Стрілянина у Києві: суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту. ВIДЕО
Печерський райсуд обрав запобіжний захід патрульній Анні Дудіній у справі про стрілянину в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Що вирішив суд?
Суд ухвалив рішення відправити Дудіну під варту до 18 червня.
Вона має можливість внести заставу у розмірі 266 тис. грн.
Її взято під варту у залі суду.
Що каже Дудіна?
За словами патрульної, вона на таке рішення суду очікувала, оскільки справа резонансна.
Такої суми на внесення застави вона не має.
Адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.
Що передувало?
Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.
У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
Втеча поліцейських
- Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
- Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
- Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Різні професії: Навички виживання під артилерійським обстрілом у траншеї ніяк не допомагають поліцейському правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті, надавати допомогу пораненим цивільним або проводити затримання в натовпі.
Психологічна травма замість досвіду: Послати людину під КАБи без підготовки - це не навчання, це шлях до ПТСР. Нам потрібні професіонали з холодною головою, а не люди з розхитаною психікою, які після фронту будуть бачити загрозу в кожному зустрічному.
Підміна понять: Фронт - це війна, а патрулювання міста - це правопорядок. Це різні протоколи, різна тактика і різна відповідальність. ......Я не виправдовую тих патрульних, але треба дивитися в корінь. Система підготовки згнила. І якщо зараз ті, хто за неї відповідає, замість реальних реформ і створення ******** тренувальних центрів будуть просто ,,виганяти на фронт'' як покарання чи ,,навчання'' - ми нічого не змінимо.....Невже це не зрозуміло? Або відповідальні особи почнуть нарешті впроваджувати західні стандарти тренувань, або хай йдуть геть. Поліцейський має бути захисником, чиї дії доведені до автоматизму навчанням, а не переляканою людиною, яку кинули з одного пекла в інше, так нічому і не навчивши.....
Не верзи маячні і не викручуйся. Всі твої висери мають лише один зміст: поліцаїв ні в якому разі не можна відправляти на фронт, бо там вони перетворяться на переляканих аматорів. Тоді 2 питання:
1. А хто тоді має воювати, якщо поліцаям не можна? І чому саме вони?
2. А навіщо тоді взагалі потрібні такі поліцаї, які, побувши в бойових умовах, не загартовуються фізично і морально, а навпаки, перетворюються в психічно хворих людей?
Тому що в кожного різний склад характеру. Я, так само, як і ще 99% населення, не підемо його грабувати зовсім не через поліцію, а через свої моральні якості.
ПС. А ти зовсім далеке і відірване не лише від реальності, а і взагалі від життя. Не володієш, навіть, елементарною загальнодоступною інформацією, а ще лізеш в дискусії. І ще раз питаю: чому ветеранів можна і треба зробити поліцейськими, а вже діючих поліцейських відправляти на фронт для набуття бойового досвіду не можна? Що це за маячня?
Ти зовсім далекий від життя. Якраз від цього і з"являються рефлекси.
"Ветерана легше навчити патрулювати, ніж навчити "жирненького" копа не панікувати під вогнем"
А ветеран що, вродився безстрашним героєм? Та ні, він так само спочатку панікував. А потім навчився не панікувати. І жирненький коп навчиться.
Ще раз!!!!: Так саме і треба зляканого обісраного мусора перетворити на штурмовика!!! І найкраще для цього місце - ФРОНТ.
"Ветерани не народилися безстрашними, але вони вже пройшли цей фільтр, їхня психіка витримала, вони вже довели свою придатність."
Так саме це я тобі і втовкмачую! Тому і треба ВСІХ поліцаїв відправит на фронт. Витримав, загартувався - значить, довів свою придатність. Не витримав - нахрін з поліції.
Я трішки побував, 30 місяців. І я не рекомендував би сам себе іти в патрульну поліцію.
Тому що якщо накриє мене під час затримання коли почую постріли я всіх перестріляю жодного шансу не дам і потім прийдеться мені іти в тюрячку навічно.
Воювакам можна лише хіба штурмову групу, там таке можливе.
В 2022 році вся поліція масово втекла з мого міста, народ самоорганізувався, і півтора місяці якось боролись з мародерами і бандами. Потім, як все втряслось - повернулась поліція.
Дозвольте народу мати власну зброю, а поліція вже нехай контролює, щоб все було без "перегибів". В США чомусь це працює, а в нас ні?
И это не оправдание их действиям, а констатация факта. Думаю, любой человек без должной подготовки и опыта, скорее всего, тоже действовал бы инстинктивно, как и эти полицейские. Что, к сожалению, привело к дальнейшей трагедии.
А питань до дозвільної немає?
Нічого міняти в дозвільній системі не потрібно?
Проходив і пройшов, написали що здоровий.
2. Нейтралізація або блокування джерела загрози.
3. Захід до потерпілих під прикриттям.
Поліцейські полізли під загрозу на свій страх і ризик, а їх за це упекли під арешт. Вони взагалі не мали надавати допомогу без прикриття.
Схоже на вплив кацапських серіалів про поганих мєнтів і "благородних зеків"!
Відправити всіх на фронт, розігнати, вони нам не потрібні і т. д.
А коли, що станеться до кого ви будете бігти просити допомогу?
Так, до поліції багато питаннь, але це в основному питання до керівництва поліції, а не пішаків.
Поведінка цих поліцейських ганебна.
Але з другої сторони у них не було ніякої інформації по ситуації, стрільцю і що взагалі відбувається. Вбивши його велика ймовірність, що тебе потім посадять за перевищення службових повноважень, воно їм надо (це зараз комісії і прокурори 2 неділі будуть розбирати, як треба було діяти, а там стрес і секунди на рішення!) По друге в стрільця карабін проти пістолета не зовсім рівна "дуель".
І по третє якщо так по всіх поліція буде стріляти, то завтра вони, як в Америці будуть вбивати всіх підозрілих порушників (особливо під час конфліктів разом з ТЦК під час спротиву (а там і сокири і вила))
Керівництво поліції має пропрацювати алгоритми дій поліції в різних ситуаціях і межі відповідальності!