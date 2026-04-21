17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці, - СБУ. ФОТО

Затримано 17-річного юнака, який на замовлення РФ готував одразу два вибухи в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Встановлено, що підліток заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.

"Спочатку рашисти мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту", - йдеться в повідомленні.

Агента РФ було затримано "на гарячому" після закладки СВП.

Також читайте: Неповнолітнього агента РФ засудили до 5 років за підготовку теракту в Рівному

Хто виконував завдання ворога?

Йдеться про 17-річного учня місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах.

Після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. Гроші на все це він отримав він свого куратора з РФ.

Читайте також: Готував теракт у місці скупчення українських військових: СБУ затримала агента РФ у Хмельницькому. ФОТОрепортаж

Погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучено залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Наразі йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вчинення теракту.

Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Після теракту у Києві правила застосування зброї та протоколи реагування в поліції треба переглянути, - Зеленський