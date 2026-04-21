У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення очільника МВС Клименка

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Клименка

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.

Документ наразі передано на розгляд керівництва Верховної Ради. Його текст поки що не оприлюднений у відкритому доступі.

Ініціаторами постанови виступили народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. Після розгляду керівництвом документ має бути переданий до профільного комітету.

Процедура розгляду у парламенті

Далі постанову має розглянути комітет Верховної Ради. Лише після цього її можуть винести до сесійної зали для голосування народних депутатів.

Терміни розгляду подібних ініціатив у парламенті не є фіксованими. Обговорення в комітетах може тривати від кількох днів до кількох тижнів залежно від складності питання.

Контекст ініціативи та політичні заяви

Ініціатива про можливе звільнення міністра з’явилася на тлі обговорення роботи правоохоронних органів. Окремі депутати наголошують на необхідності системних змін у секторі безпеки.

Народна депутатка Юлія Яцик заявляла, що Україні потрібне "повне перезавантаження правоохоронної системи". Водночас у політичному середовищі тривають дискусії щодо ефективності роботи силових структур.

"Україні потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи", — заявила Юлія Яцик.

Стрілянина в Києві

Втеча поліцейських

  • Раніше повідомлялося, що поліцейські після пострілів втекли, лишивши без допомоги постраждалу під час теракту в Києві: Клименко вимагає службового розслідування.
  • Вигівський повідомив, що поліцейських, які втекли під час теракту в Києві, відсторонили. Розпочато службове розслідування.
  • Як інформує генпрокурор Руслан Кравченко, відкрито справу проти поліцейських за службову недбалість під час теракту в Києві.
  • 21 квітня суд відправив патрульну Дудіну слідом за Дробницьким під варту.

Топ коментарі
+15
Клименко якби був справжнім поліцейським, то першим подав би у відставку, а так він просто мент.
показати весь коментар
21.04.2026 20:43 Відповісти
+10
замусоритись?
ти в край кончений, таки питання ставити?
мєнти нам нє кєнти!!!
показати весь коментар
21.04.2026 20:51 Відповісти
+9
Фома, Україна це не ваша московія, запарєбрікавая… Не роби собі нерви.
Майдан, це не «болотная площадь»!!
Ті «кєровніки» з Урядового кварталу, які обісралися перед Українцями на посадах, з вини яких загинули Українці, мають понести покарання, в память перед убитими Українцями!! Але це не люстрація їх вірьовкою!!
Зняті з посад рукаміводітєлі, не повернуть їх до життя!!!
показати весь коментар
21.04.2026 21:01 Відповісти
Какае то ******* в раде
показати весь коментар
21.04.2026 20:37 Відповісти
Та це правляча коаліція інтригуе всередені самої себе про підвищення впливу на МВС.
показати весь коментар
21.04.2026 20:42 Відповісти
Я смотрю здесь народ либо *******, либо сознательно пашет на развал страны. В Америке недавно завалили на улице женщину просто так. Потому что она села за руль. И мужчину, ветерана вооружённых сил. Потому что он не понравился каким-то спицуганам. И ничего. Никто никого не снимал и не увольнял. Тут перепуганная женщина убежала от бугая с карабином который валил по полицейским-и надо разогнать всю полицию.. народ, вы ******* или в самом деле пашете на Москву?
показати весь коментар
21.04.2026 20:45 Відповісти
Воловый-а что это за флажок не украинский у тебя из-под кипы выглядывает? Ты где это так лихо страну защищаешь?
показати весь коментар
21.04.2026 21:20 Відповісти
А запарєбрікавага то орка, торкнуло, правда очі коле!!!!
Добре, що засвітився…
показати весь коментар
21.04.2026 21:25 Відповісти
А ми Україна, а не америка
показати весь коментар
21.04.2026 21:18 Відповісти
На жаль
показати весь коментар
21.04.2026 21:22 Відповісти
Ви брешете. Звільнили міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
показати весь коментар
21.04.2026 22:28 Відповісти
а кого из спецуганов судили в Америке за убийство двух человек? и наши даже не понимают,что такое амерские копы.завалят-оком не моргнут.
показати весь коментар
21.04.2026 22:49 Відповісти
У Вас в голові каша, у нас як раз і обвінувачують ЩО НЕ ЗАВАЛИЛИ, а втікли.
показати весь коментар
21.04.2026 22:53 Відповісти
мне лень с вами говорить.найдите себе других..
показати весь коментар
21.04.2026 22:57 Відповісти
Зрозумів.
показати весь коментар
21.04.2026 23:03 Відповісти
Почему депутаты не требуют ухода с должности зеленского, за то что его кореша миндичи шуфричи ********, сотнями миллионов долларов ******* и вывозили в Израиль? Почему народ не требует этих депутатов н**** с верховной рады? Кинули кость в виде перепуганной женщины полицейской, и народ как свора шавок бросился её загрызать? Тьфу,блдь..
показати весь коментар
21.04.2026 20:50 Відповісти
Та нічого тій поліціянтці не загрожує. Їх не посадять. А нікчемного міністра міняти вже давно треба. Підготовка поліціянтів ніяка. Міністр виголошує постійний брєд. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.04.2026 21:17 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Його біографія пояснює все, мент-кар'єрист.
показати весь коментар
21.04.2026 20:44 Відповісти
А ты не хочешь завтра же пойти в патруль на постовую службу? Личным примером показать отвагу храбрость беззаветную на службе народа Украины? Или языком п****** ть-не мешки ворочать? А застрелиться в случае косяка-готов?
показати весь коментар
21.04.2026 20:47 Відповісти
замусоритись?
ти в край кончений, таки питання ставити?
мєнти нам нє кєнти!!!
показати весь коментар
21.04.2026 20:51 Відповісти
Почему же замусориться? Ты,Хлиба, покажешь пример служение народа!! Будешь честным неподкупным и справедливым. И в случае опасности подставишь свою грудь под пули. Ведь ты готов?) на тебя смотрит страна))
показати весь коментар
21.04.2026 20:57 Відповісти
тобто, ти продовжуєш гнати?
от, розумієш, що обісрався, але продовжуєш?
комсомолєц - дружиннік - стукачьок?
показати весь коментар
21.04.2026 20:59 Відповісти
Говно з Хлиба-ты готов завтра же пойти на службу народу Украины, и в случае опасности положить жизнь свою за свой народ? Если нет-закрой хлебало, заныкайся под плинтус и не высвечивай.
показати весь коментар
21.04.2026 21:01 Відповісти
Хочет. И что? Туда не прорваться. Друг другу глотки грызут за "бронь".
показати весь коментар
21.04.2026 20:52 Відповісти
В полицию не прорваться?? Да вы шутник.. это вам не в депутаты. В нынешнее время в ППС вас с руками и ногами заберут. Да только вы сами хрен пойдёте
показати весь коментар
21.04.2026 20:55 Відповісти
Ага. Пофантазируйте. Может полегчает.
показати весь коментар
21.04.2026 21:01 Відповісти
це зебот.
показати весь коментар
21.04.2026 21:09 Відповісти
Теж радником піде?
показати весь коментар
21.04.2026 20:37 Відповісти
мабуть, до ексзавгоспа ....
показати весь коментар
21.04.2026 20:39 Відповісти
Ха-ха-ха,у рыбы гнилой хвост,отрубите путь дальше плавает
показати весь коментар
21.04.2026 20:40 Відповісти
А завгосп з фламінгичем коли?
показати весь коментар
21.04.2026 20:43 Відповісти
Клименко якби був справжнім поліцейським, то першим подав би у відставку, а так він просто мент.
показати весь коментар
21.04.2026 20:43 Відповісти
Друже, ти хоч якось дотичний до цієї тематики?
показати весь коментар
21.04.2026 22:30 Відповісти
До ментів ні) Але маю можливість спостерігати їх роботу, коли сидять виключно на блокпостах у новій формі, їздять на нових автомобілях, а основне їх заняття - це шманати і кошмарити автомобілістів.
показати весь коментар
22.04.2026 13:32 Відповісти
та ну, шоб принесли цього борова в сакральну жертву? ну може теж піде на "вишестоящую должность" як начальник патрульних мєнтов! )
показати весь коментар
21.04.2026 20:47 Відповісти
Давно пора цього уркагана викинути.
показати весь коментар
21.04.2026 20:49 Відповісти
там всі вуркагани! так шо, тепер смарагдову державу без сташилового керівництва залишити? ))
показати весь коментар
21.04.2026 20:52 Відповісти
Рудик це той, що його Коломойський у 2014-ому мобілізував?
показати весь коментар
21.04.2026 20:51 Відповісти
а перед цим його в депутани, його ж бабушки вибрали, бо він їх уважив! до класичної передвиборчої агітації - кіла гречки, ще й похоронні платочки нарукавні роздавав і посмертні налобні лєнточкі бомажняні! так перміг! тримає стрій запасаючись налобними лєнточками своїм виборчиням, готуючись до нових виборів! )) ну і піарячись час від часу подібним ось чином, щоб пам'ятали!
показати весь коментар
21.04.2026 21:27 Відповісти
Це мусора з красивою вивіскою "поліція" нічого спільного з поліцією заходу немає
показати весь коментар
21.04.2026 20:51 Відповісти
Зеля з Москви випеше талановитого міністра.
показати весь коментар
21.04.2026 21:00 Відповісти
Ішака треба гнати у першу чергу! Це безтолкове чмо - джерело усіх проблем.
показати весь коментар
21.04.2026 21:05 Відповісти
А сам пан Клименко не в змозі піти у відставку? Потрібен тільки пінок під зад?
показати весь коментар
21.04.2026 21:07 Відповісти
Так, у відставку має піти в міністр МВС. Оскільки не лише патрульна поліція виявилась неготовою до терористичних викликів теперішнього стану війни з пітьмою. Неефективною і безвідповідальною виявилась також і дозвільна система, яка продовжила право на вогнепальну зброю проросійському психопату. Який вже засвітився у кримінальній справі, де проявив свою агресію з побиттям. І цьому відомство Клименка жодного значення не надало.
Потрібно повністю змінити концепцію надання дозволів на вогнепал - лише після перевірки СБУ на зв'язки з державою-агресором й лояльністю до України в соцмережах та за умови відсутності будь-яких фіксованих у кримінальних і адміністративних провадженнях інцидентів, пов'язаних із насиллям.
показати весь коментар
21.04.2026 21:10 Відповісти
Поміж затриманих рекетирів з ТЦК в Одесі також опинився затриманий майор МВС, який також був злочинцем і кришував злочинців з ТЦК.
Це вже другий косяк підлеглих Клименко за пару днів.
Перший косяк у Києві, коли патрульні втікали від злочинця.
Система МВС повністю прогнила при Клименко, перетворившись на банду мародерів.
показати весь коментар
21.04.2026 21:16 Відповісти
Зараз Татаров з Єрмаком зійдуться в битві - хто просуне на пост Клименка свою людину. Повірте, що замість Клименка прийде хтось набагато гірший, бо в нас практикується від'ємна селекція на державні пости. Якщо хтось попадається біль менш толковий - це практично виключення.
показати весь коментар
21.04.2026 21:20 Відповісти
Та вже ж було повне перезавантаження, скільки можна? Я був присутній під час присяги перших поліціянтів і що... скотилося все в те саме.
показати весь коментар
21.04.2026 22:08 Відповісти
яка різниця кого наші олігархи поставлять, суті і системи то не змінить
показати весь коментар
21.04.2026 23:19 Відповісти
Нарешті ... "Самоліквідація-2.0"
показати весь коментар
21.04.2026 23:24 Відповісти
 
 