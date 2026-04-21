Теракт у Києві: Печерський райсуд обирає запобіжний захід патрульній Дудіній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід патрульній Анні Дудіній, яка втекла під час стрілянини у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці
Позиція прокуратури
За словами прокурора, Дудіна неналежно виконала свої обов'язки.
Прокурор заявив, що Дудіна та інший патрульний Дробницький не застосували зброю проти терориста Васильченкова, "ставлячи пріоритетом виключно власну безпеку".
Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Сторона обвинувачення вважає, що такий запобіжний захід унеможливить тиск на свідків та іншого фігуранта справи.
Що каже патрульна?
Вона розповіла, що працює в органах поліції із 2015 року.
За словами Дудіної, від суботи не було жодного допиту.
"Ми отримали виклик 18 квітня о 16:29. Виклик був кваліфікований як хуліганство. Заявницею була мама хлопчика та повідомляла, що сусід погрожує предметим, схожим на зброю, у них відбувся конфлікт. Ми відправились на конфлікт. Час прибуття становив 4 хвилин, досить швидко.
По дорозі я їй телефонувала двічі, вона не відповідала вже. Нам через рацію повідомляли, що громадяни повідомляють про постріли. Ми прибули на місце події, по рації передали, що є загиблі. Ми залишили транспортний засіб зовсім поряд. Пішки пішли в двір. Там я особисто побачила двох осіб, які лежали біля під'їзду, не подавали ознак життя. Вони були в крові, не дихали. Візуально я не бачила жодних ознак життя. Поряд був хлопчик на вигляд років 10. Він був весь в крові. Я спілкувалася з ним, ставила питання, як почувається. Він відповідав, що нас не чує", - зазначила вона.
Водночас, каже патрульна, у нього було поранення в голову. Вона зробила висновок, що у нього важка травма, тому його не можна було рухати.
Також вона двічі викликала швидку зі свого особистого телефона, але не додзвонилася.
Тоді з напарником ухвалили рішення вирушити до патрульного авто та взяти аптечку.
"Злодія на місці не було, як пише звинувачення. Ми запитували у людей, як він виглядає, куди пішо, ніхто не міг дати відповідь на це питання. Взяти хлопчика з собою не могла.
Я відійшла метрів 30, почула постріли. Не знаю, звідки постріли, що відбувається. Звісно, що я шукала укриття. Я не бачила самого стрілка. Не могла дістати табельну зброю туди, де я не бачила. Там багатоквартирні будинки, люди стоять у вікнах, можна було ще когось вбити, не дай Боже", - додала вона.
Дудіна зазначила, що кожну хвилину думала про те, як забрати хлопчика, оскільки сама є мамою.
До авто вона не встигла дійти. Коли знайшла укриття на вулиці, то пострілів вже не було.
"На той час прибув допоміжний екіпаж. Хлопчика підібрали та віддали мені в руки його. Я з ним прибула до приїзду швидкої. Я була поруч з ним. Він ставив питання, де його мама. Я не знала, що з його мамою", - продовжила патрульна.
Вона зазначила, що медики навіть не виходили з авто, хлопчика допомогли покласти в авто.
Дудіна не визнає свою службову недбалість. Клопотання прокурорів вона вважає несправедливим.
Суддя пішла в нарадчу кімнату.
Дудіна заявила журналістам, що в патрульній поліції брак кадрів.
В той день вона була на Байковому кладовищі, забезпечуючи безпеку, а згодом їх відправили на виклик.
Що каже адвокат?
Сторона захисту просить відмовити у задоволенні клопотання та вважає, що нічний домашній арешт буде доцільним запобіжним заходом.
Що передувало?
- Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Чому людина на заводі щоденно виконує небезпечні роботи, які часто несуть ризики для життя для здоров'я, а поліціянтка, яка з 2015 року вперше стовкнулась з ризиком, відмовилась виконувати обов'язки?
Отримавши адресу від чергового про адміністративне порушення, вони прибули на місце події, знаючи від чергового, що там битовуха - сусід погрожує сусіду. Але вийшовши із авто почули серію вистрілів, побачили поранену дитину і трупи...Ви знаєте, що то неадекват взяв вдома карабін і рухався по вулиці та розстрілював прохожих. Поліцейські цього не знали( вони їхали на погрозу сусіда сусіду) і коли почули вистріли та побачили купу жертв, то що могли подумати? Особисто я міг подумати, що то якась ДРГ і вони так могли подумати. Вони також не могли знати, що стрілок один, їх можливо в їх уяві було декілька. Першою справою вони мали повідомити по рації чергового і приступити до захисту громадян.
Вони злякалися. Бачите так буває і не тільки з поліцейськими, в і на лінії фронту.
За невиконання своїх прямих обов'язків вони понесуть відповідальність. Але спасти громадян не могли, бо як я зрозумів, вбивця їх вбив до приїзду наряду. З пістолета важко поцілити в злочинця з далекої відстані. А злочинцю з карабіна легко. Тим більше, що один поліцейський карабін сприйняв, як автомат.
Тут помилка була чергового, який направив непідготовлений наряд в квартиру,власник, якої має зброю. Наряд був без автоматів і спеціальних бронежилетів. Впевнений, що патруль направляв черговий поліції району, а не патрульної поліції. У чергового є всі бази обліку раніше засуджених, власників зброї тощо. Чому не повідомив наряд, що у правопорушника є зброя? Наскільки відомо, що власник квартири і зброї підпалив свою квартиру і ця інформація також мала бути в чергового. Там мала діяти СОГ і КОРД, в не патрульна поліція. Там мабуть є і інші питання, про які нам не відомо. Коли буде відома вся картинка( історія події) тоді можна буде давати оцінку діям наряду патрульної поліції.
Але лише поліціянтам так можна.
Без ротації вони не повноцінні , так можна загинути, але ж це служба а не іграшки, влаштовуйтеся на базарі і продавайте кукурудзу і насіння якщо вам страшно
Ви пишите про ротацію поліцейських на передову. Раджу спочатку почитати 'Положення про поліцію'' і зрозуміти, чим вони мають займатися. Це не військовий підрозділ. Якщо є бажання їх відправити на передову, то вони мають бути звільнені з поліції і зараховані до підрозділів ЗСУ, нацгвардії. Пройти підготовку користуватися важкою технікою, гранатометами, дронами, мінами.., бо для охорони порядку їх цьому не вчили.
Вся поліція на ротаційній основі повинна приймати участь у віні на передовій і жінки і чоловіки на рівних.
Як і в Ізраїлі.
Наші Закони дозволяють застосування поліції у війні при військовому стані.
І треба це діло посилювати і поглиблювати, поліцейский який не бачив передової і який займається розшуком тцк і доставленням громадян - це сором!
І як бачим біль менш жорстка ситуація це проявила.
поліцейський повинен бути прикладом!
тож досить писати мені маячню дитино
Короткостріл( пістолет) прицільно не вдарить і за 20 метрів, на відміну від карабіну.