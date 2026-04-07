Неповнолітнього агента РФ засудили до 5 років за підготовку теракту в Рівному

У Рівному суд виніс вирок російському агенту, який готував теракт проти українських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління СБУ в Рівненській області.

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Що сталося

Зловмисника затримали у липні 2025 року під час спецоперації СБУ.

Його викрили "на гарячому" під час закладання саморобного вибухового пристрою під службовий автомобіль українських військових.

Завдяки діям правоохоронців вдалося запобігти вибуху та уникнути жертв.

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Хто виконавець

Затриманим виявився неповнолітній житель Запоріжжя.

За даними слідства, він діяв за вказівкою куратора з Росії та прибув до Рівного для виконання завдання.

Через месенджер він отримав координати схрону з підготовленою вибухівкою.

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Як планували теракт

Після підтвердження "цілі" зловмисник забрав вибуховий пристрій, встановив його під автомобілем військових і облаштував приховану камеру з онлайн-трансляцією.

Таким чином російські спецслужби планували відстежити момент прибуття військових і дистанційно підірвати вибухівку.

Втім, СБУ вчасно вжила технічних заходів, знешкодила пристрій і зірвала теракт.

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Вирок суду

Суд визнав підозрюваного винним за статтями щодо замаху на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою.

З урахуванням співпраці зі слідством йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Операцію проводили співробітники СБУ в Рівненській та Запорізькій областях за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

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