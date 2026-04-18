УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12043 відвідувача онлайн
Новини Теракти в Україні
2 252 0

Тримання під вартою без застави: обрано запобіжний захід підлітку, який влаштував стрілянину в школі на Закарпатті

Стрілянина на Закарпатті

15-річному підлітку, який влаштував стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатській області, обрали запобіжний захід.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Запобіжний захід

"За клопотанням ювенального прокурора Ужгородської окружної прокуратури слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Невідомий відкрив стрілянину по людях у Києві: є загиблі та поранені, серед постраждалих - дитина (оновлено)

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що вранці 16 квітня у Закарпатській області учень дев’ятого класу влаштував стрілянину в навчальному закладі.
  • Повідомлялося, що поліція розслідує стрілянину в навчальному закладі міста Чоп Закарпатської області як терористичний акт.
  • Пізніше правоохоронці повідомили 15-річному підлітку про підозру.

Також дивіться: На Закарпатті затримано озброєного викрадача жінки з дитиною, який відкрив вогонь по правоохоронцям. ФОТОрепортаж

Автор: 

стрілянина (1943) Чоп (30) школа (2325) Закарпатська область (2294) Ужгородський район (53)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 