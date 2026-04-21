Підлітка, який відкрив стрілянину у школі на Закарпатті, через онлайн-ігри завербувала Росія, - ОВА

Стрілянина на Закарпатті

Неповнолітнього учня зі школи в місті Чоп на Закарпатті завербували російські спецслужби під час онлайн-гри. 16 квітня підліток поранив однокласника зі стартового пістолета.

Про це повідомили голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та поліція Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

Вербування школяра

"Ворог цілеспрямовано працює з найуразливішою аудиторією — неповнолітніми. Використовує приховані методи впливу через середовища, де діти почуваються в безпеці — соціальні мережі та онлайн-ігри", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, генерал поліції третього рангу Ярослав Колесник.

За даними слідства, школяра, який у селі Буштино на початку вересня 2025 року намагався пронести на урок ніж та хотів завдати шкоди однокласникам, також завербували спецслужби РФ під час онлайн-гри. У поліції стверджують, що тоді він хотів вести трансляцію у прямому ефірі, проте його затримала поліція.

Наразі поліція розслідує інцидент на Закарпатті як терористичний акт.

Білецький закликав проводити батьківські збори у навчальних закладах, залучати до них правоохоронців, щоб обговорити методи кібервійни ворога за участі неповнолітніх українців, а також як розпізнати психологічний тиск на дітей.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня у Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.
  • Повідомлялося, що поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області як терористичний акт.
  • Пізніше правоохоронці повідомили 15-річному підлітку про підозру.

Топ коментарі
Цікаво, це така ж правдива історія, як про російський слід київського психа?
21.04.2026 19:45 Відповісти
ФСБ завербувало пацана, шоб той однокласнику пнєвматом фінгала на плечі поставив? Серьозно?
21.04.2026 20:03 Відповісти
В першій новині було фото потерпілого. Не знаю шо там де наскрізь прошивало, але з ушкоджень був лише невеличкий синяк на плечі. Таке враження шо реально з пневмата пуляли. Я думаю про стартовий почали прибрьохувати, бо теракт з пневматом мабудь не клеїться.
21.04.2026 20:16 Відповісти
Обережно,я коли ляпнув про "Рязанський цукор" - Цензор повидаляв усі коменти,а "Підлозі Маккартні" за такі тези увсе зійшло з рук.
21.04.2026 22:31 Відповісти
Особисто х@йло завербував...🤣🤣🤣
21.04.2026 19:51 Відповісти
Тобто, треба не лише телеграм, а ще й онлайн-ігри забороняти? То, може, краще взагалі інтернет відключити?
21.04.2026 19:57 Відповісти
Обмєльчало фсб...
21.04.2026 20:08 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, там був стартовий, перероблений в бойовий. Я з такого- у підлеглого забрав, той ще був додік- радянський холодильник наскрізь прошивав.
21.04.2026 20:12 Відповісти
Зрозуміло! Всі проросійські агенти, окрім єрмака...
21.04.2026 20:11 Відповісти
Тож відправте його до Росії та приготуйтеся зустрічати його за допомогою спеціального дрона, коли його відправлять назад як призовника.
21.04.2026 20:18 Відповісти
 
 