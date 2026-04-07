Новости Вербовка Россией украинских подростков
Несовершеннолетнего агента РФ приговорили к 5 годам за подготовку теракта в г. Ривне

Российский агент, который готовил теракт против военнослужащих в Ровно

В г. Ривне суд вынес приговор российскому агенту, который готовил теракт против украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБУ в Ривненской области.

Что произошло

Злоумышленника задержали в июле 2025 года во время спецоперации СБУ.

Его поймали "на горячем" во время установки самодельного взрывного устройства под служебный автомобиль украинских военных.

Благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить взрыв и избежать жертв.

Читайте: В Харькове будут судить антимайдановца за подготовку теракта

Кто исполнитель

Задержанным оказался несовершеннолетний житель Запорожья.

По данным следствия, он действовал по указанию куратора из России и прибыл в Ривне для выполнения задания.

Через мессенджер он получил координаты тайника с подготовленными взрывчатыми веществами.

Читайте также: СБУ предотвратила новый теракт в центре Ровно. ФОТОрепортаж

Как планировали теракт

После подтверждения "цели" злоумышленник забрал взрывное устройство, установил его под автомобилем военных и оборудовал скрытую камеру с онлайн-трансляцией.

Таким образом российские спецслужбы планировали отследить момент прибытия военных и дистанционно взорвать взрывчатку.

Впрочем, СБУ вовремя приняла технические меры, обезвредила устройство и сорвала теракт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исполнителю теракта в Буче обещали по 25 тыс. грн за каждый взрыв, - полиция

Приговор суда

Суд признал подозреваемого виновным по статьям о покушении на террористический акт, совершенном по предварительному сговору.

С учетом сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Ривненской и Запорожской областях под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое подростков пытались взорвать автомобиль с военными в Полтаве, - СБУ. ФОТО

Топ комментарии
Ідеальнеий шлях для проходження "життєвих університетів", для "кацапоїда"... Вони ж, не "відсидівши", себе відчувають "непалнаценными"...
07.04.2026 17:19 Ответить
Треба було відпустити - нехай підросте
07.04.2026 17:17 Ответить
Золотий спермофонд, як казав Корнієнка.
07.04.2026 17:21 Ответить
Треба було відпустити - нехай підросте
07.04.2026 17:17 Ответить
Пiдаросток🫤
07.04.2026 17:37 Ответить
Ідеальнеий шлях для проходження "життєвих університетів", для "кацапоїда"... Вони ж, не "відсидівши", себе відчувають "непалнаценными"...
07.04.2026 17:19 Ответить
Значить СБУ має трохи допрацювати...щоб не пройшов прописки і вийшов з татухою на сраці де 2 чорти закидають лопатами вугілля
07.04.2026 17:39 Ответить
Золотий спермофонд, як казав Корнієнка.
07.04.2026 17:21 Ответить
Піонєр ... матері його ковінька... хєр_ой
07.04.2026 17:23 Ответить
це що таке?
07.04.2026 17:29 Ответить
ну теж як би контракт.
07.04.2026 17:24 Ответить
Ось такі вони, урсуни.
07.04.2026 17:30 Ответить
мало, дуже мало
07.04.2026 17:32 Ответить
От питапння що буде з тим малолітнім утирком. коли воно відсидить. то вже буде закінчений урка з тими ж кацапськими поглядами на життя. От нашо така гнида Україні? А через 5 років з таким треба бути жити поряд...
07.04.2026 17:44 Ответить
 
 