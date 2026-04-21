Подростка, открывшего стрельбу в школе на Закарпатье, через онлайн-игры завербовала Россия, - ОВА
Несовершеннолетнего ученика из школы в городе Чоп на Закарпатье завербовали российские спецслужбы во время онлайн-игры. 16 апреля подросток ранил одноклассника из стартового пистолета.
Об этом сообщили глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий и полиция Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.
Вербовка школьника
"Враг целенаправленно работает с самой уязвимой аудиторией — несовершеннолетними. Использует скрытые методы воздействия через среды, где дети чувствуют себя в безопасности — социальные сети и онлайн-игры", — отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, генерал полиции третьего ранга Ярослав Колесник.
По данным следствия, школьника, который в селе Буштино в начале сентября 2025 года пытался пронести на урок нож и хотел нанести вред одноклассникам, также завербовали спецслужбы РФ во время онлайн-игры. В полиции утверждают, что тогда он хотел вести трансляцию в прямом эфире, однако его задержала полиция.
Сейчас полиция расследует инцидент на Закарпатье как террористический акт.
Билецкий призвал проводить родительские собрания в учебных заведениях, привлекать к ним правоохранителей, чтобы обсудить методы кибервойны врага с участием несовершеннолетних украинцев, а также как распознать психологическое давление на детей.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что утром 16 апреля в Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.
- Сообщалось, что полиция расследует стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области как террористический акт.
- Позже правоохранители сообщили 15-летнему подростку о подозрении.
