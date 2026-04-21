Всю вертикаль патрульной полиции Киева сняли с должностей, - Клименко

Теракт в Киеве: снята с должности вся вертикаль патрульных Киева

После теракта в Голосеевском районе Киева была отстранена вся вертикаль Управления патрульной полиции столицы.

Об этом во время пресс-конференции заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Кадровые изменения

По словам Клименко, сейчас по итогам служебного расследования сняли с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева.

"Это, возможно, еще не все кадровые решения. Все решения принимает глава Нацполиции. Они будут обнародованы.

Но мое требование - назначение на должности заместителей по служебной подготовке в каждое подразделение исключительно только лиц, прошедших боевые действия", - сказал министр.

  • Ранее сообщалось, что полицейские после выстрелов сбежали, оставив без помощи пострадавшую во время теракта в Киеве: Клименко требует служебного расследования.
  • Выговский сообщил, что полицейские, сбежавшие во время теракта в Киеве, отстранены от должности. Начато служебное расследование.
  • Как сообщает генпрокурор Руслан Кравченко, возбуждено дело против полицейских за служебную халатность во время теракта в Киеве.

І шо, це шось зміне у самой мусарні?
21.04.2026 12:17
А верховну вертикаль чого не зняли? Краще починаючи з членограя і 5-6 дефектних менеджерів.
21.04.2026 12:17
Поміняють місцями чи призначать заступниками?
21.04.2026 12:18
І шо, це шось зміне у самой мусарні?
показать весь комментарий
21.04.2026 12:17
Будуть десь такі зміни як після перейменування міліції в поліцію.
А може їх перейменувать в жандармерію і це якісно вплине на їхню роботу.
21.04.2026 12:27
21.04.2026 12:27
Ментовська система ізторгнула з себе Жукова та всіх військових, щоб не заважали.
21.04.2026 12:52
21.04.2026 12:52
"Але моя вимога - призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки осіб, які пройшли бойові дії", - сказав міністр. Джерело: https://censor.net/ua/n3611587
Схоже, що на всі такі подіх, де злочинець озброєний, буде виїжджати заступник зі служббової підшотовки, який пройшов фронт. Він мав би чергувати у патрульці безвилазно, 24/7, сім днів на тиждень. Бо товариш головполіцмейстер жодним словом не обмовився, що фронт мали б пройти всі поліціянти, особливо патрульні. І чому не звільнили Вигівського - абсолютно не зрозуміло. Весь треш з поліцією останніх мвсяців відбувався під його керівництвом.
21.04.2026 12:31
21.04.2026 12:31
Ставити треба учасників боїв, але цю категорію у законі зарубав ще попередній парламент.
Які до біса «пройшовші бойові дії»? Це тих хто УБД має?? Так УБД мають і ті хто шмонав волонтерів і добровольців на Куп'янському блокпосту у 2014.
21.04.2026 12:38
21.04.2026 12:38
Авакян з гройсманом і яценюком, аж реформу ПОЛІЦІЇ у мусорських «запиляли», на млрд грн, а «голова», як була мусорською системою і продажною та корумпованою, так і залишилася….на 2026 році!! Зеленський, теж щось там вищав на стадіоні дивлячись в очі Порошенку…
Прошли РОКИ, нові рукавадітєлі та їх родичі, обзавелися майновим статками, а простих ПОЛІЦЕЙСЬКИХ, «реформа» так і не торкнулася!!?!?
Рукзакян з шоблою, теж утік, кого спитати, про РЕЗУЛЬТАТИ і куди ділися ГРОШІ з податків Українців на цю справу?!?!
Конституційні суддівські, теж мовчки соплі на посадах жують, за чималенькі гроші з Українців!! Своїм майновим станом з родичами опікуються!! Які там Українці та їх правоохоронний захист???
Міндіч з шурмою і шиферами, сміються ….
21.04.2026 12:34
21.04.2026 12:34
А верховну вертикаль чого не зняли? Краще починаючи з членограя і 5-6 дефектних менеджерів.
21.04.2026 12:17
21.04.2026 12:17
Поміняють місцями чи призначать заступниками?
21.04.2026 12:18
21.04.2026 12:18
а тебе коли?
21.04.2026 12:18
21.04.2026 12:18
Татаров ще не знайшов йому заміну...
21.04.2026 12:20
21.04.2026 12:20
Як каже північний лука - очільників потрібно перетрахівать перетрахівать
21.04.2026 12:20
21.04.2026 12:20
Ну зрозуміло, що зняли, в куди перевели ?
21.04.2026 12:20
21.04.2026 12:20
На підвищення, куди ж ще...
21.04.2026 12:24
21.04.2026 12:24
Та рокіровку зроблять, щоб люди заспокоїлися. Хіба колись робили інакше?
21.04.2026 12:58
21.04.2026 12:58
Не надо останавливаться, гасите всех, включая министра. Лес рубят-щепки летят.
21.04.2026 12:20
21.04.2026 12:20
Хоть би не забули зняти і в МВС, отих сидунів від авакова-чеботаря, пожиттєвих вертухаїв з татаровим!!!
Зняти їх, це робота вертухаям у кадрах, а потім, щоб зняті десь не загубилися, на курсах як єрмак+баканов+шуфрич …Полтавські курси адвокатських, уже і так ПЕРЕПОВНЕНІ… Корочок не вистачає…
21.04.2026 12:22
21.04.2026 12:22
А главмусор не при ділах... Ну - ну...😡
21.04.2026 12:29
21.04.2026 12:29
⚡️Ексголова патрульної поліції Жуков отримає посаду радника голови Нацполу - повідомив міністр внутрішніх справ Клименко
21.04.2026 12:36
21.04.2026 12:36
Він відмовиться адже ахвіцер,Термінатор з донецького аеропорту.
21.04.2026 12:56
21.04.2026 12:56
а ти переживав
21.04.2026 12:37
21.04.2026 12:37
А в інших містах все з круто?
Так само. Навіть.повехневий огляд зробити не можуть, частіше взагалі на це.забивають хоч приїхали на виклик.
Вибачте, але там дуже, дуже багато розумово обмежаних.
21.04.2026 12:35
21.04.2026 12:35
а теперь новый ручной конкурс и все уволенные по двушечке скинулись бегом. Я помню такое чорт аваков практиковал с ДАИ. Удобненько, чо
21.04.2026 12:36
21.04.2026 12:36
А як щодо тих із МВС, хто спочатку видав москалю дозвіл на зброю, а потім не скасував його після порушення проти того урода кримінальної справи?
21.04.2026 12:37
21.04.2026 12:37
До поліцаїв теж дійде черга, а прямо зараз в Одесі СБУ "пакує" тцкашників 🤣
21.04.2026 12:42
21.04.2026 12:42
от як покарали! на фронт !
21.04.2026 12:42
21.04.2026 12:42
І це правильно. Бо тут зовсім відсутня професійна (спеціальна) підготовка. Мав би йти у відставку і сам Клименкол, але "зелена команда" цього ніколи не зробить. Яка влада - такі і правоохоронні органи. Вони заточені на боротьбу з опозицією і захистом влади.
Офіцер, який залишив в небезпеці громадян, яких мав захищати, прийнятий на службу в поліцію у 2024 році. Він мав табельну зброю, він мав захистити громадян, але він втік, як роблять всі представники "зеленої" влади при найменшому шехері. Так робили ДБР, СБУ, прокуратури і працівники поліції у 2022 році, коли залишили міста і втекли на Захід. А скільки втекело корупціонерів?
Для прикладу керівник патрульної поліції Миколаєва втік, пізніше повернувся, отримав нагороду від Зеленського і погони генерала. і Навпаки генерал Жуков, командир розвідки 79-ї бригади із самого початку війни був в самих горядчих тоочках. Він також з Миколаєва. Коли сталася ситуація в Києві із поліцейськими - він подав у відставку, а керівник поліції із Миколаєва, що втікав і повернувся - генеральські погони і насолоджується життям і посадою. Висновок - їх розбещила влада. Який піп - такий прихід.
Ще один приклад, одна із бригад, також з Миколаївської області, покинула передову і втекли прямо з окопів, оголивши фронт. Їх командир застрелився. А керівники поліції і МВС працюють, ніби і нічого не сталося.
21.04.2026 12:45
21.04.2026 12:45
Передаю слова родича, який сам (!) з поліції пішов на фронт:
- Якщо закінчиться війна - в поліцію не повернуся !!!
П.С.
Керівництво обіцяло посаду в обласному департаменті...
21.04.2026 12:52
21.04.2026 12:52
Поліція заходить в Донецьку область, сидить на блокпостах, а там успішно шманає автомобілі, стриже гроші, коли військовослужбовець за кермом підвипивший (десь 10к, щоб відпустили без задувки), забезпечує "коридор" для безперешкодного провозу алкоголю, який незважаючи на "сухий закон" продають в кожній забігайлівці і не тільки. Як результат поліція отримує бажане УБД, окрім ДГВ 100к і все тепер герой. Зайде на 1-2 місяці, далі ротація і нові "шукачі" грошей і УБД заходять. Так відбувається "бойове хрещення" поліції.
21.04.2026 12:57
21.04.2026 12:57
****... Чергове шоу від зеленого шапіто.
Нє, воно звичайно, можна вимагати було б, щоб патрульні проявили відвагу, пішли на самопожертву, щоб... Ну такі вони... втекли, покинули людей.. Ганьба їм.
Але! курва, пістолет проти карабіна?! Зброя БЛИЖНЬОГО бою проти карабіна? Зброя, яку видають офіцеру. як в арміїі жартують, щоб він міг застрелитись? Бо ж ближній бій то якигось 10-20 метрів, і все! 50 то вже далеко! А де був той стрілець? Він їх би так до себе підпустив, щоб вони могли з ним вступити в той бій?
А от ЧОМУ в часи воєнного стану патрульні визжають на виклик зі стрільбою з пукавками? А то вже не то них і не до їх керівництва, а то МВС! А тут що? Падли найшли цапів-відбувайл?
21.04.2026 13:02
21.04.2026 13:02
А снятых ментов не проще перевести советниками вновь назначиным?! Это ирония , но кажется мне уволеные просто поменяют кабинеты! ( Не верующий)
21.04.2026 13:08
21.04.2026 13:08
Спливуть на теплих посадах десь у Закарпатті. Чи радниками. Радник то взагалі мрія, щоб ні за що і не відповідати.
21.04.2026 13:09
21.04.2026 13:09
Міністра треба міняти,що провалив прикордонну,слідство,підтримання правопорядку,роботу з персоналом. Клименка геть.
21.04.2026 13:20
21.04.2026 13:20
Не уволили из полиции,а сняли с посад,это значит посадят их на новые посады и весело посмеются над доверчивыми лохами.
21.04.2026 13:22
21.04.2026 13:22
 
 