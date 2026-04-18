Содержание под стражей без залога: избрана мера пресечения подростку, устроившему стрельбу в школе на Закарпатье
15-летнему подростку, устроившему стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области, избрана мера пресечения.
Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Меру пресечения
"По ходатайству ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога", — говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что утром 16 апреля в Закарпатской области ученик девятого класса устроил стрельбу в учебном заведении.
- Сообщалось, что полиция расследует стрельбу в учебном заведении города Чоп Закарпатской области как террористический акт.
- Позже правоохранители сообщили 15-летнему подростку о подозрении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
