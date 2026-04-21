2 977 11

17-летний молодой человек готовил двойной теракт возле полицейского участка в Кременчуге, - СБУ. ФОТО

Задержан 17-летний юноша, который по заказу РФ готовил сразу два взрыва в Кременчуге в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Установлено, что подросток заложил возле местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционной активацией.

"Сначала рашисты должны были взорвать одно из взрывных устройств в ночь на 17 апреля этого года, а после прибытия на место происшествия экстренных служб планировали активировать вторую бомбу, заложенную поблизости.

Контрразведчики раскрыли вражеский замысел и оперативно обезвредили взрывчатку на месте запланированного теракта", - говорится в сообщении.

Подросток готовил теракт в Кременчуге: подробности от СБУ

Агент РФ был задержан "на горячем" после закладки СВУ.

Кто выполнял задание врага?

Речь идет о 17-летнем ученике местного лицея, который попал в поле зрения оккупантов, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Подросток готовил теракт в Кременчуге: подробности от СБУ

После вербовки он по инструкции врага приобрел компоненты для двух взрывных устройств и собственноручно собрал их в арендованном гараже. Деньги на все это он получил от своего куратора из РФ.

Согласовав с ним место для теракта, агент отправился туда ночью, чтобы заложить взрывные устройства без свидетелей.

Во время обысков у задержанного изъяты остатки компонентов для СВУ и средства связи с доказательствами контактов с российским спецслужбовцем.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в покушении на совершение теракта.

Молодой человек находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

18-45, как во всём цивилизованном мире, а то наші квіточки, та майбутні відновники України щось луже активні останнім часом, чем и пользуются наши враги, а энергию их нужно в правильное русло направлять
21.04.2026 14:15 Ответить
Це гЄАмноХВонд нації, мля...
21.04.2026 14:50 Ответить
10 років ? ждіть поки вони ,млядь,все навкруги взривати будуть ......
21.04.2026 14:20 Ответить
17-річний юнак готував подвійний теракт біля відділку поліції в Кременчуці.
Юнак перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Може це помилка у статті ?
Може Йотому ******* загрожує від 25 років позбавлення волі ?
Та яка конфіскацієя майна у 17 років ?

Ау правоохоронці нардепи ?
Де стаття за теракти від 25 років ?


Джерело: https://censor.net/ua/p3611618
21.04.2026 14:26 Ответить
Неповнолітньому максимальне покарання не більше 10 років. Вінжедитина.
21.04.2026 14:58 Ответить
як воювати він дитина, а як робити теракти-це саме той вік
21.04.2026 15:36 Ответить
Я юрист і повідомила про норму закону. При чому тут "воювати" .
21.04.2026 16:03 Ответить
А я з УКРАІНИ, і повідомила про норму закону для таких тварей......
Як вбивати УКРАЇНСЬКИХ дітей та жінок , ця мразь та підор неповнолітньовумний ...
А як воювати вінЖдитина.
21.04.2026 21:16 Ответить
Яку суму зараз виділяють на проведення " контрольної закупівлі" теракту?
На вигляд - десь до 2000 гривень.
21.04.2026 14:34 Ответить
******** з усіма родичями прикрутити до тієї вибухівки і підірвать
21.04.2026 14:40 Ответить
Поруч школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту..., ну що ж і за це дякуємо контррозвідці СБУ!
21.04.2026 14:51 Ответить
 
 