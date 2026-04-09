2 075 12

Готовил теракт в месте скопления украинских военных: СБУ задержала агента РФ в Хмельницком. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницком задержан российский агент, готовивший теракт в центре города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных.

Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "место" наряд полиции.

Активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.

СБУ своевременно раскрыла замысел врага и задержала агента "на горячем", когда тот проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство.

СБУ предотвратила теракт в Хмельницком: задержан агент РФ

Читайте: Пара наркозависимых готовила теракт в Харькове по заказу РФ: их задержали, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кто работал на врага?

Заказ ФСБ выполнял завербованный российской спецслужбой местный наркозависимый. В поле зрения рашистов он попал во время поиска денег "на дозу" в Telegram-каналах.

"После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению СВП из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

Во время разведывательных вылазок злоумышленник не только отмечал соответствующие координаты на гугл-картах, но и фотографировал объекты с привязкой к местности и окружающим зданиям.

Одновременно агент подбирал тайники для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта", - говорится в сообщении.

Читайте: 12 тысяч долларов за "переправу": пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время обысков у него изъяли подготовленное взрывчатое вещество и смартфон с доказательствами работы на врага.

СБУ предотвратила теракт в Хмельницком: задержан агент РФ
В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей без права внесения залога. Агенту РФ грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Планировал взорвать одного из руководителей Федерации работодателей: СБУ задержала агента РФ в Киеве. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
+3
ПідАр вухатий!
показать весь комментарий
09.04.2026 10:21 Ответить
+2
В условиях военной агрессии РФ меры наказания за подобные преступления давно пора ужесточить, необходимо ввести военный трибунал, смертную казнь. Это вопрос уже до верховной рады, до президента
показать весь комментарий
09.04.2026 10:23 Ответить
+1
Вчинив супротив і був застрелений - нє?
показать весь комментарий
09.04.2026 10:15 Ответить
"Трибунал" - не проблема... Проблема з "смертною карою" - ми від неї відмовилися, погодившись з позицією ЄС. Не можна ПРИНЦИПОВО відмовиться від пияцтва, продовжуючи пить "по святах"...
показать весь комментарий
09.04.2026 10:36 Ответить
В даному випажку---ВІЙНА А в умовах війни потрібно ТИМЧАСОво ввести смертну статтю Причому обовязково-дебув теракт з жертвами А світу це пояснювати і обгрунтовувати і не ховати голову в пісок.
показать весь комментарий
09.04.2026 11:25 Ответить
"Казимко"! Я думав - ми з тобою , один одного зрозуміли: Ти мене не знаєш, а я - тебе... (після твого "накидання лайна на вентилятор...", мене твоя думка не цікавить, від слова ВЗАГАЛІ...). На відміну від тебе - у мене пам'ять довга...
показать весь комментарий
09.04.2026 11:31 Ответить
Додай ще сюди пункт про сруязичіє і упц мп...
показать весь комментарий
09.04.2026 10:54 Ответить
Задовбали із своїми наріками, всім все зрозуміло, що ці агенти є реально антиукраїнські сили, так звані павки корчагіни, які здатні свою маму продати за росію.
показать весь комментарий
09.04.2026 10:35 Ответить
І хто ще вірить у цю херню від друзів вані баканова ? Тільки тупі зебіли !
показать весь комментарий
09.04.2026 10:40 Ответить
Чи можливо що фсбу всіх неугодних ОПі під "готував теракт" переводить...
показать весь комментарий
09.04.2026 10:53 Ответить
Получается, что наркозависимых сейчас надо держать на особом контроле....
показать весь комментарий
09.04.2026 10:54 Ответить
СБУ читає приватні чати ТГ ? а навіщо тоді його блокувати?
показать весь комментарий
09.04.2026 11:38 Ответить
 
 