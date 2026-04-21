УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11715 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Києві
17 042 298

Стрілянина у Києві: суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту. ВIДЕО

Печерський райсуд обрав запобіжний захід патрульній Анні Дудіній у справі про стрілянину в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що вирішив суд?

Суд ухвалив рішення відправити Дудіну під варту до 18 червня.

Стрілянина в Києві: обрано запобіжний захід патрульній Дудіній

Вона має можливість внести заставу у розмірі 266 тис. грн.

Її взято під варту у залі суду.

Що каже Дудіна?

За словами патрульної, вона на таке рішення суду очікувала, оскільки справа резонансна. 

Такої суми на внесення застави вона не має.

Адвокат заявив, що запобіжний захід оскаржуватимуть.

Також дивіться: Теракт у Києві: Печерський райсуд обирає запобіжний захід патрульній Дудіній. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше обрали запобіжний захід патрульному Михайлу Дробницькому. Його відправили під варту до 18 червня із можливістю внесення 266 тис. грн застави. Підозрюваного взяли під варту у залі суду.

У разі внесення застави Дробницький буде зобов'язаний прибувати до слідчих за першої вимоги.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

Читайте: Всю вертикаль патрульної поліції Києва зняли з посад, - Клименко

Автор: 

стрілянина (1879) патрульна поліція (1427) запобіжний захід (657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
11 років протерла штани в поліції, і далі думала " ненавчена" сидіти. Вона 11 років отримувала заробітну плату, як виявилося, не відповідаючи займаній посаді. А за 11 років яка це сума на одному такому трутню.
показати весь коментар
21.04.2026 18:08 Відповісти
+28
а навіщо тоді вона взагалі потрібна? якщо поліцейська, озброєна, має право тікати і кидати цивільних напризволяще, то навіщо їй зброя? чому їй платять в два рази більше ніж середньостатистичному цивільному?
показати весь коментар
21.04.2026 18:48 Відповісти
+21
Так, усе правильно. Твій будинок горить. Приїздить пожежний і каже: ""Я у вогонь не піду. Там загроза для мого життя. Я поїхав назад. Нехай усе згорить, але мій обов'язок зберігати своє життя".
показати весь коментар
21.04.2026 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
на поразку? а на перемогу що тоді? взагалі розстріл?
показати весь коментар
21.04.2026 19:14 Відповісти
"Мусорів" не шкода - шкода тільки що поруч з ними не сидять "клименки".
показати весь коментар
21.04.2026 18:26 Відповісти
У декрет і до вироку суду буде вдома. Хоча все рівно конституція на паузі, жінки звільнені від військового обов'язку, тому дуже суперечливе рішення суду.
показати весь коментар
21.04.2026 18:26 Відповісти
жебрачка.
показати весь коментар
21.04.2026 18:26 Відповісти
Зброю цій "поліціянткі" навіщо видавали?! Щоб вона при звуках пострілів відразу укриття шукала?! А її напарник взагалі втік... Питання до відділу кадрів поліції і тих кто "навчав" та "відбирав" цих боягузливих безпринципних "поліцейських"!!
показати весь коментар
21.04.2026 18:34 Відповісти
Не идите в менты. Народ относится как к собакам.
показати весь коментар
21.04.2026 18:37 Відповісти
Дайте мені дозвіл на носіння та застосування пістолету... буду ходити поліцію шугати пострілами в повітря... Оці двоє при звуку шахеду або вибусі мабуть відразу штани портять як і їх міністр і його куратор татаров "борець з чеченцями"..
показати весь коментар
21.04.2026 18:37 Відповісти
нащо зброя? вони від петарди тікатимуть
показати весь коментар
21.04.2026 18:49 Відповісти
А коли заарештують суддю, яка оформила психу "мирову угоду" з постраждалим у 2023 році. Коли заарештують співробітників із дозвільної системи, які не перевірили цього психа, і не побачили його приводу до поліції через агресію на сторонніх?
показати весь коментар
21.04.2026 18:43 Відповісти
Справа резонансна? Тобто якби громадяни випадково не зафіксували ганебну втечу від вбивці вона і далі ходила би наче так і треба. Ні граму каяття, ні вибачень перед загиблими. типова мусорська шкура
показати весь коментар
21.04.2026 18:48 Відповісти
так, винна та хто відосік знімала, для розповсюдження іпсо
показати весь коментар
21.04.2026 18:55 Відповісти
Пистец.
показати весь коментар
21.04.2026 19:11 Відповісти
Чесно кажучи, коли я вперше побачив відео з місця стрілянини, моєму обуренню теж не було меж. Бачити, як патрульні після перших пострілів кидають поранену дитину та інших цивільних і, піддавшись паніці, тікають світ за очі - це важке видовище. Проте вчора я натрапив на коментар американського офіцера, який без зайвих емоцій пояснив дуже просту річ. Так, дії конкретних поліцейських важко виправдати, але першопричина трагедії - у самій системі підготовки. Він розповів, як тренують поліцейських у США: їх готують до різних сценаріїв через тисячі повторень, доводячи навички до автоматизму. У критичній ситуації в людини вимикається раціональне мислення і вмикається тыльки ,,рефлекторна пам'ять''. Якщо поліцейського навчили діяти за протоколом під вогнем - він діятиме. А коли цього немає, на автоматі спрацьовує тыльки природний інстинкт самозбереження: бігти і рятуватися. Саме це ми й побачили на відео. Але найбільше вражає те, як наша система реагує на такі провали. У нас, як завжди, кидаються з однієї крайності в іншу: від абсолютної бездіяльності до абсурдного ,,биття головою об стіну''. Зараз від державних осіб та і коментаторів теж лунають ідеї замість якісної, науково обґрунтованої підготовки відправляти поліцейських у прифронтову зону. Мовляв, там, під артобстрілами, атаками дронів та КАБами, вони ,,чомусь навчаться''. Ви це серйозно? Давайте ж дивитися правді в очі:
Різні професії: Навички виживання під артилерійським обстрілом у траншеї ніяк не допомагають поліцейському правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті, надавати допомогу пораненим цивільним або проводити затримання в натовпі.
Психологічна травма замість досвіду: Послати людину під КАБи без підготовки - це не навчання, це шлях до ПТСР. Нам потрібні професіонали з холодною головою, а не люди з розхитаною психікою, які після фронту будуть бачити загрозу в кожному зустрічному.
Підміна понять: Фронт - це війна, а патрулювання міста - це правопорядок. Це різні протоколи, різна тактика і різна відповідальність. ......Я не виправдовую тих патрульних, але треба дивитися в корінь. Система підготовки згнила. І якщо зараз ті, хто за неї відповідає, замість реальних реформ і створення ******** тренувальних центрів будуть просто ,,виганяти на фронт'' як покарання чи ,,навчання'' - ми нічого не змінимо.....Невже це не зрозуміло? Або відповідальні особи почнуть нарешті впроваджувати західні стандарти тренувань, або хай йдуть геть. Поліцейський має бути захисником, чиї дії доведені до автоматизму навчанням, а не переляканою людиною, яку кинули з одного пекла в інше, так нічому і не навчивши.....
показати весь коментар
21.04.2026 19:24 Відповісти
Що ще вигадаєш, намагаючись довести, що воювати мають трактористи і слюсарі, а не поліцаї?
показати весь коментар
21.04.2026 19:46 Відповісти
Слухай, «Комік Прикольний», твій нік - це, мабуть, єдина чесна річ у твоєму профілі. Бо твій коментар - це справді анекдот, хоч і дуже сумний. Схоже, твій рівень сприйняття тексту ідеально підігнаний під розмір твого мозочка: літери бачиш, а сенс між ними проскакує, як вода крізь сито. Давай я спробую пояснити як дитині на пальцях, хоча не впевнений, що твоя оперативна пам'ять це витягне: Де ти побачив про «трактористів»? Мова йшла про те, що поліцейський має бути профі, а не переляканим аматором. Якщо ти вважаєш, що відсутність підготовки в тилу можна компенсувати КАБами на фронті - то ти не просто маніпулятор, ти небезпечний невіглас. Я ж пояснював (але ж ти здатний сприймати і розуміти тільки мультики( що різні професії -це різні навички. За твоєю логікою, якщо хірург погано оперує, його треба відправити в м'ясний цех на бойню ,,для досвіду''? Чи може пілота, який не вміє садити літак, треба кинути в шторм на рибальське судно? В тебе примітивна логіка рівня ,,ЗЕбуїн''. Для тебе, схоже, що ,,гонорар'', що ,,гонорея'' - звучить однаково, то яка різниця, так? Ти знову переплутав тепле з м'яким: я пишу про те, як зробити поліцію ефективною для захисту громадян, а ти вмикаєш заїжджену платівку про мобілізацію, бо на більше мізків не вистачає. Твоя жалюгідна спроба ,,підколоти'' виглядає як намагання штовхнути стіну порожнім черепом - шуму багато, а результат нульовий. Бро, вимикай інтернет і йди додивляйся мультяшки. Там картинки яскраві, сюжет простий, і не треба напружувати ті дві звивини, які в тебе відповідають за ,,прикольність''. А то ще пропустиш не дай Боже щось важливе, і твій внутрішній світ взагалі тоді схлопнеться до розмірів пікселя.....
показати весь коментар
21.04.2026 20:17 Відповісти
Ще раз: що ще вигадаєш, щоб довести, що воювати мають лише чорнороби, а не поліцаї? І що ти взагалі верзеш? По твоєму, всі, хто воював, перетворюються на переляканих аматорів? Що ти мелеш?
показати весь коментар
21.04.2026 20:24 Відповісти
Ще раз повторюю для ,,особливо обдарованих'', чиє розуміння реальності застрягло десь між дефіцитом логіки та надлишком жовчі. Твоя манера перекручувати факти, підміняти поняття та скидати все до купи - це типовий стиль наперсточника з лихих 90-х: кручу-верчу, заплутати хочу, а під ковпачком - порожнеча. Ти намагаєшся ,,продати'' мені демагогію замість дискусії, бо на змістовну відповідь твій інтелектуальний процесор просто не тягне. Що ти там верзеш про ,,чорноробів'': Це виключно твій хворий вимисел. Покажи мені ,де в моєму тексті ти це знайшов? Це і є твоя дешева і жалюгідна маніпуляція невігласа - вигадати дурню, приписати її мені, а потім самому на неї образитися. Це виглядає просто огидно! . Моя теза була і є дуже проста: кожен на своєму місці має бути професіоналом, а не гарматним м'ясом через відсутність підготовки. І відносно ,,переляканих аматорів'': Ти знову переплутав причину з наслідком. На аматора людину перетворює не війна, а відсутність фахового навчання та некомпетентне командування, яке кидає людей без навичок у пекло. Якщо для тебе ,,професіоналізм'' і ,,відвага'' - це взаємовиключні речі, то мені шкода твоїх залишків сірої речовини. Ти знову намагаєшся зрівняти тепле з м'яким. Я пишу про ефективність державного апарату та безпеку громадян, а ти вмикаєш режим ,,ображеної невинності'' і маніпулюєш темою війни, щоб прикрити власну неспроможність зрозуміти прочитане. І ти знову намагаєшся пробити стіну лобом, але проблема в тому, що стіна - це залізобетонні факти, а твій лоб - порожня декорація. Досить вже верзти тут цю свою примітивну маячню. Якщо ти не здатен розрізнити професійну підготовку від класової приналежності, то твій рівень - це вже не дискусія, а коментування прогнозів погоди під під'їздом. Спробуй хоч раз не зманіпулювати, а відповісти по суті! Хоча кого я обманюю… Наперсточники вміють тільки рухати руками, а не думати головою.
показати весь коментар
21.04.2026 21:56 Відповісти
На аматора людину перетворює не війна, а відсутність фахового навчання та некомпетентне командування

Не верзи маячні і не викручуйся. Всі твої висери мають лише один зміст: поліцаїв ні в якому разі не можна відправляти на фронт, бо там вони перетворяться на переляканих аматорів. Тоді 2 питання:
1. А хто тоді має воювати, якщо поліцаям не можна? І чому саме вони?
2. А навіщо тоді взагалі потрібні такі поліцаї, які, побувши в бойових умовах, не загартовуються фізично і морально, а навпаки, перетворюються в психічно хворих людей?
показати весь коментар
21.04.2026 23:43 Відповісти
Твоя спроба звести складну державну систему до рівня кухонної демагогії виглядає просто жалюгідно. Якщо ти не здатен осягнути різницю між функціями держави, я поясню ще раз, хоча, бачу що судячи з твоїх ,,аргументів'', логіка - це не твій коник. По-перше, щодо твого питання ,,Хто має воювати?''. Воювати мають солдати. Тобі відкрити таємницю, навіщо існують два різні відомства - Міноборони та МВС? У них різні завдання, різна підготовка, різна психологія та різна правова база. Держава - це складний механізм, де кожен інструмент має своє призначення. Намагатися забивати мікроскопом цвяхи (відправляти поліцію в окопи для ,,практики'' - це ознака управлінської імпотенції та відсутності стратегії. Якщо ти вважаєш, що дірки на фронті треба затикати всіма підряд, то завтра за твоєю логікою ми відправимо хірургів у штурмовики, а пожежників - у авіацію. Хто тоді буде лікувати й гасити твою хату, коли вона загориться?По-друге, щодо ,,загартовування'' поліцейських у бойових умовах. Твоє уявлення про ,,загартування'' застрягло десь на рівні гладіаторських боїв. ******* війна під КАБами та артилерією - це не спортзал. Це екстремальне випробування для психіки, до якого готують роками, а не короткими відправками на ,,підвищення уваліфіувціі''Професійний поліцейський - це людина, навчена діяти в межах закону, застосовувати силу мінімально і захищати цивільних. Професійний солдат - це людина, навчена максимально ефективно знищувати ворога. Коли ти кидаєш непідготовленого поліцейського в м'ясорубку, ти не отримуєш «загартованого копа». Ти отримуєш або труп, або людину з ПТСР, яка після повернення в місто буде бачити ворога в кожному перехожому. Тобі потрібен такий «загартований» патрульний на вулиці? Якщо ти не бачиш різниці між професійною деформацією і професійним навчанням, то мені шкода твоїх сусідів. Ще раз повторюю ,для тих, хто в танку: На аматора людину перетворює не відсутність патріотизму, а некомпетентність. Мій підхід - це шлях цивілізованого світу: робити з досвідчених ветеранів-військових професійних поліцейських, даючи їм фахову освіту та роботу в тилу, а не навпаки ! Твій підхід - це все зробити через дупу і шлях до деградації: спалити фаховий ресурс поліції в окопах і залишити країну без правопорядку. Твої постійні маніпуляційні висери, як і цей твій про ,,переляканих аматорів'' - це просто спроба звичайного невігласа сховати власну некомпетентність за агресією. Спробуй хоча б раз подумати мізками, а не дупою і і дешевими гаслами. Хоча, мабуть, для тебе я вимагаю забагато.....
показати весь коментар
22.04.2026 00:33 Відповісти
Ще раз!!!!!: що заважає прямо зараз зробити ротацію: ветеранів з фронту в поліцію, а оцих недоумків в окопи? Про який "фаховий ресурс поліції" ти мариш? Де ти тут його побачив? І про що ти взагалі можеш варнякати, сидячи за океаном? Для початку приїдь в Україну, поживи кілька років, і тільки тоді матимеш право розказувати про "свій підхід". Ти зовсім далекий від українських реалій.
показати весь коментар
22.04.2026 00:46 Відповісти
О, знову те саме ! Знову за рибу гроші ! Знову, коли закінчуються аргументи, у таких як ти включається стандартна прошивка: ,,А де ти зараз?'' та ,,Давай всіх поміняємо місцями''. Це класичний симптом інтелектуального безсилля і імпотенціі коли людина не здатна осягнути суть дискусії, і аргументовано продовжувати іі- вона відразу починає перевіряти прописку. Давай я розкладу твій емоційний вінегрет на інгредієнти, щоб ти хоча б спробував зрозуміти, наскільки ти безглуздо виглядаєш: Про твій ,,географічний патріотизм'': Тобі здається, що закони фізики, логіки чи державного управління змінюються залежно від GPS-координат? Якщо 2+2=4 у Києві, то воно буде 4 і в Лондоні, і в Антарктиді. Намагання заткнути опонента фразою ,,ти не тут'' - це останній притулок невдахи і невігласа, якому просто нема чого сказати по суті. Твоя логіка рівня табуретки: якщо лікар за кордоном каже, що не можна пити відбілювач, то ти ж його вип'єш на зло, бо ,,він не в Україні і не знає тутешніх реалій''? Ну, успіхів тобі , природний відбір ще ніхто не скасовував. ВІдносно твоєі ,,геніальноі'' ідеі ,,ротацію ветеранів у поліцію прямо зараз'': Твоє оце уявлення про державне управління нагадує знаєш таку дитячу гру в пасочки. Ні ну ти справді думаєш, що ветерана без знання кримінально-процесуального кодексу можна просто завтра ось так взяти і поставити розслідувати економічні злочини чи працювати з жертвами домашнього насильства? Ти справді так вважаєш? Це і є неповага до ветеранів - вважати їх ..замінними деталями'', які можна встромляти в будь-яку дірку. Моя пропозиція - це системна адаптація та навчання, а твоя - це хаос і спроба розвалити залишки правопорядку заради короткочасного хайпу. І про ,,фаховий ресурс" -Якщо ти в своєму засліпленні не бачиш різниці між патрульним, який щодня виїжджає на побутові вбивства, і штурмовиком у посадці - то це проблема твого зору, а не системи. Якщо в поліції ,,немає фахівців'', то чому ти досі не грабуєш банки, а мирно строчиш свої дурниці в інтернеті? Мабуть, тому, що цей ,,неіснуючий'' ресурс все ж таки працює. Ти щось бурмочеш там про ,,українські реалії''? : Мої реалії - це холодний розрахунок і бажання, щоб Україна вижила як держава, а не як територія, де всі воюють проти всіх, поки тил вигорає в анархії. Твої ж ,,реалії'' - це дешевий популізм, який веде до катастрофи. Коли держава починає діяти за логікою ображеного підлітка, вона програє......Але ж ображений підліток цього ніяк вперто зрозуміти не хоче....Ти можеш і далі махати своїм ,,паспортом присутності'' як прапором, але це не додасть тобі ні розуму, ні ваги в серйозній дискусії. Твоя спроба ,,щось довести'' виглядає як гавкіт моськи на потяг: шуму багато, а сенсу - нуль. Ще раз : почни вже думати головою а не дупою! Спробуй наступного разу замість своіх емоційних висерів вивчити хоча б основи державного будівництва. Хоча, кому я це кажу... Тобі зручніше жити в ілюзії, що складні проблеми вирішуються простими ,,перестановками''. Відпочивай, стратегу і перестановщику ти наш кухонний.....
показати весь коментар
22.04.2026 02:00 Відповісти
"Якщо в поліції ,,немає фахівців'', то чому ти досі не грабуєш банки, а мирно строчиш свої дурниці в інтернеті?"

Тому що в кожного різний склад характеру. Я, так само, як і ще 99% населення, не підемо його грабувати зовсім не через поліцію, а через свої моральні якості.
ПС. А ти зовсім далеке і відірване не лише від реальності, а і взагалі від життя. Не володієш, навіть, елементарною загальнодоступною інформацією, а ще лізеш в дискусії. І ще раз питаю: чому ветеранів можна і треба зробити поліцейськими, а вже діючих поліцейських відправляти на фронт для набуття бойового досвіду не можна? Що це за маячня?
показати весь коментар
22.04.2026 09:03 Відповісти
Слухай, після десяти раундів дискусії рівня ,,Для тих хто в танку'' (хоча мабуть би вже і танк зрозумів)я вже починаю підозрювати, що пояснювати тобі щось - це все одно що розтлумачувати квантову фізику золотій рибці, у якої пам'яті на три секунди, а вираз обличчя при цьому той самий незмінно максимально претензійний. Ти виявилося ще тупішим, навіть ніж я очікував, хоча мої очікування і так відносно тебе були десь на рівні плінтуса, тож я востаннє спробую пробити твій броньований череп, де замість сірої речовини лише ехо та дешеві лозунги.Твоя зацикленість на ідеї "відправити всіх поліцейських на фронт для досвіду" - це не стратегія, це діагноз. Ти хоч розумієш, що таке специфіка фаху, чи в твоєму дитячому садочку вихователька дозволяла міняти місцями кухаря і водія, бо "ну а що, обидва ж з руками"? Поліція в тилу - це не "відпочинок". Це щоденна боротьба з криміналом, мародерством, ДРГ і таким контингентом, як ти, який у разі відсутності патруля на вулиці першим побіжить плакати, що його пограбували.Відправити фахового слідчого чи оперативника "набувати досвіду" в окоп - це як забивати мікроскопом цвяхи. Цвях ти, може, і заб'єш, але приладу п**дець. Хоча кому я це пояснюю... людині, яка державне управління бачить як гру в "п'ятнашки"? Ти вперто продовжуєш просувати своб тупу ідею "просто замінити", ніби люди - це деталі конструктора Lego. Це і є твоя найвища міра неповаги до захисників. Ветерани заслуговують на системну реабілітацію, навчання і гідне працевлаштування, а не на те, щоб їх кидали "закривати дірки" в структурах, де вони не мають профільної освіти, просто щоб задовольнити твоє хворобливе почуття "справедливості''.І де ж та твоя "загальнодоступна інформація"?Це ти про ті картинки з Viber-груп, де пишуть, що "всіх треба розігнати і все поділити"? Вітаю, ти офіційно став рупором найдешевшого популізму. Твоя "відірваність від реальності" полягає в тому, що ти живеш у світі емоційних істерик, а я - у світі цифр, законів і логіки виживання держави. І як підсумок для "стратега" на самокаті: твоє питання "Чому не можна?" звучить як скиглення дитини, якій не дозволяють сунути пальці в розетку. Не можна, тому що держава - це складний механізм, а не твій кухонний стіл, де ти звик переставляти сільничку і перечницю. Ти дійсно не просто далекий від реальності, ти з нею навіть не перетинався. Твій інтелект настільки елементарний і примітивний, що він не здатний опрацювати нічого складнішого за рефлекс "взяти і поміняти". Більше не питай мене ні про що. Твій максимальний рівень - це коментувати рецепти борщу, а не обговорювати державну безпеку..... Спробуй хоча б раз у житті почитати щось важче за інструкцію освіжувача повітря в туалеті, перш ніж відкривати рот у серйозній дискусії.
показати весь коментар
22.04.2026 10:10 Відповісти
Тим або школяр, або щось з головою. Верзти маячню про те, що поліцая ні в якому разі не можна відправляти на фронт, бо він стане переляканим неврастеніком - це вже, навіть, не смішно. Якщо в нього такі низькі моральні та психологічні якості, то йому тим більше не місце в поліції. Це і буде цого справжня перевірка і підготовка. І до чого ти вже приплів сюди слідчих? Це зовсім інша категорія, яка проходить відповідне навчання у відповідних навчальних закладах. А тут мова йде саме про патрульних поліцаїв, яких набирають, фактично, з вулиці. І які безпосередньо працюють в екстремальних умовах і тому мають бути готовими до будь-яких ситуацій.
показати весь коментар
22.04.2026 10:37 Відповісти
А що поліціянти заважає бути профі і на фронті і в тилу. Фронтовий досвід не заперечує тиловий і навпаки. У воюючій країні безпека і оборона взаємопов'язані. Якась фігня виходить. Якщо я маю навички в тилу, то не треба їх перебивати навичками з фронту. І навпаки. Так виходить? Ніт шановні. У воюючій країні поліціянти отримують більше грошове забезпечення ніж солдат на другій лінії. Будьте добрі відпрацьовувати своє утримання. Якщо більше грошей, то логічно мати більше навиків ніж у солдата. Тобто і фронтові і тилові. І дві три мови знати, і законодавство. І так.медицину. І орієнтування. І поводження зі зброєю. І т.д. А не просто знову збільшіть зарплату за просто розпиття кави. Підготовка ніяка до будь яких обставин. Ні до тилу, ні до фронту. Мета нинішньої поліцейської системи будь якими способами отримати броню і побільше бабла для розпилу. Все інше, то фігня. І на такому принципі певно складені всі посадові інструкції і обов'язки. Тобто рішення суду цілком відповідне згідно чинного законодавства і конституції. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.04.2026 20:43 Відповісти
То хто винуватець? Конкретні фізичні особи в поліцейському вбранні чи державна система яка ГОТУЄ та ТЕСТУЄ і робить допуск до роботи цих осіб?
показати весь коментар
21.04.2026 22:17 Відповісти
Всі разом. Одні що збудована галіма система. Інші що з радістю готові приймати участь у цьому цирку. Під назвою якоби безпека. Немає безпеки. Є розпил бабла під цією вивіскою. Ха ха ха.
показати весь коментар
22.04.2026 06:43 Відповісти
Я розумію ваше обурення щодо зарплат та "броні", і тут ми згодні: система зараз часто виглядає як спосіб сховатися від війни за великі гроші. Але давайте не плутати соціальну справедливість із професійною придатністю. Ви кажете, що поліціянт має знати і фронт, і тил. Але в усьому світі успіх тримається на вузькій спеціалізації. Хірург отримує більше за санітара, але ми не відправляємо хірурга копати траншеї, щоб він "відпрацював гроші". Ми хочемо, щоб він ідеально різав. Якщо ми "розмиваємо" підготовку патрульного фронтовими навичками, ми отримуємо людину, яка посередньо воює і посередньо охороняє порядок. У підсумку - трагедії, як у Києві.Ви кажете про воюючу краіну? Ось вам приклад: Ізраїль, ВІн всю свою історію воює з притрушеними і агресивними сусідами які хочуть його знищити вже 80 років.Там служба в армії - це обов'язковий "вхідний квиток" до поліції чи держслужби. Там не роблять із поліцейського солдата, там роблять із солдата поліцейського. Це і є єдино правильний шлях. Людина вже довела свою вірність країні, вона має загартовану психіку, вміє поводитися зі зброєю. Їй треба лише дати юридичну базу - і ми маємо ідеального копа. Так мало б бути і в нас. Те, що патрульний отримує більше за солдата на другій лінії - це питання до уряду, а не до тактики бою. Але висока зарплата має бути платою за надвисоку кваліфікацію, а не за ризик потрапити під КАБи без підготовки. На відео з Києва ми бачили не брак патріотизму, а брак рефлексів. Рефлекси не з'являються від того, що ти посидів під обстрілом. Вони з'являються після 10 000 повторень у тренувальному центрі. Замість того, щоб намагатися "вилікувати" систему, відправляючи переляканих патрульних на фронт "для науки", треба почати з іншого боку. Державні посади та місця в поліції мають займати ті, хто вже пройшов фронт. Ветерана легше навчити патрулювати, ніж навчити "жирненького" копа не панікувати під вогнем. Поки у нас на чолі країни та відомств будуть люди, які знають війну лише з папірців, ми будемо бачити цей хаос і такі трагедіі..... Нам потрібна реформа не "для броні", а для людей, які знають ціну своєї землі
показати весь коментар
21.04.2026 23:32 Відповісти
Рефлекси не з'являються від того, що ти посидів під обстрілом.

Ти зовсім далекий від життя. Якраз від цього і з"являються рефлекси.

"Ветерана легше навчити патрулювати, ніж навчити "жирненького" копа не панікувати під вогнем"

А ветеран що, вродився безстрашним героєм? Та ні, він так само спочатку панікував. А потім навчився не панікувати. І жирненький коп навчиться.
показати весь коментар
21.04.2026 23:48 Відповісти
Слухай, ти знову як та вперта дитина плутаєш причину з наслідком. Весь цивілізований світ вже давно зрозумів: треба із солдата з бойовим досвідом робити поліцейського, а не намагатися зляканого патрульного перетворити на штурмовика. Чому? Бо у солдата вже є база - характер, дисципліна і сталеві нерви. Йому треба просто ,,довантажити'' знання законів. А коли ти робиш навпаки, ти просто множиш хаос.Якщо тобі так важко як дитині зрозуміти це на прикладі армії, давай на поясню тобі пальцях, на простому побуті. Це як з будівництвом: спочатку закладають фундамент, а потім ставлять стіни. Ти ж не намагаєшся почепити кришу на купу будівельного сміття, сподіваючись, що ,,в процесі якось воно вирівняється''? Або ще простіше: не можна навчити людину вищій математиці, якщо вона не вміє додавати два плюс два. У нас ,,фундамент'' - це бойовий гарт і психологічна стійкість. Якщо людина вже пройшла фронт, вона не ,,попливе'' під час затримання бандита, як це зараз сталося. А твій ,,наполеонівський'' підхід - це, звісно, дуже круто пафосно, але від реальності ти далекий приблизно так само, як диванний Рембо від окопу. Твоя логіка проста: кинути людину в пекло, і вона там нібито магічним чином якось ,,навчиться''. Але в реальному житті за таке ,,навчання'' платять не оцінками в щоденнику, а життями. Коли ти кажеш, що ,,жирненький коп навчиться'', ти забуваєш уточнити - якою ціною? Якщо ми будемо використовувати фронт як курси підвищення кваліфікації для переляканих патрульних, то на виході отримаємо або трупи, або людей з рознесеною в мотлох психікою, які потім на першому ж виклику в мирному місті почнуть стріляти в усі боки від будь-якого різкого звуку. Ветерани не народилися безстрашними, але вони вже пройшли цей фільтр, їхня психіка витримала, вони вже довели свою придатність. І саме тому нормальні країни, як той же Ізраїль, роблять ставку на тих, хто вже вміє тримати себе в руках, а не сподіваються на ,,авось виживе і якось там навчиться''. Твоя ідея ,,гартування вогнем'' - це не реформа, це просто безглузда трата людей. Це все одно що кинути людину, яка не вміє плавати, посеред океану в шторм і чекати, що вона випливе олімпійським чемпіоном. Швидше за все, вона просто піде на дно. Тому, перш ніж давати поради космічного масштабу про рефлекси, спробуй зрозуміти одну просту річ: професіоналізм будується на підготовці й відборі кращих, а не на сподіванні, що потім хтось випадково не вмре від страху під КАБами. Можливо, замість того, щоб посилати інших ,,вчитися не панікувати'', варто почати з себе і навчитися хоча б базовій логіці? Хоча, кажуть, це теж корисний рефлекс, і він з'являється лише після 1000 прочитаних розумних книжок. Спробуй, а може раптом і вийде.....
показати весь коментар
22.04.2026 04:51 Відповісти
а не намагатися зляканого патрульного перетворити на штурмовика

Ще раз!!!!: Так саме і треба зляканого обісраного мусора перетворити на штурмовика!!! І найкраще для цього місце - ФРОНТ.

"Ветерани не народилися безстрашними, але вони вже пройшли цей фільтр, їхня психіка витримала, вони вже довели свою придатність."

Так саме це я тобі і втовкмачую! Тому і треба ВСІХ поліцаїв відправит на фронт. Витримав, загартувався - значить, довів свою придатність. Не витримав - нахрін з поліції.
показати весь коментар
22.04.2026 08:50 Відповісти
Ти мені ще й тлумачиш? Серйозно? Слухай, ти реально невиліковний. Це ж треба мати такий неперевершений талант - настільки майстерно все перекрутити! Вперто називати біле чорним, із пихатим виглядом у позі Наполеона верзти дику нісенітницю й повчати інших у тому, на чому сам ані на гріш не тямиш. Закидати комусь "відірваність від реальності", перебуваючи в постійній прострації, - це справді треба вміти. Але вибач, цей твій нескінченний цирк абсурду вже неабияк втомлює, а я точно не твій глядач.....
показати весь коментар
22.04.2026 10:09 Відповісти
Саме так. Ти своїми абсурдними висерами, в яких сам собі протирічиш, вже реально втомив.
показати весь коментар
22.04.2026 10:39 Відповісти
А я вважаю що саме для броні треба реформа. Тобто усім, хто воює більше п'яти років запропонувати патрульну службу після перенавчання. А оцих всіх патрульних після бзвп на фронт. Отак і відбудеться "розширення" досвіду. І буде реальний професіоналізм. Теперішня безпека у вигляді поліції це фікція. Ніхто нічого там не навчає і не тренує. Все лише на паперах для галочок. Є лише постійне витребування мвс збільшення грошей. От що відбувається. І ця інспекторка зовсім не жертва системи і не дурна якась. Вона прекрасно розуміла, як і всі інші куди вона іде працювати. По суті перекладати непотрібні папірці. Ну ще в патруль сходити раз на тиждень. От і все. А там скоро і пенсія пільгова. Багато хто іде саме за бронею, зарплатою і безвідповідальністю свідомо. Отакий цирк збудований і багато хто згоден на це. А цій поліціянтці нічого не загрожує. За якоби порушення інструкцій максимум догана. Ха ха ха.
показати весь коментар
22.04.2026 06:57 Відповісти
Помиляєтесь. Загрожує, і дуже серьезно. 20 квітня Анні Дудіній та Михайлу Дробницькому оголосили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей (частина 3 статті 367 Кримінального кодексу України) Покарання, що світить за цією статтею: Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років....Печерський райсуд Києва вже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави......Але грошей вони кажуть на заставу не мають....
показати весь коментар
22.04.2026 08:13 Відповісти
Шановний а ви особисто на війнонькі були?
Я трішки побував, 30 місяців. І я не рекомендував би сам себе іти в патрульну поліцію.
Тому що якщо накриє мене під час затримання коли почую постріли я всіх перестріляю жодного шансу не дам і потім прийдеться мені іти в тюрячку навічно.
Воювакам можна лише хіба штурмову групу, там таке можливе.
показати весь коментар
22.04.2026 09:07 Відповісти
Після 2 світової мільйони ветеранів пішли працювати в міліцію і нікого не накривало.
показати весь коментар
22.04.2026 10:41 Відповісти
агаж, мені теж це дід розповів, ну той дід який їв кропив*яний суп в катакомбах Керчі у віці років шести.

Комік Прикольний
Ти справді прикольний чмошник.
Де сесеер і де психологічна допимога.
Загули куди відсилали "чайників"
показати весь коментар
22.04.2026 11:11 Відповісти
Яка допомога? Ніякий психолог не допоможе тому, хто виявився слабкодухим. "Накрило" - це насправді істерика, якою намагаються приховати свою чмошну сутність. Справжні чоловіки завжди зберігають спокій і здоровий глузд. Істерять лише баби.
показати весь коментар
22.04.2026 13:46 Відповісти
а ти і справді прикольний, щось типу того хто розповідає про смак авокадо ніразу його не спробувавши. Піди і повоюй а потім будеш тут заливати про слабодухість сцикуняро.
показати весь коментар
23.04.2026 14:39 Відповісти
"Навички виживання під артилерійським обстрілом у траншеї ніяк не допомагають поліцейському правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті, надавати допомогу" Так їхній міністр пояснював що "паліція" якраз навчена "правильно реагувати на озброєного злочинця в мирному місті" , саме тому вона в окопи не підходить . Ну а тут такий нежданчик , ну точно як у американських міграційних служб , що застрелили цивільного, який ніякого опору не чинив (( То що там з американською системою підготовки- не за тими протоколами готували , чи просто ідіотам дали в руки зброю і владу ????
показати весь коментар
21.04.2026 20:04 Відповісти
Дякую за думку, ви влучили в саму точку. Різниця між красивими звітами міністерства і тим, що ми бачимо на відео -це прірва. Коли кажуть, що поліція ..готова'', а на ділі ми бачимо паніку і втечу - це значить, що вся їхня підготовка була тільки на папері. Справжні навички - це не лекції, а тисячі годин тренувань до автоматизму. Якщо коп кидає цивільних і тікає - це повний провал системи ще на етапі відбору. Щодо США, тут важливо уточнити: ICE -це взагалі не поліція, а міграційна служба, у них взагалі мають бути зовсім інші задачі. Але ви праві, помилки і там трапляються. І як по мені - то дійсно тут один рудий ідіот дав іншим ідіотам в руки зброю і владу. І теж без належної підготовки. Тому і тут трагедіі... Різниця лише в одному: у США зазвичай за таке миттєво летять голови, змінюються закони, а винні йдуть під суд. У нас же замість реформ пропонують ,,лікувати'' все фронтом. Але ж ви самі кажете: фронт і місто - це різні планети. В окопі треба нищити ворога, а в місті - захищати людей. Якщо поліцейський не вміє затримати злочинця в мирному Києві, то поїздка ,,під КАБи'' не зробить з нього професіонала, а тільки остаточно доб'є психіку. Дати зброю і владу людині без нормальної підготовки - це і є рецепт катастрофи, яку ми побачили. Поки замість реальних тренувань будуть просто міняти назви та переставляти кадри - нічого не зміниться. Або вчимо їх працювати як профі поліцейських , або хай йдуть геть. Здають зброю , жетони і хай ідуть на полігони ЗСУ тренуватися на штурмовика. Іншого не дано.
показати весь коментар
21.04.2026 21:34 Відповісти
" Здають зброю , жетони і хай ідуть на полігони ЗСУ тренуватися на штурмовика. Іншого не дано." Саме цього і прагнуть добитися пересічні громадяни України , а на заміну цим годуванцям нехай прийдуть ті, хто вже фронту сповна скуштував , може хоч тоді щось у цій країні зміниться на краще . В умовах України взагалі варто держслужбовцями тримати лише осіб, що військову службу реально пройшли , а не на паперові, чи як поліціянти люстрацію у 2014 у Краматорську
показати весь коментар
21.04.2026 21:47 Відповісти
Саме так! Ти просто продовжив мою думку, і я підписуюсь під кожним словом.Люди, які пройшли "гірло війни", мають унікальну психологічну загартованість. Їх важко дестабілізувати критичною ситуацією на вулиці. Ветерани вже мають досконалі навички поводження зі зброєю та спецзасобами, що скорочує термін їхньої підготовки. Досвід бойових дій дозволяє швидше оцінювати ризики та приймати рішення в умовах небезпеки. Просто хочу ще ра у цьому пояснити мою точку зору- з ветерана з бойвовим досвідом легше, швидше і простіше зробити професійного патрульного поліцейського - це найкращий шлях ніж якщо взяти заплившого жирком і звикшого вже до спокійноі роботи поляціянта відправити під артобстріли і бомби сподіваючись що він там сам чомусь навчится і стане дійсно професійним поліцейським .Навіщо витрачати ресурси на те, щоб відправляти непідготовлених поліціянтів на фронт і чекати, поки вони там чомусь навчяться (якщо виживуть), якщо можна дати роботу і соціальну реалізацію тим, хто вже є професіоналом війни? Робити професіоналів треба з тих, хто вже має стержень, а не намагатися "перевиховати" під обстрілами тих, хто звик до комфорту і перекладання паперців, що вони там раптово стануть героями...Легше навчити ветерана законам, ніж навчити боягуза мужності..Ветеран у формі поліцейського - це ще і повага від суспільства, і реальний страх для злочинців. Треба змінювати і будувати систему саме з цього кінця, а не навпаки.....Більше того, у багатьох краінах світу військова служба - це вхідний квиток у суспільство. Не служив - не маєш права претендувати на державні посади, карьеру чи навіть звичайну роботу чи навіть право голоса на виборах. Це ж логічно: як ти можеш керувати державою, жити в ній і працювати і щось вирішувати ,якщо ти не був готовий її захищати? Так мало б бути....У нас же ситуація парадоксальна: ухилянти у президентському кріслі і на найвищих посадах, а ветеранів намагаються взагалі ігнорувати....
показати весь коментар
21.04.2026 23:09 Відповісти
Люди, які пройшли "гірло війни", мають унікальну психологічну загартованість

Шта??? Ти ж кілька висерів вище марив, що ті, що воювали, перетворюються на переляканих аматорів.
показати весь коментар
21.04.2026 23:28 Відповісти
Знаєш, ти зараз нагадуєш те дебільне дитинча з анекдоту, якому батько, стоячи по коліно у воді на морському березі, вкотре намагається пояснити, де море... І коли в нього уривається терпець і він занурює його головою у воду, воно, виринаючи, знову торочить: «А що це було?».Скільки разів тобі можна пояснювати прості й очевидні речі? Ти що, дійсно так погано вчився у спецшколі? З якого разу до тебе має дійти? Спробую ще раз (співчуваю твоїм учителям).З поліцейського в жодній країні не намагаються зробити солдата, щоб він став кращим копом! В жодній! Тут, у Штатах, не можу собі уявити, щоб хоча б одна людина при здоровому глузді й при пам'яті запропонувала відправити своїх поліцейських на війну у В'єтнам, Ірак чи Афганістан для «підвищення кваліфікації»... Це нонсенс! Але таким, як ти, цього не зрозуміти в силу природних причин.І ти знову все перекручуєш, як професійний маніпулятор, звалюючи в одну купу. Я писав не про те, що ті, хто воювали - це перелякані аматори. Я писав про те, що якщо нашого «жирненького» поліцейського, який роками звик до спокійного життя, комфорту й перекладання паперів, відправити на «практику» на передок під КАБи та артобстріли - ти не зробиш із нього ані професійного солдата, ані професійного поліцейського. Ти зробиш із нього перелякану людину з підірваною психікою.Я наголошував на тому, що треба з професійного солдата з бойовим досвідом робити професійного поліцейського, а не навпаки! Так дійшло? Чи ще ні? Вибач, але твоя тупість просто вражає...
показати весь коментар
22.04.2026 00:10 Відповісти
Від кого обороняються штати? Хто на них напав? І ще раз питаю: чому тракторист повинен іти на війну, а поліцай НЕ повинен? Бо після війни він стане переляканим аматором? То ще раз питаю: нахрін тоді він взагалі такий потрібен? І ще раз повторюю: участь у бойових діях загартовує фізично і морально, вчить професійно володіти зброєю, знаходити вірне рішення в екстремальних ситуаціях. І ще багато чому, що якраз і знадобится поліцаям для якісного виконання своїх професійних обов"язків. Тому ВСІ, без винятку, поліцаї мають пройти війну. Оце і буде справжній відбір. Якщо став переляканим психом - нахрін з поліції однозначно.
показати весь коментар
22.04.2026 00:28 Відповісти
Досить уже ніжками тут тупати й гнівні бульбашки пускати, намагаючись усіх ,,до нігтя'' притиснути - це виглядає смішно, а не переконливо. Якщо тобі приклад Штатів не заходить, то подивись на Ізраїль, який уже 80 років воює з абсолютно притрушеними й агресивними сусідами. Там система працює по розуму: там не з поліцейського намагаються зліпити солдата, а навпаки - з солдата роблять поліцейського. Про що я і писав. Служба в армії там є обов'язковим ,,вхідним квитком'' до поліції чи на держслужбу, бо людина вже довела вірність країні, має загартовану психіку та вміє тримати зброю. Їй дають юридичну базу - і на виході мають ідеального копа. Це і є єдино правильний шлях, а те, що ти пропонуєш - це спроба ремонтувати швейцарський годинник іржавою сокирою. Тепер протри очі й подивись на сухі факти, перш ніж кричати про ,,привілеї''.Візьми калькулятор, бо ти інакше не зрозумієш... В Україні зараз 100 000 поліцейських: з них 25 000 - це жінки, (як та що зараз під слідством) ще 13 500 - пацани до 25 років, які за законом взагалі не підлягають призову. При цьому 42 000 поліцейських уже працюють у прифронтових регіонах, а 8 800 із них - це добровольці, які прямо зараз на ,,нулі'' в бойових підрозділах. Вони пройшли підготовку і воюють професійно. То про що ти взагалі хочеш ще доводити? Ти питаєш, чому тракторист іде, а поліцай - ні? Бо якщо ти завтра ,,обнулиш'' поліцію, відправивши всіх в окопи, то хто буде твій зад захищати від мародерів, банд та обігу зброї, якого в країні вже просто завалиись? У нас проблема в десять разів більша, ніж ти собі уявляєш - 300 000 випадків СЗЧ, і це реальна катастрофа, а ти тут влаштовуєш істерики через копів. Те, що в нас є проблеми з підготовкою і комплектацією поліції - це факт, вона гнила роками, і її треба лікувати реформами, а не твоїм ,,всіх на фронт, а хто вижив _ той молодець''. Такий підхід - це шлях до хаосу всередині країни, від якого ти перший і побіжиш ховатися. Кажу ще раз : спустися на землю і почни думати врешті решт головою, а не лише гнівними і обурливими емоціями з підворітні.....
показати весь коментар
22.04.2026 01:29 Відповісти
Так і де вони кого захистили, ті поліціянти?
В 2022 році вся поліція масово втекла з мого міста, народ самоорганізувався, і півтора місяці якось боролись з мародерами і бандами. Потім, як все втряслось - повернулась поліція.
Дозвольте народу мати власну зброю, а поліція вже нехай контролює, щоб все було без "перегибів". В США чомусь це працює, а в нас ні?
показати весь коментар
22.04.2026 08:13 Відповісти
Согласен, у них тупо нет опыта действий в таких ситуациях, они растерялись и испугались.
И это не оправдание их действиям, а констатация факта. Думаю, любой человек без должной подготовки и опыта, скорее всего, тоже действовал бы инстинктивно, как и эти полицейские. Что, к сожалению, привело к дальнейшей трагедии.
показати весь коментар
21.04.2026 20:36 Відповісти
В тому то і річ. В будь який момент тил може опинитися лінією фронту. А у нас кончені протоколи без будь яких тренувань виходить. Це взагалі в голові не вкладається як можна не тренувати в першу чергу саме поліціянтів під стрілковим вогнем, артилерійським вогнем. І тому подібним. Виходить алгоритми дій ніколи не переглядалися і напевно не виконувалося навіть те що є. Просто кожен рік просто так добавляйте заробітню плату та й все. І пофіг, що йде війна. Пофіг що терористи що хочуть те і роблять. Ці поліціянти є такими, якими вимагає бути оце керівництво. Тобто щоб були ніякі. З якого дива взагалі їх осуджувати. Все зроблено по інструкціях. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.04.2026 20:54 Відповісти
Справа не тільки у підготовці. В українських силових структурах в т.ч. в поліції значна кількість людей займається не поліцейською роботою, як та жіночка (інспектор з господарства), а тією, що мають виконувати "цівільні вільнонаймані", а "на вулиці" патрульних ("дураков" - приношу вибачення за "красне" словце всім копам) не вистачає, алеж по штату всі вони "копи", вот і висмикують для "затикання" дірок із "теплих" містечок - таких, які погналися за "плюшками" в надії всеж "пропітляти"
показати весь коментар
21.04.2026 21:11 Відповісти
Шановні. В країні війна. Так. мед мають знати навіть вчителі у школі. У солдата немає вихідних і відпустки. 15 діб це не відпустка, а знущання. Він постійно або тренується , або воює. Тому любі посади в любих структурах мають передбачати навички і знання. І це не виправдання про інспектора з господарства. Навіть повар в ЗСУ має знати і вміло володіти навичками стрільця і медика. Пішла поліціянтка на таку роботу, то будь добра розвиватися в діяльності пов'язаною з безпекою. Якщо ні. То рапорт на стіл і на біржу. Вона хоч би не була і не інспектором, все одно діяла би так, як діяла. Тобто ніяк. Чому? Тому що немає таких вимог. А якщо немає таких вимог. То і нафіг щось робити більше ніж робота інспектора чи кого там. Тобто повна безвідповідальність закріплена на законодавчому рівні. Все ок. Нічого їй не загрожує. Максимум звільнення по вигаданій причині. Або щось там умовне. Нічого ніким не порушено. Оцей міністр і інші саме такий цирк і будували, а не реальну безпеку. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.04.2026 21:36 Відповісти
Я с Вами згоден на 100 %. Я цю даму не виправдовую. Ви невірно зрозуміли мої наміри. Просто вказав на системну несправедливість - паперову та господарську роботу виконують "ненавчені", але з "плюшками" більшими ніж рядові (солдати, не "кадрові") в окопі.
показати весь коментар
21.04.2026 21:48 Відповісти
Тотальна корупція і непрофесіоналізм в усіх питаннях - Ось головна характеристика усієї поліцейської і не поліцейської структури. Шарікови на всіх постах. Оцей кончений міністр має бути вже давно вигнаний. Всі оті жукови і інші. Їхня головна мета це бронь і неконтрольований розпил бабла. І їм там усім начхати що війна. Ха ха ха.
показати весь коментар
22.04.2026 06:33 Відповісти
«Системи» в яких більшість посад крім зарплатні має певні привілеї та "смаколики", в т.ч. відтерміновані у часі, як то наприклад рання пенсія, штовхає керівництво цих систем до "торгівлі" цими посадами та до позапосадових взаємовідносин, а отримувачей цих посад ставить їх в залежність від особистих бажань керівництва, під страхом втратити ці привілеї та "смаколики" одразу, або у майбутньому. Типове корупційне середовище. Більше того - значна кількість колишніх службовців цих «систем» до кінця життя ходять під страхом щось втратити з того, що набуто під час перебування у «системі».
показати весь коментар
22.04.2026 08:33 Відповісти
100%. Додам тільки, що нажаль замість правильних питань до системи підготовки у нас влаштували показове полювання на відьом і соромлять жінку поліцейську, бо вона злякалась. Знову популізм і швидкі рішення. І головне, судячи по коментам, піпл це хаває. А за пів року всі все забудуть і буде як раніше, до наступного теракту.
показати весь коментар
22.04.2026 00:09 Відповісти
Ну да, а продавець, артист , тракторист, то не перелякана людина, то Рембо, от їх і потрібно кидати, так?
показати весь коментар
22.04.2026 00:16 Відповісти
Не захищаю поліцейських ні жіночої, ні чоловічої статі. Але над цими двома зараз спрацьовує система показового покарання. Як і при совку.
показати весь коментар
21.04.2026 19:42 Відповісти
Пожалій їх , пробач і відпусти далі побори з лоточників збирати , бо це єдине що вони навчилися робити . Варто було б таких "хероїв" не просто судити , а зобов'язати відшкодувати державі всі кошти , витрачені на їхнє утримання, починаючи зі стипендії під час навчання.
показати весь коментар
21.04.2026 20:07 Відповісти
Я не кажу пробачити. Але і покарання має бути згідно законодавства, а не притягнуті за вуха статті щоб потрафити натовпу та заробити на цьому політичні дівіденти.
показати весь коментар
21.04.2026 20:11 Відповісти
Вже є вирок суду ?
показати весь коментар
21.04.2026 20:19 Відповісти
Вироку немає. Але вже є підмахування під верещання натовпу. Вигідно всім. Охлос буде задоволений, а влада змістить акценти з себе на звичайних немажорних поліцейських.
показати весь коментар
21.04.2026 20:42 Відповісти
У чому саме підмахування полягає ? У затриманні ? А що потрібно було зробити "щоб по закону " ?
показати весь коментар
21.04.2026 20:47 Відповісти
Коли за підозру у службовій недбалості відразу брали під варту будь кого будь якої професії?
показати весь коментар
21.04.2026 20:55 Відповісти
Недбалість це коли через неогороджений люк хтось ногу вивихнув , а тут масове вбивство, яке цілком можливо було припинити за професійних дій озброєних поліцейських .
показати весь коментар
21.04.2026 20:58 Відповісти
Ця ситуація - це як акція прикриття, роздувається щоб прикрити якийсь черговий зелений прой@б. Або відволікти людей від чогось, більш значущого..
показати весь коментар
22.04.2026 07:33 Відповісти
якби клименко проходив там і замість захисту цивільних - втік, то його б судили сьогодні
показати весь коментар
21.04.2026 22:08 Відповісти
НЕ ЛОМАЙТЕ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ЖИЗНЬ !!! НАДО САДИТЬ ТЕХ КТО НА СТРЕЛЯНЫНУ ИХ ОТПРАВИЛ !!! СМОТРЮ В ОКНО СЕЙЧАС , ЖИВУ В ПОДИЛЬСЬКУ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК , ОСТАНОВИЛИ ЖИГУЛИ ,ТРОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ !!!! ТРОЕ МУЖИКОВ С АВТОМАТАМИ И НА МАШИНЕ МИЦУ АУТЛЭНДЕР НОВЫЙ !!! А ВЫ СПРОСИТЕ У ИХ РОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ , ПРАВИЛЬНО ОНИ МДЕЛАЛИ ЧТО ОСТАЛИСЬ В ЖИВЫХ !!! ТОТ ПЕС ИХ БЫ В МОМЕНТ РАССТРЕЛЯЛ ,В МОМЕНТ !!! НЕ ЛОИАЙТЕ ИМ ЖИЗНЬ , ПОЖАЛУЙСТА !!!
показати весь коментар
21.04.2026 19:58 Відповісти
их отправили на бытовуху.
показати весь коментар
21.04.2026 21:51 Відповісти
В Дніпрі був епізод. СБУшники дали патрульній бригаді з хлопця і дівчини орієнтировку на колишнього атовця Пугачова, який був у розшуку. Він був в автівці і озброєний короткостволом. Патрульні під'їхали і запросили Пугачова сісти до них в машину, щоб пробити по базі. Дівчину хлопець відправив назовні, а Пугачов в цей час наставив на хлопця ствол і затребував віддати йому Форд. Пролунало два постріла, хлопець був смертельно поранений, а Пугачов отримав кулю в живіт. Дівчина дістала табельну зброю, але не вистачило духу натиснути на гачок і теж була вбита. Пізніше Пугачов звернувсь до лікарні і його було врятовано. СБУ всю цю сцену фільмували. Підставили поліцію
показати весь коментар
21.04.2026 20:17 Відповісти
Про це багато писали.
показати весь коментар
21.04.2026 20:43 Відповісти
Цю скоро відпустять за статевою ознакою
показати весь коментар
21.04.2026 20:35 Відповісти
Короче , шо тут разводить жалость . Патрульный должен быть готов к такой ситуации . А есле нет , не хер выходить на улицу . Когда я работал в 90х всякого говна было, ситуация на улицах была , мама не горюй , но кто боялся того увольняли . Нам шеф говорил на оперативках , бандит тебя должен боятся, а не наоборот .
показати весь коментар
21.04.2026 22:16 Відповісти
василий граздич Та ладно , а броники зачем , а огневая подготовка ,
показати весь коментар
21.04.2026 22:19 Відповісти
Поліцейських під варту, керівника звільнити, кажуть і міністра тоже хочуть.
А питань до дозвільної немає?
Нічого міняти в дозвільній системі не потрібно?
показати весь коментар
21.04.2026 22:23 Відповісти
А шо вы хотите ,опять розоружить Украину Со стволом должен ходить каждый , кто прошол проверку психолога . У вас вообщето война .
показати весь коментар
21.04.2026 22:34 Відповісти
Перевірку психолога??????? Не смішіть.
показати весь коментар
22.04.2026 09:02 Відповісти
В хіба цей вбивця не проходив психолога?
Проходив і пройшов, написали що здоровий.
показати весь коментар
22.04.2026 09:21 Відповісти
Були б це будь які інші поліцейські сталося б те саме. Бо так працює система. Це перше. Друге я не вірю що в тих обставинах було можливо сходу оцінити обставини. З цих поліцейських просто зробили цапів відбувайлів. Причому щоб перекрити новини про Шурму, Міндіча, Єрмака і т.д., зараз будуть мусолити цього одного терориста, в країні де кожен день безліч смертей.
показати весь коментар
21.04.2026 23:15 Відповісти
Що могли зробити поліцейські проти напівавтомата? Обійняти потерпілу і стати статичною мішенню? Накидання на вентилятор в комплексному жабогадюкінгу.
показати весь коментар
21.04.2026 23:52 Відповісти
Вони озброєні. Тупо втекли і навіть дитину покинули. А що можуть зробити непридатні, яких хапають і відправляють у Скелю на вірну смерть замість тих ментів?
показати весь коментар
22.04.2026 00:46 Відповісти
Ви що шуткуєте? Ви оце серьезно? Що мали робити поліцейські проти напівавтомата? В цього напівавтомата набоі пістолетного типу- по суті той же пістолет. І взагалі яка в біса різниця що там у кого було?Коли починається стрілянина ніхто не питає у ворога який там у нього калібр чи яка там у нього зброя. Поліцейськи мали не тікати, а прийняти бій: Замість втечі, патрульні мали зайняти зручну позицію (укриття), щоб зменшити ризик, але при цьому продовжувати вести спостереження та за необхідності застосувати зброю для нейтралізаціі чи знищення нападника ,Головний іх обов'язок - "служити та захищати", що передбачає прикриття людей, зокрема дітей, навіть ціною власного життя. В них була зброя, була зручна позиція - на відео видно що вздовж тротувара стоіть довга верениця припаркованих авто- бігай за ними ховайся за ними , використовуй іх для укриття і ведення вогню, захищпай людей. Вас двоє, нападник один.... Ні вони втекли заливши інших цивільних і поранених на призволяще.....На тому ж відео видно як тільки побігли поліцейські - через секунди від пострілів падає людина....І про яке прикриття ви говорите? Ви що фільмів надивились? ******* світові протоколи (включаючи українські) свідчать: під час активної стрілянини поліція не чекає на спецназ чи ідеальне прикриття.Чому? Бо кожна секунда зволікання - це нові постріли та загиблі. Перший патруль, що прибув, має діяти негайно, щоб нейтралізувати загрозу або відволікти стрільця на себе. І будь ласка не пишіть дурниць що поліцейські полізли під загрозу на свій страх і ризик, Вони пріхали по виклику про побутову сварку сусідів, і що по вашому вони мали відразу втекти як тільки побачили поранених ще до стрілянини бо там небезпечно і десь там на відстані чекати прикриття чи прибуття спецназу? Самій не смішно? Це як сказати пожежнику, що він не мав лізти у вогонь, бо це небезпечно. Але це і є його робота - рятувати людей там, де небезпечно. Так і у поліцейських. Але вони зганьбилися... Через них загинули ще люди....
показати весь коментар
22.04.2026 09:09 Відповісти
1. Оцінка обстановки.
2. Нейтралізація або блокування джерела загрози.
3. Захід до потерпілих під прикриттям.

Поліцейські полізли під загрозу на свій страх і ризик, а їх за це упекли під арешт. Вони взагалі не мали надавати допомогу без прикриття.
показати весь коментар
22.04.2026 00:15 Відповісти
То вони порушили всі інструкції
показати весь коментар
22.04.2026 00:33 Відповісти
І знов, жінку тягають, влаштували спектакль, це так по-ментівськи зробити у всьому винною жінку, коли тікав цілий натовп ментів, ніхто того клименка не відправить нікуди, а треба було б на фронт разом з 80% силовиків.
показати весь коментар
22.04.2026 00:15 Відповісти
Вона не жінка, вона поліцейська, хоча інше все правильно
показати весь коментар
22.04.2026 00:34 Відповісти
Нехай відповідає за свій вчинок. Ще хочу додати таке питання - чому так легко зміг отримати український паспорт цей покидьок, який народився у росії, да і взагалі це стосується і багатьох інших кацапів, які сотнями тисяч одержували українські паспорти.
показати весь коментар
22.04.2026 00:18 Відповісти
ви що думаєте що справа в ній...вони мусора практично усі такі як і вся влада....хто перший перейшов на донбасі на бік ворога...ці пацюки..поки не буде перефарматофана уся влада ..поки у суспільстві буде нетерпімість до хабарництва кумовщини откатів..поки їх таких не будем наказувати...змін не буде...а перший чорт у нас зелепут...шо в поліції шо в тцк шо в судах шо впрокуратурі шо м едичних закладах--рука руку миє і все бескарне а гарант х кладе на людей ..то і є біда...Так.... була люстрація...але для для галочки..і порох і зелепут як презики як гаранти ніх не робили у цьому напрямку ..а якщо щось і було добре зроблено то не завдяки цім презервативам а попри..
показати весь коментар
22.04.2026 01:41 Відповісти
Головне, що ніхто не займався реальною підготовкою поліції на випадок подібних ситуацій, не перевіряв їх готовність діяти адекватно, бо все ж повинно робитись саме собою, а вони будуть просто пиляти бюджет.
показати весь коментар
22.04.2026 02:59 Відповісти
Читаєш коментарі і в нас у суспільстві якась масова ненависть до поліції!
Схоже на вплив кацапських серіалів про поганих мєнтів і "благородних зеків"!
Відправити всіх на фронт, розігнати, вони нам не потрібні і т. д.
А коли, що станеться до кого ви будете бігти просити допомогу?
Так, до поліції багато питаннь, але це в основному питання до керівництва поліції, а не пішаків.
Поведінка цих поліцейських ганебна.
Але з другої сторони у них не було ніякої інформації по ситуації, стрільцю і що взагалі відбувається. Вбивши його велика ймовірність, що тебе потім посадять за перевищення службових повноважень, воно їм надо (це зараз комісії і прокурори 2 неділі будуть розбирати, як треба було діяти, а там стрес і секунди на рішення!) По друге в стрільця карабін проти пістолета не зовсім рівна "дуель".
І по третє якщо так по всіх поліція буде стріляти, то завтра вони, як в Америці будуть вбивати всіх підозрілих порушників (особливо під час конфліктів разом з ТЦК під час спротиву (а там і сокири і вила))
Керівництво поліції має пропрацювати алгоритми дій поліції в різних ситуаціях і межі відповідальності!
показати весь коментар
22.04.2026 04:18 Відповісти
Не якась "масова ненависть до поліції" а абсолютно вірна ненавість яка зформувалась усіма діями міліції\поліції, а коротко мусарні, за 35 років існування так званої незалежної системи правосуддя. Що породили то і маємо
показати весь коментар
22.04.2026 05:56 Відповісти
Одягніть на неї залізні черевики, щоб вона могла бігти щодуху
показати весь коментар
22.04.2026 16:36 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 