служебного расследования сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они будут обнародованы.

Но мое требование - назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия", - сказал министр.

Читайте: Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди, - Клименко

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Бегство полицейских

Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.

Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.

Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

Читайте: Клименко о действиях полицейских во время теракта в Киеве: Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему