Теракт у Києві: Печерський райсуд обирає запобіжний захід патрульній Дудіній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід патрульній Анні Дудіній, яка втекла під час стрілянини у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Подробиці

Позиція прокуратури

За словами прокурора, Дудіна неналежно виконала свої обов'язки.

Прокурор заявив, що Дудіна та інший патрульний Дробницький не застосували зброю проти терориста Васильченкова, "ставлячи пріоритетом виключно власну безпеку".

Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сторона обвинувачення вважає, що такий запобіжний захід унеможливить тиск на свідків та іншого фігуранта справи.

Що каже патрульна?

Вона розповіла, що працює в органах поліції із 2015 року.

За словами Дудіної, від суботи не було жодного допиту.

"Ми отримали виклик 18 квітня о 16:29. Виклик був кваліфікований як хуліганство. Заявницею була мама хлопчика та повідомляла, що сусід погрожує предметим, схожим на зброю, у них відбувся конфлікт. Ми відправились на конфлікт. Час прибуття становив 4 хвилин, досить швидко.

По дорозі я їй телефонувала двічі, вона не відповідала вже. Нам через рацію повідомляли, що громадяни повідомляють про постріли. Ми прибули на місце події, по рації передали, що є загиблі. Ми залишили транспортний засіб зовсім поряд. Пішки пішли в двір. Там я особисто побачила двох осіб, які лежали біля під'їзду, не подавали ознак життя. Вони були в крові, не дихали. Візуально я не бачила жодних ознак життя. Поряд був хлопчик на вигляд років 10. Він був весь в крові. Я спілкувалася з ним, ставила питання, як почувається. Він відповідав, що нас не чує", - зазначила вона.

Водночас, каже патрульна, у нього було поранення в голову. Вона зробила висновок, що у нього важка травма, тому його не можна було рухати.

Також вона двічі викликала швидку зі свого особистого телефона, але не додзвонилася.

Тоді з напарником ухвалили рішення вирушити до патрульного авто та взяти аптечку.

"Злодія на місці не було, як пише звинувачення. Ми запитували у людей, як він виглядає, куди пішо, ніхто не міг дати відповідь на це питання. Взяти хлопчика з собою не могла.

Я відійшла метрів 30, почула постріли. Не знаю, звідки постріли, що відбувається. Звісно, що я шукала укриття. Я не бачила самого стрілка. Не могла дістати табельну зброю туди, де я не бачила. Там багатоквартирні будинки, люди стоять у вікнах, можна було ще когось вбити, не дай Боже", - додала вона.

Дудіна зазначила, що кожну хвилину думала про те, як забрати хлопчика, оскільки сама є мамою.

До авто вона не встигла дійти. Коли знайшла укриття на вулиці, то пострілів вже не було.

"На той час прибув допоміжний екіпаж. Хлопчика підібрали та віддали мені в руки його. Я з ним прибула до приїзду швидкої. Я була поруч з ним. Він ставив питання, де його мама. Я не знала, що з його мамою", - продовжила патрульна.

Вона зазначила, що медики навіть не виходили з авто, хлопчика допомогли покласти в авто.

Дудіна не визнає свою службову недбалість. Клопотання прокурорів вона вважає несправедливим.

Суддя пішла в нарадчу кімнату.

Дудіна заявила журналістам, що в патрульній поліції брак кадрів.

В той день вона була на Байковому кладовищі, забезпечуючи безпеку, а згодом їх відправили на виклик.

Що каже адвокат?

Сторона захисту просить відмовити у задоволенні клопотання та вважає, що нічний домашній арешт буде доцільним запобіжним заходом.

Що передувало?

Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

