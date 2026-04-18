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Тримання під вартою без застави: обрано запобіжний захід підлітку, який влаштував стрілянину в школі на Закарпатті
15-річному підлітку, який влаштував стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатській області, обрали запобіжний захід.
Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Запобіжний захід
"За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня у Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.
- Повідомлялося, що поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області як терористичний акт.
- Пізніше правоохоронці повідомили 15-річному підлітку про підозру.
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