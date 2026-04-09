Готовил теракт в месте скопления украинских военных: СБУ задержала агента РФ в Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Хмельницком задержан российский агент, готовивший теракт в центре города.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных.
Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "место" наряд полиции.
Активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.
СБУ своевременно раскрыла замысел врага и задержала агента "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.
Кто работал на врага?
Заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения рашистов он попал во время поиска денег "на дозу" в Telegram-каналах.
"После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.
Во время разведывательных вылазок злоумышленник не только отмечал соответствующие координаты на гугл-картах, но и фотографировал объекты с привязкой к местности и окружающим зданиям.
Одновременно агент подбирал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта", - говорится в сообщении.
Во время обысков у него изъяли подготовленное взрывчатое вещество и смартфон с доказательствами работы на врага.
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
