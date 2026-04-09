Готовил теракт в месте скопления украинских военных: СБУ задержала агента РФ в Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницком задержан российский агент, готовивший теракт в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных.

Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "место" наряд полиции.

Активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.

СБУ своевременно раскрыла замысел врага и задержала агента "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.

Читайте: Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кто работал на врага?

Заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения рашистов он попал во время поиска денег "на дозу" в Telegram-каналах.

"После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

Во время разведывательных вылазок злоумышленник не только отмечал соответствующие координаты на гугл-картах, но и фотографировал объекты с привязкой к местности и окружающим зданиям.

Одновременно агент подбирал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта", - говорится в сообщении.

Читайте: 12 тысяч долларов за "переправу": пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обысков у него изъяли подготовленное взрывчатое вещество и смартфон с доказательствами работы на врага.









В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Планировал взорвать одного из руководителей Федерации работодателей: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж