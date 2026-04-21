Підлітка, який відкрив стрілянину у школі на Закарпатті, через онлайн-ігри завербувала Росія, - ОВА

Неповнолітнього учня зі школи в місті Чоп на Закарпатті завербували російські спецслужби під час онлайн-гри. 16 квітня підліток поранив однокласника зі стартового пістолета.

Про це повідомили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вербування школяра

"Ворог цілеспрямовано працює з найуразливішою аудиторією — неповнолітніми. Використовує приховані методи впливу через середовища, де діти почуваються в безпеці — соціальні мережі та онлайн-ігри", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, генерал поліції третього рангу Ярослав Колесник.

За даними слідства, школяра, який у селі Буштино на початку вересня 2025 року намагався пронести на урок ніж та хотів завдати шкоди однокласникам, також завербували спецслужби РФ під час онлайн-гри. У поліції стверджують, що тоді він хотів вести трансляцію у прямому ефірі, проте його затримала поліція.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці, - СБУ. ФОТО

Наразі поліція розслідує інцидент на Закарпатті як терористичний акт.

Білецький закликав проводити батьківські збори у навчальних закладах, залучати до них правоохоронців, щоб обговорити методи кібервійни ворога за участі неповнолітніх українців, а також як розпізнати психологічний тиск на дітей.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня у Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.

Повідомлялося, що поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області як терористичний акт.

Пізніше правоохоронці повідомили 15-річному підлітку про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тримання під вартою без застави: обрано запобіжний захід підлітку, який влаштував стрілянину в школі на Закарпатті