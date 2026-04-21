Стрілянина у Києві: суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту. ВIДЕО

Печерський райсуд обрав запобіжний захід патрульній Анні Дудіній у справі про стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Що вирішив суд?

Суд ухвалив рішення відправити Дудіну під варту до 18 червня.

Вона має можливість внести заставу у розмірі 266 тис. грн.

Її взято під варту у залі суду.

Що каже Дудіна?

За словами патрульної, вона на таке рішення суду очікувала, оскільки справа резонансна.

Такої суми на внесення застави вона не має.

Адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.

Що передувало?

Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

