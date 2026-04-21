17-летний молодой человек готовил двойной теракт возле полицейского участка в Кременчуге, - СБУ. ФОТО
Задержан 17-летний юноша, который по заказу РФ готовил сразу два взрыва в Кременчуге в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Установлено, что подросток заложил возле местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционной активацией.
"Сначала рашисты должны были взорвать одно из взрывных устройств в ночь на 17 апреля этого года, а после прибытия на место происшествия экстренных служб планировали активировать вторую бомбу, заложенную поблизости.
Контрразведчики раскрыли вражеский замысел и оперативно обезвредили взрывчатку на месте запланированного теракта", - говорится в сообщении.
Агент РФ был задержан "на горячем" после закладки СВУ.
Кто выполнял задание врага?
Речь идет о 17-летнем ученике местного лицея, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.
После вербовки он по инструкции врага приобрел компоненты для двух взрывных устройств и собственноручно собрал их в арендованном гараже. Деньги на все это он получил от своего куратора из РФ.
Согласовав с ним место для теракта, агент отправился туда ночью, чтобы заложить взрывные устройства без свидетелей.
Во время обысков у задержанного изъяты остатки компонентов для СВУ и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбовцем.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в покушении на совершение теракта.
Молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ЄАмноХВонд нації, мля...
Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Може це помилка у статті ?
Може Йотому ******* загрожує від 25 років позбавлення волі ?
Та яка конфіскацієя майна у 17 років ?
Ау правоохоронці нардепи ?
Де стаття за теракти від 25 років ?
Джерело: https://censor.net/ua/p3611618
Як вбивати УКРАЇНСЬКИХ дітей та жінок , ця мразь та підор неповнолітньовумний ...
А як воювати вінЖдитина.
На вигляд - десь до 2000 гривень.