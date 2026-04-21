17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці, - СБУ. ФОТО
Затримано 17-річного юнака, який на замовлення РФ готував одразу два вибухи в Кременчуці на Полтавщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Встановлено, що підліток заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.
"Спочатку рашисти мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу.
Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту", - йдеться в повідомленні.
Агента РФ було затримано "на гарячому" після закладки СВП.
Хто виконував завдання ворога?
Йдеться про 17-річного учня місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах.
Після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. Гроші на все це він отримав він свого куратора з РФ.
Погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.
Під час обшуків у затриманого вилучено залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.
Наразі йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вчинення теракту.
Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Може це помилка у статті ?
Може Йотому ******* загрожує від 25 років позбавлення волі ?
Та яка конфіскацієя майна у 17 років ?
Ау правоохоронці нардепи ?
Де стаття за теракти від 25 років ?
