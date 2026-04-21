17-летний молодой человек готовил двойной теракт возле полицейского участка в Кременчуге, - СБУ. ФОТО

Задержан 17-летний юноша, который по заказу РФ готовил сразу два взрыва в Кременчуге в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что подросток заложил возле местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционной активацией.

"Сначала рашисты должны были взорвать одно из взрывных устройств в ночь на 17 апреля этого года, а после прибытия на место происшествия экстренных служб планировали активировать вторую бомбу, заложенную поблизости.

Контрразведчики раскрыли вражеский замысел и оперативно обезвредили взрывчатку на месте запланированного теракта", - говорится в сообщении.

Агент РФ был задержан "на горячем" после закладки СВУ.

Кто выполнял задание врага?

Речь идет о 17-летнем ученике местного лицея, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После вербовки он по инструкции врага приобрел компоненты для двух взрывных устройств и собственноручно собрал их в арендованном гараже. Деньги на все это он получил от своего куратора из РФ.

Согласовав с ним место для теракта, агент отправился туда ночью, чтобы заложить взрывные устройства без свидетелей.

Во время обысков у задержанного изъяты остатки компонентов для СВУ и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбовцем.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в покушении на совершение теракта.

Молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

