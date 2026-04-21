17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці, - СБУ. ФОТО

Затримано 17-річного юнака, який на замовлення РФ готував одразу два вибухи в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Встановлено, що підліток заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційною активацією.

"Спочатку рашисти мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу.

Контррозвідники викрили ворожий задум і оперативно нейтралізували вибухівку на місці запланованого теракту", - йдеться в повідомленні.

Агента РФ було затримано "на гарячому" після закладки СВП.

Хто виконував завдання ворога?

Йдеться про 17-річного учня місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав "легкі заробітки" в Телеграм-каналах.

Після вербування він за інструкцією ворога придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі. Гроші на все це він отримав він свого куратора з РФ.

Погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Під час обшуків у затриманого вилучено залишки складових до СВП та засоби зв'язку із доказами контактів з російським спецслужбістом.

Наразі йому повідомлено про підозру у закінченому замаху на вчинення теракту.

Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

18-45, как во всём цивилизованном мире, а то наші квіточки, та майбутні відновники України щось луже активні останнім часом, чем и пользуются наши враги, а энергию их нужно в правильное русло направлять
21.04.2026 14:15 Відповісти
10 років ? ждіть поки вони ,млядь,все навкруги взривати будуть ......
21.04.2026 14:20 Відповісти
Це гЄАмноХВонд нації, мля...
21.04.2026 14:50 Відповісти
17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці.
Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Може це помилка у статті ?
Може Йотому ******* загрожує від 25 років позбавлення волі ?
Та яка конфіскацієя майна у 17 років ?

Ау правоохоронці нардепи ?
Де стаття за теракти від 25 років ?


Джерело: https://censor.net/ua/p3611618
21.04.2026 14:26 Відповісти
Неповнолітньому максимальне покарання не більше 10 років. Вінжедитина.
21.04.2026 14:58 Відповісти
як воювати він дитина, а як робити теракти-це саме той вік
21.04.2026 15:36 Відповісти
Я юрист і повідомила про норму закону. При чому тут "воювати" .
21.04.2026 16:03 Відповісти
А я з УКРАІНИ, і повідомила про норму закону для таких тварей......
Як вбивати УКРАЇНСЬКИХ дітей та жінок , ця мразь та підор неповнолітньовумний ...
А як воювати вінЖдитина.
21.04.2026 21:16 Відповісти
Яку суму зараз виділяють на проведення " контрольної закупівлі" теракту?
На вигляд - десь до 2000 гривень.
21.04.2026 14:34 Відповісти
******** з усіма родичями прикрутити до тієї вибухівки і підірвать
21.04.2026 14:40 Відповісти
Поруч школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту..., ну що ж і за це дякуємо контррозвідці СБУ!
21.04.2026 14:51 Відповісти
 
 