У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення очільника МВС Клименка

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.

Документ наразі передано на розгляд керівництва Верховної Ради. Його текст поки що не оприлюднений у відкритому доступі.

Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Після розгляду керівництвом документ має бути переданий до профільного комітету.

Процедура розгляду у парламенті

Далі постанову має розглянути комітет Верховної Ради. Лише після цього її можуть винести до сесійної зали для голосування народних депутатів.

Терміни розгляду подібних ініціатив у парламенті не є фіксованими. Обговорення в комітетах може тривати від кількох днів до кількох тижнів залежно від складності питання.

Контекст ініціативи та політичні заяви

Ініціатива про можливе звільнення міністра з’явилася на тлі обговорення роботи правоохоронних органів. Окремі депутати наголошують на необхідності системних змін у секторі безпеки.

Народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи". Водночас у політичному середовищі тривають дискусії щодо ефективності роботи силових структур.

"Україні потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи", — заявила Юлія Яцик.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Втеча поліцейських

Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.

Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.

Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.

21 квітня суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту.

