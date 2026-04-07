Несовершеннолетнего агента РФ приговорили к 5 годам за подготовку теракта в г. Ривне
В г. Ривне суд вынес приговор российскому агенту, который готовил теракт против украинских военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление СБУ в Ривненской области.
Что произошло
Злоумышленника задержали в июле 2025 года во время спецоперации СБУ.
Его поймали "на горячем" во время установки самодельного взрывного устройства под служебный автомобиль украинских военных.
Благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить взрыв и избежать жертв.
Кто исполнитель
Задержанным оказался несовершеннолетний житель Запорожья.
По данным следствия, он действовал по указанию куратора из России и прибыл в Ривне для выполнения задания.
Через мессенджер он получил координаты тайника с подготовленными взрывчатыми веществами.
Как планировали теракт
После подтверждения "цели" злоумышленник забрал взрывное устройство, установил его под автомобилем военных и оборудовал скрытую камеру с онлайн-трансляцией.
Таким образом российские спецслужбы планировали отследить момент прибытия военных и дистанционно взорвать взрывчатку.
Впрочем, СБУ вовремя приняла технические меры, обезвредила устройство и сорвала теракт.
Приговор суда
Суд признал подозреваемого виновным по статьям о покушении на террористический акт, совершенном по предварительному сговору.
С учетом сотрудничества со следствием ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Операцию проводили сотрудники СБУ в Ривненской и Запорожской областях под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль