Теракт у Києві: Печерський райсуд обирає запобіжний захід патрульній Дудіній. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід патрульній Анні Дудіній, яка втекла під час стрілянини у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Подробиці

Позиція прокуратури

За словами прокурора, Дудіна неналежно виконала свої обов'язки.

Прокурор заявив, що Дудіна та інший патрульний Дробницький не застосували зброю проти терориста Васильченкова, "ставлячи пріоритетом виключно власну безпеку".

Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сторона обвинувачення вважає, що такий запобіжний захід унеможливить тиск на свідків та іншого фігуранта справи. 

Що каже патрульна?

Вона розповіла, що працює в органах поліції із 2015 року.

За словами Дудіної, від суботи не було жодного допиту.

"Ми отримали виклик 18 квітня о 16:29. Виклик був кваліфікований як хуліганство. Заявницею була мама хлопчика та повідомляла, що сусід погрожує предметим, схожим на зброю, у них відбувся конфлікт. Ми відправились на конфлікт. Час прибуття становив 4 хвилин, досить швидко.

По дорозі я їй телефонувала двічі, вона не відповідала вже. Нам через рацію повідомляли, що громадяни повідомляють про постріли. Ми прибули на місце події, по рації передали, що є загиблі. Ми залишили транспортний засіб зовсім поряд. Пішки пішли в двір. Там я особисто побачила двох осіб, які лежали біля під'їзду, не подавали ознак життя. Вони були в крові, не дихали. Візуально я не бачила жодних ознак життя. Поряд був хлопчик на вигляд років 10. Він був весь в крові. Я спілкувалася з ним, ставила питання, як почувається. Він відповідав, що нас не чує", - зазначила вона.

Водночас, каже патрульна, у нього було поранення в голову. Вона зробила висновок, що у нього важка травма, тому його не можна було рухати.

Також вона двічі викликала швидку зі свого особистого телефона, але не додзвонилася. 

Тоді з напарником ухвалили рішення вирушити до патрульного авто та взяти аптечку.

"Злодія на місці не було, як пише звинувачення. Ми запитували у людей, як він виглядає, куди пішо, ніхто не міг дати відповідь на це питання. Взяти хлопчика з собою не могла. 

Я відійшла метрів 30, почула постріли. Не знаю, звідки постріли, що відбувається. Звісно, що я шукала укриття. Я не бачила самого стрілка. Не могла дістати табельну зброю туди, де я не бачила. Там багатоквартирні будинки, люди стоять у вікнах, можна було ще когось вбити, не дай Боже", - додала вона.

Дудіна зазначила, що кожну хвилину думала про те, як забрати хлопчика, оскільки сама є мамою.

До авто вона не встигла дійти. Коли знайшла укриття на вулиці, то пострілів вже не було.

"На той час прибув допоміжний екіпаж. Хлопчика підібрали та віддали мені в руки його. Я з ним прибула до приїзду швидкої. Я була поруч з ним. Він ставив питання, де його мама. Я не знала, що з його мамою", - продовжила патрульна.

Вона зазначила, що медики навіть не виходили з авто, хлопчика допомогли покласти в авто.

Дудіна не визнає свою службову недбалість. Клопотання прокурорів вона вважає несправедливим.

Суддя пішла в нарадчу кімнату. 

Дудіна заявила журналістам, що в патрульній поліції брак кадрів.

В той день вона була на Байковому кладовищі, забезпечуючи безпеку, а згодом їх відправили на виклик.

Що каже адвокат?

Сторона захисту просить відмовити у задоволенні клопотання та вважає, що нічний домашній арешт буде доцільним запобіжним заходом.

Що передувало?

  • Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави.

Читайте: Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клименко про дії поліцейських під час теракту в Києві: Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему

Автор: 

Київ (20604) стрілянина (1879) суд (11843) патрульна поліція (1427)
Топ коментарі
+17
Патрульна Дудіна не підписувалася на таке. Тільки на селфі в формі, катання по вулицях та каву з круасанами.
21.04.2026 17:26 Відповісти
+16
Всім страшно, все буває в перший раз але це реально ганьба, можна було хоча б в повітря стріляти щоб збити стрілка з пантелику але ні вони просто тікали
21.04.2026 17:22 Відповісти
+16
Хіба вона одна така? На всіх цих ботоксних дівуль-поліціянток без сліз не глянеш.
21.04.2026 17:28 Відповісти
накол вєдьму!!!!!
21.04.2026 17:17 Відповісти
Сумно. Заичайно, вона не відьма. І якщо чесно, то вона не розуміє, в чому вина - адже робила все, що вимагало начальство - штрафувала водіїв за будь-що, допомагала ТЦК у бусифікації.... Дивлячись на це справді щире нерозуміння, усвідомлюєш, що на лаві підсудних мають бути отци-командіри включно з Вигівським. Інакше це справді виглядатиме, як спалення відьом.
21.04.2026 17:50 Відповісти
Немає жодних підстав судити поліцейську. Вона мала вийти з зону обстрілу, щоб зберегти своє життя! Жоден закон не забороняє поліціянтам покидати зону обстрілу під час збройної сутички! Поліцейська не була в складі групи спецназу який штурмував терориста, тому вона не мала жодних зобов'язань лишатись на місці в зоні обстрілу.
21.04.2026 18:28 Відповісти
Ігорьоша, прикинь - закон про поліцію забороняє. Закон про ненадання допомоги теж забороняє. Контракт забороняє. І клятва поліцейського теж забороняє.
21.04.2026 18:38 Відповісти
Давай пункти закону викладай. Де заборонено поліціянтам покидати зону обстрілу з вогнепальної зброї!
21.04.2026 18:42 Відповісти
Ігорьоша, прочитай про службові обов'язки. 😊 І бажано всі підзаконні акти - постанови Кабміну, накази, інструкції, розпорядження. У законі ж ідеться про сумлінне виконання службових обов'язків. Нє?
21.04.2026 18:53 Відповісти
зате в поліцаїв є зобов'язання пакувати інвалідів в буси,не захищай підарасів
21.04.2026 18:53 Відповісти
Всім страшно, все буває в перший раз але це реально ганьба, можна було хоча б в повітря стріляти щоб збити стрілка з пантелику але ні вони просто тікали
показати весь коментар
21.04.2026 17:22 Відповісти
Вона з 15 року в органах. Вже 11 років
21.04.2026 17:45 Відповісти
може вона проктолог, або гінєколог по освіті. ті теж в органах працюють ))
21.04.2026 17:55 Відповісти
Шо вона там робила? - в поліції
21.04.2026 17:24 Відповісти
оперативник по ширіньках
21.04.2026 17:26 Відповісти
Хіба вона одна така? На всіх цих ботоксних дівуль-поліціянток без сліз не глянеш.
показати весь коментар
21.04.2026 17:28 Відповісти
нєнє.
в ютубі є.
одна така була, проти селян, бігала туди сюди, "ухилянта" за руку тягнула.
поки, в рило не отримала.
21.04.2026 17:33 Відповісти
Хочу побачити, покажи пліз.
21.04.2026 19:38 Відповісти
Місяць назад бачив: йде хлопець, а за ним подібна дівуля з двома "зелененькими". Хлопець повертає голову, помічає таку групу супроводження.
Дівуля підскакую, хватає його за комір, та кидає на землю і починає бити. Добре навчена людей ловити. Жіночка вступилась, потім ще підтягнулись.
21.04.2026 20:21 Відповісти
Патрульна Дудіна не підписувалася на таке. Тільки на селфі в формі, катання по вулицях та каву з круасанами.
показати весь коментар
21.04.2026 17:26 Відповісти
Відразу посипалися звинувачення на адресу цієї поліцейської. Ніхто не задумався, як би він себе повів, будучи на її місці? Чому немає питань до тих, хто отримав повідомлення і не довів, що правопорушник неадекватний і що має зброю? Чому черговий, який направив наряд не видав їм автомати? Чому на чергування вийшов не підготовлений наряд? Багато тут є чому, але відповідальність понесе,та тому числі і ця дівчина.
21.04.2026 17:31 Відповісти
Работа такая у них. Знали куда идут. Есть такая работа, которая сопряжена с опасностями, и человек идёт туда работать или не идёт. Я думаю, что со служебными обязанностями их ознакомили, доверили оружие. Два вооружённых против одного, даже просто стреляя в сторону террориста и ситуация была иная.
21.04.2026 17:45 Відповісти
Кожен сам вибирає свою роботу, вона може нести ризики. Але ризики - це не привід робити свою роботу погано.
Якщо людина прийшла на роботу, як то кажут за "довгим рублем" - то в такому разі сидіти їй в тюрмі.
Чому людина на заводі щоденно виконує небезпечні роботи, які часто несуть ризики для життя для здоров'я, а поліціянтка, яка з 2015 року вперше стовкнулась з ризиком, відмовилась виконувати обов'язки?
21.04.2026 20:27 Відповісти
Мені важко довести свою думку до людей, які вже морально готові у всьому покласти вину на цю поліцейську. Ви собі можете уявити картинку події? Звичайно ні. Ви і такі як Ви спирається на відшліфовану інформацію в Інтернеті і по ній даєте оцінку діям поліцейській. А я бачу цю картинку іншою, мабуть такою, якої її бачила поліцейська.
Отримавши адресу від чергового про адміністративне порушення, вони прибули на місце події, знаючи від чергового, що там битовуха - сусід погрожує сусіду. Але вийшовши із авто почули серію вистрілів, побачили поранену дитину і трупи...Ви знаєте, що то неадекват взяв вдома карабін і рухався по вулиці та розстрілював прохожих. Поліцейські цього не знали( вони їхали на погрозу сусіда сусіду) і коли почули вистріли та побачили купу жертв, то що могли подумати? Особисто я міг подумати, що то якась ДРГ і вони так могли подумати. Вони також не могли знати, що стрілок один, їх можливо в їх уяві було декілька. Першою справою вони мали повідомити по рації чергового і приступити до захисту громадян.
Вони злякалися. Бачите так буває і не тільки з поліцейськими, в і на лінії фронту.
За невиконання своїх прямих обов'язків вони понесуть відповідальність. Але спасти громадян не могли, бо як я зрозумів, вбивця їх вбив до приїзду наряду. З пістолета важко поцілити в злочинця з далекої відстані. А злочинцю з карабіна легко. Тим більше, що один поліцейський карабін сприйняв, як автомат.
Тут помилка була чергового, який направив непідготовлений наряд в квартиру,власник, якої має зброю. Наряд був без автоматів і спеціальних бронежилетів. Впевнений, що патруль направляв черговий поліції району, а не патрульної поліції. У чергового є всі бази обліку раніше засуджених, власників зброї тощо. Чому не повідомив наряд, що у правопорушника є зброя? Наскільки відомо, що власник квартири і зброї підпалив свою квартиру і ця інформація також мала бути в чергового. Там мала діяти СОГ і КОРД, в не патрульна поліція. Там мабуть є і інші питання, про які нам не відомо. Коли буде відома вся картинка( історія події) тоді можна буде давати оцінку діям наряду патрульної поліції.
21.04.2026 21:41 Відповісти
То давайте всі будемо лякатись: пожежний - пожежі, сантехнік фекалій, енергетик - що його током вдарить. Нехай все піде по боку, як то кажуть.
Але лише поліціянтам так можна.
21.04.2026 22:26 Відповісти
Тобто вона 10 річну дитину, поранену залишила, бо " спєц" візуально вирішила що його не можна рухати і краще залишити під кулями.
21.04.2026 17:31 Відповісти
Ні, вона мала діяти так, як має діяти поліцейський. Вона мала б захистити цивільних. Але вона не медик, щоб допомогти пораненій дитині. Вона мала визвати медиків. Я ще раз наголошую, що наряд поліції, в якому вона перебувала був не підготовлений до виконання завдання в такій ситуації.
21.04.2026 17:39 Відповісти
Вони усі вивчають надання першої допомоги
21.04.2026 17:47 Відповісти
Правильно, надання першої медичної допомоги. А там потрібна була допомога медиків і не на вулиці, а стаціонарі.
21.04.2026 17:57 Відповісти
Вона з 2015 у лавах поліції, 11 і не навчена, чим вона там займалася 11 років? Їй ще два рази по 11 і на пенсію, третину служби вона не знає що робити?
21.04.2026 18:04 Відповісти
Я все написав і не просто так, а врахував все, що відбулося і як мала діяти група поліцейських. Їх направили на ідіота, неадекватна з карабіном із короткострілами, які прицільно можуть бити до 20 метрів. Там мала бути СОГ, з автоматами і бронежилетах. А прибувші патрульні, потрапивши під обстріли, де побачили декількох вбитих і поранених просто злякалися і прийняли неправильне рішення. Я їх засуджую за неправильні дії. Але їх туди не мали направляти без автоматів. Все. Там мала бути СОГ.
21.04.2026 18:17 Відповісти
Ну це країна мрій, коли під час війни патрульні їздять на виклик як на парад, я вас підтримую. І вважаю, що поліція навіть до умовного алкаша зараз повинна їздити в броніках. А в нас не буду казати де, і після 00.00 ніхто не контролює комендантську. Роби що хоч 🤬. А потім такі трабли.
21.04.2026 18:21 Відповісти
Тут вони завжди в броніках і з короткостволом, автомати у них в багажнику.
21.04.2026 19:42 Відповісти
Дивно, коли влаштовуєшся на роботу електриком, токарем, сантехніком і т.д., то попереджають і людина розуміє куди йде, і що робота може містити ризики впритул до криміналу. А тут йшли в поліцію, ОТРИМУВАЛИ ЗБРОЮ і не очікували, що може бути стрілянина і що в Україні війна ... Серйозно? В договорі на працевлаштування ж підпис вона ж ставила, що РОЗУМІЄ КУДИ ВЛАШТОВУЄТЬСЯ і розуміє всі ризики. Ну нажаль ...
21.04.2026 17:32 Відповісти
дивно що до швидкої не могла додзвонитися. Ей, може є питання і до швидкої? вонитам забухали чи шо? І як часто таке трапляється?
21.04.2026 17:36 Відповісти
Вінниці повно таких шалав. Крашені патли розпущені, вії ік віники, накладні пазюрі, що заколоти можна. Діфелірують на службі з пістолем коло ман...и з кавою і телефоном в другій руці. І ця істота несе службу. Гидотні , тупі бичихи з мухасранська
21.04.2026 17:39 Відповісти
Чому начальник управління поліції в Голосіївському районі-корупціонер та зайда Кочкадамян Араік Гєнріхович? Це така мода в нас? Своїх ворюг мало?
21.04.2026 17:40 Відповісти
Це правильне запитання і воно адресоване керівництву МВС, які ніби не при справах. Їм потрібний керівник, який не піклувався б про захист громадян, а виконував накази керівництва країни по їх захисту, кого потрібно ''пресанути'', на кого потрібно завести споаву і заробляння мільйонів для керівництва.
21.04.2026 17:47 Відповісти
Я вважаю що це наслідок того що немає періодичної ротації поліцейських на передову ...
Без ротації вони не повноцінні , так можна загинути, але ж це служба а не іграшки, влаштовуйтеся на базарі і продавайте кукурудзу і насіння якщо вам страшно
21.04.2026 17:45 Відповісти
Шановний пане. Я розумію Вашу злість, бо засоби масової інформації накручують народ до ненависті до цих поліцейських. Так вони негідно поступили. Але їх діям, а точніше злочину, є якісь неправильні кроки з боку тих, хто їх туди направив. Хіба не п'є таких же проблем в ЗСУ, чи нацгвардії, чи СБУ, чи прокуратурі?
Ви пишите про ротацію поліцейських на передову. Раджу спочатку почитати 'Положення про поліцію'' і зрозуміти, чим вони мають займатися. Це не військовий підрозділ. Якщо є бажання їх відправити на передову, то вони мають бути звільнені з поліції і зараховані до підрозділів ЗСУ, нацгвардії. Пройти підготовку користуватися важкою технікою, гранатометами, дронами, мінами.., бо для охорони порядку їх цьому не вчили.
21.04.2026 17:55 Відповісти
У мене немає жодної злості не видумуй! Проста констатація факту причинно наслідкових звʼязків.
Вся поліція на ротаційній основі повинна приймати участь у віні на передовій і жінки і чоловіки на рівних.
Як і в Ізраїлі.
21.04.2026 19:04 Відповісти
Ви помиляєтеся. Подивіться закони, чим має займатися поліція і чим мають займатися ЗСУ і національна гвардія. В них різні задачі, різна підготовка і різне озброєння. Можливо в Ізраїлі і так, як Ви написали, в в нас інші закони і вимоги.
21.04.2026 21:49 Відповісти
Я не помиляюсь не потрібно вішати локшину на вуха!
Наші Закони дозволяють застосування поліції у війні при військовому стані.
І треба це діло посилювати і поглиблювати, поліцейский який не бачив передової і який займається розшуком тцк і доставленням громадян - це сором!
І як бачим біль менш жорстка ситуація це проявила.
поліцейський повинен бути прикладом!
тож досить писати мені маячню дитино
21.04.2026 22:02 Відповісти
Невиновна,ее тоже отпустите в Польшу за аптечкой
21.04.2026 17:53 Відповісти
Поруч з цими "стрєлочниками" повинна сидіти вся верхушка поліції - інакше нічого не зміниться!
21.04.2026 18:00 Відповісти
Тут я погоджуюся. Перевірити хто і навіщо видав дозвіл на покупку карабіну. Хто давав довідку про психічний стан. Чому дільничний не звернув увагу на такого мешканця на його дільниці. Чому спеціальні органи не звернули увагу на публікацію підтримки ворога у соціальних мережах. І на останок, чому наряд відправили з короткострілами на карабін?
Короткостріл( пістолет) прицільно не вдарить і за 20 метрів, на відміну від карабіну.
21.04.2026 18:07 Відповісти
Так зброя, та право на захист лише у багатих, які куплять всю бюрократію. Інших захищає оця поліція, яка й продала дозвіл злочинцю, а вам не дасть, бо мало що...
21.04.2026 22:30 Відповісти
Ось така у в Україні поліція
21.04.2026 18:10 Відповісти
Добре працювать пожежником, але коли пожежа, то хоч звільняйся.
21.04.2026 18:50 Відповісти
..цю, мою приватну думку, можна трактувати як сексизм.. але відчепіться вже від жінки, що не на своєму місці, бо то - не зОвсім її спеціалізація..
21.04.2026 18:37 Відповісти
брак кадрів? дивлячись як по районах і глухих селах екіпажі з тцкунами курсують частіше маршруток з надією зловити хоть ще когось для плану,або баблішка підняти якщо баблистий попадеться-то вже 60+ і інваліди боятся з хати вийти.про Одесу чули-нє?
21.04.2026 21:05 Відповісти
Обпалити їй ноги вогнем
22.04.2026 16:45 Відповісти
 
 