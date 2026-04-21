Новости Стрельба в школе
Подростка, открывшего стрельбу в школе на Закарпатье, через онлайн-игры завербовала Россия, - ОВА

Стрельба в Закарпатье

Несовершеннолетнего ученика из школы в городе Чоп на Закарпатье завербовали российские спецслужбы во время онлайн-игры. 16 апреля подросток ранил одноклассника из стартового пистолета.

Об этом сообщили глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий и полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Вербовка школьника

"Враг целенаправленно работает с самой уязвимой аудиторией — несовершеннолетними. Использует скрытые методы воздействия через среды, где дети чувствуют себя в безопасности — социальные сети и онлайн-игры", — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, генерал полиции третьего ранга Ярослав Колесник.

По данным следствия, школьника, который в селе Буштино в начале сентября 2025 года пытался пронести на урок нож и хотел нанести вред одноклассникам, также завербовали спецслужбы РФ во время онлайн-игры. В полиции утверждают, что тогда он хотел вести трансляцию в прямом эфире, однако его задержала полиция.

Сейчас полиция расследует инцидент на Закарпатье как террористический акт.

Билецкий призвал проводить родительские собрания в учебных заведениях, привлекать к ним правоохранителей, чтобы обсудить методы кибервойны врага с участием несовершеннолетних украинцев, а также как распознать психологическое давление на детей.

Что предшествовало

Цікаво, це така ж правдива історія, як про російський слід київського психа?
21.04.2026 19:45 Ответить
Особисто х@йло завербував...🤣🤣🤣
21.04.2026 19:51 Ответить
Тобто, треба не лише телеграм, а ще й онлайн-ігри забороняти? То, може, краще взагалі інтернет відключити?
21.04.2026 19:57 Ответить
ФСБ завербувало пацана, шоб той однокласнику пнєвматом фінгала на плечі поставив? Серьозно?
21.04.2026 20:03 Ответить
Обмєльчало фсб...
21.04.2026 20:08 Ответить
Наскільки пам'ятаю, там був стартовий, перероблений в бойовий. Я з такого- у підлеглого забрав, той ще був додік- радянський холодильник наскрізь прошивав.
21.04.2026 20:12 Ответить
В першій новині було фото потерпілого. Не знаю шо там де наскрізь прошивало, але з ушкоджень був лише невеличкий синяк на плечі. Таке враження шо реально з пневмата пуляли. Я думаю про стартовий почали прибрьохувати, бо теракт з пневматом мабудь не клеїться.
21.04.2026 20:16 Ответить
Зрозуміло! Всі проросійські агенти, окрім єрмака...
21.04.2026 20:11 Ответить
Тож відправте його до Росії та приготуйтеся зустрічати його за допомогою спеціального дрона, коли його відправлять назад як призовника.
21.04.2026 20:18 Ответить
 
 